Jafuri și violențe în tot mexicul după uciderea liderului de cartel. Avertismentul MAE pentru români

Doi soți căsătoriți de 19 ani au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mamele biologice. Fiecare știa că pe mama biologică o cheamă Maria, însă nu s-au gândit nici măcar o secundă că ar putea fi vorba despre aceeași femeie. Doi soți au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mama biologică […]