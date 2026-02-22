Ungaria amenință că blochează noile sancțiuni UE pentru Rusia

Veridica.ro, 22 februarie 2026 19:20

Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat duminică Péter Szijjártó, după o întâlnire cu Consiliul pentru Securitate Energetică.

Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
18:50
Schimbări la vârful apărării Iranului Veridica.ro
Secretarul Consiliului Național al apărării, Ali Larijani, va prelua, din ordinul liderului suprem, Ali Khamenei,  misiunea de a asigura supraviețuirea structurii politice și de a gestiona condițiile de război.  
Acum 2 ore
18:40
Rusia a recrutat kenyeni pentru războiul din Ucraina Veridica.ro
Peste 1.000 de kenyeni au fost atrași să lupte pentru Rusia în războiul acesteia cu Ucraina, potrivit unui raport al serviciilor de informații către parlamentul kenyan, care evidențiază amploarea unei operațiuni rusești care duce bărbați africani pe linia frontului.
Acum 4 ore
17:10
Bărbat împuşcat mortal de agenţi ai Secret Service în apropierea reşedinţei lui Trump Veridica.ro
Acesta ar fi încercat să intre ilegal în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago din Florida.
16:20
MAE solicită Ucrainei să mențină numărul de școli cu predare în limba română Veridica.ro
Comunitățile de români din Ucraina se tem că reforma educaţională a Kievului ar putea închide majoritatea şcolilor româneşti.
Acum 6 ore
14:00
Ambasadorul SUA în Israel supără țările arabe Veridica.ro
Guvernele arabe și musulmane au condamnat remarcile făcute de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, care a sugerat că Israelul ar fi justificat să preia o vastă porțiune din Orientul Mijlociu pe motive biblice.
13:50
Trump anunță că trimite o navă-spital în Groenlanda Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că va trimite o navă-spital în Groenlanda, insula arctică pe care  liderul de la Casa Albă a spus că dorește să o achiziționeze.
Acum 8 ore
13:40
Atac terorist la Lviv Veridica.ro
O femeie a fost arestată în legătură cu un presupus atac terorist, despre care oficialii ucraineni cred că a fost ordonat de Rusia, care a ucis un ofițer de poliție și a rănit alte 25 de persoane în orașul vestic Lviv, duminică dimineața. 
13:20
Proiectul Nord Stream negociat în secret Veridica.ro
Presa germană vorbește despre negocieri secrete care ar putea relansa proiectul Nord Stream sub comandă americană.
12:30
Atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei Veridica.ro
Dronele și rachetele balistice lansate de ruși au vizat capitala Kiev și suburbii ucigând cel puțin o persoană.
12:10
Studenții iranieni reiau protestele Veridica.ro
Studenții de la mai multe universități din Iran au organizat proteste antiguvernamentale, primele astfel de mitinguri de această amploare de la represiunea violentă de luna trecută. 
12:00
Pakistanul atacă Afganistan Veridica.ro
Pakistanul a efectuat mai multe atacuri aeriene peste noapte asupra Afganistanului, despre care talibanii spun că au ucis și rănit zeci de oameni, inclusiv femei și copii.
Ieri
14:10
Atac al SUA asupra unei nave cu narcotice Veridica.ro
SUA a anunțat că armata sa a efectuat vineri seară un alt atac asupra unei nave acuzate de trafic de droguri în Oceanul Pacific de Est, ucigând trei persoane.
14:00
Ucraina atacă un sit industrial cheie în interiorul Rusiei Veridica.ro
Drone ucrainene au lovit sâmbătă un sit industrial din interiorul Rusiei, iar un canal de știri rusesc a relatat că ținta a fost o importantă fabrică de rachete deținută de stat.
13:50
Franța reacționează precaut la tarifele lui Trump Veridica.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă împotriva sărbătoririi prea rapide după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele vamale radicale impuse de președintele Donald Trump, menționând că Washingtonul a luat deja măsuri pentru a impune noi taxe.
13:40
Ungaria blochează un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina Veridica.ro
Ungaria a anunțat că va bloca un împrumut de urgență de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, acuzând țara sfâșiată de război de „șantaj” din cauza unei conducte avariate folosite pentru tranzitul petrolului rusesc, escaladând confruntarea înaintea alegerilor generale din aprilie.
12:10
Rusia vrea să străpungă blocada „corsarilor” europeni iar statele baltice amenință Kaliningradul Veridica.ro
Kremlinul acuză statele baltice că se pregătesc să invadeze Kaliningradul iar Europa, „vicleană” și subordonată intereselor „elitelor globaliste locale”, se pregătește de război. Rusia va sparge blocada „piraților occidentali” care arestează vasele flotei fantomă rusești și va răspunde cu aceeași monedă, amenință Nikolai Patrușev, fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. În acest timp, Igor Dodon, o acuză pe Maia Sandu că șantajează Bruxellul cu unirea Republicii Moldova cu România.
09:20
Guvernul britanic vrea eliminarea lui Andrew Mountbatten din linia de succesiune regală Veridica.ro
Fratele regelui a rămas unul din pretendenții la tron deși a fost deposedat de titluri și este în ancheta poliției din cauza dosarului Epstein
08:50
Trump impune noi taxe vamale globale după eșecul suferit la Curtea Supremă Veridica.ro
Cea mai înaltă instanță americană i-a declarat ilegale tarifele impuse pe baza unei legi rezervate urgențelor naționale
20 februarie 2026
19:50
Poliția continuă perchezițiile la reședința lui Andrew Mountbatten Veridica.ro
Poliția a percheziționat din nou fosta locuință a lui Andrew Mountbatten-Windsor vineri, la o zi după ce acesta a fost arestat și reținut timp de aproape 11 ore sub suspiciunea de abatere în funcție publică, legată de legăturile sale cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Trump spune că un atac limitat asupra Iranului este o opțiune Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare un atac limitat asupra Iranului după ce a ordonat o consolidare navală majoră în Orientul Mijlociu, menită să pună presiune suplimentară asupra Teheranului pentru a încheia un acord de limitare a programului său nuclear.
18:50
Marea Britanie nu renunță la acordul comercial negociat cu SUA Veridica.ro
Guvernul britanic a declarat că se așteaptă ca „poziția sa comercială privilegiată față de SUA să continue” după ce Curtea Supremă a anulat vineri tarifele impuse de președintele Donald Trump.
18:30
X contestă amenda UE de 120 de milioane de euro Veridica.ro
Amenda a fost prima în temeiul Legii privind serviciile digitale a UE și a marcat un punct fără întoarcere în disputa cu Washingtonul privind regulile platformei.
18:20
UE cere clarificări după decizia Curții supreme din SUA Veridica.ro
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump printr-o decizie de 6-3 la vot.
18:00
Producție europeană comună de drone Veridica.ro
Miniștrii europeni ai apărării din E5, reuniți la Cracovia, promit un sprijin mai puternic pentru Ucraina, producția comună de drone și o pregătire sporită înaintea summitului NATO de la Ankara. 
17:40
Surpriza din WC a lui Nicușor pentru Trump Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 57
17:30
Curtea Supremă a SUA anulează taxele vamale globale impuse de Trump Veridica.ro
Specialiștii spun că sumele colectate până avum vor trebui rambursate
17:10
UE vrea să adopte noile sancțiuni împotriva Rusiei pentru a marca patru ani de război în Ucraina Veridica.ro
Șefa diplomației europene spune că Rusia nu se îndreptă spre pace iar Europa îi răspunde cu o presiune sporită și cu mai mult sprijin pentru Ucraina
16:20
Puterile militare ale Europei vor dezvolta în comun sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse Veridica.ro
Proiectul urmărește fabricarea de drone și rachete autonome care și-au dovedit eficiența în apărarea Ucrainei
15:20
Ucraina anunță dejucarea unui complot de asasinare a unor oficiali de la Kiev Veridica.ro
Liderul grupării care ar fi acționat la comanda Rusiei este din Republica Moldova
14:20
Reuniune politică majoră în Coreea de Nord Veridica.ro
Liderul Kim Jong Un spune că partidul său se confruntă cu sarcini grele și urgente
13:20
Trump anunță că va ordona publicarea documentelor despre OZN-uri și extratereștri Veridica.ro
Predecesosrul său Barack Obama a afirmat recent că extratereștii există, dar că nu i-a văzut
19 februarie 2026
22:30
Andrew a fost eliberat condiționat Veridica.ro
Poliția Thames Valley a oferit o actualizare după Andrew părăsirea unei secții de poliție în urma arestării sale sub suspiciunea de abatere în funcție publică.
21:40
Ultimatum pentru Iran Veridica.ro
Președintele Donald Trump a declarat că lumea va afla „probabil în următoarele zece zile” dacă SUA vor ajunge la un acord cu Iranul sau vor lua măsuri militare.
21:30
Acuzații de spionaj în Portugalia Veridica.ro
Parchetul din Portugalia a confirmat joi că un bărbat care ar fi furat un computer și un iPad de la un oficial NATO, aflat în vizită la Lisabona, a fost acuzat de spionaj. 
21:10
Trump lansează „Consiliul Păcii” Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a promis 10 miliarde de dolari pentru noul său „Consiliu al Păcii”, în timp ce a găzduit prima reuniune a noii instituții amorfe, care s-a concentrat inițial pe reconstruirea Gazei, dar care și-a extins ulterior domeniul de aplicare.
14:20
Ungaria amenință cu stoparea exporturilor energetice în Ucraina Veridica.ro
Ungaria și Slovacia sunt nemulțumite că nu mai primesc petrol rusesc printr-o conductă care traveresează Ucraina
13:30
Putin vrea să recurgă la rezerviști pentru a compensa pierderile de pe frontul din Ucraina Veridica.ro
Analiști americani cred că liderul de la Kremlin are de făcut alegeri dificile după patru ani de război.
13:00
Fratele regelui Charles a fost arestat în cazul Epstein Veridica.ro
Andrew Mountbatten Windsor este suspectat de divulgare de informații confidențiale.
10:50
FAKE NEWS: Vaccinul anti-HPV provoacă boli auto-imune Veridica.ro
Un studiu din martie 2024 arată că vaccinul anti-HPV provoacă boili auto-imune, potrivit unei narațiuni lansate de portalul infowars.com al americanului conspiraționist Alex Jones și preluată în România de activenews.ro, publicație online cu o retorică anti-vaccinistă.
10:30
SUA presează NATO pentru o resetare majoră Veridica.ro
Trump vrea ca Alianța să redevină un pact de apărare strict euroatlantic
08:30
SUA vor să creeze un portal online care să ocolească interdicțiile de conținut din Europa Veridica.ro
În numele libertății de exprimare, administrația Trump riscă să pară că încurajează încălcarea legii.
00:30
Peste 20 de țări participă la reuniunea Consiliul lui Trump pentru Pace Veridica.ro
Președintele american va fi prezent doar la prima parte a reuniunii.
18 februarie 2026
23:50
A scăzut încrederea americanilor în lideri în urma dosarelor Epstein Veridica.ro
Majoritatea cred că cei puternici și bogați sunt rareori trași la răspundere
23:10
Procurorii de la Haga cer 45 de ani de închisoare pentru fostul lider al Kosovo Veridica.ro
Hashim Thaci, acuzat de crime de război și-a susținut nevinovăția
22:40
SUA avertizează Iranul să ajungă la un acord Veridica.ro
Părțile spun că au făcut progrese la negocierile recente, dar sunt divergențe greu de depășit
21:40
Rubio discută în secret cu nepotul fostului lider cubanez Raul Castro Veridica.ro
USA își intensifică presiunea asupra Cubei în efortul mai larg de a-i înlătura pe liderii ostili din America de Sud
20:20
Reuniune a Consiliului de securitate ONU înainte de Consiliul pentru pace Veridica.ro
Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze miercuri o reuniune la nivel înalt pe tema acordului de încetare a focului în Gaza și a eforturilor Israelului de a extinde controlul în Cisiordania înainte ca liderii mondiali să se deplaseze la Washington pentru a discuta viitorul teritoriilor palestiniene la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump. 
20:00
CCR declară constituțională legea care taie pensiile magistraților Veridica.ro
Tăierea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare sunt constituționale, au decis miercuri Judecătorii Curții Constituționale care au respins și cererea de sesizare a Curții de justiție a UE, formulată de șefa Înaltei Curți, Lia Savonea și de judecătorul CCR Gheorghe Stan.
19:40
Bulgaria va organiza alegeri anticipate în aprilie Veridica.ro
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a anunțat miercuri președintele Ilijana Iotova , acestea fiind al optulea scrutin în aproape cinci ani.
