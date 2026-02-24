Două milioane de tone de porumb, lăsate pe câmp! Cum arată prețul în Portul Constanța

19:40

Știrea momentului în agricultură vine de la ministrul energiei, Bogdan Ivan: fermierii vor primi bonuri valorice pentru îngrășăminte de la Azomureș! „Gazul din Marea Neagră, mare parte din el, o să meargă, și îmi doresc asta, în industria din România, în industria petrochimică, iar la Azomureș, împreună cu ministrul Barbu, deja am creat un sistem […]