Rob Jetten, învestit premier al Olandei: cel mai tânăr șef de guvern și primul premier declarat homosexual

17:20

Războiul dintre Ucraina și Rusia continuă de 4 ani, iar cele două părți nu arată că ar fi dispuse să facă un compromis pentru un acord de pace. Lupta de pe front nu este încă decisă, iar Ucraina nu doar că are capacitatea militară să se apere, dar reușește și să organizeze contraofensive sau atacuri […] Articolul Rusia-Ucraina, 4 ani de război și peste 2 milioane de victime: de ce negocierile par înghețate apare prima dată în PS News.