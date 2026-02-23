ULTIMA ORĂ! Un bărbat din Câmpuri a fost omorât cu o armă de vânătoare!
Jurnal de Vrancea, 23 februarie 2026 21:30
Jurnal de Vrancea, 23 februarie 2026 21:30

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din informațiile pe care le deținem la această oră, fapta s-a petrecut în jurul orei 19.00, în satul Gura Văii din comuna Câmpuri. Sursele noastre spun că un bărbat, în jurul vârstei de 30 de ani, s-a deplasat până la casa unui cunoscut pentru a-i vinde o armă de vânătoare, pe care acesta din urmă […]
• • •
Acum 30 minute
21:30
Acum 4 ore
19:40
ULTIMA ORĂ Doi morți pe DN 2B, în urma unui accident extrem de grav! O minoră și un adult transportați la spital! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier grav s-a produs luni, 23 februarie, în jurul orei 17:45, pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu-Sărat, pe raza județului vecin, Brăila. Potrivit primelor date furnizate de polițiștii ajunși la fața locului, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din Făurei-Sat, care se deplasa dinspre Brăila către Buzău, ar […]
Acum 6 ore
16:50
VIDEO Mașină de salubritate, blocată în noroiul din cartierul Mândrești al Focșaniului! Cetățenii: „Mulțumim primarului ales!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zilele acestea, pe strada Mieilor din cartierul Mândrești al municipiului Focșani, o mașină de salubritate aparținând companiei Polaris M Holding a rămas împotmolită în noroi. Autoutilitara, aflată în timpul programului de colectare a deșeurilor, s-a afundat cu roțile în stratul gros de pământ ud, nemaiputând înainta. Incidentul a avut loc în cursul dimineții, după mai […]
16:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Treisprezece elevi ai școlilor militare de subofițeri jandarmi au început, astăzi, stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea. Este primul contact direct cu misiunile din teren pentru viitorii subofițeri, care fac astfel pasul din sala de curs în realitatea activităților operative. Elevii provin de la Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș" din […]
16:20
Copii din toată țara dau startul primăverii la Cupa Mărțișorul Vrancei, la Bazinul Consiliului Județean # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăvara începe cu energie, entuziasm și multă bucurie la Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea! Duminică, 1 martie, 258 de copii din mai multe județe ale țării vor lua startul la concursul de înot Cupa Mărțișorul Vrancei – competiția dedicată copiilor care iubesc apa, mișcarea și spiritul de fair-play. La start se aliniază copii […]
Acum 8 ore
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sportivii de la CSM Focșani 2007 – CS Unirea Focșani au cucerit trei medalii de argint și două de bronz la Campionatul Național de Juniori 1, proba de pușcă aer comprimat, competiție desfășurată la București, în Poligonul „Iosif Sîrbu". Rezultatele au venit după o competiție puternică, rezervată categoriei de vârstă Juniori 1, iar două dintre […]
14:00
Centrul Cultural Vrancea, spectacol deosebit organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sub egida Consiliului Județean Vrancea, Centrul Cultural organizează joi, 5 martie 2026, de la ora 18.00, o seară artistică dedicată doamnelor și domnișoarelor. Evenimentul, organizat la Galeriile de Artă Focșani, marchează apropierea zilei de 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii și propune publicului o întâlnire cu poezia și muzica folk. Invitații serii sunt Adrian […]
Acum 12 ore
12:50
VIDEO Vrancea la zi – principalele evenimente ale săptămânii 23 februarie – 1 martie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea continuă, în această săptămână, implementarea proiectelor strategice pentru dezvoltarea județului, cu accent pe turism, energie verde, protejarea patrimoniului și investiții în infrastructură. Totodată, marcăm începutul primăverii prin evenimente dedicate comunității, de la Târgul de Mărțișor la competiții sportive pentru copii. Târgul Mărțișorului: 23 februarie – 1 martie, la Galeriile de Artă din […]
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău anunță restricții de circulație pe Autostrada A7 pe parcursul zilei de marți, 24 februarie. Astfel, între orele 09:00 – 17:00, pe Calea 1 – sens București – Focșani, se va aplica semnalizarea temporară conform schemei E.3 – „Lucrări pe banda marginală". Practic, este vorba despre verificarea tasării […]
11:10
Modificări temporare în trafic pe străzile Eroilor și Mihail Kogălniceanu din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani anunță schimbări temporare în circulația rutieră pe două dintre străzile importante din oraș, în contextul lucrărilor de asfaltare și modernizare aflate în desfășurare. Decizia a fost luată în ședința Comisiei de Siguranța Circulației și vizează eliminarea sensurilor unice pe anumite tronsoane ale străzilor Eroilor și Mihail Kogălniceanu, pentru a permite accesul camioanelor […]
10:30
Trei echipe din Vrancea, calificate la etapa națională a competiției FIRST Tech Challenge România # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vești excelente pentru învățământul vrâncean. Echipele de robotică ale Colegiului Național „Al. I. Cuza" Focșani – AICitizens, Liceului Teoretic „Ioan Slavici" Panciu – CyberLIS76 și Colegiului Național „Unirea" – BrickBot s-au calificat la etapa națională, după rezultate deosebite obținute la Regionala Est desfășurată la Piatra Neamț, în cadrul competiției FIRST Tech Challenge Romania, sezonul DECODE™. […]
09:50
Șofer din Adjud, depistat beat la volan pe un bulevard din Focșani! Un altul a fost prins „trotilat” pe un drum județean # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duminică seara, în jurul orei 19.00, polițiștii rutieri au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa pe Bulevardul București din Focșani. Șoferul, un bărbat de 43 de ani din Adjud, a fost rugat să sufle în etilotest (poate și din cauza damfului pe care l-a dat oamenilor legii) iar aparatul a indicat că omul […]
Acum 24 ore
06:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 23 februarie 2026 ♈ Berbec Astăzi ai multă energie, dar și tendința de a reacționa impulsiv. La muncă, evită confruntările directe. În plan personal, cineva apropiat îți poate cere un sfat sincer. Seara aduce claritate într-o decizie importantă. ♉ Taur Zi bună pentru stabilitate financiară și planuri pe termen lung. E posibil […]
Ieri
16:30
FOTO: Dublu aur pentru CSS Focșani la Campionatul Național de Judo U18 – Arad 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Performanță remarcabilă pentru secția de judo a CSS Focșani, care a obținut două medalii de aur la Campionatul Național de Judo U18, desfășurat în perioada 21–22 februarie 2026, la Arad. Competiția, organizată de Federația Română de Judo, a reunit cei mai valoroși tineri judoka din țară, într-o întrecere de nivel ridicat, marcată de meciuri spectaculoase […]
07:10
Prof. Ana Gavrilescu, desemnată „Directorul Anului” în mediul rural în cadrul Galei Teach for Romania 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ana Gavrilescu, director al Școala Gimnazială Tâmboești, a fost desemnată „Directorul Anului din mediul rural" în cadrul celei de-a cincea ediții a Galei organizate de Teach for Romania. Distincția vine în urma unui proces de selecție care a reunit peste 400 de nominalizări din întreaga țară. Competiția a evidențiat rolul esențial pe care directorii îl […]
07:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 22 februarie 2026 ♈ BerbecZi dinamică, cu energie bună pentru inițiative personale și decizii rapide. Ai șansa să clarifici o situație care te-a frământat în ultima perioadă. În dragoste, răbdarea și controlul impulsivității îți aduc armonie. ♉ TaurTe concentrezi pe stabilitate și siguranță, mai ales în plan financiar. Este un moment potrivit […]
07:00
Dragobetele, sărbătorit prin lectură la Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu" Vrancea, organizează marți, 24 februarie, începând cu ora 13.00, evenimentul „Dragobetele la Bibliotecă – Iubirea în pagini de carte". Manifestarea va avea loc la sediul instituției din strada Mihail Kogălniceanu nr. 13. Evenimentul este dedicat sărbătorii tradiționale românești a iubirii, Dragobetele, celebrată anual pe 24 februarie. Sub […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
VIDEO: ULTIMA ORĂ! Traseul turistic Cheile Tișiței este închis temporar din cauza riscului de avalanșe # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Atenție, iubitori ai muntelui! Din cauza riscului crescut de avalanșe, traseul turistic Cheile Tișiței este închis temporar, iar accesul în zonă este interzis până la îmbunătățirea condițiilor de siguranță. Jandarmii montani vrânceni sunt permanent pe teren, monitorizează zonele montane frecventate de turiști și intervin ori de câte ori este nevoie, pentru ca timpul petrecut la […]
11:10
ISU Vrancea a desfășurat misiuni de monitorizare ca urmare a evenimentelor generate de condițiile meteo # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: fiipregatit.ro În urma avertizării meteorologice cod galben emise de Administrația Națională de Meteorologie, pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea au desfășurat, pe parcursul nopții, misiuni de monitorizare a situației operative la nivelul județului. Potrivit reprezentanților ISU Vrancea, în județ nu au fost înregistrate incidente sau evenimente generate de condițiile meteorologice. Situația este […]
08:20
IPJ Vrancea: Măsuri și recomandări pentru populație în contextul codului galben de vreme rea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a anunțat măsurile dispuse în contextul atenționării meteorologice Cod Galben, caracterizată prin intensificări ale vântului, precipitații mixte, polei, ninsori și viscol. Potrivit reprezentanților instituției, polițiștii acționează în această perioadă pentru monitorizarea permanentă a traficului rutier, în special pe arterele cu risc de înzăpezire sau formare a poleiului. De asemenea, se […]
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 21 februarie 2026 ♈ Berbec Ziua îți aduce un plus de energie și dorință de afirmare. La locul de muncă poți prelua inițiativa într-un proiect sau poți clarifica o situație care trena de ceva timp. Este important să îți dozezi impulsivitatea – nu toată lumea ține pasul cu ritmul tău alert. În […]
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că nu este exclus ca avertizarea de Cod galben de ninsoare, aflată în vigoare în București și în 16 județe, să fie actualizată și să se transforme, în această dimineață, într-un Cod portocaliu. 1. Guvernul va avea adoptat
20 februarie 2026
19:40
VIDEO S-au dus să se dea cu sania la Soveja și au rămas blocați cu Loganul în zăpadă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ignorând condițiile meteo și căderile abundente de zăpadă, mai mulți tineri s-au cocoțat astăzi într-un Logan și au plecat la săniuș la Soveja, în Poiana Punga. După ce s-au distrat, au hotărât să se întoarcă însă, ce să vezi?, au rămas împotmoliți în zăpadă. Era 17.30 și se lăsase seara dar, norocul lor, jandarmii montani […] Articolul VIDEO S-au dus să se dea cu sania la Soveja și au rămas blocați cu Loganul în zăpadă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:40
De la vinurile din Vrancea la „Frygay”! Pescobar șochează din nou cu un concept care promite să rupă Europa # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Antreprenorul Pescobar a anunțat lansarea unei noi afaceri care deja stârnește discuții în spațiul public: ceea ce el numește „primul lanț de fast-food LGBT din lume”. Brandul se va numi Frygay, iar numele a fost deja înregistrat oficial la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). Anunțul a fost făcut recent, în cadrul unui […] Articolul De la vinurile din Vrancea la „Frygay”! Pescobar șochează din nou cu un concept care promite să rupă Europa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Violența în școli nu este doar despre cel care lovește, ci și despre toți cei care văd și tac! Prin sloganul proiectului care se desfășoară la nivel național „Scoate violența din anonimat!”, polițiștii Biroului Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea transmit că este foarte important să fie conștientizat faptul că indiferența este […] Articolul Polițiștii vrânceni – campanie de prevenire a violenței în școli apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Peste 710.000 de români beneficiază deja de sprijin Voucherele de energie vor fi acordate până la 31 decembrie 2026, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Potrivit acestuia, peste 710.000 de români primesc deja acest ajutor, iar cei care îndeplinesc condițiile pot depune în continuare cereri. Sprijinul constă într-un tichet electronic de energie în valoare de […] Articolul Voucherele de energie, prelungite până la finalul anului 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Radarul Balastierelor, operațional până la jumătatea anului! Sunt așteptate controale în teren # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Radarul Balastierelor, sistemul informatic destinat monitorizării exploatărilor de agregate minerale, ar putea fi lansat și pus în funcțiune până la jumătatea acestui an. Anunțul a fost făcut vineri de ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acesteia, proiectul se află într-un stadiu avansat, iar Caietul de sarcini pentru […] Articolul Radarul Balastierelor, operațional până la jumătatea anului! Sunt așteptate controale în teren apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Sute de metri cubi de lemn confiscați de poliție în urma unor controale desfășurate în județ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni și specialiștii Gărzii Forestiere Focșani au derulat în cursul de ieri o amplă acțiune în domeniul silvic, inclusiv șase percheziții domiciliare, care a vizat legalitatea exploatării, transportului, prelucrării și comercializării materialelor lemnoase. Au fost efectuate 53 de controale, dintre care 42 pe linia transportului materialelor lemnoase, două la depozite și instalații de prelucrare, […] Articolul Sute de metri cubi de lemn confiscați de poliție în urma unor controale desfășurate în județ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 150 de locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru a doua decadă a lunii februarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie, mai puțin, de specialiști cu studii superioare. Potrivit […] Articolul Ai nevoie de un job? Aruncă un ochi pe oferta din baza de date a AJOFM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00, care vizează și județul Vrancea. Sunt anunțate intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, polei, ghețuș, ninsori și viscol, cu depunere consistentă de zăpadă. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, din după-amiaza zilei de vineri, 20 […] Articolul Se strică iar vremea! Vrancea, cod galben de ninsori și viscol apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Începând de luni, 23 februarie, și până pe 1 martie, Centrul Cultural Vrancea deschide tradiționalul Târg de Mărțișor, ajuns la frumoasa ediție cu numărul 16. Galeriile de Artă din Focșani va fi gazda acestui eveniment ce va fi deschis zilnic între orele 09.00 – 18.00. Așadar, timp de o săptămână, meșteri populari vrânceni, producători hand-made […] Articolul Vizitați Târgul de Mărțișor, găzduit de Galeriile de Artă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat condamnat de Tribunalul Vrancea la închisoare pentru infracțiuni la regimul drogurilor a fost depistat de polițiștii din județul Brăila și dus în penitenciar. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Brăila, la data de 19 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ianca au acționat conform atribuțiilor de serviciu și au identificat, într-un imobil din satul […] Articolul VIDEO Traficant de droguri condamnat de Tribunalul Vrancea, găsit și încarcerat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce energie și dorință de afirmare. La locul de muncă pot apărea provocări care îți testează răbdarea, dar le vei depăși cu inițiativă. În plan sentimental, evită reacțiile impulsive – ascultă mai mult. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și organizare. Este o zi bună pentru planuri financiare sau decizii practice. În […] Articolul Horoscopul zilei de 20 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19 februarie 2026
18:20
Lovitură pentru CJ Vrancea: 160 de hectare de teren rămân la Vânători după ce consilierii locali s-au opus # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii locali din Vânători nu au aprobat cedarea unei suprafețe de teren către Consiliul Județean Vrancea. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Local Vânători, unde, pe ordinea de zi, a fost pus proiectul de hotărâre prin care UAT Vânători ar fi urmat să predea către CJ Vrancea mai multe loturi de teren […] Articolul Lovitură pentru CJ Vrancea: 160 de hectare de teren rămân la Vânători după ce consilierii locali s-au opus apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doctorul Silvia Mihaela Petrașc, medic specialist neurologie, și-a început activitatea în cadrul Spitalul Municipal Adjud, unde va acorda consultații în ambulatoriul de specialitate pe baza biletului de trimitere. Prezența unui medic specialist neurolog la Adjud reprezintă un sprijin important pentru pacienții din municipiu și din localitățile învecinate, care pot beneficia astfel de consultații de specialitate […] Articolul Medic neurolog nou la Spitalul Municipal Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
VIDEO de breaking news! Cum împrăștii antiderapant pe trotuarele din Focșani? Cu canciocul și cu roaba! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă aveați cumva impresia că le-ați văzut pe toate, atunci, dragi prieteni, nu ați trecut niciodată prin Focșani, orașul care sub administrația Misăilă începe să semene îngrijorător de mult cu faima unui municipiu celebru pentru istețimea locuitorilor săi, Caracal. Ei bine, în orașul de pe Milcov iarna se combate cu roaba și canciocul. Atât de […] Articolul VIDEO de breaking news! Cum împrăștii antiderapant pe trotuarele din Focșani? Cu canciocul și cu roaba! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
ULTIMA ORĂ Percheziții și controale ale poliției din Vrancea în domeniile silvic și piscicol # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul zilei de astăzi, 19 februarie, polițiștii vrânceni derulează mai multe acțiuni de control în domeniul silvic și în cel piscicol, cu intenția clară de a-i prinde pe cei care nu respectă legea. În acest context se vor face și șase percheziții domiciliare „în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub […] Articolul ULTIMA ORĂ Percheziții și controale ale poliției din Vrancea în domeniile silvic și piscicol apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Prefectura Vrancea anunță că nu mai există drumuri închise circulației din cauza zăpezii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prefectura Vrancea anunță că, în acest moment, în județ nu mai există drumuri naționale sau drumuri județene blocate circulației rutiere, acest fapt datorându-se mobilizării tuturor instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de condițiile meteorologice nefavorabile. De altfel, DRDP Buzău tocmai a comunicat că DN 23B ,km 0-14, Maicanesti – Ciorasti, a fost […] Articolul Prefectura Vrancea anunță că nu mai există drumuri închise circulației din cauza zăpezii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Piețelor Focșani anunță că intervențiile pentru deszăpezire s-au desfășurat pe tot parcursul nopții în zona Pieței Moldovei. Echipele au acționat atât pe arterele din interiorul pieței, cât și pe cele din exterior, astfel încât accesul să fie complet degajat. Utilajele au îndepărtat stratul de zăpadă și au curățat carosabilul și căile pietonale, pentru a […] Articolul Piața Moldovei din Focșani, degajată în totalitate de zăpadă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni, 16 februarie 2026, la Tribunalul Vrancea a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul de activitate pentru anul 2025. Ședința a fost condusă de președintele instanței, Dinu Jelea, și de vicepreședintele Iolanda Bejenaru. La dezbateri au participat reprezentanți ai principalelor instituții din sistemul judiciar. Din partea Consiliul Superior […] Articolul Tribunalul Vrancea, pe locul 7 la nivel național! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:50
FOTO VIDEO Intervenție, aseară, în cartierul Mândrești: femeie de 47 de ani, transportată dintr-o zonă greu accesibilă cu ajutorul șenilatei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această seară, mai multe echipaje de intervenție au acționat în cartierul Mândrești din Focșani pentru a sprijini un caz medical într-o zonă greu accesibilă. Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit cu o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și cu o șenilată, în sprijinul unui echipaj al Serviciului de […] Articolul FOTO VIDEO Intervenție, aseară, în cartierul Mândrești: femeie de 47 de ani, transportată dintr-o zonă greu accesibilă cu ajutorul șenilatei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai multă energie, dar trebuie să o canalizezi corect. Pot apărea discuții aprinse la locul de muncă – evită impulsivitatea. În plan sentimental, o conversație sinceră aduce claritate.Sfatul zilei: Ascultă înainte să reacționezi. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate financiară. O oportunitate legată de bani sau un proiect nou îți poate atrage […] Articolul Horoscopul zilei de 19 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18 februarie 2026
18:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea anunță reluarea cursurilor în format fizic în toate unitățile de învățământ din județ. Potrivit comunicatului transmis de inspectorul general al Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Livia Marcu, începând de mâine, 19 februarie 2026, elevii se întorc în bănci. Anunțul este adresat elevilor, părinților și cadrelor didactice și vine în contextul în care […] Articolul Școlile din Vrancea revin la cursuri cu prezență fizică, începând de mâine apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
Urgență medicală la Măcănești! O femeie de 50 de ani necesită îngrijiri speciale! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Echipajele ISU Vrancea intervin la această oră pentru gestionarea unei urgențe medicale în comuna Măicănești, sat Stupina. La locul solicitării au fost mobilizate de urgență două echipaje cu o ambulanță SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă și o șenilată din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. Intervenția este în desfășurare, echipajele se deplasează către […] Articolul Urgență medicală la Măcănești! O femeie de 50 de ani necesită îngrijiri speciale! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:10
O femeie din Vrancea a născut acasă pentru că ambulanța nu a putut ajunge la timp din cauza zăpezii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O femeie din satul Anghelești, comuna Ruginești, a născut acasă, după ce echipajele medicale nu au reușit să ajungă la timp din cauza zăpezii abundente. Gravida, aflată la a treia sau a patra naștere, avea o sarcină estimată la 34–35 de săptămâni. Travaliul a debutat rapid, iar condițiile meteo dificile au făcut imposibil accesul ambulanței […] Articolul O femeie din Vrancea a născut acasă pentru că ambulanța nu a putut ajunge la timp din cauza zăpezii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
14:10
Trafic redeschis pe A7 și DN2! Mai multe drumuri din Vrancea rămân închise temporar din cauza viscolului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prefectura Vrancea a anunțat situația operativă la nivelul județului, în contextul condițiilor meteo severe provocate de ninsorile abundente și viscol. Cea mai importantă veste este că Autostrada A7 a fost redeschisă circulației pe întreg sectorul dintre Vrancea și Buzău. Traficul se desfășoară în condiții de iarnă, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și […] Articolul Trafic redeschis pe A7 și DN2! Mai multe drumuri din Vrancea rămân închise temporar din cauza viscolului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Doliu în poliția din Vrancea. A murit Elena Cernica, fost cadru al IPJ, după o luptă inegală cu o boală necruțătoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elena Tudor Cernica, fostă polițistă în cadrul IPJ Vrancea, s-a stins marți seară, pe patul de spital din Adjud, după o lungă luptă cu o tumoră pe creier. Diagnosticată în februarie 2018, a fost operată în Germania, la International Neuroscience Institute, intervenție posibilă datorită mobilizării a sute de oameni din toată țara. A urmat o […] Articolul Doliu în poliția din Vrancea. A murit Elena Cernica, fost cadru al IPJ, după o luptă inegală cu o boală necruțătoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
ULTIMA ORĂ CCR respinge sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Legea a fost declarată constituțională # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu modificarea unor legi care vizează pensiile de serviciu ale magistraților. În urma deciziei, judecătorii constituționali au stabilit că actul normativ este în acord cu Legea fundamentală. Pronunțarea a venit după mai multe amânări. Curtea Constituțională a […] Articolul ULTIMA ORĂ CCR respinge sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Legea a fost declarată constituțională apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Informare ISU Vrancea: 14 mașini blocate și peste 150 de locuințe fără curent electric # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La ora 12.00, în județul Vrancea, efectele fenomenelor meteo asociate codului portocaliu sunt, deocamdată, sub control, potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea. Echipele sunt în teren și monitorizează permanent situația. În prezent, 14 autovehicule sunt blocate, cu 22 de persoane la bord. Niciuna nu are nevoie de îngrijiri medicale. Se intervine pentru preluarea acestora […] Articolul Informare ISU Vrancea: 14 mașini blocate și peste 150 de locuințe fără curent electric apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
