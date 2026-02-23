Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
Donald Trump a criticat decizia Curții Suprema a SUA de anularea tarifelor vamale reciproce și a considerat-o drept „ridicolă, defectuoasă și teribilă”. El i-a acuzat pe judecători că sunt de partea Republicii Populare Chineze. Totuși, Președintele SUA spune că acțiunile judecătorilor îi oferă „mai multă forță și putere” decât avea înainte. „Următorul lucru care se va […]
România are o bogată zonă turistică, însă există și zone în care oamenii nu au voie să pășească. Autoritățile au decis să interzică accesul turiștilor în anumite zone pentru protejarea ecosistemelor fragile, speciilor rare sau pentru a permite naturii să evolueze fără intervenția umană. Rezervația Gemenele din Retezat este inaccesibilă Un exemplu clar este Rezervația […]
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic” # Gândul
Călin Georgescu cere desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea alegilor din 2024. „Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut curtea constituțională, probabil că azi era președinte democratic”, a declarat Georgescu. La ieșirea de la Curtea de Apel, fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că „fără Dumnezeu, democrația se […]
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba” # Gândul
Premierul slovac Robert Fico a promis că va opri livrările de energie electrică de urgență către Ucraina începând de astăzi dacă Kievul nu reia livrarea de petrol rusesc prin conducta Drujba. Și asta a făcut, numind sistarea de alimentare electrică a Ucrainei drept „primul pas reciproc” față de suspendarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Marius Tucă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Un raport realizat în comun de către Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite, Comisia Europeană și Guvernul de la Kiev arată că reconstrucția economiei Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorii zece ani, relatează Reuters. Raportul a fost publicat cu o zi înainte de împlinirea a patru ani […]
Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post # Gândul
Postul Paștelui nu înseamnă doar să renunți temporar la carne, ouă sau lactate, ci și să cheltui suplimentar. Produsele de post sunt la mare căutare, unele s-au și scumpit, iar românii cheltuiesc mai mult pentru meniurile speciale sănătoase. Ce preț au produsele de post Printre cele mai folosite alimente în perioada postului se numără laptele […]
Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele # Gândul
Șapte dintre orașele unui stat european au fost desemnate de „Titan Travel”, un operator de turism britanic cu servicii de top, drept cele mai bune pentru cei care vor să învețe să descopere tradițiile locale. Este vorba despre Italia, care se dovedește a fi paradisul pentru pasionații de gastronomie. Conform studiului realizat de compania de […]
S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș” # Gândul
Poliția Locală a Municipiului București a transmis, luni, câte amenzi a aplicat pentru cei care nu au curățat trotuarele de zăpadă în aceste zile. Deși a nins încă de marți noapte, polițiștii locali ne transmit abia luni că au început controalele în ceea ce privește îndepărtarea zăpezii de pe trotuare. „Continuăm verificările privind felul […]
Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune să crească cheltuielile pentru apărare # Gândul
Rob Jetten a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria Țărilor de Jos. Politicianul pro-european în vârstă de 3 de ani conduce o coaliție de guvernare minoritară. Acesta a preluat oficial funcția după ce a fost confirmat de către regele Willem-Alexander. Provenit din Partidul Democrații 66, Jetten este social-liberal, absolvent al Universității Radboud din Nijmegen […]
Război între CTP și Ovidiu Ioanițoaia din cauza lui Mircea Lucescu. „Hienă care se hrănește cu cadavre, nu câine de pază al democrației” # Gândul
Cristian Tudor Popescu, în război cu Ovidiu Ioanițoaia. Jurnalistul a comentat ultimul material postat de Ioanițoaia despre echipa Națională și Federația Română de Fotbal. După textul publicat de Ioanițoaia pe site-ul de sport golazo, CTP a ieșit și a criticat părerea acestuia, spunând: „Naționala nu e proprietatea privată a FRF, dar selecționerul ei este numit […]
Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți # Gândul
Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat că va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii online pentru o actualizare a sistemelor. Conform BoardingPass, întreruperea va avea loc pe 26 februarie, între orele 00:00 și 09:00 (ora locală). În acest interval, pasagerii nu vor putea accesa site-ul sau aplicația companiei pentru rezervări, […]
Parlamentarii UE amână votul asupra acordului comercial cu SUA după noile tarife impuse de Trump # Gândul
Parlamentul European a decis luni să amâne votarea acordului comercial al UE cu SUA după ce Donald Trump a impus noi tarife de 15% în urma anulării tarifelor globale precedente de către Curtea Supremă a SUA. Parlamentarii europeni au dezbătut propuneri pentru a elimina taxe de import asupra produselor americane, au declarat două surse parlamentare […]
Sindicatele din Educație anunță un nou protest la Cotroceni, împotriva lui Nicușor Dan. Președintele este acuzat că nu a mediat conflictul cu Guvernul # Gândul
Sindicaliștii din Educație anunță un nou protest miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni, potrivit Edupedu. Liderii federațiilor îl acuză pe Nicușor Dan că nu și-a respectat promisiunea de a media conflictul dintre sindicate și Guvern, după măsurile de austeritate adoptate de Executiv. Anunțul a fost făcut de Marius Nistor, președintele Federația Sindicală „Spiru […]
Un lider AUR o critică pe Oana Țoiu pentru că nu a fost prezentă la moțiunea pe Mercosur: „Un act de sfidare. Creează un precedent periculos, rușinos” # Gândul
Liderul partidului AUR, Petrișor Peiu, a criticat absența ministrului de Externe, Oana Țoiu, de la depunerea moțiunii în camera Senatului, privind responsabilitatea oficialului în acordul Mercosur. Luni, 23 februarie, Oana Țoiu se află la summit-ul de la Bruxelles, unde liderii europeni discută implementarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni pentru Rusia. Potrivit senatorului AUR, absența […]
Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă # Gândul
O femeie din Germania a mers la Ikea și nu a plecat doar cu un coș plin, ci și cu o chitanță uriașă. Bonul fiscal pe care l-a primit a avut nu mai puțin de 4,34 metri lungime, aproape cât o mașină. Patricia von Podewils-Seiler, în vârstă de 45 de ani, stabilită în apropiere de […]
Viktor Orban transformă războiul în temă electorală. De ce a blocat Ungaria pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev și sancțiunile pentru Rusia # Gândul
Miniștrii de externe ai statelor europene s-au întâlnit astăzi la Bruxelles pentru a adopta cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar în cele din urmă măsura nu va putea trece mai departe din cauza dreptului de veto al Ungariei, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Uniunea Europeană avea în plan să adopte, […]
Ministrul Muncii dă de pământ cu austeritatea Bolojan: „Avem deficit de personal, nu putem să dăm oamenii afară” # Gândul
Florin Manole, ministrul Muncii, a transmis că ministerul pe care îl conduce nu intenționează să efectueze concedieri, pentru că, potrivit acestuia, instituția sa se confruntă cu un deficit de personal și nu își permite să taie posturi. Manole: ”Nu avem de unde să tăiem posturi” Manole a declarat că, de exemplu, în cadrul Inspecției Muncii […]
Rețeta de sarmale de post cu ciuperci. Ce ingredient schimbă complet gustul acestui preparat # Gândul
Postul Paștelui reprezintă o etapă importanta care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, celebrată duminică, 12 aprilie 2026. Pe toată durata postului, credincioșii respectă atent toate restricțiile culinare, iar mâncărurile lor nu trebuie să conțină carne sau alte produse de origine animală. Cel mai îndrăgit preparat al românilor sunt sarmalele, însă […]
Apariția uluitoare dintr-un troleibuz Solaris de la STB. Cum s-a urcat un călător în mijlocul de transport în timp ce tot Bucureștiul tremura de frig # Gândul
Pe rețelele de socializare circulă în aceste zile imagini cu un călător STB care s-a urcat într-un troleibuz cu o ținută extrem de surprinzătoare. Glumele care s-au iscat sunt savuroase. Imaginile cu un bărbat în maiou și bermude într-un troleibuz sunt virale. Filmarea este realizată zilele acestea în București, pe un frig de crapă pietrele, […]
Scena fugăririi lui Nicușor Dan de agenții Secret Service. Cristoiu: Unul din cele mai penibile momente în care a fost pusă România postdecembristă # Gândul
Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat pe larg cea mai relevantă scenă din cadrul delegației lui Nicușor Dan la Washinton. Astfel, apreciază cunoscutul gazetar, spre deosebire de ceilalți președinți ai României de după 89, care au făcut o figură onorabilă în […]
SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite # Gândul
Ambasada Statelor Unite a evacuat, de urgență, zeci de angajați din Liban, ca măsură de precauție, în contextul conflictului armat între militarii israelieni și forțele din regiune, transmite publicația Lebanon News. Această schimbare este considerată preventivă și legată de riscul unei potențiale escaladări a situației din regiune. Un reprezentant oficial al Departamentului de Stat al […]
Deputatul AUR, Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu” # Gândul
Deputatul AUR, Cosmin Corendea, susține că moțiunea simplă depusă împotriva ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu, reprezintă un demers normal al opoziției. Acesta o critică pe Țoiu și susține că nu are ce căuta în funcția de ministru. Deputatul AUR consideră că moțiunea nu este luată în serios de actuala coaliție și afirmă că ministra este […]
Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026 # Gândul
Există un oraș din România în care chiria unui apartament cu două camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026. Conform anunțului de închiriere, postat pe un site de comerț online, acesta se află în nordul țării. Mai exact, este vorba de Satu Mare, iar proprietarul a oferit toate detaliile despre […]
Temu a devenit una dintre cele mai cunoscute platforme online pentru produsele ieftine. De la cosmetice si haine, până la electronice, aproape orice preț pare la îndemână și atrage imediat. Un bărbat din Cehia a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a vrut să testeze cât de reală este oferta pentru un […]
Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei # Gândul
Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni din județul Suceava a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție. Edilul este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește 3,3 milioane de lei, relatează Mediafax. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Suceava au dispus trimiterea în judecată a lui Pavăl Ioan, […]
Zeci de mii de pensionari din România s-a confruntat cu o situație neașteptată, în ultimele luni: pensiile lor au scăzut cu sume considerabile, unele chiar cu 500 de lei sau mai mult, după „Mica Recalculare”. Seniorii nu înțeleg de ce pensiile lor scad în loc să crească, așa cum ar fi fost de așteptat, în […]
Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani” # Gândul
Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat, luni, că Guvernul nu este de vină pentru posibila pierderea celor 231 de milioane de euro din PNRR. El a subliniat că „autoritatea interpretă a Curții Constituționale a făcut probleme”. Potrivit fostului ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, CE „nu are de ce să-i sancționeze pe toți românii cu […]
Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară? # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu au comentat miza vizitei lui Nicușor Dan la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, organizația fondată de Donald Trump, și prestația președintelui României. Concluzia a fost unanimă, în direcția unei prezențe modeste, în […]
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi # Gândul
Universul pare să le zâmbească în mod deosebit unei anumite zodii, în următorii trei ani, iar nativii vizați vor avea parte de bani fără număr, mult noroc, nenumărate surprize și oportunități neașteptate. Potrivit stiridecluj.ro, zodia aflată sub protecție divină este… Leu. Pentru acești nativi s-au aliniat planetele. Leu (23 iulie – 22 august) Leii vor […]
MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie în Mexic, în urma protestelor violente, ca urmare a uciderii lui „El Mancho”, unul dintre cei mai căutați criminali din lume. Cetățenii români din Mexic sunt îndemnați să evite deplasările în zonele aglomerate și cele cu proteste. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se […]
Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a prezidat azi o întâlnire importantă cu ministerele implicate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ședința a fost despre banii pe care România trebuie să-i folosească până la termenul stabilit cu Uniunea Europeană și despre reformele asumate de Guvern. Bolojan le-a explicat clar miniștrilor că nu mai pot exista întârzieri. […]
Darren Cahill e invitat la Sports Festival, unde va avea loc meciul oficial de retragere al Simonei Halep. Simona Halep a câștigat zece turnee cu australianul antrenor, el pregătind-o în perioadele octombrie 2015 – octombrie 2018 și ianuarie 2020 – septembrie 2021. Halep are două trofee de Grand Slam, Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), […]
Viceguvernatorul BNR sare să apere măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Măsurile de ajustare bugetară au devenit imperative” # Gândul
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a transmis prin intermediul unei analize publicate pe blogul personal, că economia României nu ar fi funcționat în 2025, așa cum nu a funcționat nici în 2024. Oficialul susține că declinul economic era previzibil, iar ajustările fiscal-bugetare au fost necesare pentru stabilitatea finanțelor publice. Analiza viceguvernatorului BNR pare că susține, indirect, […]
Dragobetele, sărbătoarea tradițională românească a iubirii, cade în fiecare an pe 24 februarie. În 2026, cei îndrăgostiți pot marca ziua prin mesaje romantice, declarații emoționante și mici gesturi care să celebreze iubirea. Pentru români, Dragobetele este echivalentul autohton al Valentine’s Day. Tradiția Dragobetelui Această sărbătoare simbolizează nu doar dragostea, ci și începutul primăverii, aducând cu […]
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile” # Gândul
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de stat, după ce Guvernul Bolojan a modificat, în noiembrie anul trecut, criteriile de evaluare pentru acordarea acestui beneficiu, transmite gorjonline.ro. Premierul Ilie Bolojan a decis în noiembrie 2025 reevaluarea dosarelor pentru acordarea ajutorului de handicap. În urma acestei măsuri, sute de persoane cu handicap din […]
Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft # Gândul
Situația ar putea să pară o glumă la prima vedere, însă nu este. Un bărbat din Italia, de aproape 70 de ani, a avut un obicei bizar de a mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft. Obiceiul bărbatului a adus pagube de sute de euro magazinului. A fost […]
România, recordmenă într-un alt top negativ. Prețul încărcării electrice la mașini este la nivelul Austriei și dublu față de Spania # Gândul
România este una din țările europene campioane la prețuri mari pentru încărcarea electrică a mașinilor, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Specialiștii apreciază că acest cost excesiv este rezultatul unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere. România apare în aplicația Tesla cu un tarif de […]
Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție # Gândul
Fratele lui Michael Schumacher, Ralf Schumacher, se va căsători în luna mai cu iubitul său cu 14 ani mai tânăr, Etienne Bousquet-Cassagne. Bild a notat că cei doi intenționează să facă o petrecere de trei zile în Saint-Tropez pentru a sărbători evenimentul. Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai […]
Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la un post de televiziune # Gândul
Pe zi ce trece, președintele american este implicat în diverse situații, unele mai serioase, altele mai amuzante. Duminică seara, un cetățean american, care s-a identificat drept „John Barron” și a cărui voce era identică cu cea a lui Donald Trump, a intrat în direct la emisiunea Washington Journal de pe C-SPAN pentru a deplânge anularea […]
Sindicaliștii îi cer explicații lui Radu Miruță despre beneficiile programului SAFE pentru România. „A devenit apostolul programului european. Ați refuzat dialogul. Ne-am săturat de minciuni” # Gândul
Reprezentantul Blocului Național Sindical (BNS) îi cere ministrului Apărării, Radu Miruță, explicații referitor la beneficiile economice de pe urma programului SAFE. Sindicaliștii susțin că ministrul ar fi refuzat un dialog cu BNS și, în schimb, a preferat să meargă într-un studio TV, unde să promoveze programul de înseztrarea armatei. Blocul Național Sindical îl acuză pe […]
Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga # Gândul
Istvan Kovacs va fi arbitru de centru la returul play-off-ului UEFA Champions League dintre PSG și Monaco, în tur 3-2. Meciul se joacă miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00. Centralul din Carei îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se […]
(P) SGR în anul 3: aceleași reguli de funcționare, tipuri de ambalaje colectate, dar și un sistem mai accesibil prin creșterea punctelor de colectare # Gândul
(P) SGR în anul trei: aceleași reguli de funcționare, aceleași tipuri de ambalaje colectate, dar și un sistem mai accesibil prin creșterea punctelor de colectare și dezvoltarea de noi facilități În cel de-al treilea an de funcționare, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a intrat în obișnuința a milioane de români. Aproape 9 miliarde de ambalaje colectate […]
Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată. Mercenarul și Călin Georgescu sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat # Gândul
Mercenarul Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de tribunal a Curții de Apel București, unde s-a prezentat în procesul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acesta s-a întâlnit în sala de judecată cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, acuzat în același dosar.
Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport # Gândul
Început de vacanță crunt pentru 180 de pasageri care se aflau în aeronava care duminică seară s-a întors pe Aeroportul Otopeni, după ce decolase cu direcția Hurghada, Egipt. Avionul a decolat din nou spre Nordul Africii luni dimineață în jurul orei 8.00. Un avion cu 180 de pasageri la bord a fost nevoit să se […]
FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!” # Gândul
Gigi Becali a vorbit despre partida FC Argeș – Farul Constanța 1-0 și e nemulțumit că Denis Alibec, cedat la formația lui Gică Hagi, nu a avut un înscris în acest meci. Omul de afaceri spera ca Farul să încurce pe FC Argeș pentru ca FCSB să aibă șanse mai mari să prindă play-off-ul. Dennis […]
Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt # Gândul
Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Aceasta reprezintă una dintre tentațiile din rândul copiilor, însă cum poate să influențeze sănătatea? Specialiștii au vorbit despre acest gest care, cel puțin la prima vedere, ar putea să pară inofensiv. Vremurile actuale sunt mai poluate, spre deosebire de trei sau patru decenii în urmă. Având […]
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul # Gândul
Într-un mare oraș din România autoritățile locale au lansat pentru anul 2026 un nou program de sprijin destinat persoanelor cu venituri reduse. Aproximativ 10.000 de locuitori vor primi tichete sociale în valoare de 500 de lei. Demersul are la bază Programul „Alimente 2026”, potrivit informațiilor publicate de presa locală. Cum se depun cererile Este vorba […]
