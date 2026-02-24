Lukoil dă statul român în judecată şi invocă un caz de forţă majoră, după retragerea din proiectul Trident din Marea Neagră

10:30

Tinerii din Germania au raportat niveluri de stres semnificativ mai ridicate în comparaţie cu angajaţii mai în vârstă, conform unui sondaj realizat de YouGov la comanda asiguratorului Swiss Life, transmite marţi agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Aproximativ 48% dintre respondenţii din generaţia Z au declarat că au resimţit un nivel de stres „destul […] © G4Media.ro.