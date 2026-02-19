AFIR, informare de ULTIMĂ ORĂ privind instalarea tinerilor fermieri
Agro-TV.ro, 19 februarie 2026 19:20
Vești importante pentru beneficiarii intervenției DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat o notă de informare privind modul de includere a valorii TVA în calculul procentului minim de 40% din sprijinul nerambursabil care trebuie justificat prin investiții. Clarificarea vine pentru a asigura o abordare unitară la nivel […]
Acum 30 minute
19:20
Acum 2 ore
18:20
Compania românească AAylex ONE SA, deținătoare a brandului CocoRico și considerată la acest moment cel mai mare exportator de carne de pasăre din România, intenționează să își restructureze afacerea, în cadrul unei proceduri de concordat preventiv, sub administrarea Casei de Insolvență Transilvania (CITR), liderul pieței de insolvență și restructurare din țara noastră. Deschiderea procedurii de […]
Acum 6 ore
15:20
ALCEDO aduce in aceasta perioada doua pachete construite pentru doua dintre cele mai importante culturi din Romania: porumb si grau. Strategii complete, gandite sa ofere control, echilibru si rezultate clare in camp. PORUMB: Control total asupra buruienilor. Fara compromis. In cultura porumbului, competitia incepe devreme. Ori controlezi tu cultura… ori o controleaza buruienile. Pentru presiunea […]
15:10
Liderii agriculturii europene, prezenți la Agri Trade Summit 2026. Au mai rămas doar 170 de bilete disponibile # Agro-TV.ro
Agri Trade Summit 2026 aduce la București vocea fermierilor europeni. Evenimentul organizat pe 26 februarie la ROMEXPO, confirmă rolul României în agribusiness-ului regional și european. Summitul va avea loc pe 26 februarie, la ROMEXPO – Pavilionul C2, și confirmă poziționarea României ca the Power House al agribusiness-ului din regiunea Mării Negre. Într-un context agricol marcat […]
Acum 8 ore
12:50
Meteorologii ne avertizează că nu scăpăm așa ușor de iarnă, iar în zilele următoare vom avea din nou o repriză de viscol și ninsori. Potrivit unei informări publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în intervalul 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și […]
Acum 12 ore
09:00
După un sezon în care a fost „vedeta” cerealelor din România, orzul începe să piardă din avânt odată cu apropierea noii recolte. Potrivit analizei realizate de expertul în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, prețurile actuale se mențin încă la un nivel bun pentru stocurile vechi, însă perspectivele pentru sezonul următor indică o revenire la […]
07:50
Tinerii care vor să își deschidă o afacere în 2026 au din nou o oportunitate importantă de finanțare. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat continuarea programului Start-Up Nation – România, cu redeschiderea înscrierilor pentru locurile rămase neocupate în cadrul Pilonului I. Programul oferă o alocație financiară nerambursabilă de până la 250.000 lei pentru […]
Acum 24 ore
06:30
Piața grâului traversează un moment delicat în această perioadă: oferta este mare, piața abundă de marfă, iar fluxurile comerciale par blocate în acest moment din cauza prețurilor scăzute. Motivele prețurilor slabe sunt multiple, însă unul dintre acestea ar putea fi surprinzător pentru fermieri. Potrivit analizei realizate de expertul în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, […]
Ieri
19:00
„Batog de sturion” – al 16-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european # Agro-TV.ro
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 18 februarie 2026, a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/358 al Comisiei, din 11 februarie 2026, privind înregistrarea indicației geografice „Batog de sturion” (IGP) în Registrul Uniunii al indicațiilor geografice, în temeiul Regulamentului (UE) 2024/1143 al Parlamentului European și al Consiliului, informează Ministerul […]
17:30
După ce au pus o bună parte țară în blocaj, ninsorile continuă să ne dea bătăi de cap, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) care a emis o nouă serie de avertizări Cod portocaliu și Cod galben ce vizează 26 de județe. Potrivit meteorologilor, în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, […]
15:30
Un aparat radicular bine dezvoltat face diferența dintre o cultură vulnerabilă și una capabilă să facă față secetei și altor factori climatici nefavorabili. Într-o agricultură modernă orientată spre performanță, dezvoltarea rădăcinilor și stimularea proceselor naturale din sol precum simbio-rizogeneza devin esențiale. Dacă avem un aparat radicular bine dezvoltat, planta este mult mai rezistentă în fața factorilor climatici […]
15:00
Peste 250 de fermieri și lideri din agricultură, reuniți la Brăila. Subiectele majore discutate # Agro-TV.ro
Viitorul agriculturii românești în contextul reducerii bugetului PAC și al unui deficit de finanțare estimat la peste 11 miliarde de euro, a fost tema centrală a Conferinței Regionale Sud-Est a Clubul Fermierilor Români. Evenimentul desfășurat la Brăila, a reunit peste 250 de participanți din întregul lanț agroalimentar. Clubul Fermierilor Români a organizat la Baldovinești cea […]
12:40
Necaz mare pentru un cioban din Calnic, județul Buzău: mai multe animale, oi și vaci, au decedat, după ce acoperișul unui saivanului în care erau adăpostite s-a prăbușit sub greutatea zăpezii. Potrivit prefectului județului Buzău, Liliana Sbârnea, încă nu se cunosc pagubele exacte, dar la fața locului a fost trimis un echipaj de intervenție „pentru […]
11:40
Din păcate pentru crescătorii de porci, întâlnirea de lucru cu ministrul agriculturii, Florin Barbu, programată pentru miercuri, 18 februarie, nu a mai putut avea loc din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, fiind amânată cu o săptămână. Potrivit unui anunț al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), întânirea va avea loc pe miercuri, 25 februarie, ora 11:00, […]
10:10
De mâine, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) te invită să te pregătești pentru sărbătoarea de Dragobete într-un spațiu în care iubirea se împletește firesc cu datina și savoarea vie a tradițiilor de demult. În perioada 19–21 februarie, între orele 09:00 și 19:00, în curtea MADR va avea loc Târgul de Dragobete, eveniment organizat Ministerul […]
09:10
Critici dure asupra ideii voucherelor pentru îngrășăminte la Azomureș: ”Sună a comunism” # Agro-TV.ro
Propunerea recentă a ministrului Energiei potrivit căreia, după preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz, fermierii ar putea primi îngrășăminte „în contul” subvențiilor APIA, pe bază de bonuri valorice, a stârnit reacții mixte în mediul agricol din România. Expertul în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, respinge ferm ideea, pe care o consideră o intervenție riscantă […]
07:40
DR-14 – fonduri europene pentru micii fermieri. Ce trebuie făcut ACUM pentru șanse maxime la finanțare # Agro-TV.ro
Linia de finanțare DR-14 – destinată dezvoltării fermelor mici – este una dintre cele mai așteptate intervenții din actualul Plan Strategic PAC 2023-2027. Potrivit informațiilor vehiculate în piață, sprijinul ar urma să fie de 50.000 de euro/fermă, cu o dimensiune economică a exploatației între 2.000 SO și 12.000 SO, iar lansarea sesiunii ar urma să […]
06:30
Piața rapiței traversează un moment favorabil, iar perspectivele rămân solide atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. În prezent, cotația pentru august 2026 pe Euronext este în jur de 465 euro/tonă, nivel considerat atractiv în actualul context al piețelor agricole. Expertul în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, susține că rapița „rămâne susținută” […]
17 februarie 2026
19:40
Două dintre pajiști aflate în domeniul privat urmează să fie atribuite prin închiriere persoanelor fizice sau juridice interesate de exploatarea acestora prin pășunarea ovinelor. Ședința de atribuire va avea loc în data de 5 martie, la ora 11:00, în sala de ședințe a Consiliul Local. Pășunile se află în comuna Sadu. Brăneasa II și Mășca. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, avertizează că, oricât de neîndestulător ar fi bugetul pentru 2026, fermierii trebuie tratați cu o atenție deosebită, având în vedere situația dramatică prin care trec după ce, în ultimele două luni, consumul de alimente a scăzut cu aproape 30%. Potrivit lui Florin Barbu, nivelul ridicat al inflației și scăderea accentuată a […]
16:30
Ultima strigare pentru finanțarea de până la 10 milioane de euro pentru înființarea și modernizarea unităților de procesare s-a făcut luni 16 februarie 2026, ora 16:00, interesul în rândul solicitanților fiind unul deosebit, având în vedere că valoarea totală a proiectelor depuse a depășit de mai bine de trei ori fondurile alocate, informează Agenția pentru […]
15:30
Fermierii caută spații de depozitare mai eficiente și mai accesibile. Astfel, încă din 2008 Captiv Concept, o companie românească, a dezvoltat o serie de hale rezistente cu costuri mici. În 2014 compania a brevetat un sistem propriu de rigidizare. Țevi zincate montate strategic cresc stabilitatea și permit depozitarea cerealelor pe întreaga structură. Mai târziu au […]
15:00
Grâul este cea mai complexă cultură agricolă din lume din punct de vedere genetic, genomul grâului fiind de aproape șase ori mai mare decât genomul uman – lucru ce îl transformă în cultura agricolă cu cel mai înalt grad de complexitate pentru secvențiere și cercetare științifică. Complexitatea genetică a grâului a împiedicat mult timp eforturile […]
13:40
Noi controale ANSVSA desfășurate la nivelul întregii țări în unități din sectorul alimentar s-au lăsat cu amenzi de mai multe milioane de euro și chiar cu suspendarea sau interzicerea definitive a activității, în unele cazuri. Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) remis marți redacției AgroTV, în perioada 2-6 […]
13:00
AGRO TV lansează o nouă strategie de dezvoltare bazată pe parteneriate strategice în agricultură # Agro-TV.ro
AGRO TV anunță lansarea unei noi strategii de dezvoltare care are ca obiectiv consolidarea rolului postului ca principală platformă media dedicată agriculturii și industriilor conexe din România. Noua direcție strategică vizează implicarea activă în proiectul media AGRO TV a unor jucători relevanți din domeniul agricol și al procesării — companii, organizații și lideri de opinie […]
11:10
Iarna își reintră pe deplin în drepturi, conform Adminisrației Naționale de Meteorologie (ANM) care a emis marți, pentru zilele următoare, o serie lungă de avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ninsori abundente, viscol, polei și ghețuș, valabile în 28 de județe. Potrivit meteorologilor, marți, 17 februarie, vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, astfel […]
09:00
Ministrul Barbu, apel către primarii din toată țara: Eliberați adeverințele pentru APIA # Agro-TV.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a intervenit public în dezbaterea privind posibilitatea ca primăriile să condiționeze eliberarea adeverinței necesare depunerii cererii unice la APIA de plata taxelor și impozitelor locale. Oficialul a transmis un mesaj ferm către autoritățile locale, susținând că o astfel de condiție nu se poate impune. ”Nu putem condiționa, este și o decizie […]
07:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-19 – Investiții neproductive la nivel de fermă, linie de finanțare care vizează înființarea perdelelor naturale de protecție pentru culturile agricole. Intervenția este finanțată prin Planul Strategic PAC 2023–2027 și beneficiază de o intensitate a sprijinului de 100% nerambursabil, cu […]
06:30
Administrația Prezidențială a invitat organizațiile reprezentative ale fermierilor din România la o reuniune de lucru programată pentru 24 februarie 2026, într-un context marcat de presiuni tot mai mari asupra sectorului agricol, generate de decizii și evoluții la nivel european și internațional. Întâlnirea este organizată de consilierul prezidențial Radu Burnete și reprezintă primul contact formal de […]
16 februarie 2026
19:40
Știrea momentului: Fermierii vor primi bonuri valorice pentru îngrășăminte de la Azomureș! # Agro-TV.ro
Știrea momentului în agricultură vine de la ministrul energiei, Bogdan Ivan: fermierii vor primi bonuri valorice pentru îngrășăminte de la Azomureș! „Gazul din Marea Neagră, mare parte din el, o să meargă, și îmi doresc asta, în industria din România, în industria petrochimică, iar la Azomureș, împreună cu ministrul Barbu, deja am creat un sistem […]
18:10
Federația LAPAR (Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România) și-a ales luni, 16 februarie, o nouă conducere. Potrivit unui comunicat al organizației remis redacției AgroTV, în urma procesului de vot ce a avut loc în cadrul ședinței ordinare a Adunării Generale, noul președinte al LAPAR este Matei Titianu, care a primit susținerea unanimă a membrilor. „Mulțumesc […]
17:40
Tratamentele de primăvară pentru gazonul și plantele tale. La orice oră, pe televizoarele LG # Agro-TV.ro
Cauți sfaturi despre cum să-ți pregătești grădina pentru primăvară? Există o aplicație unde poți asculta sfaturile unui profesionist în domeniu. Sunt sfaturi care vor ajuta plantele tale să crească sănătos, ferite de dăunători. Aplicația Prima Play este acum disponibilă pe orice televizor smart LG. O poți instala ușor și te poate ajuta inclusiv dacă ești […]
15:40
Recenta decizie a Curții de Apel Cluj privind respingerea cererii de suspendare a autorizațiilor temporare emise de Ministerul Agriculturii pentru utilizarea neonicotinoidelor reprezintă ceva mai mult decât o victorie de etapă a fermierilor, ținănd cont că stabilește chiar un standard clar pentru viitoarele litigii pe acest subiect, transmite Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România […]
13:30
Sezonul acesta, vremea s-a zbătut între perioade de iarnă cruntă și adevărate temperaturi de primăvară, iar prognoza meteo pentru următoarele săptămâni nu pare a ieși din acest tipar. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în săptămâna 16-23 februarie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile nord-estice, iar în […]
12:00
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) se pregătește să facă o serie de schimbări majore în legătură cu gestionarea câinilor fără stăpân. Pentru aceasta ANSVSA anunță demararea unei consultări la nivel național privind gestionarea câinilor fără stăpân, având în centrul atenției protecția și bunăstarea animalelor. Într-un comunicat al instituției remis luni redacției […]
11:50
Un buchet de flori, o cină romantică sau o bijuterie sunt printre cele mai populare cadouri oferite de Ziua Îndrăgostiților. Iar dacă vreți să mergeți și mai departe și să vă impresionați partenerul cu o experiență nouă, puteți încerca un masaj pentru cupluri ori o baie în vin pentru el și una în lapte pentru […]
09:50
Săptămâna începe cu un anunț important pentru solicitanții de fonduri europene: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță prelungirea termenelor de depunere pentru trei apeluri de proiecte din sectorul pescuitului și acvaculturii. „Deciziile de prelungire vin ca răspuns la solicitările primite din partea sectorului, dar […]
08:30
Impozitarea serelor și solariilor nu va fi aplicată în perioada următoare, termenul fiind prorogat până în anul 2027, însă ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că nici după acest termen, o astfel de măsură nu va putea fi introdusă. Declarația vine în contextul dezbaterilor privind noile măsuri fiscale și clarifică una dintre cele mai sensibile teme […]
07:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat poziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în contextul noilor discuții din Guvern privind reorganizarea ministerelor, inițiate de premierul Ilie Bolojan. Potrivit lui Barbu, MADR este într-o situație aparte, fiind singurul minister care și-a finalizat deja reorganizarea încă din decembrie 2025, cu efecte concrete și măsurabile asupra cheltuielilor bugetare. […]
06:30
Fermierii, în mijlocul negocierilor pe bugetul pentru 2026 – Ce condiții pune ministrul Barbu # Agro-TV.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat public că nu va vota, în cadrul coaliției de Guvernare și în Parlament, pachetul de relansare economică și nici bugetul de stat pentru anul 2026, în cazul în care cererile formulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nu vor fi incluse în forma finală a documentelor. Declarațiile vin […]
15 februarie 2026
16:00
O fermă a ars în miez de noapte. Zeci de tone de porumb și lemn au fost distruse, iar pompierii au intervenit ore întregi pentru a opri extinderea flăcărilor. Un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de 14 februarie, aproape de miezul nopții. Flăcările au cuprins un adăpost de animale din Mofin, județul […]
13 februarie 2026
17:50
După ce toate cererile lor pentru un trai decent și pentru reducerea costului de producție au fost ignorate de politicienii aflați la putere, mii de fermieri din Grecia s-au adunat vineri cu tractoarele la Atena, pentru a participa, începând cu ora 16:00, la un protest împotriva guvernului, relatează Radio România Actualități. Pentru că taxele de […]
14:40
În contextul numeroaselor nemulțumiri apărute în rândul fermierilor în legătură cu scăderea cuantumurilor stabilite pentru plățile directe aferente aferente Campaniei 2025, comparativ cu 2024, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vine cu o serie de clarificări. „Mecanismul de stabilire a cuantumurilor este prevăzut de Regulamentul (UE) 2021/2115. Valorile planificate pot fi ajustate între un nivel […]
13:40
Ianuarie a fost luna unor ample controale ANSVSA ce au vizat menținerea standardelor de siguranță în industria agroalimentară, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 4,2 milioane de lei, transmite Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit unui comunicat al ANSVSA remis vineri redacției AgroTV, în perioada menționată, Direcțiile Sanitare Veterinare […]
12:30
Decizie la Strasbourg – Ce se schimbă în relația marilor lanțuri de magazine cu fermierii # Agro-TV.ro
Relația marilor lanțuri de magazine cu fermierii este de multă vreme una dintre principalele probleme de care se plâng furnizorii de produse agroalimentare și, în special, micii producătorii, care îi acuză pe cei dintâi de diverse practici comerciale neloiale. În contextul în care aproximativ 20% din produsele agricole și alimentare consumate în Uniunea Europeană provin […]
07:50
Creșterea accelerată a prețurilor la îngrășăminte începe să apese serios pe bugetele fermierilor români, într-un moment în care costurile de producție erau deja la un nivel ridicat. Azotatul de amoniu și ureea, două dintre cele mai utilizate inputuri în sectorul vegetală, s-au scumpit semnificativ față de toamna trecută, schimbând radical calculele din ferme. Ing. Ion […]
12 februarie 2026
20:50
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că există noi oportunități de finanțare europeană pentru sectorul agroalimentar în perioada 2028-2034. Astfel, în cadrul viitorului buget pentru 2028-2034, Uniunea Europeană oferă, prin Fondul European de Competitivitate (FEC) și următorul Program Orizont Europa (un program-cadru pentru cercetare și inovare al UE), o finanțare substanțială pentru acțiuni în […]
18:40
Ziua de joi, 12 februarie marchează încă o victorie a fermierilor români în războiul neonicotinoidelor. Potrivit unui comunicat al Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) remis redacției AgroTV, Curtea de Apel Cluj a respins cererea depusă de suspendare a autorizațiilor temporare emise de Ministerul Agriculturii, la solicitarea fermierilor din cadrul organizației, pentru tratarea semințelor de […]
17:30
Guvernul modifică regulile pentru finanțarea fermierilor! Ce e nou privind fondurile de garantare # Agro-TV.ro
Se așteaptă ca finanțarea fermierilor în România să intre într-o nouă eră după ce, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Guvernul a aprobat în ședința de joi, 12 februarie, o Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii. Potrivit unui comunicat al MADR remis […]
12:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) atrage atenția că cererile de acordare a sprijinului de urgență pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu de primăvară din perioada aprilie-mai 2025 se depun până cel târziu la data de 9 martie 2026 inclusiv. Potrivit unui comunicat al APIA remis joi redacției AgroTV, de acest sprijin […]
