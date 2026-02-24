BMW Welt: de la o simplă idee la 2.2 milioane de vizitatori anual

10:40

Prima sesiune oficială de teste de Formula 1 din Bahrain a ajuns la final. După 3 zile lungi în care echipele au adunat date importante despre noua generație de monoposturi, Kimi Antonelli se poate lăuda cu cel mai bun timp stabilit pe parcursul celor 3 zile. În ultima zi de teste, italianul de la Mercedes a stabilit un timp de 1 minut și 33.669 secunde pe circuitul din Bahrain. Totodată, Antonelli a bifat 61 de tururi în ultima zi din prima sesiune oficială. Mercedes...