Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul
Antena Sport, 23 februarie 2026 23:50
Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a plecat cu duba de la stadionul Arena Naţională, după victoria campioanei, cu 4-1, cu "lanterna" clasamentului, Metaloglobus. Olaru a părăsit Arena Naţională cu duba cu care se transportă echipamentele FCSB-ului. Darius Olaru a plecat cu duba cu care se transportă echipamentele FCSB-ului de la Arena Naţională Potrivit […]
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum o oră
23:50
23:40
„Dacă mergem în play-out…”. Ce le-au transmis fanii jucătorilor de la FCSB, după victoria cu Metaloglobus # Antena Sport
FCSB a învins-o categoric pe Metaloglobus, scor 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. La finalul partidei, jucătorii campioanei au mers în fața galeriei, iar fanii le-au transmis un mesaj categoric. Gheorghe Mustață, liderul galeriei roș-albastre, i-a anunțat pe jucătorii FCSB că fanii vor rămâne alături de echipă. Astfel, Peluza Nord a decis să rămână […]
Acum 2 ore
23:20
Scenariul incredibil pe care se bazează Gigi Becali pentru ca FCSB să prindă play-off-ul: „Tot la asta sper” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit la ce scenariu incredibil se gândește, în bătălia pe care o duce FCSB pentru a prinde play-off-ul, pe finalul acestui sezon regular. Campioana a învins-o pe Metaloglobus cu 4-1 și s-a apropiat la trei puncte de FC Argeș, ocupanta locului șase, cu două meciuri rămase de disputat în retur. Gigi Becali ia în […]
23:10
Elias Charalambous nu vrea să audă de play-out, după 4-1 cu Metaloglobus: „Lucruri care nu există” # Antena Sport
FCSB a luat cele trei puncte din duelul cu Metaloglobus, dar mai e cale lungă până la calificarea în play-off. Gigi Becali a făcut deja calculele pentru ultimele două etape din sezonul regular, fiind convins că una dintre contracandidate va face un pas greșit. Sunt diferite scenarii prin care FCSB ar putea intra în primele […]
23:00
Ofri Arad (27 de ani) a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB. Mijlocașul israelian a evoluat doar o repriză în victoria cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa a 28-a din Liga 1. Ofri Arad a reușit chiar să marcheze la debutul pentru campioană, în minutul 13 al partidei de pe Arena Națională. Reușita sa a […]
23:00
Marius Șumudică, în cădere liberă în Arabia Saudită! A patra înfrângere consecutivă pentru Al-Okhdood # Antena Sport
Al-Okhdood este în cădere liberă în prima ligă din Arabia Saudită, după ce a suferit luni seară al patrulea eșec la rând în campionat. Formația antrenată de Marius Șumudică a pierdut și disputa cu Al Fateh, din etapa cu numărul 10 (restanță). Echipa tehnicianului român a fost dominată la toate capitolele de gazde, care au […]
22:50
„Sezon haotic”. Daniel Bîrligea știe de ce FCSB „tremură” pentru calificarea în play-off: „Asta ne-a adus aici” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. Atacantul a reușit să deschidă scorul pe Arena Națională, în minutul șase, celelalte goluri ale campioanei fiind marcate de Darius Olaru, David Miculescu și Juri Cisotti. Daniel Bîrligea nu și-a luat […]
22:50
Darius Olaru, discurs dur: “Toţi am greşit, jucători, staff. E normal că ne-au părăsit suporterii” # Antena Sport
Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), nu s-a ferit de cuvinte, în condiţiile în care campioana nu mai depinde exclusiv de ea pentru a prinde play-off-ul. Olaru a spus că atât jucătorii, cât şi staff-ul au greşit în acest sezon. "Am intrat pe vârfuri în foarte multe meciuri", a acuzat căpitanul campioanei. Darius Olaru: […]
22:40
Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB # Antena Sport
FCSB a rămas în cursa pentru play-off, după succesul cu 4-1 obținut împotriva celor de la Metaloglobus București. Campioana României are nevoie de încă două victorii, dar depinde și de rezultatele celorlalte formații cu care luptă pentru un loc în primele șase. Gruparea antrenată de Elias Charalambous le mai întâlnește în ultimele două runde ale […]
22:30
Gigi Becali, anunț despre situația lui Florin Tănase, după o nouă accidentare: „Eu sunt adeptul la ce a spus Craioveanu” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit declarații despre situația lui Florin Tănase, care s-a accidentat din nou în meciul câștigat de FCSB cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa a 28-a din Liga 1. Decarul campioanei a părăsit terenul în minutul 21, fiind înlocuit de Mamadou Thiam. Florin Tănase abia revenise la FCSB, după ce se accidentase în […]
Acum 4 ore
22:20
Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. Patronul campioanei și-a făcut toate calculele pentru play-off, având în vedere că roș-albaștrii s-au apropiat la trei puncte de ocupanta locului șase, FC Argeș. Gigi Becali a transmis că cele trei […]
22:20
Gigi Becali (67 de ani) a răbufnit după ce portarul FCSB-ului, Matei Popa (18 ani), a simulat o accidentare în meciul câştigat de campioana României, cu 4-1, cu Metaloglobus. Becali a susţinut că ce a făcut portarul lui a fost normal. Patronul FCSB-ului a spus că jucătorii lui pot apela la orice şiretlic pentru a […]
22:10
„Nu se poate așa ceva”. Ilie Dumitrescu, reacție dură după ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a văzut ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Mijlocașul FCSB-ului a dărâmat-o pe arbitră în meciul cu Metaloglobus, câștigat de campioană cu 4-1. Momentul s-a petrecut în startul partidei de pe Arena Națională. Pe un contraatac încercat de FCSB în minutul patru, Joao Paulo a lovit-o pe Iuliana […]
22:00
FCSB a obținut o victorie clară pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 28 din Liga 1. Campioana României a surclasat-o pe Metaloglobus, dar tremură în continuare pentru prezența în play-off. După o primă repriză destul de dificilă, gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a desprins, iar cartonașul roșu încasat de Cestor a […]
22:00
Toate calculele pentru ca FCSB să prindă play-off-ul. Scenariile care pot duce campioana în primele 6 locuri # Antena Sport
FCSB a obținut un succes clar pe Arena Națională contra celor de la Metaloglobus București, în ultimul meci al etapei cu numărul 28 din Liga 1. Campioana rămâne în lupta pentru play-off, dar are nevoie de minuni pentru a urca peste contracandidate. Gruparea antrenată de Elias Charalambous luptă cu Universitatea Cluj, CFR, FC Argeș, FC […]
21:40
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Denis Alibec (35 de ani), atacant pe care l-a cedat gratis la Farul. Deranjat că FC Argeş a învins-o, cu 1-0, pe Farul, rezultat care a complicat calculele pentru play-off ale FCSB-ului, Becali l-a "mitraliat" pe fostul lui jucător. Alibec a fost în două rânduri la […]
21:30
Titularul Rapidului cere o mărire de salariu. Negocieri cu șefii giuleștenilor pentru prelungirea contractului # Antena Sport
Titularul Rapidului, Andrei Borza, cere o mărire de salariu. Fundașul de 20 de ani a intrat la negocieri cu oficialii formației de sub Grant privind prelungirea contractului. Andrei Borza, în vârstă de 20 de ani, este un jucător extrem de important în lotul lui Costel Gâlcă. În vara trecută, au existat zvonuri conform cărora acesta […]
21:20
Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis! # Antena Sport
Hermannstadt a suferit a patra înfrângere la rând în campionat şi a 5-a în toate competiţiile, după ce a fost învinsă, cu 2-1, de Csikszereda, în deplasare. După meci, Dorinel Munteanu (57 de ani) dădea de înţeles că ar putea fi demis. Conducerea sibienilor nu ar mai avea răbdare cu "Munti". El ar putea pleca […]
20:50
Victor Angelescu, replică incredibilă după clipul controversat publicat de Dinamo: „Ciorile sunt cele mai deștepte” # Antena Sport
Rapid București a învins-o pe Dinamo și în partida retur din sezonul regulat, iar giuleștenii au egalat rivala din capitală la puncte în clasament. Spiritele s-au „încins" înaintea meciului direct, după un clip controversat publicat de „câini". Videoclipul a fost catalogat drept rasist de suporterii, dar chiar și de oficialii alb-vișinii, însă Victor Angelescu a […]
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Adi Petre, eliminat de la Survivor după 7 săptămâni în junglă appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Băieţii de la bob, primiţi cu flori şi aplauze după performanţa de la Jocurile Olimpice # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Băieţii de la bob, primiţi cu flori şi aplauze după performanţa de la Jocurile Olimpice appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu şi Simona Halep, surse de inspiraţie pentru un musical exploziv # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu şi Simona Halep, surse de inspiraţie pentru un musical exploziv appeared first on Antena Sport.
20:40
Lovitură pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus: Florin Tănase s-a accidentat după 21 de minute # Antena Sport
FCSB a primit o lovitură în meciul cu Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1. Florin Tănase s-a accidentat după doar 21 de minute de joc. Florin Tănase a cerut schimbare, după ce a acuzat dureri la gambă. El a fost înlocuit de Mamadou Thiam. Florin Tănase s-a accidentat în FCSB – Metaloglobus Florin […]
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii de la rugby au luat lecţii de jiu-jitsu brazilian appeared first on Antena Sport.
20:30
Jurnal Antena Sport | Oltenii de naţională, sufocaţi de copii după victoria cu Slobozia # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Oltenii de naţională, sufocaţi de copii după victoria cu Slobozia appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
19:50
Andrei Nicolescu anunță o nouă candidată la titlu: „Serios vorbesc. Statistica nu minte” # Antena Sport
Andrei Nicolescu s-a declarat convins de faptul că CFR Cluj poate intra în lupta pentru câștigarea titlului. Președintele lui Dinamo a remarcat forma excelentă a trupei lui Daniel Pancu, care a ajuns la nouă victorii consecutive în Liga 1. Andrei Nicolescu a declarat că „statistica nu minte" și susține că CFR Cluj își poate propune […]
19:40
Benfica, apel după suspendarea lui Gianluca Prestianni. Reacție categorică înaintea returului cu Real Madrid # Antena Sport
Benfica a anunţat că va face apel după ce fotbalistul său Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu pentru meciul cu Real Madrid din returul play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, el fiind acuzat de rasism de jucătorii echipei spaniole în timpul primei manşe. În aşteptarea finalizării anchetei, Comisia de Disciplină şi de Etică […]
19:30
“Sunt vinovat” Dorinel Munteanu va avea o discuţie decisivă pentru viitorul lui cu conducerea sibienilor! # Antena Sport
Dorinel Munteanu (57 de ani) şi-a asumat răspunderea pentru situaţia grea în care se află Hermannstadt, după o nouă înfrângere, a 4-a la rând în campionat pentru sibieni. Munteanu a anunţat că va avea o discuţie cu conducerea lui Hermannstadt, în care se va decide dacă va rămâne sau va pleca de la Sibiu. El […]
19:10
Dan Alexa, scenariu devastator pentru FCSB: „E imposibil să prindă play-off-ul”. Ce greșeli a remarcat # Antena Sport
FCSB are nevoie de minuni pentru a mai prinde un loc de play-off, asta după ce FC Argeș a obținut o victorie capitală contra celor de la Farul Constanța. Campioana României are nevoie de succes în duelul cu Metaloglobus, dar este la mâna rezultatelor. Dan Alexa a analizat parcursul catastrofal al echipei antrenate de Elias […]
19:00
Lindsey Vonn a fost externată, după patru operații: „Va dura un an până când toate oasele se vor vindeca” # Antena Sport
Lindsey Vonn a anunţat, luni, în social media, că a fost externată din spital, subliniind că se va concentra pe trecerea de la scaunul cu rotile la mersul cu cârje. Vonn a adăugat că va dura un an până când toate oasele se vor vindeca. Vineri, ea a anunţat că a fost din nou operată […]
19:00
Csikszereda – Hermannstadt 2-1. Sibienii lui Dorinel Munteanu, în criză! A 4-a înfrângere la rând în Liga 1 # Antena Sport
Echipa FK Csikszereda a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 28-a din Liga 1. Gazdele au deschis scorul la Miercurea Ciuc prin Csuros, în minutul 17, dar sibienii au egalat în minutul 32, cu şutul lui Aurelian Chiţu. Ciucanii au trecut din nou la conducere şase minute mai […]
18:40
De la gol împotriva Interului, la titular contra celor de la Metaloglobus! Jucătorul își face debutul la FCSB # Antena Sport
Ofri Arad este transferul de răsunet făcut de FCSB în pauza de iarnă. Mijlocașul venit de la Kairat Almaty și-a trecut în palmares un gol împotriva celor de la Inter, în actuala ediție de Champions League. După ce s-a pregătit exemplar la antrenamente, acesta își va face debutul în echipa lui Elias Charalambous contra celor […]
18:30
Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare # Antena Sport
Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost un car de nervi în duelul dintre Csikszereda și Hermannstadt, din etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul sibienilor a
Acum 8 ore
18:10
În afară de Kennedy Boateng (29 de ani), care va pleca sigur în vară, atunci când îi expiră contractul cu Dinamo, echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) va mai pierde un jucător la finalul sezonului. Este vorba despre Georgi Milanov (34 de ani), căruia îi expiră şi lui contractul cu Dinamo în vară. […] The post Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng! appeared first on Antena Sport.
18:10
CFR Cluj o vrea pe FCSB în play-off: „Ne aduce mulți spectatori. Ar fi păcat să nu fie” # Antena Sport
Oficialii de la CFR Cluj au recunoscut că o vor pe FCSB în play-off. Iuliu Mureșan, președintele clujenilor, a declarat că duelurile cu roș-albaștrii aduc pe stadionul din Gruia mulți spectatori, audiența fiind una excelentă. Iuliu Mureșan a declarat că „ar fi păcat” ca FCSB să rateze Top 6, după ce a cucerit ultimele două […] The post CFR Cluj o vrea pe FCSB în play-off: „Ne aduce mulți spectatori. Ar fi păcat să nu fie” appeared first on Antena Sport.
17:50
Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de lusitani # Antena Sport
Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jose Mourinho, nu va susţine conferinţa de presă de marţi, înaintea meciului retur al play-off-ului Ligii Campionilor de miercuri, împotriva lui Real Madrid, a anunţat clubul portughez. În schimb, secundul său, Joao Tralhao, se va adresa presei. Benfica a dezvăluit absenţa lui Mourinho înainte de a se afla că UEFA l-a […] The post Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de lusitani appeared first on Antena Sport.
17:50
Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi # Antena Sport
Real Madrid va juca miercuri returul play-off-ului UEFA Champions League, contra celor de la Benfica Lisabona, iar la ultimul antrenament, Alvaro Arbeloa a avut parte de vești bune. Jude Bellingham a revenit după accidentarea suferită în disputa cu Rayo Vallecano, dar pentru moment este în continuare indisponibil și nu va putea evolua contra grupării din […] The post Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi appeared first on Antena Sport.
17:40
Detaliul remarcabil din contractul lui Luis Diaz la Bayern Munchen! De ce poate fi amendat cu până la 50.000 de euro # Antena Sport
Luis Diaz a ajuns în Bundesliga la începutul acestui sezon, după ce Bayern Munchen a fost de acord să achite către Liverpool suma de 70 de milioane de euro. Columbianul a făcut o impresie bună și a devenit rapid om de bază în echipa lui Vincent Kompany. Puțini știu însă că germanii au introdus o […] The post Detaliul remarcabil din contractul lui Luis Diaz la Bayern Munchen! De ce poate fi amendat cu până la 50.000 de euro appeared first on Antena Sport.
17:30
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Alibec nu scapă de critici Gigi Becali l-a criticat pe Alibec, după ce Farul a pierdut cu FC Argeş: “Nu am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”, a spus patronul FCSB-ului. 2. Puşcaş e pregătit George Puşcaş a ajuns […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie appeared first on Antena Sport.
17:20
Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter – Bodo/Glimt. Întrebarea care l-a deranjat: „Spui asta și râzi?” # Antena Sport
Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă, înaintea returului dintre Inter și Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a fost deranjat de o întrebare primită din partea unui jurnalist norvegian. Inter a fost învinsă clar în turul din Norvegia, scor 1-3, astfel că se anunță un retur „de foc” la Milano. […] The post Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter – Bodo/Glimt. Întrebarea care l-a deranjat: „Spui asta și râzi?” appeared first on Antena Sport.
17:10
„Să nu așteptăm să se piardă meciul cu Turcia”. Basarab Panduru, susținere totală pentru Mircea Lucescu: „Să mergem pe mâna lui” # Antena Sport
Basarab Panduru a transmis un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu, după ce selecționerul a decis să conducă naționala în semifinala barajului pentru calificarea la World Cup 2026 cu Turcia. Meciul „de foc” de la Istanbul se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00. Întrebat dacă au fost probleme la națională, în vederea […] The post „Să nu așteptăm să se piardă meciul cu Turcia”. Basarab Panduru, susținere totală pentru Mircea Lucescu: „Să mergem pe mâna lui” appeared first on Antena Sport.
17:10
Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea” # Antena Sport
Transferat de la FCSB chiar în această iarnă, Adrian Șut a reușit să marcheze primul său gol în tricoul celor de la Al-Ain. S-a întâmplat chiar împotriva echipei antrenate de un român. Mijlocașul din Emiratele Arabe Unite a publicat pe contul său oficial de Instagram o reacție după ce a spart gheața în tricoul noii […] The post Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea” appeared first on Antena Sport.
17:10
Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: “M-am născut acolo” # Antena Sport
Adrian Bumbescu (66 de ani) a spus cu cine ţine în acest sezon în Liga 1. Favorita lui este, în opinia lui Bumbescu, şi cea mai bună echipă din Liga 1. Este vorba despre Universitatea Craiova, care e lider, şi pe care mulţi oameni din fotbalul românesc o văd campioană. Bumbescu s-a născut la Craiova, […] The post Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: “M-am născut acolo” appeared first on Antena Sport.
16:40
Gianluca Prestianni, suspendat după scandalul cu Vinicius. Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid – Benfica # Antena Sport
Gianluca Prestianni a fost suspendat de UEFA, după scandalul uriaș cu Vinicius, din duelul tur dintre Benfica și Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în play-off-ul pentru optimile Champions League. Forul continental și-a anunțat decizia, cu două zile înainte de retur. Gianluca Prestianni a primit o suspendare provizorie, valabilă un meci, după incidentele de […] The post Gianluca Prestianni, suspendat după scandalul cu Vinicius. Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid – Benfica appeared first on Antena Sport.
16:40
(P) Uscare rapidă și lucru mai ușor în spălătorie: cum alegi un uscător de rufe profesional potrivit # Antena Sport
Într-o spălătorie comercială, ritmul zilnic nu iartă: încărcări consecutive, articole diferite, termene scurte și presiunea costurilor. De aceea, alegerea unui echipament de uscare nu ar trebui făcută doar după capacitate, ci după cât de bine susține oamenii din operare, calitatea rezultatului și consumul pe termen lung. De ce ergonomia contează mai mult decât pare la […] The post (P) Uscare rapidă și lucru mai ușor în spălătorie: cum alegi un uscător de rufe profesional potrivit appeared first on Antena Sport.
16:30
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat” # Antena Sport
Cristi Borcea (56 de ani) a povestit că a fost de două ori în pragul falimentului. De fiecare dată a fost salvat de afacerea cu butelii, care l-a transformat în milionar. Borcea activează şi acum în domeniul buteliilor. Fost acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea are o avere estimată la circa 100 […] The post Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat” appeared first on Antena Sport.
16:30
Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați” # Antena Sport
Cristi Chivu are o misiune dificilă în play-off-ul UEFA Champions League, acolo unde Inter are de întors rezultatul din partida tur, când a fost învinsă cu scorul de 3-1 de norvegienii de la Bodo/Glimt. La conferința de presă premergătoare disputei, tehnicianul liderului din Serie A a transmis că are nevoie de cea mai bună versiune […] The post Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
16:20
„O revenire spectaculoasă”. Giovanni Becali știe de ce are nevoie George Pușcaș pentru a se impune la Dinamo # Antena Sport
Giovanni Becali a oferit declarații despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo. Impresarul este de părere că atacantul de 29 de ani va avea parte de o revenire spectaculoasă în fotbal, el fiind liber de contract încă din septembrie. George Pușcaș a ajuns deja la București și urmează să fie prezentat oficial de Dinamo. Atacantul […] The post „O revenire spectaculoasă”. Giovanni Becali știe de ce are nevoie George Pușcaș pentru a se impune la Dinamo appeared first on Antena Sport.
16:10
(P) Messi decide să-și schimbe planul de antrenament înaintea Campionatului Mondial 2026 # Antena Sport
Aflat clar la finalul carierei sale, Lionel Messi a decis să încheie cariera la nivel internațional în stil grandios. Astfel, căpitanul echipei Inter Miami și a selecționatei Argentinei a decis să-și revizuiască complet programul de antrenament la clubul din Major League Soccer. Noul plan va prioritiza pregătirea pentru Campionatul Mondial FIFA din 2026, care va […] The post (P) Messi decide să-și schimbe planul de antrenament înaintea Campionatului Mondial 2026 appeared first on Antena Sport.
16:10
Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună # Antena Sport
Dinamo București a primit o lovitură de proporții cu doar două etape înaintea începerii play-off-ului, asta după ce Kennedy Boateng și-a anunțat intenția de a părăsi formația din Ștefan cel Mare. Stoperul evaluat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro și-a dat deja acordul la noua echipă și va avea un salariu lunar de peste […] The post Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună appeared first on Antena Sport.
