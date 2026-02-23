Interviuri pentru șefia PÎCCJ. Marius Voineag propune realizarea unui modul AI în care să fie introdusă jurisprudenţa

13:10

Vineri, săptămâna asta, interimatul de 45 de zile al lui Bolojan la Educație expiră și nici până acum nu avem postul ocupat la acest minister-cheie pentru o țară. Propuneri au fost, însă nimeni nu se dă de ceasul morții să vină la un minister unde trebuie să aplice politicile dure de austeritate ale premierului Bolojan, […] Articolul Expiră interimatul lui Bolojan la Educație și nici acum nu avem ministru apare prima dată în PS News.