Jafuri și violențe în tot mexicul după uciderea liderului de cartel. Avertismentul MAE pentru români
Gândul, 23 februarie 2026 20:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cu privire la degradarea situației de securitate în Mexic, în contextul uciderii liderului cartelului de droguri „El Mancho”, nivelul de alertă fiind ridicat la 4 din 9. În aceste circumstanțe, MAE le recomandă românilor care tranzitează sau intenționează să călătorească în aceste zone să evite deplasările neesențiale în statele Jalisco, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
20:00
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată: „Ne lipsesc 8 miliarde de lei” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Municipiului București riscă să ajungă în incapacitate de plată din cauza lipsei de bani și a datoriilor acumulate. Într-un interviu acordat pentru Pro Tv, edilul a declarat că Bucureștiul a pierdut, în ultimii doi ani, aproximativ 8 miliarde de lei din cauza modificării formulei de finanțare. […]
20:00
WhatsApp lucrează la cea mai așteptată funcție în rândul utilizatorilor. Mesajele programate vor putea fi trimise automat, fără ca utilizatorul să fie online în momentul acela. Funcția WhatsApp a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației iOS. Descoperirea aparține cercetătorilor de la WhatsApp Beta Info, relatează Economedia. Este vorba despre primele referiri în direcția […]
20:00
Jafuri și violențe în tot mexicul după uciderea liderului de cartel. Avertismentul MAE pentru români # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cu privire la degradarea situației de securitate în Mexic, în contextul uciderii liderului cartelului de droguri „El Mancho”, nivelul de alertă fiind ridicat la 4 din 9. În aceste circumstanțe, MAE le recomandă românilor care tranzitează sau intenționează să călătorească în aceste zone să evite deplasările neesențiale în statele Jalisco, […]
19:50
A început campania electorală în Ungaria. Ca de fiecare dată, Viktor Orban este dat pierzător. De ani buni, premierul maghiar pierde în sondaje, dar câștigă alegerile. Cum arată acum scena politică de la Budapesta și care sunt temele de campanie # Gândul
Campania electorală din Ungaria pentru alegerile parlamentare din primăvara aceasta a început în mod oficial și este marcată de o polarizare a societății și de o serie de scandaluri aproape fără precedent în ultimul deceniu și jumătate. Premierul Orban este devansat în sondaje de partidul de opoziție Tisza, condus de fostul aliat transformat în rival, […]
19:50
Dani Mocanu, mesaj pentru procuroarea care l-a acuzat și judecătorul care l-a condamnat: „M-ai condamnat nevinovat. România este cel mai corupt stat” # Gândul
Infractorul Dani Mocanu a lansat luni 23 februarie o piesă și un videoclip, deși se află în arest la domiciliu în Napoli, Italia, pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice. Clipul pentru melodia Napoli, difuzat la ora 19:00 pe contul de YouTube al lui Dani Mocanu, reconstituie traseul faptelor care i-au adus […]
Acum o oră
19:40
Lanț de scandaluri la vârful Marii Britanii. Fost ambasador britanic în SUA, arestat. Care este legătura cu Epstein # Gândul
Peter Mandelson, fost ambasador britanic în SUA și fost lord și secretar de Stat, a fost arestat, fiind suspectat pentru legăturile cu omul de afaceri american Jeffrey Epstein, acuzat și condamnat pentru infracțiuni sexuale. Știre în curs de actualizare
19:40
Doi soți care sunt căsătoriți de 19 ani au descoperit că sunt frați, asta după ce și-au căutat mamele biologice # Gândul
Doi soți căsătoriți de 19 ani au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mamele biologice. Fiecare știa că pe mama biologică o cheamă Maria, însă nu s-au gândit nici măcar o secundă că ar putea fi vorba despre aceeași femeie. Doi soți au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mama biologică […]
19:30
Poza cu cel mai jenant moment al prințului britanic Andrew a devenit un „exponat” la Muzeul Luvru # Gândul
O fotografie cu prințul decăzut Andrew al Marii Britanii tocmai a ajuns exponat la Muzeul Luvru. Este exact momentul când a ieșit din arest. Nu este un exponat oficial, ci a fost doar o farsă făcută prințului Andrew. Un grup de activiști din Marea Britanie a agățat o fotografie înrămată cu Andrew, arătând transpirat când ieșea […]
19:30
Accident grav în județul Brăila, pe DN2B. Doi morți și doi răniți, între care un copil de 7 ani # Gândul
Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite într-un accident rutier produs, luni seară, pe DN2B, între localităţile Silistraru şi Lacu Sărat, judeţul Brăila. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar printre victimele rănite se află o fetiță de 7 ani. Accident grav în județul Brăila, doi morți și doi răniți, între […]
19:20
Hormon interzis în UE, găsit în carne de vită adusă din Brazilia. Zeci de tone au ajuns deja pe piață # Gândul
Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda (NVWA) a descoperit un hormon interzis în Uniunea Europeană în mai multe transporturi de carne de vită adusă din Brazilia. Este vorba despre estradiol, o substanță care nu este permisă pentru creșterea animalelor în UE, potrivit agrointeligenta. Conform sursei citate, au fost identificate șase […]
Acum 2 ore
19:00
Toni Neacșu intervine în scandalul banilor europeni: „Funia se apropie de gât, așa încât și Bolojan trebuie să caute alți vinovați, că doar nu o să răspundă el” # Gândul
Toni Neacșu intervine în disputa privind fondurile europene suspendate și critică modul în care Guvernul Bolojan a gestionat Cererea de plată nr. 3 din PNRR. Neacșu susține că întârzierile sunt mai grave decât cele legate de pensiile speciale și că suma totală suspendată în mai 2025 ajunge la 869 milioane de euro, aferentă unui număr […]
19:00
Nicușor Dan, pus la zid de ”influensării” pro-europeni. Cristoiu: S-a văzut disperarea sistemului # Gândul
Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu, a comentat criza generată în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan după vizita acestuia la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului Păcii. Organizația creată de Donald Trump a avut prima reuniune oficială pe 19 februarie, la Washington, […]
18:50
Primul interviu în România al lui Paolo Zampolli, omul care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările ar trebui să-și urmărească în mod inteligent interesele naționale” # Gândul
Paolo Zampolli, trimisul special al lui Trump pentru parteneriate globale și cel care a mediat întâlnirea dintre Nicușor Dan și Marco Rubio la Washington a vorbit despre bazele parteneriatului dintre România și SUA, potrivit inpolitics.ro. Acesta a precizat că numirea unui nou ambasador american la București marchează începutul unei etape cu beneficii strategice pentru ambele […]
18:40
România are o bogată zonă turistică, însă există și zone în care oamenii nu au voie să pășească. Autoritățile au decis să interzică accesul turiștilor în anumite zone pentru protejarea ecosistemelor fragile, speciilor rare sau pentru a permite naturii să evolueze fără intervenția umană. Rezervația Gemenele din Retezat este inaccesibilă Un exemplu clar este Rezervația […]
18:40
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic” # Gândul
Călin Georgescu cere desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea alegilor din 2024. „Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut curtea constituțională, probabil că azi era președinte democratic”, a declarat Georgescu. La ieșirea de la Curtea de Apel, fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că „fără Dumnezeu, democrația se […]
18:30
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba” # Gândul
Premierul slovac Robert Fico a promis că va opri livrările de energie electrică de urgență către Ucraina începând de astăzi dacă Kievul nu reia livrarea de petrol rusesc prin conducta Drujba. Și asta a făcut, numind sistarea de alimentare electrică a Ucrainei drept „primul pas reciproc” față de suspendarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta […]
18:20
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei # Gândul
Donald Trump a criticat decizia Curții Suprema a SUA de anularea tarifelor vamale reciproce și a considerat-o drept „ridicolă, defectuoasă și teribilă”. El i-a acuzat pe judecători că sunt de partea Republicii Populare Chineze. Totuși, Președintele SUA spune că acțiunile judecătorilor îi oferă „mai multă forță și putere” decât avea înainte. „Următorul lucru care se va […]
Acum 4 ore
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Marius Tucă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:00
Un raport realizat în comun de către Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite, Comisia Europeană și Guvernul de la Kiev arată că reconstrucția economiei Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorii zece ani, relatează Reuters. Raportul a fost publicat cu o zi înainte de împlinirea a patru ani […]
18:00
Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post # Gândul
Postul Paștelui nu înseamnă doar să renunți temporar la carne, ouă sau lactate, ci și să cheltui suplimentar. Produsele de post sunt la mare căutare, unele s-au și scumpit, iar românii cheltuiesc mai mult pentru meniurile speciale sănătoase. Ce preț au produsele de post Printre cele mai folosite alimente în perioada postului se numără laptele […]
17:50
Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele # Gândul
Șapte dintre orașele unui stat european au fost desemnate de „Titan Travel”, un operator de turism britanic cu servicii de top, drept cele mai bune pentru cei care vor să învețe să descopere tradițiile locale. Este vorba despre Italia, care se dovedește a fi paradisul pentru pasionații de gastronomie. Conform studiului realizat de compania de […]
17:40
S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș” # Gândul
Poliția Locală a Municipiului București a transmis, luni, câte amenzi a aplicat pentru cei care nu au curățat trotuarele de zăpadă în aceste zile. Deși a nins încă de marți noapte, polițiștii locali ne transmit abia luni că au început controalele în ceea ce privește îndepărtarea zăpezii de pe trotuare. „Continuăm verificările privind felul […]
17:40
Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune să crească cheltuielile pentru apărare # Gândul
Rob Jetten a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria Țărilor de Jos. Politicianul pro-european în vârstă de 3 de ani conduce o coaliție de guvernare minoritară. Acesta a preluat oficial funcția după ce a fost confirmat de către regele Willem-Alexander. Provenit din Partidul Democrații 66, Jetten este social-liberal, absolvent al Universității Radboud din Nijmegen […]
17:20
Război între CTP și Ovidiu Ioanițoaia din cauza lui Mircea Lucescu. „Hienă care se hrănește cu cadavre, nu câine de pază al democrației” # Gândul
Cristian Tudor Popescu, în război cu Ovidiu Ioanițoaia. Jurnalistul a comentat ultimul material postat de Ioanițoaia despre echipa Națională și Federația Română de Fotbal. După textul publicat de Ioanițoaia pe site-ul de sport golazo, CTP a ieșit și a criticat părerea acestuia, spunând: „Naționala nu e proprietatea privată a FRF, dar selecționerul ei este numit […]
17:20
Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți # Gândul
Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat că va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii online pentru o actualizare a sistemelor. Conform BoardingPass, întreruperea va avea loc pe 26 februarie, între orele 00:00 și 09:00 (ora locală). În acest interval, pasagerii nu vor putea accesa site-ul sau aplicația companiei pentru rezervări, […]
17:10
Parlamentarii UE amână votul asupra acordului comercial cu SUA după noile tarife impuse de Trump # Gândul
Parlamentul European a decis luni să amâne votarea acordului comercial al UE cu SUA după ce Donald Trump a impus noi tarife de 15% în urma anulării tarifelor globale precedente de către Curtea Supremă a SUA. Parlamentarii europeni au dezbătut propuneri pentru a elimina taxe de import asupra produselor americane, au declarat două surse parlamentare […]
17:00
Sindicatele din Educație anunță un nou protest la Cotroceni, împotriva lui Nicușor Dan. Președintele este acuzat că nu a mediat conflictul cu Guvernul # Gândul
Sindicaliștii din Educație anunță un nou protest miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni, potrivit Edupedu. Liderii federațiilor îl acuză pe Nicușor Dan că nu și-a respectat promisiunea de a media conflictul dintre sindicate și Guvern, după măsurile de austeritate adoptate de Executiv. Anunțul a fost făcut de Marius Nistor, președintele Federația Sindicală „Spiru […]
17:00
Un lider AUR o critică pe Oana Țoiu pentru că nu a fost prezentă la moțiunea pe Mercosur: „Un act de sfidare. Creează un precedent periculos, rușinos” # Gândul
Liderul partidului AUR, Petrișor Peiu, a criticat absența ministrului de Externe, Oana Țoiu, de la depunerea moțiunii în camera Senatului, privind responsabilitatea oficialului în acordul Mercosur. Luni, 23 februarie, Oana Țoiu se află la summit-ul de la Bruxelles, unde liderii europeni discută implementarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni pentru Rusia. Potrivit senatorului AUR, absența […]
17:00
Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă # Gândul
O femeie din Germania a mers la Ikea și nu a plecat doar cu un coș plin, ci și cu o chitanță uriașă. Bonul fiscal pe care l-a primit a avut nu mai puțin de 4,34 metri lungime, aproape cât o mașină. Patricia von Podewils-Seiler, în vârstă de 45 de ani, stabilită în apropiere de […]
17:00
Viktor Orban transformă războiul în temă electorală. De ce a blocat Ungaria pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev și sancțiunile pentru Rusia # Gândul
Miniștrii de externe ai statelor europene s-au întâlnit astăzi la Bruxelles pentru a adopta cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar în cele din urmă măsura nu va putea trece mai departe din cauza dreptului de veto al Ungariei, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Uniunea Europeană avea în plan să adopte, […]
17:00
Ministrul Muncii dă de pământ cu austeritatea Bolojan: „Avem deficit de personal, nu putem să dăm oamenii afară” # Gândul
Florin Manole, ministrul Muncii, a transmis că ministerul pe care îl conduce nu intenționează să efectueze concedieri, pentru că, potrivit acestuia, instituția sa se confruntă cu un deficit de personal și nu își permite să taie posturi. Manole: ”Nu avem de unde să tăiem posturi” Manole a declarat că, de exemplu, în cadrul Inspecției Muncii […]
16:50
Rețeta de sarmale de post cu ciuperci. Ce ingredient schimbă complet gustul acestui preparat # Gândul
Postul Paștelui reprezintă o etapă importanta care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, celebrată duminică, 12 aprilie 2026. Pe toată durata postului, credincioșii respectă atent toate restricțiile culinare, iar mâncărurile lor nu trebuie să conțină carne sau alte produse de origine animală. Cel mai îndrăgit preparat al românilor sunt sarmalele, însă […]
16:50
Apariția uluitoare dintr-un troleibuz Solaris de la STB. Cum s-a urcat un călător în mijlocul de transport în timp ce tot Bucureștiul tremura de frig # Gândul
Pe rețelele de socializare circulă în aceste zile imagini cu un călător STB care s-a urcat într-un troleibuz cu o ținută extrem de surprinzătoare. Glumele care s-au iscat sunt savuroase. Imaginile cu un bărbat în maiou și bermude într-un troleibuz sunt virale. Filmarea este realizată zilele acestea în București, pe un frig de crapă pietrele, […]
16:50
Scena fugăririi lui Nicușor Dan de agenții Secret Service. Cristoiu: Unul din cele mai penibile momente în care a fost pusă România postdecembristă # Gândul
Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat pe larg cea mai relevantă scenă din cadrul delegației lui Nicușor Dan la Washinton. Astfel, apreciază cunoscutul gazetar, spre deosebire de ceilalți președinți ai României de după 89, care au făcut o figură onorabilă în […]
16:50
Sindicatele din Educație anunță un nou protest la Cotroceni. Nicușor Dan este acuzat că nu a mediat conflictul cu Guvernul # Gândul
Sindicaliștii din Educație anunță un nou protest miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni, potrivit Edupedu. Liderii federațiilor îl acuză pe Nicușor Dan că nu și-a respectat promisiunea de a media conflictul dintre sindicate și Guvern, după măsurile de austeritate adoptate de Executiv. Anunțul a fost făcut de Marius Nistor, președintele Federația Sindicală „Spiru […]
16:40
SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite # Gândul
Ambasada Statelor Unite a evacuat, de urgență, zeci de angajați din Liban, ca măsură de precauție, în contextul conflictului armat între militarii israelieni și forțele din regiune, transmite publicația Lebanon News. Această schimbare este considerată preventivă și legată de riscul unei potențiale escaladări a situației din regiune. Un reprezentant oficial al Departamentului de Stat al […]
16:30
Deputatul AUR, Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu” # Gândul
Deputatul AUR, Cosmin Corendea, susține că moțiunea simplă depusă împotriva ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu, reprezintă un demers normal al opoziției. Acesta o critică pe Țoiu și susține că nu are ce căuta în funcția de ministru. Deputatul AUR consideră că moțiunea nu este luată în serios de actuala coaliție și afirmă că ministra este […]
16:20
Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026 # Gândul
Există un oraș din România în care chiria unui apartament cu două camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026. Conform anunțului de închiriere, postat pe un site de comerț online, acesta se află în nordul țării. Mai exact, este vorba de Satu Mare, iar proprietarul a oferit toate detaliile despre […]
16:20
Temu a devenit una dintre cele mai cunoscute platforme online pentru produsele ieftine. De la cosmetice si haine, până la electronice, aproape orice preț pare la îndemână și atrage imediat. Un bărbat din Cehia a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a vrut să testeze cât de reală este oferta pentru un […]
16:20
Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei # Gândul
Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni din județul Suceava a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție. Edilul este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește 3,3 milioane de lei, relatează Mediafax. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Suceava au dispus trimiterea în judecată a lui Pavăl Ioan, […]
Acum 6 ore
16:00
Zeci de mii de pensionari din România s-a confruntat cu o situație neașteptată, în ultimele luni: pensiile lor au scăzut cu sume considerabile, unele chiar cu 500 de lei sau mai mult, după „Mica Recalculare”. Seniorii nu înțeleg de ce pensiile lor scad în loc să crească, așa cum ar fi fost de așteptat, în […]
15:50
Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani” # Gândul
Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat, luni, că Guvernul nu este de vină pentru posibila pierderea celor 231 de milioane de euro din PNRR. El a subliniat că „autoritatea interpretă a Curții Constituționale a făcut probleme”. Potrivit fostului ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, CE „nu are de ce să-i sancționeze pe toți românii cu […]
15:50
Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară? # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu au comentat miza vizitei lui Nicușor Dan la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, organizația fondată de Donald Trump, și prestația președintelui României. Concluzia a fost unanimă, în direcția unei prezențe modeste, în […]
15:40
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi # Gândul
Universul pare să le zâmbească în mod deosebit unei anumite zodii, în următorii trei ani, iar nativii vizați vor avea parte de bani fără număr, mult noroc, nenumărate surprize și oportunități neașteptate. Potrivit stiridecluj.ro, zodia aflată sub protecție divină este… Leu. Pentru acești nativi s-au aliniat planetele. Leu (23 iulie – 22 august) Leii vor […]
15:40
MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie în Mexic, în urma protestelor violente, ca urmare a uciderii lui „El Mancho”, unul dintre cei mai căutați criminali din lume. Cetățenii români din Mexic sunt îndemnați să evite deplasările în zonele aglomerate și cele cu proteste. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se […]
15:20
Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a prezidat azi o întâlnire importantă cu ministerele implicate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ședința a fost despre banii pe care România trebuie să-i folosească până la termenul stabilit cu Uniunea Europeană și despre reformele asumate de Guvern. Bolojan le-a explicat clar miniștrilor că nu mai pot exista întârzieri. […]
15:20
Darren Cahill e invitat la Sports Festival, unde va avea loc meciul oficial de retragere al Simonei Halep. Simona Halep a câștigat zece turnee cu australianul antrenor, el pregătind-o în perioadele octombrie 2015 – octombrie 2018 și ianuarie 2020 – septembrie 2021. Halep are două trofee de Grand Slam, Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), […]
15:20
Viceguvernatorul BNR sare să apere măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Măsurile de ajustare bugetară au devenit imperative” # Gândul
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a transmis prin intermediul unei analize publicate pe blogul personal, că economia României nu ar fi funcționat în 2025, așa cum nu a funcționat nici în 2024. Oficialul susține că declinul economic era previzibil, iar ajustările fiscal-bugetare au fost necesare pentru stabilitatea finanțelor publice. Analiza viceguvernatorului BNR pare că susține, indirect, […]
15:00
Dragobetele, sărbătoarea tradițională românească a iubirii, cade în fiecare an pe 24 februarie. În 2026, cei îndrăgostiți pot marca ziua prin mesaje romantice, declarații emoționante și mici gesturi care să celebreze iubirea. Pentru români, Dragobetele este echivalentul autohton al Valentine’s Day. Tradiția Dragobetelui Această sărbătoare simbolizează nu doar dragostea, ci și începutul primăverii, aducând cu […]
15:00
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile” # Gândul
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de stat, după ce Guvernul Bolojan a modificat, în noiembrie anul trecut, criteriile de evaluare pentru acordarea acestui beneficiu, transmite gorjonline.ro. Premierul Ilie Bolojan a decis în noiembrie 2025 reevaluarea dosarelor pentru acordarea ajutorului de handicap. În urma acestei măsuri, sute de persoane cu handicap din […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.