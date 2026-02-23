Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026
Gândul, 23 februarie 2026 16:20
Există un oraș din România în care chiria unui apartament cu două camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026. Conform anunțului de închiriere, postat pe un site de comerț online, acesta se află în nordul țării. Mai exact, este vorba de Satu Mare, iar proprietarul a oferit toate detaliile despre […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
16:40
SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite # Gândul
Ambasada Statelor Unite a evacuat, de urgență, zeci de angajați din Liban, ca măsură de precauție, în contextul conflictului armat între militarii israelieni și forțele din regiune, transmite publicația Lebanon News. Această schimbare este considerată preventivă și legată de riscul unei potențiale escaladări a situației din regiune. Un reprezentant oficial al Departamentului de Stat al […]
Acum 30 minute
16:30
Deputatul AUR, Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu” # Gândul
Deputatul AUR, Cosmin Corendea, susține că moțiunea simplă depusă împotriva ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu, reprezintă un demers normal al opoziției. Acesta o critică pe Țoiu și susține că nu are ce căuta în funcția de ministru. Deputatul AUR consideră că moțiunea nu este luată în serios de actuala coaliție și afirmă că ministra este […]
16:20
Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026 # Gândul
Există un oraș din România în care chiria unui apartament cu două camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026. Conform anunțului de închiriere, postat pe un site de comerț online, acesta se află în nordul țării. Mai exact, este vorba de Satu Mare, iar proprietarul a oferit toate detaliile despre […]
16:20
Temu a devenit una dintre cele mai cunoscute platforme online pentru produsele ieftine. De la cosmetice si haine, până la electronice, aproape orice preț pare la îndemână și atrage imediat. Un bărbat din Cehia a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a vrut să testeze cât de reală este oferta pentru un […]
16:20
Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei # Gândul
Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni din județul Suceava a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție. Edilul este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește 3,3 milioane de lei, relatează Mediafax. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Suceava au dispus trimiterea în judecată a lui Pavăl Ioan, […]
Acum o oră
16:00
Zeci de mii de pensionari din România s-a confruntat cu o situație neașteptată, în ultimele luni: pensiile lor au scăzut cu sume considerabile, unele chiar cu 500 de lei sau mai mult, după „Mica Recalculare”. Seniorii nu înțeleg de ce pensiile lor scad în loc să crească, așa cum ar fi fost de așteptat, în […]
15:50
Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani” # Gândul
Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat, luni, că Guvernul nu este de vină pentru posibila pierderea celor 231 de milioane de euro din PNRR. El a subliniat că „autoritatea interpretă a Curții Constituționale a făcut probleme”. Potrivit fostului ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, CE „nu are de ce să-i sancționeze pe toți românii cu […]
15:50
Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară? # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu au comentat miza vizitei lui Nicușor Dan la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, organizația fondată de Donald Trump, și prestația președintelui României. Concluzia a fost unanimă, în direcția unei prezențe modeste, în […]
Acum 2 ore
15:40
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi # Gândul
Universul pare să le zâmbească în mod deosebit unei anumite zodii, în următorii trei ani, iar nativii vizați vor avea parte de bani fără număr, mult noroc, nenumărate surprize și oportunități neașteptate. Potrivit stiridecluj.ro, zodia aflată sub protecție divină este… Leu. Pentru acești nativi s-au aliniat planetele. Leu (23 iulie – 22 august) Leii vor […]
15:40
MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie în Mexic, în urma protestelor violente, ca urmare a uciderii lui „El Mancho”, unul dintre cei mai căutați criminali din lume. Cetățenii români din Mexic sunt îndemnați să evite deplasările în zonele aglomerate și cele cu proteste. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se […]
15:20
Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a prezidat azi o întâlnire importantă cu ministerele implicate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ședința a fost despre banii pe care România trebuie să-i folosească până la termenul stabilit cu Uniunea Europeană și despre reformele asumate de Guvern. Bolojan le-a explicat clar miniștrilor că nu mai pot exista întârzieri. […]
15:20
Darren Cahill e invitat la Sports Festival, unde va avea loc meciul oficial de retragere al Simonei Halep. Simona Halep a câștigat zece turnee cu australianul antrenor, el pregătind-o în perioadele octombrie 2015 – octombrie 2018 și ianuarie 2020 – septembrie 2021. Halep are două trofee de Grand Slam, Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), […]
15:20
Viceguvernatorul BNR sare să apere măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Măsurile de ajustare bugetară au devenit imperative” # Gândul
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a transmis prin intermediul unei analize publicate pe blogul personal, că economia României nu ar fi funcționat în 2025, așa cum nu a funcționat nici în 2024. Oficialul susține că declinul economic era previzibil, iar ajustările fiscal-bugetare au fost necesare pentru stabilitatea finanțelor publice. Analiza viceguvernatorului BNR pare că susține, indirect, […]
15:00
Dragobetele, sărbătoarea tradițională românească a iubirii, cade în fiecare an pe 24 februarie. În 2026, cei îndrăgostiți pot marca ziua prin mesaje romantice, declarații emoționante și mici gesturi care să celebreze iubirea. Pentru români, Dragobetele este echivalentul autohton al Valentine’s Day. Tradiția Dragobetelui Această sărbătoare simbolizează nu doar dragostea, ci și începutul primăverii, aducând cu […]
15:00
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile” # Gândul
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de stat, după ce Guvernul Bolojan a modificat, în noiembrie anul trecut, criteriile de evaluare pentru acordarea acestui beneficiu, transmite gorjonline.ro. Premierul Ilie Bolojan a decis în noiembrie 2025 reevaluarea dosarelor pentru acordarea ajutorului de handicap. În urma acestei măsuri, sute de persoane cu handicap din […]
14:50
Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft # Gândul
Situația ar putea să pară o glumă la prima vedere, însă nu este. Un bărbat din Italia, de aproape 70 de ani, a avut un obicei bizar de a mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft. Obiceiul bărbatului a adus pagube de sute de euro magazinului. A fost […]
14:50
România, recordmenă într-un alt top negativ. Prețul încărcării electrice la mașini este la nivelul Austriei și dublu față de Spania # Gândul
România este una din țările europene campioane la prețuri mari pentru încărcarea electrică a mașinilor, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Specialiștii apreciază că acest cost excesiv este rezultatul unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere. România apare în aplicația Tesla cu un tarif de […]
14:50
Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție # Gândul
Fratele lui Michael Schumacher, Ralf Schumacher, se va căsători în luna mai cu iubitul său cu 14 ani mai tânăr, Etienne Bousquet-Cassagne. Bild a notat că cei doi intenționează să facă o petrecere de trei zile în Saint-Tropez pentru a sărbători evenimentul. Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai […]
Acum 4 ore
14:40
Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la un post de televiziune # Gândul
Pe zi ce trece, președintele american este implicat în diverse situații, unele mai serioase, altele mai amuzante. Duminică seara, un cetățean american, care s-a identificat drept „John Barron” și a cărui voce era identică cu cea a lui Donald Trump, a intrat în direct la emisiunea Washington Journal de pe C-SPAN pentru a deplânge anularea […]
14:40
Sindicaliștii îi cer explicații lui Radu Miruță despre beneficiile programului SAFE pentru România. „A devenit apostolul programului european. Ați refuzat dialogul. Ne-am săturat de minciuni” # Gândul
Reprezentantul Blocului Național Sindical (BNS) îi cere ministrului Apărării, Radu Miruță, explicații referitor la beneficiile economice de pe urma programului SAFE. Sindicaliștii susțin că ministrul ar fi refuzat un dialog cu BNS și, în schimb, a preferat să meargă într-un studio TV, unde să promoveze programul de înseztrarea armatei. Blocul Național Sindical îl acuză pe […]
14:30
Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga # Gândul
Istvan Kovacs va fi arbitru de centru la returul play-off-ului UEFA Champions League dintre PSG și Monaco, în tur 3-2. Meciul se joacă miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00. Centralul din Carei îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se […]
14:30
Farsa perfecta, sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la C-SPAN # Gândul
Pe zi ce trece, președintele american este implicat în diverse situații, unele mai serioase, altele mai amuzante. Duminică seara, un cetățean american, care s-a identificat drept „John Barron” și a cărui voce era identică cu cea a lui Donald Trump, a intrat în direct la emisiunea Washington Journal de pe C-SPAN pentru a deplânge anularea […]
14:30
(P) SGR în anul 3: aceleași reguli de funcționare, tipuri de ambalaje colectate, dar și un sistem mai accesibil prin creșterea punctelor de colectare # Gândul
(P) SGR în anul trei: aceleași reguli de funcționare, aceleași tipuri de ambalaje colectate, dar și un sistem mai accesibil prin creșterea punctelor de colectare și dezvoltarea de noi facilități În cel de-al treilea an de funcționare, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a intrat în obișnuința a milioane de români. Aproape 9 miliarde de ambalaje colectate […]
14:30
Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată. Mercenarul și Călin Georgescu sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat # Gândul
Mercenarul Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de tribunal a Curții de Apel București, unde s-a prezentat în procesul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acesta s-a întâlnit în sala de judecată cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, acuzat în același dosar.
14:20
Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport # Gândul
Început de vacanță crunt pentru 180 de pasageri care se aflau în aeronava care duminică seară s-a întors pe Aeroportul Otopeni, după ce decolase cu direcția Hurghada, Egipt. Avionul a decolat din nou spre Nordul Africii luni dimineață în jurul orei 8.00. Un avion cu 180 de pasageri la bord a fost nevoit să se […]
14:10
FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!” # Gândul
Gigi Becali a vorbit despre partida FC Argeș – Farul Constanța 1-0 și e nemulțumit că Denis Alibec, cedat la formația lui Gică Hagi, nu a avut un înscris în acest meci. Omul de afaceri spera ca Farul să încurce pe FC Argeș pentru ca FCSB să aibă șanse mai mari să prindă play-off-ul. Dennis […]
14:00
Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt # Gândul
Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Aceasta reprezintă una dintre tentațiile din rândul copiilor, însă cum poate să influențeze sănătatea? Specialiștii au vorbit despre acest gest care, cel puțin la prima vedere, ar putea să pară inofensiv. Vremurile actuale sunt mai poluate, spre deosebire de trei sau patru decenii în urmă. Având […]
13:50
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul # Gândul
Într-un mare oraș din România autoritățile locale au lansat pentru anul 2026 un nou program de sprijin destinat persoanelor cu venituri reduse. Aproximativ 10.000 de locuitori vor primi tichete sociale în valoare de 500 de lei. Demersul are la bază Programul „Alimente 2026”, potrivit informațiilor publicate de presa locală. Cum se depun cererile Este vorba […]
13:50
Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe # Gândul
Un adevărat măcel s-a petrecut în Olt. Mai mulți câini de talie mare și foarte agresivi au atacat o stână din comuna Curtișoara și au ucis mai multe animale. Ciobanul și fiul acestuia au găsit câinii în saivan și nu s-au putut apropia de teamă. Au sunat la 112 și la fața locului au venit […]
13:30
Tot mai mulți români vor să își monteze sistemele solare, iar una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de cât produce zilnic un panou fotovoltaic. Specialiștii arată că, în prezent, cele mai utilizate panouri pentru uz rezidențial au o putere nominală situată între 400 și 550 W. Dar, mare grijă, fiindcă energia efectiv generată […]
13:30
Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război # Gândul
Violențele din Mexic au escaladat în toată țara, cu incendii majore, blocaje rutiere și ciocniri ale cartelurilor de droguri cu forțele de ordine după moartea lui Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poreclit El Mencho, considerat liderul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG) și unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume. Operațiunea împotriva lui El […]
13:30
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE # Gândul
După două luni în care premierul Ilie Bolojan nu a reușit să găsească un ministru al Educației fără „controverse”, rectorul Mihai Dimian de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a ajuns ca fiind posibilul înlocuitor la minister, potrivit unor surse politice. Încă nu ar exista o decizie definitivă. Portofoliul Ministerului Educației e liber de […]
13:20
Cele 2 alimente pe care să le eviți, potrivit unui dietetician oncolog. Consumul lor ar putea crește riscul de cancer # Gândul
De-a lungul timpului, mai mulți specialiști din domeniul sănătății au atras atenția asupra produselor alimentare care ar putea să aibă un efect negativ asupra organismului. Nichole Andrews, un dietetician oncolog, a explicat că există două alimente care ar trebui să fie evitate. Consumul lor ar putea crește riscul de cancer. Nichole Andrews, un dietetician oncolog […]
13:20
Când ar putea crește pensiile, despre care Nazare anunță că sunt înghețate în 2026? Celebru economist: Abia în anul 2028 și doar cu o condiție # Gândul
Vești triste pentru pensionari. Deși pensiile lor sunt efectiv sabotate de valoarea inflației, cea mai mare din Europa în acest moment, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a infirmat posibilitatea ca acestea să fie indexate în viitorul apropiat. Indexarea pensiilor cu inflația este prevăzută de lege. Analistul economic Adrian Negrescu apreciază că abia în anul 2028 seniorii […]
13:10
Ionuț Moșteanu s-a întors în Ucraina. „Vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor” # Gândul
Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a scris pe pagina sa de Facebook că se află în Ucraina, unde s-a întors după patru ani de la debutul războiului cu Rusia. „Rusia a lansat mii de drone și bombe ghidate asupra infrastructurii energetice și a cartierelor de locuințe”, scrie Ionuț Moșteanu. „În aceste zile am revenit […]
13:10
Jandarm de 40 de ani, mort în misiune. Sindicaliștii: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani” # Gândul
Caz șocant în București! Un jandarm în vârstă de 40 de ani a murit duminică, în timp ce se afla pe stradă, în timpul serviciului. Imaginile dramatice au fost publicate de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. În videoclip se observă care cum bărbatul se prăbușește brusc, din picioare, pe stradă, fără semne evidente […]
13:00
Teleorman: Reținut de polițiști după ce și-a terorizat familia. Și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă # Gândul
Violența în familie este la ordinea zilei! Un bărbat din Teleorman a ajuns în arestul poliției, după mai multe episoade violente, prin care și-a terorizat familia. Acesta și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă. Un bărbat din Teleorman și-a trorizat familia Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roșiori de Vede efectuează […]
12:50
Un campion la box fără mănuși rupe tăcerea. Andrei Năstac: „În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport. E 80% bătaie de stradă” # Gândul
În emisiunea Martorii din 22 februarie 2026, Andrei Năstac a vorbit deschis despre bare-knuckle boxing – boxul fără mănuși, considerat de el „cel mai dur sport din lume”. Fără protecție, cu pumni goi ca pe stradă, dar cu reguli stricte, acest sport testează nu doar tehnica, ci și curajul pur. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii […]
12:50
Bogdan Pîrlog, cel mai sancționat magistrat din Europa, vrea ca Parchetul General să se ocupe de infracțiunile economice și de mediu # Gândul
Procurorul militar Bogdan Pîrlog propune ca Parchetul General să se ocupe de infacțiunile economie și de mediu, potrivit proiectului de candidatură prezentat în fața comisiei de la ministerul Justiției. De asemenea, cel mai sancționat magistrat din Europa este de părere că în România sistemul de urmărire penală funcționează „defectuos”, notează Mediafax. Procurorul militar Bogdan Pîrlog […]
Acum 6 ore
12:30
Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital” # Gândul
Andrei Năstac a fost invitat în emisiunea „Martorii” de la Gândul, pe 22 februarie 2026, unde a discutat despre boxul fără mănuși (bare knuckle). Urmărește aici, integral emisiunea „Martorii. Emisiunea „Martorii”, moderată de Andrei Dumitrescu, l-a avut ca invitat pe Andrei Năstac, campion român la box fără mănuși, un sport extrem de violent originar din […]
12:30
InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr # Gândul
InfoCons avertizează asupra produselor care sunt bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr. De luni, 23 februarie 2026, a început Postul Paștelui. De luni, 23 februarie 2025, credincioșii intră oficial în cele 40 de zile de post, după Lăsata Secului, care a avut loc cu o zi în urmă. În această perioadă, mulți dintre credincioși […]
12:30
Oana Țoiu cere Kremlinului, de la Bruxelles, retragerea trupelor din Transnistria. UE votează astăzi al 20-lea pachet de sancțiuni pentru Rusia # Gândul
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a transmis de la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului pentru Afaceri Externe (CAE), că statul român are de mai mulți ani o poziție consecventă cu privire la retragerea trupelor ruse din Transnistria, transmite Agerpres. ”Am avut conversații cu președinta Maia Sandu și cu guvernul moldovean și considerăm, de asemenea, […]
12:20
Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea” # Gândul
Din ce în ce mai mulți elevi folosesc inteligența artificială pentru activitățile curiculare, de la scrierea temelor și până la rezolvarea testelor, arată Ziarul de Iași. Însă, folosirea responsabilă a IA este o preocupare pentru profesori, care nu își doresc ca tehnologia să substituie procesul de gândire și învățare. Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, […]
12:20
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul # Gândul
Pentru că noua carte de identitate electronică nu mai arată adresa de domiciliu, dar instituțiile încă o cer, a apărut o situație neprevăzută și deloc confortabilă pentru mulți români. Pornind de aici, Ziarul de Iași scrie că apariția buletinului digital aduce în ecuație un document suplimentar: adeverința care confirmă domiciliul. Această adeverință este obligatorie în […]
12:20
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă” # Gândul
Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede că FCSB ar mai putea prinde un loc play-off-ul. Într-un interviu pentru ProSport, Dragomir a explicat de ce meciul cu UTA este mai important decât cel cu Metaloglobus. FCSB se află într-o situație extrem de dificială, la care nimeni nu s-ar fi așteptat la începutul […]
12:20
Tragedie de proporții în Nepal. Un autobuz de pasageri a căzut luni de pe un drum din vestul Nepalului, ucigând nu mai puțin de 19 persoane, a declarat poliția pentru Reuters. Până în prezent, doar 9 dintre victime au fost identificate, au mai spus oficialii, adăugând că autobuzul transporta un total de 44 de persoane. […]
12:10
Andrei Năstac a fost invitat în emisiunea „Martorii” de la Gândul, pe 22 februarie 2026, unde a discutat despre boxul fără mănuși (bare knuckle). Urmărește aici, integral emisiunea „Martorii. Emisiunea „Martorii”, moderată de Andrei Dumitrescu, l-a avut ca invitat pe Andrei Năstac, campion român la box fără mănuși, un sport extrem de violent originar din […]
12:00
Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană # Gândul
Raidurile recente ale poliției din Mexic și confruntările directe cu cartelurile de droguri au scos la iveală o discrepanță majoră între capabilitățile autorităților și cele ale traficanților de droguri. Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), condus de Nemesio Oseguera Cervantes, poreclit „El Mencho”, a evoluat cu timpul de la o grupare criminală la o structură de […]
12:00
Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, nu va participa la dezbaterea moțiunii simple împotriva ei. Ministrul a invocat obligații oficiale la nivelul Uniunii Europene, inclusiv reuniuni dedicate sancțiunilor împotriva Federației Ruse și combaterii dezinformării. În scrisoarea adresată președintelui Senatului, ministrul arată că, în perioada 23–24 februarie 2026, sunt programate la Bruxelles reuniunile Consiliului Afaceri Externe (CAE) […]
12:00
ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii # Gândul
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a declanșat o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datoare bugetului de stat. Inspectorii ANAF […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.