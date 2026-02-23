Cresc taxele la UAIC
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va majora taxele de școlarizare pentru anul universitar 2026–2027, creșterea medie fiind de 15–20%. Cea mai mare majorare se înregistrează la Facultatea de Drept, unde taxa va crește cu aproximativ 40%, devenind cea mai ridicată din universitate. Decizia a fost aprobată de Senatul UAIC și se aplică studenților […] Articolul Cresc taxele la UAIC apare prima dată în TeleM Regional.
Primăria Municipiului Iași pregătește o nouă investiție majoră cu fonduri europene: modernizarea liniilor de tramvai din Copou. Licitația pentru reabilitarea căii de rulare între Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și stația Triumf, inclusiv rondul, a fost lansată, cu o valoare estimată de peste 70 de milioane de lei cu TVA. Ofertele companiilor interesate pot fi […] Articolul Modernizare de tramvaie în Copou cu fonduri europene apare prima dată în TeleM Regional.
Persoanele vulnerabile din județele Iași, Botoșani, Suceava, Bacău, Neamț și Vaslui pot beneficia, începând din acest an, de screening gratuit pentru depistarea precoce a unor forme de cancer, prin programele derulate de Institutul Regional de Oncologie Iași. Proiectele se adresează femeilor și bărbaților din regiunea de Nord-Est care fac parte din categorii socio-economice vulnerabile și […] Articolul Screening gratuit pentru depistarea cancerului în șase județe din Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași intră într-o nouă etapă de modernizare. Pe 25 februarie, plenul Consiliului Județean va aproba indicatorii tehnico-economici și Devizul General actualizat, necesari pentru demararea lucrărilor. Clădirea, construită între 1979 și 1986, are degradări importante, infiltrații, tâmplărie veche și instalații depășite, iar întreținerea este costisitoare din cauza consumului ridicat […] Articolul Teatrul Luceafărul Iași intră în etapa de modernizare apare prima dată în TeleM Regional.
Un bărbat în vârstă de 69 de ani, din municipiul Piatra-Neamț, a ajuns cu mijloace proprii la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, acuzând dureri toracice severe. Medicii au diagnosticat un infarct miocardic acut, o urgență medicală majoră, cauzată de blocarea fluxului sanguin către inimă. Simptomele specifice includ durere […] Articolul Un bărbat de 69 de ani a fost salvat după un infarct la Spitalul din Buhuși apare prima dată în TeleM Regional.
Ieșenii se plâng din ce în ce mai mult că banii nu le mai ajung de la o lună la alta. Creșterea constantă a prețurilor la utilități, alimente și taxe locale le afectează serios bugetele. Mulți spun că sunt nevoiți să facă economii drastice pentru a reuși să supraviețuiască. Costurile crescute de la o zi […] Articolul Ieșenii, tot mai apăsați de scumpiri apare prima dată în TeleM Regional.
Astazi au inceput interviurile pentru desemnarea șefilor Parchetului General, DNA și DIICOT, cu candidaţii pentru conducerea Parchetului General. Pentru funcția de procuror general al României au candidat doi procurori, șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, și procurorul militar Bogdan Pîrlog, iar pentru funcția de adjunct al aceleiași instituții a candidat actualul șef al DNA, Marius Voineag. […] Articolul Șefa DNA Iași candidată la șefia Parchetului ICCJ apare prima dată în TeleM Regional.
Creșterile impozitelor locale, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe ghișeul.ro, au creat tensiuni pentru mulți contribuabili la începutul acestui an. În județul Neamț, peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale, ceea ce a dus la sume duble sau chiar triple pentru unii cetățeni față de 2025.Prefectura a intervenit […] Articolul Haos la plata impozitelor locale în Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
În timp ce Spitalul Județean de Urgență din Piatra-Neamț se laudă cu evenimente precum „cursuri de spălat pe mâini”, un pacient cu infarct a ales să meargă la Buhuși. Acolo, o echipă medicală multidisciplinară a intervenit prompt pentru a-i salva viața. Un pacient în vârstă de 69 de ani, din municipiul Piatra-Neamț, s-a prezentat cu […] Articolul Pacient din Piatra-Neamț, cu infarct miocardic acut, salvat la spitalul din Buhuși apare prima dată în TeleM Regional.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare. La nivelul Guvernului se discuta despre o ”dezghețare” a pensiilor în anul 2026, dar acum ministrul Finanțelor […] Articolul Veste de coșmar de la Guvern pentru toți pensionarii din România apare prima dată în TeleM Regional.
Avionul – un Airbus A 320 – plecase de pe Otopeni şi urma să aterizeze în Hurghada, Egipt. Un avion cu aproape 200 de oameni la bord a aterizat de urgenţă aseară pe Aeroportul “Henri Coandă” din capitală de unde decolase cu puţin timp în urmă. Pilotul semnalase o posibilă problemă tehnică. Nicio persoană nu […] Articolul Un avion a aterizat de urgenţă pe Aeroportul “Henri Coandă” apare prima dată în TeleM Regional.
SUA este noua campioană olimpică la hochei pe gheață, după 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) în finala cu Canada, în ultima probă a JO de iarnă 2026. Americanii au câștigat împotriva rivalei Canada cu gol de aur, înscris în prelungiri de Jack Hughes. Pe parcursul meciului, SUA a fost în avantaj prin golul marcat de […] Articolul JO de iarnă: SUA este campioana olimpică la hochei pe gheață apare prima dată în TeleM Regional.
Într-un interviu pentru BBC, Zelenski spune că Putin a declanşat un al treilea război mondial şi trebuie oprit # TeleM Iași
Președintele ucrainean a afirmat că recuperarea tuturor teritoriilor pierdute este doar o chestiune de timp, însă o ofensivă imediată ar însemna pierderi uriașe de vieți omenești. Într-un interviu acordat BBC, președintele Ucrainei s-a declarat încrezător că țara sa va încheia victorioasă războiul cu Rusia invadatoare. Liderul de la Kiev s-a opus ferm plății „prețului” cerut […] Articolul Într-un interviu pentru BBC, Zelenski spune că Putin a declanşat un al treilea război mondial şi trebuie oprit apare prima dată în TeleM Regional.
Mașină căzută în râul Bahlui, șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție # TeleM Iași
Astăzi, în urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină în municipiul Iași, pentru gestionarea unei situații de urgență produsă în zona râului Bahlui, între Podul Metalurgie și Podul Sfântul Ioan. La locul […] Articolul Mașină căzută în râul Bahlui, șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție apare prima dată în TeleM Regional.
În județul Teleorman, un oraș se confruntă cu un declin demografic tot mai accentuat. Numărul locuitorilor scade constant, pe fondul unei natalități foarte reduse și al unei mortalități ridicate. Statisticile arată că la mia de locuitori se nasc doar 4,5 copii, în timp ce peste 1.600 de persoane își pierd viața anual. Este vorba despre Zimnicea, localitate care riscă, pe […] Articolul Un oraș cunoscut din România, în pericol să dispară: Populația se prăbușește dramatic apare prima dată în TeleM Regional.
Gata cu alarmele apocaliptice: Raed Arafat schimbă strategia RO-Alert după valul de critici # TeleM Iași
Decizia autorităților de a modifica pragul sonor al notificărilor a venit ca reacție imediată la nemulțumirea publică generată de un Cod roșu de ninsori abundente. Mesajul, transmis într-o noapte de marți spre miercuri la ora 4:20 dimineața, a trezit un număr mare de cetățeni, provocând numeroase reacții negative pe rețelele de socializare. Justificarea DSU: „Siguranța […] Articolul Gata cu alarmele apocaliptice: Raed Arafat schimbă strategia RO-Alert după valul de critici apare prima dată în TeleM Regional.
Virusul Epstein-Barr (EBV) este încadrat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) în categoria oncovirusurilor de Grup 1, ceea ce indică faptul că a fost confirmat ca factor cauzator de cancer la oameni. La nivel global, peste 95% dintre adulți sunt infectați cu EBV, însă majoritatea nu conștientizează acest lucru, potrivit The Independent. De regulă, infecția […] Articolul Aproape toți îl purtăm: virusul care nu mai pleacă din corp apare prima dată în TeleM Regional.
Chișinăul a prins moldoveni care erau plătiți de Moscova pentru a pregăti asasinate în Ucraina # TeleM Iași
Cinci persoane au fost reţinute în R. Moldova, în dosarul pregătirii unor asasinate în Ucraina. Pe 20 februarie, trei dintre cele patru persoane reţinute în Republica Moldova iniţial au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. În seara aceleiaşi zile, celei de-a patra persoane i-a fost aplicată o măsură neprivativă de libertate, obligaţia […] Articolul Chișinăul a prins moldoveni care erau plătiți de Moscova pentru a pregăti asasinate în Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI # TeleM Iași
Inteligența artificială ajunge şi în şcoli. Folosită corect, e un instrument extrem de util atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Folosite necontrolat de către elevi, aplicaţiile AI precum Gemini sau Chat GPT pot induce în eroare, pot scădea creativitatea şi, nu în ultimul rând, pot încuraja plagiatul – motiv pentru care mulţi profesori din toată lumea le […] Articolul Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI apare prima dată în TeleM Regional.
Zi dificilă pentru salavamontişti – 127 de apeluri primite în ultimele 24 de ore şi 133 de persoane salvate # TeleM Iași
”Zi deosebit de dificilă pentru SALVAMONT ROMÂNIA. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 127 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, anunţă duminică dimineaţă Dispeceratul Naţional Salvamont. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate la Salvamont Sinaia – 21. La Salvamont Municipiul Braşov, au fost primite […] Articolul Zi dificilă pentru salavamontişti – 127 de apeluri primite în ultimele 24 de ore şi 133 de persoane salvate apare prima dată în TeleM Regional.
Naţiunile arabe condamnă cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel. Ce a spus Mike Huckabee # TeleM Iași
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a afirmat că Israelul are dreptul asupra unei mari părţi din Orientul Mijlociu, relatează AP.Huckabee a făcut aceste declaraţii într-un interviu acordat comentatorului conservator Tucker Carlson, difuzat vineri. Carlson a afirmat că, potrivit Bibliei, descendenţii lui Avraam vor primi […] Articolul Naţiunile arabe condamnă cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel. Ce a spus Mike Huckabee apare prima dată în TeleM Regional.
Ministrul Sănătăţii, după ce un alt medic a fost agresat în spital: Solicit public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele care asigură paza, pentru a stabili reguli clare şi proceduri # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat sâmbătă public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare şi proceduri actualizate de intervenţie, în urma unui nou caz de medic agresat în spital, în judeţul Maramureş, după ce în cursul […] Articolul Ministrul Sănătăţii, după ce un alt medic a fost agresat în spital: Solicit public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele care asigură paza, pentru a stabili reguli clare şi proceduri apare prima dată în TeleM Regional.
IAȘI: 11 clădiri școlare, modernizate sau refăcute cu fonduri din Programul „Școli Sigure și Sănătoase”! # TeleM Iași
Primarul Mihai Chirica a semnat împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației încă patru contracte de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”, a lucrărilor de consolidare seismică, reabilitare și modernizare a unor clădiri ale unităților de învățământ. Este vorba, mai întâi, despre Corpul Matei Millo al Colegiului de Artă „Octav Băncilă”, pentru […] Articolul IAȘI: 11 clădiri școlare, modernizate sau refăcute cu fonduri din Programul „Școli Sigure și Sănătoase”! apare prima dată în TeleM Regional.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că, în prezent, nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice. „În urma intervenţiilor permanente şi constante ale personalului CNAIR, în prezent nu mai sunt sectoare din reţeaua rutieră naţională închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice specific sezonului de […] Articolul Situația drumurilor naționale vizavi de condițiile meteo. Anunțul CNAIR apare prima dată în TeleM Regional.
Cele două centre de permanență din județul Vrancea, care se aflau pe lista celor propuse pentru închidere, vor rămâne deschise, a decis Ministerul Sănătății. Aceste centre, însă, vor fi strict monitorizate de Direcția de Sănătate Publică Vrancea. Zilele trecute, cele două centre de permanență de la Focșani și de la Mărășești au fost trecute pe […] Articolul Centrele de permanență din Mărășești și Focșani rămân deschise, cu monitorizare DSP apare prima dată în TeleM Regional.
Creșterile impozitelor locale, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe ghișeul.ro, au adus un început de an tensionat pentru mulți contribuabili. În unele cazuri, oamenii au aflat târziu că au de plătit sume duble sau chiar triple față de anul trecut. O situație inedită întâlnim în județul Neamț, unde peste 20 de primării […] Articolul Neamț: Peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale apare prima dată în TeleM Regional.
Cronica unui război anunțat: cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut # TeleM Iași
Bazându-se pe peste 100 de interviuri cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații și alți specialiști din mai multe țări, The Guardian prezintă modul în care SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina și motivul pentru care majoritatea Europei – inclusiv președintele ucrainean, Volodimir Zelenski – le-a respins.Pe […] Articolul Cronica unui război anunțat: cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut apare prima dată în TeleM Regional.
Sudul țării, sub asediul iernii: drumuri închise în trei judeţe şi oameni salvaţi din maşini înzăpezite # TeleM Iași
Sunt trei drumuri închise, cinci cu circulaţie restricţionată, am avut şi accidente: în Giurgiu, un microbuz cu pasageri s-a răsturnat, iar o femeie a fost rănită. Sunt întârzieri şi în gări şi aeroporturi.Vorbim despre Brăila, Ialomiţa şi Călărași, acolo unde trei sectoare de drum național sunt închise complet din cauza zăpezii și a vântului, care […] Articolul Sudul țării, sub asediul iernii: drumuri închise în trei judeţe şi oameni salvaţi din maşini înzăpezite apare prima dată în TeleM Regional.
Mircea Lucescu a luat decizia finală. Va sta pe bancă la barajul cu Turcia, în ciuda recomandărilor medicilor # TeleM Iași
Naţionala de fotbal a României înfruntă Turcia pe 26 martie în primul tur al barajului de calificare la Campionatul Mondial, însă are o problemă: selecţionerul vine după o perioadă grea. El a fost internat, a făcut o serie de analize, iar doctorii i-au confirmat diagnosticul.Sfătuit atât de medicii din România, cât şi de cei din […] Articolul Mircea Lucescu a luat decizia finală. Va sta pe bancă la barajul cu Turcia, în ciuda recomandărilor medicilor apare prima dată în TeleM Regional.
Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în afara părții carosabile, pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu # TeleM Iași
Pompierii de la ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov intervin sâmbătă, 21 februarie, pentru salvarea a 16 persoane dintr-un microbuz care s-a răsturnat pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Articolul Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în afara părții carosabile, pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu apare prima dată în TeleM Regional.
Incendiu produs la un apartament in municipiul Iasi, sos. Nicolina, la etajul 7, nu sunt persoane surprinse in interior. Se intervine cu forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași. La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere, o auto platformă pentru salvări de la înălțime, un echipaj de […] Articolul Incendiu la un bloc din Nicolina apare prima dată în TeleM Regional.
Modul în care s-a desfășurat deszăpezirea în urma episodului de iarnă din ultimele zile a stârnit nemulțumiri în mai multe județe ale țării. În Vrancea, președintele Consiliului Județean, Nicușor Halici, s-a declarat dezamăgit de calitatea lucrărilor executate de firmele care se ocupă de drumurile județene, însă a explicat că materialele folosite diferă față de cele […] Articolul Drumuri județene sub zăpadă: reacția președintelui CJ Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
Peste 8.000 de pacienți cu boli rare, în evidențele Institutului Național de Sănătate Publică # TeleM Iași
În România, peste 8 mii de pacienți cu boli rare sunt în evidențele Institutului Național de Sănătate Publică, însă numărul real este considerat a fi mult mai mare. Deși în ultimii ani, medicina a făcut progrese în ceea ce privește aceste afecțiuni, accesul la tratament rămâne extrem de limitat. La nivel mondial, doar aproximativ 5% […] Articolul Peste 8.000 de pacienți cu boli rare, în evidențele Institutului Național de Sănătate Publică apare prima dată în TeleM Regional.
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime # TeleM Iași
Oamenii de știință au descoperit un lac subteran uriaș la peste 100 de metri adâncime în Europa, iar cercetările continuă să dezvăluie detalii importante, relatează Mediafax. Unde se află lacul Cercetătorii au descoperit ceea ce este considerat acum cel mai mare lac termal subteran din lume. Lacul se află la peste 100 de metri adâncime în sudul Albaniei, […] Articolul În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime apare prima dată în TeleM Regional.
Viorica Dăncilă îi atrage atenția lui Nicușor Dan: ‘Aceste promisiuni, dânsul le-a uitat’ # TeleM Iași
Viorica Dăncilă este convinsă că președintele României va fi luat la întrebări în plan extern cu privire la anularea alegerilor. Aceast spune că subiectul este deja în atenția administrației Trump și va veni momentul când americanii vor cere explicații. Fostul premier al României atrage atenția că subiectul alegerilor a fost deja abordat în discursuri recente ale unor oficiali […] Articolul Viorica Dăncilă îi atrage atenția lui Nicușor Dan: ‘Aceste promisiuni, dânsul le-a uitat’ apare prima dată în TeleM Regional.
Una dintre destinațiile de vacanță preferate de români pune interdicție la alcool. Turiștii sunt revoltați # TeleM Iași
Unul dintre cele mai populare orașe de vacanță din Croația, Split, ar putea introduce o interdicție temporară privind vânzarea de alcool, ca parte a unui plan mai amplu de reducere a perturbărilor turistice și protejare a sănătății publice. Alcool până la ora 20:00 Conform propunerii, vânzarea de alcool în magazine ar urma să fie interzisă între orele […] Articolul Una dintre destinațiile de vacanță preferate de români pune interdicție la alcool. Turiștii sunt revoltați apare prima dată în TeleM Regional.
Rogobete anunţă un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va declanşa un control naţional fără precedent pentru a depista medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat. El a precizat că, începând de luni, Corpul de control al ministrului Sănătăţii se va deplasa la un spitalul public pentru […] Articolul Rogobete anunţă un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice apare prima dată în TeleM Regional.
Frații Dedeman dau o nouă lovitură de proporții: După ce intrat în negocieri finale pentru cumpărarea Carrefour, acum se extind puternic în Europa # TeleM Iași
Certificarea plății integrale a majorării capitalului social cu 14,05 milioane de euro, după ce decizia aferentă a fost înregistrată la Registrul General al Comerțului din Grecia în urmă cu câteva zile, deschide un nou capitol pentru evoluția lanțului Praktiker în Grecia. Majorarea a fost realizată de noul proprietar al lanțului de magazine, compania românească Paval Holdings, care […] Articolul Frații Dedeman dau o nouă lovitură de proporții: După ce intrat în negocieri finale pentru cumpărarea Carrefour, acum se extind puternic în Europa apare prima dată în TeleM Regional.
Iașul găzduiește a 10-a ediție a Cupei „Sentoki” – competiție internațională de arte marțiale # TeleM Iași
Clubul Sportiv Toratoshi Iași are plăcerea de a vă invita la cea de-a 10-a ediție a Cupei „Sentoki”, un eveniment de prestigiu dedicat copiilor, cadeților, juniorilor, seniorilor și veteranilor pasionați de arte marțiale. Competiția este deschisă tuturor cluburilor din România și din străinătate, indiferent de stil sau ramură, cu condiția ca acestea să fie constituite […] Articolul Iașul găzduiește a 10-a ediție a Cupei „Sentoki” – competiție internațională de arte marțiale apare prima dată în TeleM Regional.
Palatul Culturii din Iași, monument istoric de categoria A, ar putea fi transferat din administrarea statului, prin Ministerul Culturii, către Primăria Municipiului Iași. Clădirea găzduiește Complexul Muzeal Național Moldova Iași, care administrează peste 120.000 de bunuri culturale, inclusiv Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”. Personalul Palatului […] Articolul Posibil transfer al Palatului Culturii din Iași în atenția autorităților apare prima dată în TeleM Regional.
Criza din sistemul judiciar românesc se adâncește. După ce s-a anunțat oficial că volumul de activitate al instanțelor din România este de patru ori mai mare decât media europeană, Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat situația alarmantă a deficitului de resurse umane la nivel național: judecători, grefieri și asistenți ai judecătorilor. Din totalul de 5.071 […] Articolul Justiția, în pragul colapsului? Este o criză acută de judecători și grefieri apare prima dată în TeleM Regional.
Aproape 3 milioane de lei au fost alocați pentru investiții la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, în urma unei hotărâri adoptate joi, de către Consiliul Județean Botoșani. Suma totală, de peste 2 milioane de lei. Cea mai importantă investiție vizează realizarea unei construcții modulare pentru amplasarea unui RMN 3 Tesla, în valoare de aproximativ 720.000 […] Articolul Investiții de aproape 3 milioane de lei la Spitalul Mavromati din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
Tichetele de creșă rămân un sprijin financiar flexibil pentru părinții angajați, însă ele nu reprezintă un drept universal. Acestea pot fi oferite de angajatori, la cerere, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani sau până la 3 ani, în cazul copiilor cu handicap, și pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor percepute de […] Articolul 710 lei pentru copii, în februarie și martie apare prima dată în TeleM Regional.
Șeful Serviciului Salvamont Neamț avertizează că în această perioadă condițiile meteo din masivul Ceahlău sunt dificile, iar unele trasee trebuie evitate. Temperaturile sunt scăzute, iar turiștii sunt sfătuiți să plece devreme pe munte, astfel încât să ajungă la cabane sau refugii înainte de lăsarea serii, când vântul se intensifică și poate apărea viscolul, îngreunând orientarea. […] Articolul Salvamontiștii atrag atenția asupra riscurilor de pe muntele Ceahlău apare prima dată în TeleM Regional.
Luni începe Postul Mare, perioada de pregătire spirituală pentru Sărbătoarea Învierii Domnului. Acesta durează șapte săptămâni și include Săptămâna Mare, cunoscută și ca Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Este o perioadă de introspecție și curățenie sufletească, în care credincioșii sunt chemați să se apropie mai mult de Dumnezeu, să-și îngrijească atât trupul, cât și sufletul, și să […] Articolul Luni începe Postul Mare apare prima dată în TeleM Regional.
„România în derivă” – radiografia lucidă a ultimelor decenii, lansată de Răsvan Popescu # TeleM Iași
Scriitorul, scenaristul și jurnalistul Răsvan Popescu și-a lansat volumul „România în derivă”, o carte care propune o privire lucidă asupra ultimelor decenii din istoria noastră. Autorul spune că volumul nu este doar o simplă culegere de articole, ci o revizitare a unor momente esențiale din societatea românească. Cartea vorbește despre libertate, dezamăgire și despre felul […] Articolul „România în derivă” – radiografia lucidă a ultimelor decenii, lansată de Răsvan Popescu apare prima dată în TeleM Regional.
Senatul UAIC a aprobat desfacerea disciplinară a contractului de muncă al unui cadru didactic # TeleM Iași
În ședința din data de 19 februarie 2026, Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a aprobat desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al conf. univ. dr. Diego Varela Pedreira, cadru didactic la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice. Decizia a fost adoptată în urma finalizării procedurii de cercetare disciplinară desfășurate la nivelul Facultății […] Articolul Senatul UAIC a aprobat desfacerea disciplinară a contractului de muncă al unui cadru didactic apare prima dată în TeleM Regional.
Portul de ambarcaţiuni mici de pe Faleza Dunării Galaţi, scos a treia oară la licitaţie # TeleM Iași
Chiar dacă au fost ofertanţi interesaţi să închirieze Portul de Ambarcaţiuni de pe Faleza Dunării de la Galaţi şi anul trecut, cele două licitaţii anterioare organizate de Primăria municipiului Galaţi au rămas fără participanţi. Motivul este că investitorii au cerut o perioadă mai mare de închiriere pentru a reuşi să-şi amortizeze investiţia. Consilierii locali ai […] Articolul Portul de ambarcaţiuni mici de pe Faleza Dunării Galaţi, scos a treia oară la licitaţie apare prima dată în TeleM Regional.
Prefectura anunță finalizarea intervențiilor de deszăpezire. Se circulă în condiții de iarnă, fără artere blocate în județ. Instituția Prefectului – Județul Vrancea a transmis joi, 19 februarie 2026, la ora 11:23, o informare oficială privind situația drumurilor din județ, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din ultimele zile. Potrivit comunicatului, ca urmare a intervențiilor desfășurate în […] Articolul Vrancea: toate drumurile naționale și județene au fost redeschise circulației apare prima dată în TeleM Regional.
O situaţie mai puţin obişnuită a avut loc în judeţul Neamţ! Un bărbat de 35 de ani „şi-a făcut curaj“ cu alcool pentru proba practică a examenului auto. Ajuns la examen, acesta era pregătit să-şi arate abilităţile de şofer învăţate, însă cum socoteala de acasă nu este mereu ca cea din târg, poliţistul examinator a decis […] Articolul S-a dus băut la examenul auto. Tânărul din Neamț a mai rămas pieton o vreme apare prima dată în TeleM Regional.
