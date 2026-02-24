Luăm statul la întrebări: de ce aceste achiziții militare și nu altele în Programul SAFE?

18:20

Înțeleg și simt și eu revolta și oripilarea în fața crimei oribile comise de niște minori la Cenei. Ca mamă, ca om, nu sunt străină de aceste sentimente care ne încearcă pe toți. Dar dincolo de asta, mai știu că simțurile noastre nu sunt întotdeauna cel mai bun sfetnic. Legea trebuie să fie un instrument […] Articolul Opinie nepopulară și long read: politica penală nu se face sub imperiul emoției apare prima dată în România curată.