ULTIMA ORĂ! Un bărbat din Câmpuri a fost omorât cu o armă de vânătoare!

O femeie din satul Anghelești, comuna Ruginești, a născut acasă, după ce echipajele medicale nu au reușit să ajungă la timp din cauza zăpezii abundente. Gravida, aflată la a treia sau a patra naștere, avea o sarcină estimată la 34–35 de săptămâni. Travaliul a debutat rapid, iar condițiile meteo dificile au făcut imposibil accesul ambulanței