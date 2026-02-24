BMW Welt: de la o simplă idee la 2.2 milioane de vizitatori anual
Automarket.ro, 24 februarie 2026 11:20
În 2001, firma de arhitectură Coop Himmelb(l)au a câștigat proiectul pentru construirea BMW Welt. Una dintre cele mai emblematice clădiri din Munchen și, de ce nu, din Bavaria.Inițial se estima un număr de 850.000 de vizitatori anual însă, azi, BMW Welt primește în fiecare an peste 2.2 milioane de vizitatori. Aici sunt incluși și cei peste 280.000 de clienți din Germania care vin aici pentru a-și primi noua mașină.Construcția complexului a...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
11:20
În 2001, firma de arhitectură Coop Himmelb(l)au a câștigat proiectul pentru construirea BMW Welt. Una dintre cele mai emblematice clădiri din Munchen și, de ce nu, din Bavaria.Inițial se estima un număr de 850.000 de vizitatori anual însă, azi, BMW Welt primește în fiecare an peste 2.2 milioane de vizitatori. Aici sunt incluși și cei peste 280.000 de clienți din Germania care vin aici pentru a-și primi noua mașină.Construcția complexului a...
Acum o oră
10:40
Stellantis se pregătește pentru vești proaste. Prima pierdere anuală din istoria companiei # Automarket.ro
Stellantis a luat ființă în 2021, după fuziunea dintre Grupul PSA și Fiat Chrysler Automobiles. Anul de debut l-a încheiat cu un profit substanțial, o performanță pe care a repetat-o și în 2022, dar și în 2023 și 2024.Anul 2025 nu a fost unul la fel de bun, în contextul în care Stellantis se pregătește să anunțe prima pierdere anuală din istoria companiei. Grupul își anunță rezultate financiare anuale în data de 26 februarie....
Acum 4 ore
08:40
Volvo recheamă peste 40.000 de modele EX30 din cauza riscului de incendiu al bateriei # Automarket.ro
Rechemarea, care nu fusese raportată anterior, implică înlocuirea unor module din bateriile de înaltă tensiune ale SUV-ului compact. În total, 40.323 de exemplare EX30 Single-Motor Extended Range și Twin-Motor Performance echipate cu aceste celule de înaltă tensiune sunt afectate.Acțiunile Volvo Cars au scăzut cu 4% după publicarea informației despre rechemare. Problemele cu bateriile apar în contextul în care Volvo urmărește un program de...
Acum 24 ore
16:40
Mercedes-Benz pregătește deja de câțiva ani un model de teren nou, asemănător cu actuala Clasa G. De fapt, viitorul model va fi chiar fratele mai mic al Clasei G, deoarece acesta va avea un aspect aproape identic cu modelul pe care îl știm cu toții, însă va avea dimensiuni mai mici. Noul model se anunță a fi un concurent pentru modele de teren ca Ford Bronco, Toyota Land Cruiser FJ și viitorul Defender Sport.Lansarea noului model este programată pentru 2027. La...
13:40
Dacia a câștigat legendarul Raliu Dakar, o performanță istorică pentru marca de la Mioveni deținută de gigantul francez Renault. În cinstea acestei performanțe, Dacia anunță acum o ediție limitată pentru Duster, denumită sugestiv Spirit of Sand.Noua ediție limitată Dacia Duster Spirit of Sand este destinată exclusiv pieței din România și este bazată pe versiunea Hybrid-G 150 4x4. Adică un motor termic de 1.2 litri mild-hybrid, unitate electrică,...
12:00
În urmă cu doi ani, Renault Group, Volvo Group și compania de transporturi maritime CMA CGM au înființat marca Flexis Mobility. Scopul? Dezvoltarea unei noi generații de furgonete electrice.De atunci, cele trei companii au dezvoltat o platformă unică de tip skateboard, un motor de 800V și o arhitectură SDV, adică Software Defined Vehicle.Acum, Grupul Renault anunță că a semnat un acord cu Volvo Group și CMA CGM care le permite francezilor să preia integral...
12:00
În urmă cu aproape trei ani, Lamborghini prezenta conceptul Lanzador. Altfel spus, un SUV cu zero emisii care ar fi trebuit să primească o versiune de serie în 2028.Constructorul din Sant'Agata Bolognese a revenit asupra acestei idei la finalul anului 2024, atunci când a anunțat că lansarea unei versiuni de serie a fost amânată cu un an, deci până în 2029.Între timp, interesul clienților pentru mașinile cu zero emisii s-a diminuat, astfel...
Ieri
10:40
În urmă cu doi ani, Renault Group, Volvo Group și compania de transporturi maritime CMA CGM au înființat marca Flexis Mobility. Scopul? Dezvoltarea unei noi generații de furgonete electrice.De atunci, cele trei companii au dezvoltat o platformă unică de tip skateboard, un motor de 800V și o arhitectură SDV, adică Software Defined Vehicle.Acum, Grupul Renault anunță că a semnat un acord cu Volvo Group și CMA CGM care le permite francezilor să preia integral...
09:50
În 2025, Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină în Europa, pentru al doilea an consecutiv. După acest succes, era de așteptat ca modelul mărcii de la Mioveni să înceapă în forță noul an, însă situația nu putea fi mai diferită comparativ cu anul care s-a încheiat.Luna ianuarie nu a fost foarte bună pentru Sandero. În primele 31 de zile ale lui 2026 au fost vândute 11.300 de exemplare în Europa, mai puține cu 9000...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Vânzările modelului Cybertruck nu sunt deloc pe placul mai marilor Tesla. Anul trecut, constructorul american de mașini cu zero emisii a comercializat puțin peste 20.000 de exemplare Cybertruck pe piața locală, ceea ce nici măcar nu se apropie de obiectivele anunțate cu ceva timp în urmă de Elon Musk.Pentru a-i încuraja pe clienți să opteze pentru un Cybertruck, Tesla anunță acum o nouă versiune accesibilă. Cea mai accesibilă de până acum, de fapt....
21 februarie 2026
11:10
În flota poliției din Dubai a intrat un nou hypercar: Lamborghini Revuelto modificat de Mansory # Automarket.ro
Poliția din Dubai este cunoscută în toată lumea. Nu, neaparat, pentru acțiunile pe care le întreprinde ci pentru flota de super mașini cu care defilează.În urmă cu nici două luni, în flotă a intrat un Ferrari Purosangue modificat de Mansory. Acum, polițiștii se laudă cu o nouă "achiziție". Este vorba despre un Lamborghini Revuelto, modificat tot de către cei de la Mansory.Tunerul a venit cu o capotă nouă, pe care tronează sigla Mansory iluminată,...
10:40
De o bună perioadă, românii din vestul și nord-vestul țării ajung mai repede la Budapesta sau la Viena decât la București sau Constanța. Asta pentru că spre Ungaria există autostradă, care trece prin punctul de frontieră Borș II, dar spre Cluj încă nu sunt gata tronsoanele de drum de mare viteză.La finalul anului trecut, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunța că a început montarea grinzilor pe unul dintre loturile Autostrăzii A3...
20 februarie 2026
16:50
Ultima sesiune de teste din Bahrain, înaintea primei etape din noul sezon de Formula 1, se află în plină desfășurare.Sesiunea de dimineață a fost dominată de Charles Leclerc, pilotul monegasc al celor de la Ferrari stabilind un rezultat de 1 minut și 33.689 secunde. În total, Leclerc a acoperit 80 de tururi.Al doilea rezultat i-a aparținut lui Kimi Antonelli (+0.227 secunde), iar al treilea lui Oscar Piastri (+0.663 secunde). Restul topului 10 a fost ocupat, pe...
13:40
Brazilianul Ayrton Senna este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari piloți de Formula 1 din istorie. Dacă nu chiar cel mai mare. A fost de 3 ori campion mondial, a câștigat 41 de etape, a urcat pe podium de 80 de ori și a luat startul în 161 de Mari Premii.În 1984, Senna a semnat cu echipa Toleman și și-a început cariera în Formula 1. Anul următor a semnat cu Lotus și i-a locul unui alt pilot celebru, adică Nigel Mansell.Acum, un monopost...
11:50
VIDEO: Care supercar italian câștigă într-o liniuță? Ferrari 296 GTB sau Maserati MC20 Cielo? # Automarket.ro
Care supercar italian câștigă într-o liniuță? Ferrari 296 GTB sau Maserati MC20 Cielo? Cei de la canalul de YouTube CarExpert au realizat o liniuță între două supercaruri italiene, cu un sistem asemănător de propulsie. Atât 296 GTB, cât și MC20 Cielo au la bază un motor V6, doar că modelul celor de la Ferrari oferă un sistem Plug-in Hybrid. Drag race, liniuta, ferrari, maserati, maserati mc20, ferrari 296 gtb, ferrari drag race, maserati drag race, maserati mc20 cielo drag race...
10:30
Șeful BMW M: "Din punct de vedere tehnic, transmisia manuală nu are prea mult ... # Automarket.ro
Pasionații de automobile, în special de cele de performanță, nu văd viața în spatele volanului fără o transmisie manuală. Deși este de înțeles, cutia de viteze manuală are limitările sale, nu doar din punct de vedere tehnic ci și economic.Șeful BMW M, Frank van Meel, este conștient de toate acestea, tocmai de aceea își încurajează clienții să opteze pentru o transmisie manuală cât timp mai pot să facă asta. De fapt, această...
19 februarie 2026
17:40
Gigantul francez Renault și-a prezentat rezultatele financiare pentru anul 2025. Cu această ocazie, reprezentanții companiei au vorbit și despre marca Dacia și am aflat, printre altele, că producătorul de la Mioveni va lansare două modele noi în 2026.În primul rând, este vorba despre un model cu zero emisii, de segment A, derivat din Renault Twingo și care va fi comercializat în paralel cu actualul Spring. Apoi, Dacia va prezenta un model nou de segment C,...
17:30
BMW M3 și Mercedes-AMG C 63 au de acum un nou rival. Este vorba despre noul Audi RS 5, diponibil atât în variantă sedan cât și Avant. Sau, în traducere liberă, break.CU 9 CM MAI LAT DECÂT UN A5Constructorul din Ingolstadt susține că noul RS 5 este cu aproximativ 9 centimetri mai lat decât un A5 standard. În partea frontală este prezentă grila Singleframe cu model 3D de tip fagure, spoilerul integrează prize de aer supradimensionate,...
14:40
Marca britanico-chineză tocmai a atins borna de 1 milion de mașini vândute în Europa de la momentul relansării mărcii în 2011. La 15 ani după revenirea celebrei mărci britanice, deținută acum de chinezii de la SAIC, MG Motor este prezent în nu mai puțin de 34 de piețe europene și are peste 1300 de parteneri distribuitori.Cel mai vândut model al mărcii pe Bătrânul Continent este SUV-ul compact MG ZS. De la momentul lansării sale pe piața...
13:20
Constructorul american de mașini electrice a produs primul exemplar Cybercab, un model care va fi folosit exclusiv ca taxi autonom. Noul model este produs la giga-uzina din Texas, Statele Unite, iar producția sa a început cu două luni mai devreme decât anunțase inițial Elon Musk, CEO-ul Tesla. Noua Tesla Cybercab este, totodată, primul model al mărcii conceput pentru a se conduce exclusiv de unul singur. Mașina nu are nici pedale și nici volan, însă Tesla...
12:50
A început a doua și ultima sesiune oficială de teste înainte de startul noului sezon de Formula 1. La fel ca săptămâna trecută, testele se desfășoară în Bahrain, acolo unde piloții și echipele vor mai avea la dispoziție încă 3 zile de teste.La finalul primei zile din a doua sesiune, George Russell a stabilit cel mai bun timp pe circuitul din Bahrain. Timpul de referință al britanicului a fost de 1 minut și 33.459 secunde, fiind cu doar o sutime de...
11:40
În 2025, Grupul Renault a vândut 2.336.807 vehicule la nivel mondial, ceea ce înseamnă o creștere de 3.2% față de nivelul înregistrat în 2024. Pe piața europeană, Renault a fost cea mai vândută marcă franceză, respectiv a doua cel mai vândut brand de mașini în clasamentul general al autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare.Tot în Europa, Dacia Sandero și-a confirmat statutul de cea mai vândută mașină pe...
10:30
Grupul Volkswagen schimbă designer-ul șef: Andreas Mindt îl va înlocui pe Michael Maurer # Automarket.ro
După doar 3 ani petrecuți ca șef de design al Grupului Volkswagen, Michael Maurer va părăsi această poziție. Maurer, care a fost până în ianuarie și designer-ul șef al celor de la Porsche, va fi înlocuit de către Andreas Mindt începând din 1 martie.Anterior, Andreas Mindt a fost designer-ul șef al mărcilor Volkswagen, Audi și Bentley, însă odată cu această numire, oficialul va fi responsabil pentru estetica tuturor mărcilor din cadrul...
18 februarie 2026
18:40
VIDEO: Germania vs America! Noul Dodge Charger, într-o liniuță cu BMW M4 Competition și Audi RS3 # Automarket.ro
Germania vs America! Noul Dodge Charger, într-o liniuță cu BMW M4 Competition și Audi RS3 Cei de la Throttle House au luat noul Dodge Charger Scat Pack termic pentru a vedea cum se descurcă într-o liniuță împotriva a două modele germane: BMW M4 Competition și Audi RS3. Aflați în video care model a câștigat cursa. drag race, liniuta, audi, audi rs3, bmw, bmw m4, m4 competition, dodge, dodge drag race, dodge charger...
17:30
Audi TT a fost retras din fabricație în 2023, după o producție care a durat 25 de ani. De atunci, se tot vehiculează în presă informații despre un viitor succesor electric al coupe-ului german. Anul trecut, marca de la Ingolstadt a dezvăluit Concept C, o mașină care anunță nu doar noul limbaj de design al mărcii, ci și un succesor electric pentru TT.Până acum, Audi nu a confirmat dacă TT va primi, până la urmă, un succesor. Însă, o scrisoare...
16:20
Constructorul suedez de mașini electrice a dezvăluit planuri noi pentru următorii 3 ani. Începând din acest an și până în 2028, Polestar își va mări gama cu 4 modele electrice noi. Printre modelele noi care urmează să fie lansate se numără un break electric, o generație nouă a unui model existent, precum și două modele complet noi.Primul model care își va face apariția va fi Polestar 5. Acesta va fi un GT electric și va fi noua navă...
12:50
Comisia Europeană: mașinile electrice eligibile pentru subvenții trebuie să fie produse în ... # Automarket.ro
Mașinile electrice eligibile pentru subvenții din partea guvernelor europene vor trebui să fie produse pe Bătrânul Continent în proporție de cel puțin 70%, potrivit unui nou proiect propus de Comisia Europeană, organismul executiv al Uniunii Europene. Producătorii europeni de mașini și de componente pentru acestea au fost deja informați cu privire la această propunere.Proiectul va include și câteva țări din afara Uniunii Europene care au stabilite parteneriate...
10:50
Germanii de la Audi sunt tot mai aproape să dezvăluie noua generație RS5, un înlocuitor pentru actualul RS4 și un rival direct pentru BMW M3 și Mercedes-AMG C63.Noul Audi RS5 va fi disponibil atât în variantă sedan cât și Avant, sau break în limbaj popular. Constructorul din Ingolstadt a confirmat deja prezența unui sistem de propulsie hibrid cu încărcare la priză, la baza căruia se află un motor termic de 2.9 litri biturbo.Puterea totală...
10:40
AMG a fost asociat aproape de la început cu Mercedes-Benz. Fondată în 1967 de către inginerii Hans Werner Aufrecht și Erhard Melcher, compania a fost implicată serios în motorsport în anii ’70 și a fost responsabilă pentru revenirea mărcii Mercedes-Benz pe circuit după ce constructorul renunțase la motorsport ca urmare a dezastrului de la Le Mans din 1955, în care și-au pierdut viața 84 de oameni.Revenirea mărcii pe circuit a avut loc în...
09:40
Eficiența și durabilitatea mecanică sunt influențate în mod direct de modul în care mașina este tratată în primii trei ani. Astfel, șoferii europeni trebuie să înțeleagă foarte bine care sunt cerințele specifice ale mașinii achiziționate, dar mai ales reglementările UE în vigoare și specificațiile producătorului.Grijă, atenție, întreținere frecventă și colaborarea cu un magazin piese auto de încredere, la nevoie, sunt printre...
17 februarie 2026
17:00
(P) Cum alegi anvelopele potrivite petnru întregul an și ce trebuie să știi înainte de ... # Automarket.ro
Pe măsură ce costurile cresc în toate domeniile, mulți șoferi caută soluții eficiente pentru întregul an. Conceptul de anvelope all season câștigă teren, deoarece promite echilibru și adaptabilitate la temperaturi medii.Acest tip de cauciuc este destinat celor care întâlnesc schimbări moderate de vreme, fără extreme severe. Astfel, devine o opțiune convenabilă pentru utilizarea urbană și pentru zonele cu climă predictibilă. Confortul de a nu...
17:00
Alpine A110, modelul de bază al mărcii franceze, va primi în curând o generație nouă. Doar că, de această dată, modelul nu va mai avea sub capotă un motor termic, deoarece noua generație va fi pur electrică. Actualul Alpine A110 va fi retras din fabricație la jumătatea acestui an, cu o ediție specială de adio limitată la 1750 de exemplare.Philippe Krief, CEO-ul mărcii franceze, a confirmat că noul Alpine A110 va avea o arhitectură de 800 de volți. Aceasta va fi...
14:50
JD Power publică topul fiabilității. Lexus pe prima poziție, Volvo și Volkswagen pe ... # Automarket.ro
Mașinile nu mai sunt de mult un simplu mijloc de transport care te duce din punctul A în punctul B. Sunt mai inteligente ca oricând, vin echipate cu armate de senzori și camere video, iar habitaclul este dominat de ecrane generoase.Însă, în ciuda infuziei de tehnologie, mașinile moderne nu sunt mai fiabile. Cel puțin asta arată cel mai nou studiu JD Power. Americanii au chestionat 33.268 de proprietari de mașini fabricate în 2023, despre 184 de probleme...
13:30
Viitoarele modele Dacia și Renault vor avea parte de o motorizare nouă, care promite un consum de combustibil mai mic față de unitățile de putere din prezent. Noul motor este botezat Horse H12 Concept și este dezvoltat de către divizia producătoare de motoare termice Horse Powertrain în parteneriat cu Repsol, compania petrolieră spaniolă.De altfel, motorul este proiectat chiar în Spania și are ca scop înlocuirea actualelor propulsoare mild-hybrid cu 3 cilindri,...
13:00
Anul trecut, inspectorii Registrului Auto Român au verificat în trafic 92.219 vehicule pentru a le verifica din punct de vedere tehnic, la nivelul întregii țări. Dintre acestea, 38.5% prezentau deficiențe tehnice majore/periculoase, fiind declarate neconforme.Potrivit RAR, în 24.11% din cazuri au fost descoperite neconformități la instalația electrică de iluminare-semnalizare, iar în 20.46% la nivelul emisiilor poluante. Apoi, la 10.32% dintre mașini...
11:00
Singer este o companie din California care creează restomod-uri de pe baza modelelor Porsche 911, fiecare serie fiind considerată mai elaborată din punct de vedere al designului și ingineriei decât precedenta.Acest nou 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer, denumirea sa oficială, este o variantă decapotabilă a recentelor modele Carrera Coupé, cu design inspirat din generația G-Series a anilor ’80. Totuși, ca în cazul tuturor modelelor Singer, șasiul de...
10:30
Anul acesta, Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei nu se va mai desfășura pe circuitul Barcelona-Catalunya, ci pe noul circuit stradal MadRing din Madrid. Totuși, circuitul din apropiere de Barcelona va avea propria sa cursă în acest sezon, sub numele de Marele Premiu al Cataloniei.Formula 1 tocmai a anunțat o prelungire a acordului cu proprietarii acestui circuit pentru următoarele sezoane. Astfel, circuitul Barcelona-Catalunya va fi prezent în calendar în sezoanele...
16 februarie 2026
17:00
Anul trecut, Ferrari a vândut 13.640 de mașini noi la nivel mondial. Deși Calul Cabrat nu a reușit să egaleze performanța record din 2024, Ferrari a obținut cele mai mari venituri din istoria sa. Concret, marca italiană a avut venituri nete în valoare de 7.1 miliarde de euro, în timp ce profitul operațional a fost de 2.1 miliarde de euro, o creștere de 12% față de 2024.Datorită acestei performanțe foarte bune, angajații Ferrari din Italia sunt răsplătiți cu...
14:00
Ford E-Transit Courier tocmai a primit o actualizare importantă. Versiunea electrică a modelului utilitar are acum o autonomie mai mare, grație unei baterii noi, precum și o încărcare mai rapidă a bateriei și un sistem de asistență îmbunătățit.Concret, noul E-Transit Courier actualizat are acum un acumulator de 46 kWh, mărit de la 43 kWh, așa cum a fost înainte. Astfel, autonomia modelului este acum de 334 de kilometri în regim WLTP, cu 10% mai mare...
13:00
Potrivit unor noi informații apărute în presa germană, Grupul Volkswagen pregătește un nou plan de reducere a costurilor. Noul plan ar fi fost prezentat în cadrul unei ședințe cu ușile închise de către Oliver Blume, CEO-ul grupului german și Arno Antlitz, directorul de finanțe al Grupului Volkswagen.Conform noului plan, Grupul Volkswagen vrea să-și micșoreze costurile cu 20% până la finalul lui 2028. Acest plan a fost gândit ca urmare a...
11:40
Citroen: peste 100.000 de exemplare C3 și C3 Aircross, rechemate din cauza unei probleme cu ... # Automarket.ro
Constructorul francez este nevoit să recheme în service două dintre modelele sale. Mai exact, este vorba despre C3 și C3 Aircross, care au probleme cu camera video frontală, esențială pentru detectarea limitelor de viteză. Concret, camera video scanează incorect limitele de viteză, iar din această cauză, sistemul de asistență care se ocupă cu acest lucru nu afișează un mesaj de avertizare pentru șofer.Problema se regăsește la modulul BCM (Body Control Module), care...
10:40
Volanul de tip manșă, văzut la modele electrice precum Tesla Model S și Model X, va fi interzis pe piața din China. Ministerul Industriei și al Tehnologiei de Informație al acestei țări a luat această decizie din cauza unor îngrijorări legate de siguranță. Aceasta este a doua tehnologie care va fi interzisă pe mașinile noi, după ce în urmă cu puțină vreme, China a decis să interzică mânerele retractabile, acționate electric.Interdicția va intra...
15 februarie 2026
11:50
Stellantis reintroduce motoarele diesel pentru mai multe mărci, datorită cererii crescute # Automarket.ro
Perioada în care mașinile cu motoare diesel dominau vânzările în Europa a apus de multă vreme. După scandalul Dieselgate, izbucnit în 2015, mulți clienți au început treptat să se îndepărteze de acest motor și să se reorienteze către motoare pe benzină sau propulsoare hibride. Drept consecință, unii producători și-au redus drastic oferta de motoare diesel, iar alții au renunțat definitiv la dezvoltarea acestui motor.Însă, în...
10:50
VIDEO: Stock sau modificat? Liniuță între Porsche 911 GT2 RS și un Porsche 911 Carrera modificat # Automarket.ro
VIDEO: Stock sau modificat? Liniuță între Porsche 911 GT2 RS și un Porsche 911 Carrera modificat Cei de la Carwow au aliniat la start două versiuni diferite ale lui Porsche 911, dintre care una este modificată. Va reuși un Porsche 911 Carrera modificat să fie mai rapid decât un Porsche 911 GT2 RS? Află răspunsul în noul clip. liniuta, stock, modificat, porsche, porsche 911, 911, porsche 911 gt2 rs, porsche 911 carrera, porsche 911 carrera modificat...
14 februarie 2026
11:00
Constructorul german pregătește o ofensivă de amploare. Conform noului plan, Mercedes-Benz va lansa nu mai puțin de 16 modele noi până la finalul lui 2026 și va lansa aproape la fel de multe modele noi și în 2027. Dintre toate modelele noi care urmează să-și facă apariția, 7 dintre ele vor fi prezentate în următoarele 3 luni.Majoritatea modelelor noi vor avea motoare termice, însă vor exista și câteva lansări de modele electrice noi și...
10:40
Prima sesiune oficială de teste de Formula 1 din Bahrain a ajuns la final. După 3 zile lungi în care echipele au adunat date importante despre noua generație de monoposturi, Kimi Antonelli se poate lăuda cu cel mai bun timp stabilit pe parcursul celor 3 zile. În ultima zi de teste, italianul de la Mercedes a stabilit un timp de 1 minut și 33.669 secunde pe circuitul din Bahrain. Totodată, Antonelli a bifat 61 de tururi în ultima zi din prima sesiune oficială. Mercedes...
13 februarie 2026
18:40
VIDEO: Termic vs electric! Liniuță între două Cadillac Escalade: Escalade V vs Escalade IQ # Automarket.ro
Termic vs electric! Liniuță între două Cadillac Escalade: Escalade V vs Escalade IQ Cei de la canalul de YouTube Edmunds Cars au realizat o liniuță între același model de mașină, doar că unul în versiune termică și unul în versiune electrică. Așadar, avem de-a face cu un Cadillac Escalade V cu un motor V8 de 6.2 litri și un Escalade IQ drag race, liniuta, cadillac, escalade, cadillac escalade iq, cadillac escalade v, escalade drag race, escalade iq, escalade drag race, cadillac drag race...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.