Piața cerealelor: Cultura agricolă care le aduce bani fermierilor în 2026

Într-o perioadă în care fiecare investiție agricolă este foarte analizată, iar costurile pun presiune tot mai mare pe fermele românești, apare o întrebare simplă: mai există tractoare care să livreze performanță reală fără să golească bugetul? Răspunsul începe să prindă contur în tot mai multe exploatații: de la gospodării mici până la ferme mari, iar […]