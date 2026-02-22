Femeie dispărută la Timișoara. Dacă o vedeți apelați 112

09:00

În data de 20 februarie are loc întâlnirea dintre planetele Saturn și Neptun în Berbec, la grad zero. Reprezintă unul dintre cele mai rare și semnificative evenimente astrologice ale acestei perioade. Nu vorbim doar despre întâlnirea a două planete transpersonale, cu impact colectiv profund, ci despre o conjuncție care are loc chiar pe gradul zero al zodiacului, punctul absolut al începuturilor, al creației și al nașterii unui nou ciclu de experiență umană.