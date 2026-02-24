Prețuri noua Kia K4 în România: start de la 30.400 de euro

11:40

Constructorul francez este nevoit să recheme în service două dintre modelele sale. Mai exact, este vorba despre C3 și C3 Aircross, care au probleme cu camera video frontală, esențială pentru detectarea limitelor de viteză. Concret, camera video scanează incorect limitele de viteză, iar din această cauză, sistemul de asistență care se ocupă cu acest lucru nu afișează un mesaj de avertizare pentru șofer.Problema se regăsește la modulul BCM (Body Control Module), care...