Serviciile de informații trebuie restructurate fundamental. România a pierdut războiul hibrid cu Rusia – Interviu video

09:30

FCSB este într-o misiune aparent imposibilă pentru calificarea în play-off-ul Superligii. Campioana României are șanse mari să joace în play-out în acest sezon, deoarece nu mai este la mâna sa. Mai sunt doar șanse teoretice, iar cel mai important lucru este să câștige meciurile cu Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj. Mai departe, ar trebui … The post Calcule actualizate pentru FCSB: Cum se mai poate califica în play-off appeared first on spotmedia.ro.