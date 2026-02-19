Cum pierd fermierii 30 de EURO/tonă din prețul grâului fără să știe

15:50

Fertilizarea cu azot este o etapă esențială pentru orice cultură, mai ales la început de primăvară. Totuși nu tot azotul aplicat ajunge la plante, iar eficiența depinde mult de tipul de fertilizant ales. Este important ca fermierii să analizeze atent diferențele dintre ureea clasică și alternativele moderne. Uree clasica vs. uree protejata: de ce sa […]