Harta supraviețuirii politice: PSD recuperează ușor, USR se prăbușește, iar AUR rămâne „conectat”

18:45

Asistenta socială, contabila și casiera Primăriei Chiuza din județul Bistrița-Năsăud, reținute sâmbătă pentru delapidare, ar fi pus la punct un mecanism prin care au încasat, timp de peste un an, ajutoarele pentru încălzire de care ar fi trebuit să beneficieze 250 de familii vulnerabile.