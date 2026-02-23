Copii din toată țara dau startul primăverii la Cupa Mărțișorul Vrancei, la Bazinul Consiliului Județean 

10:40

Pe tot parcursul nopții, s-a acționat neîntrerupt pe toate drumurile județene, cu toate utilajele din dotarea firmelor de deszăpezire, pentru a menține drumurile practicabile. La această oră, acțiunea continuă pe întreaga rețea de drumuri județene, atât în zona de sud, cât […]