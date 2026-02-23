Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut Curtea Constituțională, probabil că azi era președinte democratic
PSNews.ro, 23 februarie 2026 18:20
Călin Georgescu cere desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea alegilor din 2024: „Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut curtea constituțională, probabil că azi era președinte democratic". La ieșirea de la Curtea de Apel, Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a spus că „fără Dumnezeu, democrația se dezintegrează".
Scandal la Curtea de Apel București. Susținătorii lui Călin Georgescu au vrut să intre în sala de judecată
Susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat la Curtea de Apel București, unde magistrații judecă un nou termen în dosarul privind infracțiuni contra ordinii constituționale. O parte dintre aceștia au intrat în sediul instanței și au scandat „Călin, nevinovat". Jandarmii au asigurat paza la ușa sălii de judecată și nu au permis accesul în interior,
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Antena 3 CNN că pachetul de solidaritate propus de PSD reprezintă „un răspuns necesar la impactul inflației asupra bugetelor familiilor", subliniind că măsurile sunt doar o compensare parțială pentru cei mai afectați. Replica sa a venit după ce liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat că „nu putem să
Deputaţii europeni se pregătesc să suspende acordul dintre UE şi Statele Unite în legătură cu tarifele vamale
Palmă dată de Curtea Supremă americană lui Donald Trump în privinţa taxelor vamale ar putea pune în discuţie acordul UE-Statele Unite încheiat în vara anului 2025. Parlamentul European va suspenda luni procedura de punere în aplicare a acestui acord comercial, au declarat mai mulţi eurodeputaţi înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă, relatează AFP și
La patru ani de la declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, zeci de mii de refugiați ucraineni au ales să se stabilească în România, considerând-o un refugiu apropiat de casă și o opțiune practică pentru o eventuală întoarcere după încheierea conflictului. Datele Eurostat arată că peste 200.000 de cetățeni ucraineni locuiesc în prezent în România, notează
„În prima zi a Postului Mare am avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967", a anunțat pe Facebook Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și superiorul așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan. Din partea Autorității
Rob Jetten, învestit premier al Olandei: cel mai tânăr șef de guvern și primul premier declarat homosexual
Rob Jetten a depus luni jurământul ca prim-ministru al Olandei, devenind cel mai tânăr lider al guvernului din istoria țării, primul premier provenit din partidul de centru D66 și primul șef de guvern declarat homosexual, potrivit dpa. În vârstă de 38 de ani, Jetten și noul său cabinet au fost învestiți într-o ceremonie oficială la
Moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe Oana Ţoiu, respinsă de Senat. Ministrul nu a fost prezent la dezbatere
Moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe Oana Ţoiu, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului, cu 44 de voturi "favorabile, 59 contra şi o abţinere. Ministrul nu a fost prezent la dezbatere, fiind reprezentat de un secretar de stat. Ministrul de Externe Oana Ţoiu nu a fost prezentă la dezbaterea din plen, fiind reprezentată de
Raport: Cât va costa și cât ar putea dura reconstrucția Ucrainei. E peste estimările inițiale
Reconstrucția Ucrainei va necesita aproape 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, potrivit unei evaluări publicate luni de Banca Mondială, ONU, Comisia Europeană și Guvernul de la Kiev. Noua estimare, bazată pe date colectate între 24 februarie 2022 și 31 decembrie 2025, este cu 12% mai mare decât cea de anul trecut, potrivit Reuters.
Călin Georgescu cere desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea alegilor din 2024: „Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut curtea constituțională, probabil că azi era președinte democratic". La ieșirea de la Curtea de Apel, Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a spus că „fără Dumnezeu, democrația se dezintegrează".
Investițiile imobiliare în România, în așteptare: ginerele lui Viktor Orbán amână deciziile până după alegeri
István Tiborcz, ginerele premierului ungar Viktor Orbán, își menține interesul pentru piața imobiliară românească, dar investițiile ar putea fi blocate până după alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie 2026, potrivit Profit. Compania Gránit Asset Management, controlată de Tiborcz, a achiziționat recent complexul de birouri Equilibrium 1 și 2 din București, evaluat la 89
Cine e tânărul ucis de Secret Service la Mar-a-Lago: Austin Tucker Martin nu avea experiență cu armele
Secret Service şi poliţia locală au împuşcat mortal, duminică, un bărbat înarmat cu o puşcă, după ce acesta a încălcat perimetrul de securitate al complexului Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida, au declarat oficialii forţelor de ordine. Trump, care se află în prezent la Washington, nu era la faţa locului în acel moment. Bărbatul
Coaliția adoptă măsuri de ajustare a taxelor locale după majorările din ianuarie. Cine va avea parte de reduceri
Reducerile la impozitele și taxele locale vor fi reintroduse, după majorările din ianuarie, însă într-o formă mai redusă. Persoanele cu handicap vor beneficia în continuare de scutiri de 50% la prima locuință și la primul autovehicul. Reduceri parțiale pentru locuințe vechi Înainte de majorarea impozitelor pe locuințe la aproximativ 80%, reducerea fiscală era: 50% pentru
Cum arată sistemul de îngrijire vârstnicilor din Cluj. Zeci de cămine, mii de locuri, dar aproape totul e ocupat
În Cluj funcționează zeci de cămine pentru îngrijirea vârstnicilor, dar numărul locurilor libere e foarte limitat. Cifrele vin dintr-o evidență a serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice în județul Cluj prezentată azi de Viorica Zlati, directorul Agenției Clujene pentru Plăți și Inspecții Sociale. Conform acestei evidențe, în județul Cluj funcționează un număr total de 52 de
Islanda ar putea organiza un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană încă din luna august, relatează Politico, citând doi interlocutori bine informați. Parlamentul țării va anunța data votului în următoarele săptămâni, potrivit Digi24. Coaliția de guvernare a promis să organizeze un referendum până în 2027, dar a accelerat termenele din cauza tulburărilor
Capitala actualizează tarifele pentru „locuințele convenabile": Precizări de ultimă oră de la Ciprian Ciucu
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a propus Consiliului General actualizarea tarifelor pentru cele peste 4.000 de locuințe administrate de Administrația Fondului Imobiliar. Tariful de bază va fi de 8 lei pe metru pătrat, aplicat în funcție de zona în care se află imobilul, iar contractele vor fi revizuite și prelungite cu cinci ani pentru
Rusia-Ucraina, 4 ani de război și peste 2 milioane de victime: de ce negocierile par înghețate
Războiul dintre Ucraina și Rusia continuă de 4 ani, iar cele două părți nu arată că ar fi dispuse să facă un compromis pentru un acord de pace. Lupta de pe front nu este încă decisă, iar Ucraina nu doar că are capacitatea militară să se apere, dar reușește și să organizeze contraofensive sau atacuri
ANALIZĂ Topul subiectelor de politică internațională din ultima săptămână. Efecte asupra României
Temele dominante de politică internațională din perioada 17–23 februarie 2026 se conturează în jurul războiului din Ucraina și al presiunii continue exercitate de Rusia asupra frontului și infrastructurii civile, precum și al reconfigurării relațiilor comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. În acest cadru, România apare simultan ca stat de frontieră al NATO, membru al
Lovitură pentru românii din Germania: CDU aprobă excepții de la salariul minim pentru muncitorii sezonieri
Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a adoptat recent o propunere care prevede posibilitatea de a face excepții de la salariul minim pentru muncitorii sezonieri din agricultură, stârnind reacții imediate și controverse politice. Legea germană garantează un salariu minim pentru toți angajații, dar CDU argumentează că sezonierii plătesc mai puține taxe și contribuții sociale. Critici din partea Partidului
Uniunea Europeană, între două viteze: reforme rapide pentru statele pregătite să meargă înainte
În editorialul Cele două viteze ale Europei, Constantin Rudnițchi analizează fenomenul „Europei cu două viteze" și modul în care Uniunea Europeană încearcă să accelereze reformele fără a fi blocată de unanimitatea statelor membre. Autorul amintește că ideea „nu este nouă" și că a fost lansată încă din 2017 în documentele Comisiei Europene, dar a fost
Premierul Ilie Bolojan a prezidat astăzi o întâlnire cu ministerele implicate în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Discuțiile s-au concentrat pe utilizarea fondurilor europene până la termenul limită și pe progresul reformelor asumate de Guvern. Bolojan le-a transmis miniștrilor că nu mai pot exista întârzieri și că rezultatele trebuie să fie vizibile
România din Primării – „Suntem la limită!" Edil de 18 ani: „Am renunțat la proiecte. Suntem dezamăgiți de Bolojan"
Campania PS News „România din Primării" continuă cu un nou interviu dedicat administrațiilor locale, unde presiunea bugetară, depopularea și dificultatea accesării fondurilor europene sunt resimțite acut. De această dată, dialogul este cu primarul comunei Homoroadele -Satu Mare, Simion
Indemnizația de doctorat, redusă la jumătate. Sindicatele se revoltă: „Acceptăm să strângem cureaua, dar nu oricât” # PSNews.ro
Profesorii, cercetătorii și funcționarii publici cu titlu de doctor se numără printre cei mai afectați de noile măsuri de austeritate pregătite de Guvern. Indemnizația pentru titlul științific de doctor va fi redusă la jumătate, de la aproximativ 580 de lei net la circa 293 de lei net, ca urmare a tăierilor bugetare din Educație și […] Articolul Indemnizația de doctorat, redusă la jumătate. Sindicatele se revoltă: „Acceptăm să strângem cureaua, dar nu oricât” apare prima dată în PS News.
Primar trimis în judecată de DNA după ce ar fi făcut plăţi nelegale pentru lucrări de reparaţii la drumuri # PSNews.ro
Primarul comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, Ioan Pavăl, a fost trimis în judecată de procurorii DNA după ce ar fi încheiat contracte pentru lucrări la drumuri cu o firmă şi ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,3 milioane de lei, prin plata nelegală a unor facturi antedatate. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii de la […] Articolul Primar trimis în judecată de DNA după ce ar fi făcut plăţi nelegale pentru lucrări de reparaţii la drumuri apare prima dată în PS News.
Prețul motorinei a trecut de 8,2 lei pe litru în unele benzinării și ar putea ajunge la 8,3 – 8,5 lei în perioada următoare, dacă presiunile regionale și evoluția cotației Brent se mențin. Ajustarea prețurilor nu este încă încheiată, iar scumpirile din ultimii ani au fost alimentate în principal de majorarea taxelor și de evoluțiile […] Articolul Motorina se scumpește în România. La cât poate urca – AEI apare prima dată în PS News.
Primarul PSD al Buzăului, către Ciolacu: Ai făcut sau nu 9,3% deficit? Bolojan îşi face treaba # PSNews.ro
PSD să nu mai bage băţul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, a declarat primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. El cere propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greşeşte atunci când îl critică pe actualul şef al Guvernului. […] Articolul Primarul PSD al Buzăului, către Ciolacu: Ai făcut sau nu 9,3% deficit? Bolojan îşi face treaba apare prima dată în PS News.
Biroul Permanent al Senatului a respins, luni, cererea prin care trei senatori AUR solicitau decontarea cheltuielilor pentru o deplasare la Washington. Biroul Permanent al Senatului a respins cererea prin care trei senatori AUR solicitau acoperirea cheltuielilor pentru o deplasare la Washington, programată între 4 și 5 martie, în valoare de aproximativ 45.000 de lei. „A […] Articolul Senatul a respins solicitarea AUR pentru decontarea unei deplasări în SUA apare prima dată în PS News.
Interviuri pentru șefia PÎCCJ. Marius Voineag propune realizarea unui modul AI în care să fie introdusă jurisprudenţa # PSNews.ro
Actualul şef al DNA Marius Voineag, candidat pentru funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propune realizarea unui modul de inteligenţă artificială în care să fie introdusă jurisprudenţa, urmând ca acesta să fie antrenat de către procurori pentru a obţine rezultate cu adevărat utile. Marius […] Articolul Interviuri pentru șefia PÎCCJ. Marius Voineag propune realizarea unui modul AI în care să fie introdusă jurisprudenţa apare prima dată în PS News.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, nu vine la Ora Guvernului. A cerut o reprogramare pentru săptămâna viitoare # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, nu va fi prezentă luni la Ora Guvernului, a anunţat senatorul USR Ştefan Pălărie, precizând că aceasta ar putea veni săptămâna viitoare. “Am stat de vorbă cu cabinetul doamnei Buzoianu, ştiu că astăzi nu va fi prezentă la Ora Guvernului, dar va veni probabil săptămâna viitoare, va fi prezentă, miniştrii noştri […] Articolul Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, nu vine la Ora Guvernului. A cerut o reprogramare pentru săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
SUA anticipează progrese în negocierile pentru pace între Rusia și Ucraina: Un posibil summit Putin-Zelenski # PSNews.ro
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american, a declarat că există posibilitatea unor vești bune în următoarele săptămâni în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Acesta a menționat că s-ar putea organiza un summit între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin. Witkoff a descris conflictul ca fiind un „război […] Articolul SUA anticipează progrese în negocierile pentru pace între Rusia și Ucraina: Un posibil summit Putin-Zelenski apare prima dată în PS News.
BNS cere explicații lui Miruță privind programul SAFE: „Jucați un rol secundar într-o piesă scrisă de alții” # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) îi solicită public ministrului Apărării, Radu Miruță, să ofere clarificări legate de programul european SAFE, după ce acesta ar fi refuzat o dezbatere televizată pe acest subiect cu liderul organizației sindicale. Potrivit unui comunicat de presă, sindicaliștii susțin că ministrul ar fi acceptat inițial invitația la o dezbatere față în față, […] Articolul BNS cere explicații lui Miruță privind programul SAFE: „Jucați un rol secundar într-o piesă scrisă de alții” apare prima dată în PS News.
FOTO Calea ferată Caransebeș – Timișoara – Arad: Modernizarea Lotului 3 depășește 20%. Imagini de pe șantier # PSNews.ro
Lucrările de modernizare pe Lotul 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj au depășit 20%, au anunțat luni reprezentanții CFR Infrastructură Timișoara, care au publicat și imagini din șantier. Potrivit oficialilor CFR, proiectul continuă cu o serie de lucrări pe secțiunea Timișoara Est – Ronaț Triaj, printre care se numără: Zidărie și beton armat la rampa […] Articolul FOTO Calea ferată Caransebeș – Timișoara – Arad: Modernizarea Lotului 3 depășește 20%. Imagini de pe șantier apare prima dată în PS News.
Ciprian Ciucu mai încearcă o dată să obțină un audit la STB și Termoenergetica. Anterior, CGMB s-a opus # PSNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, readuce în discuție solicitarea de a realiza audit extern la companiile municipale STB și Termoenergetica, după ce, în ianuarie, propunerea sa fusese respinsă de consilierii generali ai PSD, PUSL și AUR, transmite Buletin de București. Proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii de audit extern pentru cele două companii […] Articolul Ciprian Ciucu mai încearcă o dată să obțină un audit la STB și Termoenergetica. Anterior, CGMB s-a opus apare prima dată în PS News.
Scandal după alerta de pe Otopeni: Ministerul Sănătății și companiile aeriene fac schimb de acuzații # PSNews.ro
O alertă pe aeroportul din Otopeni a iscat o adevărată dispută între reprezentanții Asociației Companiilor Aeriene Românești și Ministerul Sănătății. Totul după ce un avion care plecase aseară spre Egipt, Hurghada, a anunțat că are o problemă tehnică, la 30 de minute de la decolare, iar comandantul a cerut să aterizeze de urgență la București. […] Articolul Scandal după alerta de pe Otopeni: Ministerul Sănătății și companiile aeriene fac schimb de acuzații apare prima dată în PS News.
Interviuri pentru șefia PÎCCJ. Cristina Chiriac: Dosarele trebuie soluționate mai rapid prin acorduri cu inculpații # PSNews.ro
Cristina Chiriac, candidat la funcţia de procuror general al României, a pledat luni, în timpul interviului susţinut la Ministerul Justiţiei, pentru ca procurorii să folosească mai des acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpaţii, ca o măsură de scădere a stocului de dosare la parchete. “Prioritatea soluţionării dosarelor penale constituie o problemă a Ministerului Public. […] Articolul Interviuri pentru șefia PÎCCJ. Cristina Chiriac: Dosarele trebuie soluționate mai rapid prin acorduri cu inculpații apare prima dată în PS News.
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată. A fost necesară intervenția medicală – surse # PSNews.ro
Momente tensionate luni dimineață la Curtea de Apel București. Ședința din dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale a fost suspendată temporar, după ce o persoană prezentă în sala de judecată a leșinat, potrivit unor surse judiciare. Surse apropiate cauzei susțin că ar fi vorba chiar despre Horațiu […] Articolul Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată. A fost necesară intervenția medicală – surse apare prima dată în PS News.
Fifor: Nu înțeleg ce nu este clar pentru Bolojan – fără măsurile de solidaritate propuse de PSD, bugetul nu trece # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a reiterat luni, în timpul ședinței Coaliției de guvernare privind bugetul, că fără măsurile de solidaritate propuse de social-democrați, legea bugetului pe 2026 „nu trece”. Fifor a subliniat că solidaritatea nu este un „moft”, ci „oxigen” pentru zeci de mii de români afectați de tăieri și reforme implementate „cu barda, fără […] Articolul Fifor: Nu înțeleg ce nu este clar pentru Bolojan – fără măsurile de solidaritate propuse de PSD, bugetul nu trece apare prima dată în PS News.
Vicepreședintele ANRE: Creșterile de preț de la raft nu sunt generate de energie. Firmele au plătit tot 1,16 lei # PSNews.ro
Vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Gabriel Andronache, a afirmat luni, la o conferință de specialitate, că majorările de prețuri la raft nu pot fi puse pe seama costului energiei. Potrivit oficialului, consumatorii noncasnici nu au plătit mai mult după ieșirea din schema prețului plafonat, creșterile vizibile fiind suportate în special de […] Articolul Vicepreședintele ANRE: Creșterile de preț de la raft nu sunt generate de energie. Firmele au plătit tot 1,16 lei apare prima dată în PS News.
Iranul anunță o posibilă întrevedere cu SUA pentru discuții privind programul nuclear la Geneva # PSNews.ro
Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a evocat duminică o posibilă nouă întrevedere cu delegația americană joia viitoare, 26 februarie, în Elveția, pentru a discuta despre programul nuclear, potrivit Adevărul. „Cred că există încă şanse bune să ajungem la o soluţie diplomatică din care ambele părţi să câştige”, a declarat el într-un interviu la postul american […] Articolul Iranul anunță o posibilă întrevedere cu SUA pentru discuții privind programul nuclear la Geneva apare prima dată în PS News.
Bolojan ar fi găsit ministru la Educație. Cine este Mihai Dimian, susținut de PSD, dar fără unanimitate în PNL # PSNews.ro
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, este una dintre principalele opțiuni luate în calcul pentru preluarea portofoliului Educației și Cercetării, potrivit surselor Edupedu.ro. Candidatura sa ar fi susținută atât de premierul Ilie Bolojan, cât și de Partidul Social Democrat. După aproximativ două luni în care Executivul nu a reușit să identifice un […] Articolul Bolojan ar fi găsit ministru la Educație. Cine este Mihai Dimian, susținut de PSD, dar fără unanimitate în PNL apare prima dată în PS News.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, reacție după ce numele său a fost vehiculat la conducerea SRI # PSNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean a vorbit, duminică seara, despre numirile la șefia serviciilor de informații, după ce numele său a fost vehiculat la conducerea SRI. „Legat de speculații, nu le comentez. Oamenii care apar în presă nu ajung acolo. Trebuie să fii ipocrit să spui că nu-ți dorești să fii directorul SRI. Dacă se pune […] Articolul Președintele Senatului, Mircea Abrudean, reacție după ce numele său a fost vehiculat la conducerea SRI apare prima dată în PS News.
Meteorologii anunță că vremea se încălzește. Când vom avea parte de maxime de peste 10 grade # PSNews.ro
Meterologii anunță că vremea se va încălzi, iar în prima decadă a lunii martie temperaturile maxime vor urca peste 10 grade. Banat Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. În prima zi din interval media regională a temperaturilor va fi de 13 grade, va scădea la 10…11 grade în perioada […] Articolul Meteorologii anunță că vremea se încălzește. Când vom avea parte de maxime de peste 10 grade apare prima dată în PS News.
Ilfovul nu mai vrea să fie ‘curtea din spate’ a Bucureștiului: Hubert Thuma amenință cu măsuri dure # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat un mesaj public ferm privind relația financiară și administrativă dintre București și județul Ilfov, criticând declarațiile recente ale primarului general al Capitalei și cerând o redistribuire mai echitabilă a veniturilor fiscale. Oficialul susține că Ilfovul suportă costurile extinderii Bucureștiului fără a beneficia de resursele financiare generate de […] Articolul Ilfovul nu mai vrea să fie ‘curtea din spate’ a Bucureștiului: Hubert Thuma amenință cu măsuri dure apare prima dată în PS News.
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat că Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de către Uniunea Europeană, programată pentru luni. Decizia vine ca reacție la blocarea de către Ucraina a tranzitului țițeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba. Szijjarto a declarat că, atâta timp cât Ucraina nu […] Articolul Ungaria anunță că va bloca al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei apare prima dată în PS News.
Studiu alarmant: 85% dintre mere testate în Europa conțin pesticide toxice. Ce trebuie să știe oamenii # PSNews.ro
Un studiu realizat la nivel european arată că majoritatea merelor cultivate convențional conțin reziduuri de pesticide multiple, unele considerate toxice sau potențial periculoase pentru sănătate. Cercetarea, coordonată de organizația Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) și citată de Euronews, indică faptul că 85% dintre merele analizate în Europa și 80% dintre cele din Spania conțin simultan mai […] Articolul Studiu alarmant: 85% dintre mere testate în Europa conțin pesticide toxice. Ce trebuie să știe oamenii apare prima dată în PS News.
Germania a înregistrat o revenire economică semnificativă, cu PMI-ul manufacturier depășind pragul de 50 de puncte, ajungând la 50,7 puncte, ceea ce indică o expansiune după aproape patru ani de recesiune. Această creștere a fost susținută de o cerere crescută pentru bunuri și servicii, cu o îmbunătățire a comenzilor noi în sectorul manufacturier și de […] Articolul Semnal pozitiv pentru economia Germaniei: industria și serviciile intră pe creștere apare prima dată în PS News.
Negocieri dure în coaliție pentru împărțirea banilor. Linii roșii. USR blochează ajutoarele de stat cerute de PSD # PSNews.ro
Liderii partidelor din Coaliție se reunesc luni pentru a negocia împărțirea resurselor bugetare limitate, în contextul unui conflict politic legat de pachetul de măsuri pentru relansarea economică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a avertizat pe premierul Ilie Bolojan că social-democrații nu vor susține nici bugetul de stat, nici al treilea pachet de măsuri fiscale, în absența […] Articolul Negocieri dure în coaliție pentru împărțirea banilor. Linii roșii. USR blochează ajutoarele de stat cerute de PSD apare prima dată în PS News.
Sondaj: Atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt acte de război, consideră majoritatea cetățenilor din țările NATO # PSNews.ro
Un sondaj recent realizat în Statele Unite, Canada, Franța, Germania și Regatul Unit a relevat că majoritatea opiniei publice din aceste țări consideră atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice, cum ar fi spitalele, ca acte de război. Canadienii au fost cei mai vocali, cu 73% susținând această opinie. De asemenea, respondenții au fost de acord că […] Articolul Sondaj: Atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt acte de război, consideră majoritatea cetățenilor din țările NATO apare prima dată în PS News.
Dosarul tentativei de lovitură de stat. Georgescu, Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi, la Curtea de Apel Bucureşti # PSNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor sunt aşteptaţi, luni, la Curtea de Apel Bucureşti, unde instanţa ar urma să decidă, dacă poate începe procesul […] Articolul Dosarul tentativei de lovitură de stat. Georgescu, Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi, la Curtea de Apel Bucureşti apare prima dată în PS News.
Portalul Digital Unic al României întârzie. Platforma promisă pentru 2025 nu este încă lansată # PSNews.ro
Portalul Digital Unic al României, despre care fostul ministru PSD al Digitalizării, Bogdan Ivan, afirma acum aproape doi ani că va permite accesul la zeci de servicii publice online „cu un simplu click, fără a mai depinde de starea de spirit a unui funcţionar de la ghişeu”, nu este încă disponibil, potrivit HotNews. Lansarea era […] Articolul Portalul Digital Unic al României întârzie. Platforma promisă pentru 2025 nu este încă lansată apare prima dată în PS News.
Profesorul Cristian Socol: Cum ar trebui făcută reforma administrației centrale fără să arunci oameni în stradă? # PSNews.ro
Într-o analiză amplă, profesorul Cristian Socol, un expert cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea politicilor publice critică modul în care sunt abordate reformele administrative în România și propune un model de reformă structurală care nu implică concedieri sau reduceri salariale. Autorul argumentează că discursul public despre „tăieri”, „eficientizare” și „restructurare” este adesea […] Articolul Profesorul Cristian Socol: Cum ar trebui făcută reforma administrației centrale fără să arunci oameni în stradă? apare prima dată în PS News.
