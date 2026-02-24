Interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT continuă marţi cu candidaţii pentru conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie / Şefia DNA, disputată de trei candidaţi

06:10

Consilierii generali au fost convocaţi, marţi, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind un proiect pentru aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica. Proiectul prevede, între altele că, în cazul în care energia termică nu va fi furnizata la temperatura convenită contractual, populaţia are dreptul la diminuarea preţului. Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, va participa la şedinţă. La începutul lunii februarie, Băluţă anunţa că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc [apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu.