Patru ani de război - Ambasadorul Ucrainei: Rusia nu poate impune voinţa sa asupra viitorului Ucrainei/ NATO e cea mai bună garanţie de securitate

Într-o perioadă de tensiuni politice ridicate la Washington, preşedintele Donald Trump se pregăteşte să ţină marţi primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat al său. Se va adresa unei naţiuni brusc transformate. La un an de la preluarea mandatului, Trump s-a dovedit a fi un preşedinte care sfidează aşteptările convenţionale. El a pus în aplicare un program ameţitor, răsturnând priorităţile interne, distrugând alianţele externe şi provocând sistemul fundamental de control şi echilibru al naţiunii. Doi americani au fost ucişi de agenţii federali în timp ce protestau la adresa raidurilor şi expulzărilor în masă ale administraţiei Trump. Potrivit celor care îl cunosc, Trump va încerca să pună în evidenţă cele 13 luni de dereglementare accelerată, un număr record de acţiuni executive şi reduceri masive ale agenţiilor federale.