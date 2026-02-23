Scena fugăririi lui Nicușor Dan de agenții Secret Service. Cristoiu: Unul din cele mai penibile momente în care a fost pusă România postdecembristă

16:00

Zeci de mii de pensionari din România s-a confruntat cu o situație neașteptată, în ultimele luni: pensiile lor au scăzut cu sume considerabile, unele chiar cu 500 de lei sau mai mult, după „Mica Recalculare”. Seniorii nu înțeleg de ce pensiile lor scad în loc să crească, așa cum ar fi fost de așteptat, în […]