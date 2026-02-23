Șefa DNA Iași candidată la șefia Parchetului ICCJ

09:40

Chiar dacă au fost ofertanţi interesaţi să închirieze Portul de Ambarcaţiuni de pe Faleza Dunării de la Galaţi şi anul trecut, cele două licitaţii anterioare organizate de Primăria municipiului Galaţi au rămas fără participanţi. Motivul este că investitorii au cerut o perioadă mai mare de închiriere pentru a reuşi să-şi amortizeze investiţia. Consilierii locali ai […] Articolul Portul de ambarcaţiuni mici de pe Faleza Dunării Galaţi, scos a treia oară la licitaţie apare prima dată în TeleM Regional.