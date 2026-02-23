„Dacă mergem în play-out…”. Ce le-au transmis fanii jucătorilor de la FCSB, după victoria cu Metaloglobus

16:30

Cristi Chivu are o misiune dificilă în play-off-ul UEFA Champions League, acolo unde Inter are de întors rezultatul din partida tur, când a fost învinsă cu scorul de 3-1 de norvegienii de la Bodo/Glimt. La conferința de presă premergătoare disputei, tehnicianul liderului din Serie A a transmis că are nevoie de cea mai bună versiune […]