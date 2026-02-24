Netflix a anunţat distribuţia noului sezon "Wednesday" - VIDEO
News.ro, 24 februarie 2026 09:20
Netflix a anunţat că Winona Ryder ("Beetlejuice, Beetlejuice"; "Stranger Things"), Chris Sarandon ("Dog Day Afternoon"; "The Princess Bride"), Noah Taylor ("Peaky Blinders"; "Game of Thrones"), Oscar Morgan ("A Knight of the Seven Kingdoms"; "Gotham Knights") şi Kennedy Moyer ("Task"; "Roofman") se alătură distribuţiei serialului "Wednesday", în timp ce producţia pentru cel de-al treilea sezon este acum în desfăşurare în apropiere de Dublin, Irlanda.
Acum 30 minute
09:20
Netflix a anunţat că Winona Ryder ("Beetlejuice, Beetlejuice"; "Stranger Things"), Chris Sarandon ("Dog Day Afternoon"; "The Princess Bride"), Noah Taylor ("Peaky Blinders"; "Game of Thrones"), Oscar Morgan ("A Knight of the Seven Kingdoms"; "Gotham Knights") şi Kennedy Moyer ("Task"; "Roofman") se alătură distribuţiei serialului "Wednesday", în timp ce producţia pentru cel de-al treilea sezon este acum în desfăşurare în apropiere de Dublin, Irlanda.
09:20
Mercato: Orlando şi MLS fac presiuni pentru a-l transfera pe Antoine Griezmann înainte de 26 martie # News.ro
Jucătorul echipei Atletico Madrid, Antoine Griezmann, care va împlini 35 de ani pe 21 martie, ar fi în negocieri cu mai multe cluburi din MLS (liga nord-americană de fotbal), printre care Orlando City.
09:20
Teleorman: Femeie reţinută pentru violenţă în familie, după ce şi-ar fi bătut nora şi cuscra/ Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu # News.ro
O femeie dintr-o comună din judeţul Teleorman a fost reţinută pentru violenţă în familie, fiind acuzată că şi-a bătut şi nora, şi cuscra. Potrivit Inspectoratului Judeţean de poliţie Teleorman, împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu.
Acum o oră
08:50
Ursula von der Leyen a sosit la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de la războiul de agresiune al Rusiei # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.
08:50
Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat luni, într-un tribunal din Los Angeles, pentru uciderea părinţilor săi.
08:40
Reîncărcarea prepay este unul dintre acele gesturi mici care nu par importante până când devin urgente. De cele mai multe ori, se întâmplă „între două lucruri”: înainte de un drum, în pauza dintre întâlniri, când trebuie confirmată o livrare sau când un membru al familiei are nevoie de un răspuns rapid. În acest context, calitatea experienţei nu ţine de „noutate” ca etichetă, ci de cât de repede şi de clar se finalizează procesul, fără să-ţi rupă ritmul.
08:40
BAFTA le-a prezentat scuze lui Michael B. Jordan şi Delroy Lindo şi îşi asumă „întreaga responsabilitate” pentru injuriile care s-au auzit la gală: „Vom învăţa din asta” # News.ro
Academia Britanică a reacţionat la controversa din jurul premiilor BAFTA de film de duminică seară, unde activistul cu sindromul Tourette, John Davidson, a făcut o serie de comentarii jignitoare în timpul spectacolului, scrie Variety.
08:40
Producătorii auto accelerează dezvoltarea sistemelor care permit şoferilor să îşi ia ochii de la drum, alimentând dezbateri privind siguranţa şi responsabilitatea juridică # News.ro
Producătorii auto se apropie de un punct de cotitură în drumul spre vehicule complet autonome, sisteme care permit şoferilor să îşi ia ochii de la drum, pentru a trimite mesaje sau pentru a lucra pe laptop, până când maşina le cere să preia controlul, transmite Reuters.
Acum 2 ore
08:20
Box: O revanşă între Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao, programată la Las Vegas, în 19 septembrie, la 11 ani după primul lor meci # News.ro
Marile vedete ale boxului Manny Pacquiao şi Floyd Mayweather au convenit să se întâlnească din nou într-un meci profesionist, programat pentru luna septembrie.
08:10
Cinema Entre Nous la Cinema "Elvire Popesco" dedică o săptămână filmelor nominalizate la Oscar # News.ro
Noul proiect de la Cinema "Elvire Popesco" - Cinema Entre Nous, realizat de Institutul Francez din România la Bucureşti, în colaborare cu Centrul de Pedagogie şi Studiu al Imaginii „Sorin Botoşeneanu” din UNATC „I.L.Caragiale”, va dedica o săptămână filmelor nominalizate la Oscar.
08:10
Apple este aşteptată să facă, în perioada 2-4 martie, cel puţin cinci anunţuri de lansare a unor produse noi.
08:00
Dolarul american şi-a pierdut o parte, dar nu întreaga valoare de activ-refugiu comparativ cu 2024, potrivit unei analize publicate luni de ING, citată de Reuters.
08:00
Donald Trump susţine primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat. Va vorbi în faţa unei naţiuni schimbate şi a unui Congres pe care l-a marginalizat # News.ro
Într-o perioadă de tensiuni politice ridicate la Washington, preşedintele Donald Trump se pregăteşte să ţină marţi primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat al său. Se va adresa unei naţiuni brusc transformate. La un an de la preluarea mandatului, Trump s-a dovedit a fi un preşedinte care sfidează aşteptările convenţionale. El a pus în aplicare un program ameţitor, răsturnând priorităţile interne, distrugând alianţele externe şi provocând sistemul fundamental de control şi echilibru al naţiunii. Doi americani au fost ucişi de agenţii federali în timp ce protestau la adresa raidurilor şi expulzărilor în masă ale administraţiei Trump. Potrivit celor care îl cunosc, Trump va încerca să pună în evidenţă cele 13 luni de dereglementare accelerată, un număr record de acţiuni executive şi reduceri masive ale agenţiilor federale.
07:50
Patru ani de război - Ambasadorul Ucrainei: Rusia nu poate impune voinţa sa asupra viitorului Ucrainei/ NATO e cea mai bună garanţie de securitate # News.ro
Rusia nu poate impune voinţa sa asupra viitorului Ucrainei, pe care Kievul îl vede ca parte a UE şi a NATO, considerând NATO cea mai bună garanţie de securitate, afirmă ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, Ihor Prokopchuk, într-un interviu pentru Cotidianul, la patru ani de la debutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.
07:40
Volvo Cars recheamă 40.000 de SUV-uri electrice EX30 la nivel global, din cauza riscului de incendiu la baterie # News.ro
Volvo Cars va rechema peste 40.000 de SUV-uri electrice EX30, la nivel global, după ce a identificat riscul de supraîncălzire a modulelor din bateria de înaltă tensiune, o problemă care ar putea afecta serios reputaţia producătorului, cunoscut pentru standardele sale ridicate de siguranţă, transmite Reuters.
Acum 4 ore
07:20
Oficial al Băncii Angliei: tarifele ridicate ale SUA ”par să rămână” şi îşi vor face simţit impactul pe parcursul multor ani # News.ro
Tarifele mari la importuri impuse de Statele Unite ”par să fie aici pe termen lung”, iar efectele lor complete reprezintă o schimbare majoră care va necesita ”mulţi ani” pentru a se manifesta, a declarat luni Alan Taylor, membru al Comitetului de Politică Monetară al Băncii Anglei, citat de Reuters.
06:50
Directorul unei companii britanice de piese pentru avioane, condamnat la închisoare pentru fraudă care a dus la imobilizarea unor aeronave la nivel global # News.ro
Un director al unei companii londoneze specializate în piese pentru avioane a fost condamnat luni la patru ani şi opt luni de închisoare, după ce a folosit documente falsificate pentru a vinde zeci de mii de componente de motor, determinând imobilizarea temporară a unor aeronave din cauza riscurilor de siguranţă, la nivel global, transmite Reuters.
06:30
Reconstrucţia Ucrainei după război va costa 588 de miliarde de dolari, potrivit Băncii Mondiale # News.ro
Ucraina are nevoie de 588 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui după distrugerile cauzate de invazia Rusiei care a durat patru ani, o sumă de aproape trei ori mai mare decât producţia economică anuală a ţării, au afirmat Banca Mondială şi alte instituţii într-un raport, potrivit France24.
06:30
Gilead preia Arcellx într-o tranzacţie de până la 7,8 miliarde de dolari, pentru a-şi extinde portofoliul oncologic # News.ro
Gilead Sciences va achiziţiona dezvoltatorul de terapii oncologice Arcellx, într-o tranzacţie de până la 7,8 miliarde de dolari, a anunţat luni compania, marcând cea mai mare preluare a sa din 2020 şi un pas major pentru extinderea portofoliului în oncologie, transmite CNBC.
06:10
Interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT continuă marţi cu candidaţii pentru conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie / Şefia DNA, disputată de trei candidaţi # News.ro
Interviurile pentru desemnarea şeffilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT, începute luni, cu candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ, continuă marţi cu candidaţii pentru conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Trei candidaţi îşi dispută funcţia de procuror-şef al DNA şi alţi trei pe cea de adjunct.
06:10
Atacurile cu drone ruseşti în Zaporojie rănesc cinci persoane înainte de aniversarea războiului # News.ro
Atacurile cu drone ruseşti din timpul nopţii asupra oraşului Zaporojie din sud-estul Ucrainei au rănit cinci persoane, printre care şi un copil, au declarat marţi autorităţile, potrivit France24.
06:10
Consilierii generali, convocaţi în şedinţă extraordinară – Pe ordinea de zi, proiect privind aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica / Preşedintele PSD Bucureşti participă la şedinţă # News.ro
Consilierii generali au fost convocaţi, marţi, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind un proiect pentru aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica. Proiectul prevede, între altele că, în cazul în care energia termică nu va fi furnizata la temperatura convenită contractual, populaţia are dreptul la diminuarea preţului. Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, va participa la şedinţă. La începutul lunii februarie, Băluţă anunţa că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc [apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu.
06:10
Dragobete - „purtătorul dragostei şi bunei dispoziţii pe meleagurile româneşti”. Ţesutul, cusutul şi toate treburile grele de pe lângă gospodărie sunt interzise, la fel şi plânsul # News.ro
Dragobete este echivalentul românesc al mesagerilor divini Cupidon/Eros. El este „purtătorul dragostei şi bunei dispoziţii pe meleagurile româneşti”.
06:00
O explozie în afara unei gări din Moscova a ucis un ofiţer de poliţie rutieră şi a rănit alţi doi, a declarat Ministerul de Interne rus într-un comunicat, potrivit BBC.
06:00
Companiile britanice se apropie de Europa, pe fondul incertitudinii create de noile tarife ale lui Trump # News.ro
Companiile britanice caută relaţii comerciale mai strânse cu Europa, pe fondul incertitudinii create de noile tarife de 15% anunţate de preşedintele american Donald Trump, au declarat pentru CNBC mai multe grupuri de business din Regatul Unit.
05:50
O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducând ninsori record care au cauzat perturbări pentru milioane de oameni şi mii de zboruri anulate, anunţă BBC.
05:40
În ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal lui Donald Trump, declarând pentru CNN că doreşte ca preşedintele SUA „să rămână de partea lor”.
Acum 6 ore
05:40
Acţiunile Novo Nordisk s-au prăbuşit cu 16% după ce noul său medicament pentru slăbit a eşuat într-un studiu clinic comparativ cu tratamentul Eli Lilly # News.ro
Acţiunile Novo Nordisk s-au prăbuşit luni cu până la 16%, după ce compania a anunţat că noul său medicament experimental pentru slăbit nu a reuşit să îndeplinească obiectivul principal al studiului clinic, şi anume demonstrarea faptului că nu este inferior tratamentului rival dezvoltat de Eli Lilly, transmite CNBC.
05:20
Bursele europene au început săptămâna în scădere, pe fondul reacţiei pieţelor globale la noile tarife anunţate de Donald Trump # News.ro
Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis cu un minus de 0,3%, majoritatea sectoarelor şi burselor principale rămânând în teritoriu negativ pe tot parcursul zilei, transmite CNBC.
Acum 8 ore
01:50
Kim Yo Jong, sora influentă a lui Kim Jong Un, promovată de către Comitetul Central al Partidului Muncitorilor în funcţia de directoare de departament # News.ro
Sora influentă a dictatorului Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a fost promovată de către partidul unic într-un Congres rar, scrie marţi presa de stat, relatează AFP.
Acum 12 ore
01:40
Franţuzoiaca Gisèle Pelicot, o figură mondială a luptei împotriva violenţelor sexuale, care-şi prezinăt memoriile în Regatul Unit a fost primită de către regina Camilla, a anunţat Palatul Buckingham, relatează AFP.
01:30
UPDATE - Sibiu: O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat pe DN 1 / 20 de locuitori de pe o rază de un kilometru, evacuaţi / Trafic blocat / Şoferii, direcţionaţi pe rute ocolitoare # News.ro
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat, luni seară, pe DN 1, în judeşul Sibiu şi sunt uşoare scăpări de gaze. Locuitorii de pe o rază de un kilometru sunt evacuaţi preventiv. Este vorba despre aproximati 20 de persoane.
01:30
Kim Yo Jong, sora influentă a lui Kim Jong Un, promovată în funcţia de directoare de departament de Congresul Partidului Muncitorilor # News.ro
Sora influentă a dictatorului Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a fost promovată de către partidul unic într-un Congres rar, scrie marţi presa de stat, relatează AFP.
01:10
SUA ordonă evacuarea personalului neesenţial de la ambasada sa de la Beirut. Aproximativ 40 de persoane au fost evacuate luni de pe Aeroportul Internaţional din capitala libaneză, anunţă o sursă libaneză din domeniul securităţii # News.ro
Statele Unite au ordonat, ca o măsură de ”prudenţă”, evacuarea personalului neesenţial din Ambasada americană de la Beirut, evocând o ”măsură temporară”, a anunţat luni un oficial american, relatează AFP.
00:50
Trump dezminte orice dezacord cu şeful Statului Major american, după ce presa dezvăluie că Dan Caine l-a avertizat împotriva unei intervenţii militare de mare amploare în Iran. ”Eu iau decizia” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump dezminte luni articole de presă potrivit cărora şeful Statului Major american, generalul Dan Caine, l-a avertizat împotriva unei intervenţii militare de mare amploare în Iran, relatează AFP.
00:20
UPDATE - Sibiu: O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat pe DN 1 / 20 de locuitori de pe o rază de un kilometru, evacuaţi / Trafic blocat # News.ro
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat, luni seară, pe DN 1, în judeşul Sibiu şi sunt uşoare scăpări de gaze. Locuitorii de pe o rază de un kilometru sunt evacuaţi preventiv. Este vorba despre aproximati 20 de persoane.
00:10
Franţuzoiaca Gisèle Pelicot, o figură mondială a luptei împotriva violenţelor sexuale, care-şi prezinăt memoriile în Regatul Unit a fost primită de către regina Camilla, a anunţat Palatul Buckingham, relatează AFP.
00:00
UPDATE - Sibiu: O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat pe DN 1 / Locuitorii de pe o rază de 800 de metri, evacuaţi / Trafic blocat # News.ro
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat, luni seară, pe DN 1, în judeşul Sibiu li sunt uşoare scăpări de gaze. Locuitorii de pe o rază de 800 de metri sunt evacuaţi preventiv.
00:00
Echipa engleză Manchester United a învins luni seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Everton, în etapa a 27-a din Premier League.
23 februarie 2026
23:50
Ambasadorul SUA în Franţa Charles Kushner, sancţionat după ce ”nu s-a prezentat” la o convocare la Quai d’Orsay, în urma unor comentarii ale administraţiei Trump cu privire la moartea activistului naţionalist Quentin Deranque # News.ro
Ambasadorul Statelor Unite în Franţa, Charles Kushner, ”nu s-a prezentat” la o convocare, luni seara, la sediul Ministerului francez de Externe, în urma unor comentarii ale administraţiei cuscrului său, Donald Trump, pe tema morţii unui tânăr activist naţionalist, Quentin Deranque, relatează AFP.
23:50
Sibiu: O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat pe DN 1 / Locuitorii de pe o rază de 800 de metri, evacuaţi / Trafic blocat # News.ro
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat, luni seară, pe DN 1, în judeşul Sibiu li sunt uşoare scăpări de gaze. Locuitorii de pe o rază de 800 de metri sunt evacuaţi preventiv.
23:50
Echipa italiană Bologna a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Udinese, în etapa a 26-a din Serie A.
23:40
O bucată de piatră dintr-una dintre băncile de lângă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu s-a desprins / Se iau în calcul inclusiv factori meteorologici / Poliţia face verificări # News.ro
Poliţia face verificări după ce s-a desprins o bucată dintr-una dintre băncile de piatră din Ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu. Banca distrusă se află în apropiere de Poarta Sărutului.
23:30
Paulo Fonseca şi Roberto De Zerbi au petrecut o noapte sub bombardamentele din Kiev înainte de a fugi din Ucraina, în februarie 2022 # News.ro
Fostul antrenor al echipei Şahtior Doneţk, Paulo Fonseca, a vorbit, pentru L'Équipe, despre plecarea sa precipitată din Kiev, în februarie 2022, când se întorsese în Ucraina pentru a ajuta familia soţiei sale.
23:20
Secretarul de Stat american Marco Rubio şi-ar putea amâna o vizită în Israel, în care urmează să discute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre eventuale atacuri împotriva Iranului, anunţă luni un oficial american, relatează AFP.
23:20
Armata americană ucide trei presupuşi traficanţi de droguri la Marea Caraibelor, anunţă SOUTHCOM # News.ro
Armata americană anunţă luni că a ucis trei persoane pe care le suspecta de faptul că transportau droguri, într-un atac aerian asupra ambarcaţiunii în care se aflau la Marea Caraibelor, relatează AFP.
23:20
Interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT continuă marţi cu candidaţii pentru conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie / Şefia DNA, disputată de trei candidaţi # News.ro
Interviurile pentru desemnarea şeffilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT, începute luni, cu candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ, continuă marţi cu candidaţii pentru conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Trei candidaţi îşi dispută funcţia de procuror-şef al DNA şi alţi trei pe cea de adjunct.
23:20
Florin Manole, ministrul Muncii, despre sursa financiară a pachetului de solidaritate: Bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim. Nu m-a întrebat nimeni ce facem cu aceşti bani # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că o parte din costul pachetului de solidaritate propus de PSD poate fi acoperit din impozitul de venit colectat din creşterea salariului minim pe economie.
23:00
Meciul FCSB-Metaloglobus: Darius Olaru - Un sezon dezastruos pentru acest club! Din păcate, stăm şi la mâna adversarilor! # News.ro
Darius Olaru, căpitanul echipei FCSB, crede că de multe ori el şi coechipierii săi au tratat meciurile superficial, iar acum bucureştenii sunt la mâna rezultatelor pentru calificarea în play-off.
22:50
Ambasadorul SUA în Franţa Charles Kushner ”nu s-a prezentat” la o convocare la Quai d’Orsay, în urma unor comentarii ale administraţiei Trump cu privire la moartea activistului naţionalist Quentin Deranque # News.ro
Ambasadorul Statelor Unite în Franţa, Charles Kushner, ”nu s-a prezentat” la o convocare, luni seara, la sediul Ministerului francez de Externe, în urma unor comentarii ale administraţiei cuscrului său, Donald Trump, pe tema morţii unui tânăr activist naţionalist, Quentin Deranque, relatează AFP.
