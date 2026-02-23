Primarul PSD al Buzăului, către Ciolacu: Ai făcut sau nu 9,3% deficit? Bolojan îşi face treaba
PSNews.ro, 23 februarie 2026 16:20
PSD să nu mai bage băţul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, a declarat primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. El cere propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greşeşte atunci când îl critică pe actualul şef al Guvernului.
• • •
Acum 30 minute
16:20
Uniunea Europeană, între două viteze: reforme rapide pentru statele pregătite să meargă înainte # PSNews.ro
În editorialul Cele două viteze ale Europei, Constantin Rudnițchi analizează fenomenul „Europei cu două viteze" și modul în care Uniunea Europeană încearcă să accelereze reformele fără a fi blocată de unanimitatea statelor membre. Autorul amintește că ideea „nu este nouă" și că a fost lansată încă din 2017 în documentele Comisiei Europene, dar a fost
16:20
Premierul Ilie Bolojan a prezidat astăzi o întâlnire cu ministerele implicate în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Discuțiile s-au concentrat pe utilizarea fondurilor europene până la termenul limită și pe progresul reformelor asumate de Guvern. Bolojan le-a transmis miniștrilor că nu mai pot exista întârzieri și că rezultatele trebuie să fie vizibile
16:20
România din Primării – „Suntem la limită!” Edil de 18 ani: „Am renunțat la proiecte. Suntem dezamăgiți de Bolojan” # PSNews.ro
Campania PS News „România din Primării" continuă cu un nou interviu dedicat administrațiilor locale, unde presiunea bugetară, depopularea și dificultatea accesării fondurilor europene sunt resimțite acut. De această dată, dialogul este cu primarul comunei Homoroadele -Satu Mare, Simion Ardelean, care vorbește deschis despre realitățile unei primării cu buget limitat, aparatul administrativ redus și provocările reformei
16:20
Indemnizația de doctorat, redusă la jumătate. Sindicatele se revoltă: „Acceptăm să strângem cureaua, dar nu oricât” # PSNews.ro
Profesorii, cercetătorii și funcționarii publici cu titlu de doctor se numără printre cei mai afectați de noile măsuri de austeritate pregătite de Guvern. Indemnizația pentru titlul științific de doctor va fi redusă la jumătate, de la aproximativ 580 de lei net la circa 293 de lei net, ca urmare a tăierilor bugetare din Educație și
16:20
Primar trimis în judecată de DNA după ce ar fi făcut plăţi nelegale pentru lucrări de reparaţii la drumuri # PSNews.ro
Primarul comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, Ioan Pavăl, a fost trimis în judecată de procurorii DNA după ce ar fi încheiat contracte pentru lucrări la drumuri cu o firmă şi ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,3 milioane de lei, prin plata nelegală a unor facturi antedatate. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii de la
16:20
Prețul motorinei a trecut de 8,2 lei pe litru în unele benzinării și ar putea ajunge la 8,3 – 8,5 lei în perioada următoare, dacă presiunile regionale și evoluția cotației Brent se mențin. Ajustarea prețurilor nu este încă încheiată, iar scumpirile din ultimii ani au fost alimentate în principal de majorarea taxelor și de evoluțiile
16:20
16:20
Biroul Permanent al Senatului a respins, luni, cererea prin care trei senatori AUR solicitau decontarea cheltuielilor pentru o deplasare la Washington. Biroul Permanent al Senatului a respins cererea prin care trei senatori AUR solicitau acoperirea cheltuielilor pentru o deplasare la Washington, programată între 4 și 5 martie, în valoare de aproximativ 45.000 de lei. „A
16:20
Interviuri pentru șefia PÎCCJ. Marius Voineag propune realizarea unui modul AI în care să fie introdusă jurisprudenţa # PSNews.ro
Actualul şef al DNA Marius Voineag, candidat pentru funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propune realizarea unui modul de inteligenţă artificială în care să fie introdusă jurisprudenţa, urmând ca acesta să fie antrenat de către procurori pentru a obţine rezultate cu adevărat utile. Marius
Acum 2 ore
15:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, nu vine la Ora Guvernului. A cerut o reprogramare pentru săptămâna viitoare # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, nu va fi prezentă luni la Ora Guvernului, a anunţat senatorul USR Ştefan Pălărie, precizând că aceasta ar putea veni săptămâna viitoare. "Am stat de vorbă cu cabinetul doamnei Buzoianu, ştiu că astăzi nu va fi prezentă la Ora Guvernului, dar va veni probabil săptămâna viitoare, va fi prezentă, miniştrii noştri
15:20
SUA anticipează progrese în negocierile pentru pace între Rusia și Ucraina: Un posibil summit Putin-Zelenski # PSNews.ro
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american, a declarat că există posibilitatea unor vești bune în următoarele săptămâni în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Acesta a menționat că s-ar putea organiza un summit între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin. Witkoff a descris conflictul ca fiind un „război
15:20
BNS cere explicații lui Miruță privind programul SAFE: „Jucați un rol secundar într-o piesă scrisă de alții” # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) îi solicită public ministrului Apărării, Radu Miruță, să ofere clarificări legate de programul european SAFE, după ce acesta ar fi refuzat o dezbatere televizată pe acest subiect cu liderul organizației sindicale. Potrivit unui comunicat de presă, sindicaliștii susțin că ministrul ar fi acceptat inițial invitația la o dezbatere față în față,
15:20
FOTO Calea ferată Caransebeș – Timișoara – Arad: Modernizarea Lotului 3 depășește 20%. Imagini de pe șantier # PSNews.ro
Lucrările de modernizare pe Lotul 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj au depășit 20%, au anunțat luni reprezentanții CFR Infrastructură Timișoara, care au publicat și imagini din șantier. Potrivit oficialilor CFR, proiectul continuă cu o serie de lucrări pe secțiunea Timișoara Est – Ronaț Triaj, printre care se numără: Zidărie și beton armat la rampa
15:20
Ciprian Ciucu mai încearcă o dată să obțină un audit la STB și Termoenergetica. Anterior, CGMB s-a opus # PSNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, readuce în discuție solicitarea de a realiza audit extern la companiile municipale STB și Termoenergetica, după ce, în ianuarie, propunerea sa fusese respinsă de consilierii generali ai PSD, PUSL și AUR, transmite Buletin de București. Proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii de audit extern pentru cele două companii
15:20
Scandal după alerta de pe Otopeni: Ministerul Sănătății și companiile aeriene fac schimb de acuzații # PSNews.ro
O alertă pe aeroportul din Otopeni a iscat o adevărată dispută între reprezentanții Asociației Companiilor Aeriene Românești și Ministerul Sănătății. Totul după ce un avion care plecase aseară spre Egipt, Hurghada, a anunțat că are o problemă tehnică, la 30 de minute de la decolare, iar comandantul a cerut să aterizeze de urgență la București.
15:20
Interviuri pentru șefia PÎCCJ. Cristina Chiriac: Dosarele trebuie soluționate mai rapid prin acorduri cu inculpații # PSNews.ro
Cristina Chiriac, candidat la funcţia de procuror general al României, a pledat luni, în timpul interviului susţinut la Ministerul Justiţiei, pentru ca procurorii să folosească mai des acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpaţii, ca o măsură de scădere a stocului de dosare la parchete. "Prioritatea soluţionării dosarelor penale constituie o problemă a Ministerului Public.
15:20
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată. A fost necesară intervenția medicală – surse # PSNews.ro
Momente tensionate luni dimineață la Curtea de Apel București. Ședința din dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale a fost suspendată temporar, după ce o persoană prezentă în sala de judecată a leșinat, potrivit unor surse judiciare. Surse apropiate cauzei susțin că ar fi vorba chiar despre Horațiu
15:20
Fifor: Nu înțeleg ce nu este clar pentru Bolojan – fără măsurile de solidaritate propuse de PSD, bugetul nu trece # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a reiterat luni, în timpul ședinței Coaliției de guvernare privind bugetul, că fără măsurile de solidaritate propuse de social-democrați, legea bugetului pe 2026 „nu trece". Fifor a subliniat că solidaritatea nu este un „moft", ci „oxigen" pentru zeci de mii de români afectați de tăieri și reforme implementate „cu barda, fără
15:20
Vicepreședintele ANRE: Creșterile de preț de la raft nu sunt generate de energie. Firmele au plătit tot 1,16 lei # PSNews.ro
Vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Gabriel Andronache, a afirmat luni, la o conferință de specialitate, că majorările de prețuri la raft nu pot fi puse pe seama costului energiei. Potrivit oficialului, consumatorii noncasnici nu au plătit mai mult după ieșirea din schema prețului plafonat, creșterile vizibile fiind suportate în special de
Acum 4 ore
14:10
Iranul anunță o posibilă întrevedere cu SUA pentru discuții privind programul nuclear la Geneva # PSNews.ro
Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a evocat duminică o posibilă nouă întrevedere cu delegația americană joia viitoare, 26 februarie, în Elveția, pentru a discuta despre programul nuclear, potrivit Adevărul. „Cred că există încă şanse bune să ajungem la o soluţie diplomatică din care ambele părţi să câştige", a declarat el într-un interviu la postul american
14:10
Bolojan ar fi găsit ministru la Educație. Cine este Mihai Dimian, susținut de PSD, dar fără unanimitate în PNL # PSNews.ro
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare" din Suceava, Mihai Dimian, este una dintre principalele opțiuni luate în calcul pentru preluarea portofoliului Educației și Cercetării, potrivit surselor Edupedu.ro. Candidatura sa ar fi susținută atât de premierul Ilie Bolojan, cât și de Partidul Social Democrat. După aproximativ două luni în care Executivul nu a reușit să identifice un
14:10
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, reacție după ce numele său a fost vehiculat la conducerea SRI # PSNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean a vorbit, duminică seara, despre numirile la șefia serviciilor de informații, după ce numele său a fost vehiculat la conducerea SRI. „Legat de speculații, nu le comentez. Oamenii care apar în presă nu ajung acolo. Trebuie să fii ipocrit să spui că nu-ți dorești să fii directorul SRI. Dacă se pune
14:10
Meteorologii anunță că vremea se încălzește. Când vom avea parte de maxime de peste 10 grade # PSNews.ro
Meterologii anunță că vremea se va încălzi, iar în prima decadă a lunii martie temperaturile maxime vor urca peste 10 grade. Banat Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. În prima zi din interval media regională a temperaturilor va fi de 13 grade, va scădea la 10…11 grade în perioada
14:10
Ilfovul nu mai vrea să fie ‘curtea din spate’ a Bucureștiului: Hubert Thuma amenință cu măsuri dure # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat un mesaj public ferm privind relația financiară și administrativă dintre București și județul Ilfov, criticând declarațiile recente ale primarului general al Capitalei și cerând o redistribuire mai echitabilă a veniturilor fiscale. Oficialul susține că Ilfovul suportă costurile extinderii Bucureștiului fără a beneficia de resursele financiare generate de
14:10
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat că Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de către Uniunea Europeană, programată pentru luni. Decizia vine ca reacție la blocarea de către Ucraina a tranzitului țițeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba. Szijjarto a declarat că, atâta timp cât Ucraina nu
14:10
Studiu alarmant: 85% dintre mere testate în Europa conțin pesticide toxice. Ce trebuie să știe oamenii # PSNews.ro
Un studiu realizat la nivel european arată că majoritatea merelor cultivate convențional conțin reziduuri de pesticide multiple, unele considerate toxice sau potențial periculoase pentru sănătate. Cercetarea, coordonată de organizația Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) și citată de Euronews, indică faptul că 85% dintre merele analizate în Europa și 80% dintre cele din Spania conțin simultan mai
14:10
Germania a înregistrat o revenire economică semnificativă, cu PMI-ul manufacturier depășind pragul de 50 de puncte, ajungând la 50,7 puncte, ceea ce indică o expansiune după aproape patru ani de recesiune. Această creștere a fost susținută de o cerere crescută pentru bunuri și servicii, cu o îmbunătățire a comenzilor noi în sectorul manufacturier și de
14:10
Negocieri dure în coaliție pentru împărțirea banilor. Linii roșii. USR blochează ajutoarele de stat cerute de PSD # PSNews.ro
Liderii partidelor din Coaliție se reunesc luni pentru a negocia împărțirea resurselor bugetare limitate, în contextul unui conflict politic legat de pachetul de măsuri pentru relansarea economică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a avertizat pe premie
14:10
Sondaj: Atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt acte de război, consideră majoritatea cetățenilor din țările NATO # PSNews.ro
Un sondaj recent realizat în Statele Unite, Canada, Franța, Germania și Regatul Unit a relevat că majoritatea opiniei publice din aceste țări consideră atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice, cum ar fi spitalele, ca acte de război. Canadienii au fost cei mai vocali, cu 73% susținând această opinie. De asemenea, respondenții au fost de acord că […] Articolul Sondaj: Atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt acte de război, consideră majoritatea cetățenilor din țările NATO apare prima dată în PS News.
13:10
Dosarul tentativei de lovitură de stat. Georgescu, Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi, la Curtea de Apel Bucureşti # PSNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor sunt aşteptaţi, luni, la Curtea de Apel Bucureşti, unde instanţa ar urma să decidă, dacă poate începe procesul […] Articolul Dosarul tentativei de lovitură de stat. Georgescu, Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi, la Curtea de Apel Bucureşti apare prima dată în PS News.
13:10
Portalul Digital Unic al României întârzie. Platforma promisă pentru 2025 nu este încă lansată # PSNews.ro
Portalul Digital Unic al României, despre care fostul ministru PSD al Digitalizării, Bogdan Ivan, afirma acum aproape doi ani că va permite accesul la zeci de servicii publice online „cu un simplu click, fără a mai depinde de starea de spirit a unui funcţionar de la ghişeu”, nu este încă disponibil, potrivit HotNews. Lansarea era […] Articolul Portalul Digital Unic al României întârzie. Platforma promisă pentru 2025 nu este încă lansată apare prima dată în PS News.
13:10
Profesorul Cristian Socol: Cum ar trebui făcută reforma administrației centrale fără să arunci oameni în stradă? # PSNews.ro
Într-o analiză amplă, profesorul Cristian Socol, un expert cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea politicilor publice critică modul în care sunt abordate reformele administrative în România și propune un model de reformă structurală care nu implică concedieri sau reduceri salariale. Autorul argumentează că discursul public despre „tăieri”, „eficientizare” și „restructurare” este adesea […] Articolul Profesorul Cristian Socol: Cum ar trebui făcută reforma administrației centrale fără să arunci oameni în stradă? apare prima dată în PS News.
13:10
Cu o creștere de preț de 20,7% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, cea mai semnificativă scumpire între produsele animale potrivit datelor Institutului Național de Statistică, ouăle au început să fie vândute la poarta stațiilor de ambalare mai ieftin încă din prima săptămâna a acestui an, arată datele Comisiei Europene, conform Economica.net. Mai exact, […] Articolul Ouăle în România rămân mai ieftine decât media UE, deși scumpirea anuală depășește 10% apare prima dată în PS News.
13:10
Zelenski: Putin a început deja Al Treilea Război Mondial. Întrebarea e cât teritoriu va putea cuceri și cum să-l oprim # PSNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 23 februarie într-un interviu acordat BBC că președintele rus Vladimir Putin a declanșat efectiv un Al Treilea Război Mondial de facto, avertizând că doar o presiune militară și economică susținută poate preveni o escaladare suplimentară. „Cred că Putin a început deja (Al Treilea Război Mondial). Întrebarea este cât teritoriu […] Articolul Zelenski: Putin a început deja Al Treilea Război Mondial. Întrebarea e cât teritoriu va putea cuceri și cum să-l oprim apare prima dată în PS News.
13:10
Calitatea aerului va fi monitorizată pe tot parcursul anului cu ajutorul laboratoarelor mobile # PSNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, duminică, semnarea ordinului ce ministru care stabilește că laboratoarele mobile de verificare a calității aerului trebuie să fie trimise în țară, pentru a fi folosite pe tot parcursul anului. „Laboratoarele mobile de monitorizare a calității aerului nu vor mai sta să adune praf la sediile instituțiilor! Am semnat ordinul de […] Articolul Calitatea aerului va fi monitorizată pe tot parcursul anului cu ajutorul laboratoarelor mobile apare prima dată în PS News.
13:10
Sondaj INSCOP. De la solidaritate la pragmatism: cum s-a schimbat percepția românilor asupra războiului din Ucraina # PSNews.ro
Sondajul „4 ani de război în Ucraina”, realizat de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, la comanda New Strategy Center, evidențiază o modificare importantă în percepțiile românilor privind modul de încheiere a conflictului ruso-ucrainean. Concret, 35,4% dintre respondenți consideră că Ucraina ar trebui să facă concesii Rusiei pentru a pune capăt […] Articolul Sondaj INSCOP. De la solidaritate la pragmatism: cum s-a schimbat percepția românilor asupra războiului din Ucraina apare prima dată în PS News.
13:10
Vineri, săptămâna asta, interimatul de 45 de zile al lui Bolojan la Educație expiră și nici până acum nu avem postul ocupat la acest minister-cheie pentru o țară. Propuneri au fost, însă nimeni nu se dă de ceasul morții să vină la un minister unde trebuie să aplice politicile dure de austeritate ale premierului Bolojan, […] Articolul Expiră interimatul lui Bolojan la Educație și nici acum nu avem ministru apare prima dată în PS News.
13:10
Cosmin Marinescu, BNR: Declinul economiei a început în 2024. Recesiunea tehnică era doar o chestiune de timp # PSNews.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutiv în 2025, însă semnalele de încetinire erau vizibile încă din 2024, iar ajustările bugetare făceau această evoluție aproape inevitabilă. Cosmin Marinescu, economist, profesor ASE și viceguvernator al BNR (Banca Națională a Românei), explică într-o analiză de ce „recesiunea tehnică” trebuie […] Articolul Cosmin Marinescu, BNR: Declinul economiei a început în 2024. Recesiunea tehnică era doar o chestiune de timp apare prima dată în PS News.
13:10
VIDEO Procurorul Bogdan Pîrlog, la interviul pentru şefia Parchetului ICCJ: Am pierdut suportul opiniei publice # PSNews.ro
Procurorul Bogdan Pîrlog a afirmat luni, la interviul pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că magistraţii au pierdut suportul opiniei publice şi că în prezent se bazează pe o ostilitate cât de cât indiferentă. El a adăugat că întoarcerea societăţii împotriva sistemului judiciar s-a făcut […] Articolul VIDEO Procurorul Bogdan Pîrlog, la interviul pentru şefia Parchetului ICCJ: Am pierdut suportul opiniei publice apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Pîslaru: Aproape 100 de milioane de euro din PNRR, în pericol din cauza reformelor întârziate # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că întârzierile în reforma companiilor de stat duc la pierderea unei părți din fondurile din PNRR, potrivit Mediafax. „Nu îi pierdem pe toți, dar pierdem deja o parte din ei”, a spus Pîslaru la B1 TV, întrebat despre banii pe care România îi pierde din cauza […] Articolul Pîslaru: Aproape 100 de milioane de euro din PNRR, în pericol din cauza reformelor întârziate apare prima dată în PS News.
12:10
Violențe în Mexic: armata l-a ucis pe liderul de cartel „El Mencho”. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să rămână „la adăpost” # PSNews.ro
Moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare, a declanşat violenţe în mai multe regiuni ale Mexicului, relatează AFP. Duminică, Statele Unite au cerut cetăţenilor lor aflaţi în mai multe zone din Mexic să „stea la adăpost până la noi ordine” […] Articolul Violențe în Mexic: armata l-a ucis pe liderul de cartel „El Mencho”. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să rămână „la adăpost” apare prima dată în PS News.
12:10
Alexandru Nazare exclude momentan dezghețarea pensiilor: „Ar fi doar promisiuni sau angajamente” # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, despre o posibilă dezgheţare a pensiilor, că este prematur să discutăm despre o astfel de măsură, în acest moment, adăugând că trebuie schimbat modul în care au fost făcue în trecut, creşteri de salarii şi creşteri de pensii, fără să existe sursele. „Cred că este prematur să discutăm […] Articolul Alexandru Nazare exclude momentan dezghețarea pensiilor: „Ar fi doar promisiuni sau angajamente” apare prima dată în PS News.
12:10
Victor Ponta: Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost justificată printr-o „minciună îngrozitoare” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta susține că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost justificată printr-o „minciună îngrozitoare”, iar românii realizează acum că prețul acestei decizii îl plătesc din propriul buzunar, prin taxe mai mari și servicii publice subfinanțate. Victor Ponta a lansat duminică seară, la România TV, un atac acid la adresa clasei politice. Acesta […] Articolul Victor Ponta: Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost justificată printr-o „minciună îngrozitoare” apare prima dată în PS News.
12:10
Rogobete, despre propunerea premierului: Medicii au dreptul să aleagă unde lucrează. Profesia este una mobilă în UE # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete pledează pentru mobilitatea medicilor, arătând că acest lucru este susţinut şi de legislaţia europeană care reglementează profesia de medic, potrivit News.ro. Acesta spune că nu îl contrazice public pe prim-ministrul Ilie Bolojan, însă subliniază că „profesia de medic este una mobilă, iar medicul are dreptul să aleagă unde lucrează”. Alexandru Rogobete […] Articolul Rogobete, despre propunerea premierului: Medicii au dreptul să aleagă unde lucrează. Profesia este una mobilă în UE apare prima dată în PS News.
12:10
Mircea Abrudean: „Te schimbi sau pleci” este o exprimare periculoasă. PNL îl susține pe premierul Bolojan # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat duminică, despre declaraţiile venite dinspre PSD privind o posibilă schimbare a premierului, că „asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare şi nu merg lucrurile aşa”, el amintind că există un protocol al coaliţiei. Abrudean a arătat că e o coaliţie complicată, dar absolut […] Articolul Mircea Abrudean: „Te schimbi sau pleci” este o exprimare periculoasă. PNL îl susține pe premierul Bolojan apare prima dată în PS News.
12:10
Controversă după poza lui Nicușor Dan cu Donald Trump. Radu Cristescu (PSD) cere lămuriri urgente # PSNews.ro
PSD-istul Radu Cristescu îl somează pe președintele Nicușor Dan să prezinte explicații cu privire la poza în care apare dând mâna cu Donald Trump, la Consiliul pentru Pace de la Washington. În jurul fotografiei s-a iscat deja o întreagă controversă. „Nicușoare Dan, vremelnic președinte, în calitate de cetățean al acestei țări, nu am cum să tac. Te […] Articolul Controversă după poza lui Nicușor Dan cu Donald Trump. Radu Cristescu (PSD) cere lămuriri urgente apare prima dată în PS News.
12:10
Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 27,5 miliarde de lei la capitalizare, în ultima săptămână # PSNews.ro
Bursa de Valori București (BVB) a câștigat în ultima săptămână peste 27,5 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,89%, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 624,1 milioane de lei, în comparație cu săptămâna anterioară, potrivit Agerpres. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 590,2 miliarde […] Articolul Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 27,5 miliarde de lei la capitalizare, în ultima săptămână apare prima dată în PS News.
11:00
Ministrul Finanțelor, detalii despre Programul de relansare economică – aproximativ 5 miliarde de euro # PSNews.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a declarat duminică, despre Programul de relansare economică, că este gândit până în anul 2032 şi include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor, el arătând că totalizează aproximativ 5 miliarde de euro. “Acest pachet de relansare economică e foarte important pentru că el nu vizează doar anul 2026, el […] Articolul Ministrul Finanțelor, detalii despre Programul de relansare economică – aproximativ 5 miliarde de euro apare prima dată în PS News.
11:00
VIDEO Au început interviurile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT # PSNews.ro
Cristina Chiriac, procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Iaşi, şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, susţin, luni, interviurile pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ). Tot luni, Marius I. Voineag, actualul procuror-şef al Direcţiei Naţionale […] Articolul VIDEO Au început interviurile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT apare prima dată în PS News.
11:00
Rogobete, criticat după mobilizarea masivă pentru aterizarea de urgență de la Otopeni. „Rolul meu este să fiu pregătit” # PSNews.ro
Ministrul Sănătății este criticat pentru mobilizarea masivă de resurse, printre care șapte spitale, ambulanțe și echipe medicale, după incidentul de depresurizare al avionului de pe ruta București–Hurghada. „Să aștept ce?” , așa își începe ministrul Sănătății reacția pe Facebook, după reproșurile apărute în urma alertei medicale declanșate de incidentul aviatic. Oficialul spune că, în fața […] Articolul Rogobete, criticat după mobilizarea masivă pentru aterizarea de urgență de la Otopeni. „Rolul meu este să fiu pregătit” apare prima dată în PS News.
