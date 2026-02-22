Ungaria amenință că blochează noile sancțiuni UE pentru Rusia

20:20

Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze miercuri o reuniune la nivel înalt pe tema acordului de încetare a focului în Gaza și a eforturilor Israelului de a extinde controlul în Cisiordania înainte ca liderii mondiali să se deplaseze la Washington pentru a discuta viitorul teritoriilor palestiniene la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump.