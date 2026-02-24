Lukoil dă statul român în judecată şi invocă un caz de forţă majoră, după retragerea din proiectul Trident din Marea Neagră
G4Media, 24 februarie 2026 14:20
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a companiei ruse Lukoil, a dat statul român în judecată invocând existenţa unui caz de forţă majoră, după ce compania s-a retras din proiectul offshore de gaze naturale „Trident” din Marea Neagră. Acţiunea a fost introdusă la Tribunalul Bucureşti şi are ca obiect „acţiune în constatare existenţă caz de forţă […] © G4Media.ro.
Guvernul francez a majorat numărul maxim de lupi care pot fi sacrificaţi, până la 21% din populaţia estimată în Franţa, comparativ cu 19% anterior, conform unui decret oficial publicat marţi, informează AFP preluată de Agerpres. Această măsură, care afectează cei aproximativ 1.000 de lupi număraţi în Franţa, a fost anunţată în ianuarie, în urma presiunilor […] © G4Media.ro.
Industria revine. Se schimbă accentele politicilor UE. Să nu pierdem trenul competitivității (Op-ed de Valentin Naumescu) # G4Media
S-a dat apelul, pentru cine a fost atent. Pendulul se mișcă pe noua direcție. Uniunea Europeană se întoarce cu fața la industrie, la producție, la considerente de business, la nevoia de a inova, cerceta și dezvolta performant, la creșterea capacităților proprii de producție și a dimensiunilor la care producem (scalare industrială), la ideea de sustenabilitate […] © G4Media.ro.
Numiri de politicieni vechi în consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța # G4Media
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a finalizat procedura de selecție pentru Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța, potrivit focuspress.ro. Mandatele noilor membri sunt valabile pe o perioadă de patru ani. Potrivit informațiilor focuspress.ro, din noua structură a Consiliului de Administrație fac parte: Florin Goidea – directorul general al ACN SA, Mircea […] © G4Media.ro.
Fomarea agenţilor Serviciului de imigrare este „disfuncţională”, acuză un fost instructor în cadrul ICE / „Am primit ordine secrete să-i învăț pe noii recruţi să încalce Constituţia intrând în domicilii fără mandat judiciar” # G4Media
Programul de formare a agenţilor Serviciului american de imigrare (ICE) este „insuficient, deficient şi disfuncţional”, a estimat luni un fost responsabil al organizaţiei, foarte criticată după împuşcarea a două persoane la Minneapolis la începutul anului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Am datoria de a vă spune că programul de formare de bază […] © G4Media.ro.
Franţa îl sancţionează pe ambasadorul american, cuscrul lui Trump, pentru că nu a răspuns la o convocare # G4Media
Ministerul de Externe francez i-a retras accesul direct la guvern ambasadorului american Charles Kushner, care nu s-a prezentat la o convocare după comentarii despre moartea tânărului extremist de dreapta Quentin Deranque, ucis în bătaie de extremişti de stânga, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ambasada SUA la Paris a comentat incidentul violent printr-un […] © G4Media.ro.
Emma Răducanu devine imaginea Uniqlo: Strategia din spatele contractului de milioane de lire # G4Media
Emma Răducanu a devenit noua imagine a Uniqlo, producător japonez de îmbrăcăminte, transmite Ubitennis.net. După despărțirea de Nike, jucătoarea de tenis cu origini românești va juca de acum încolo în echipamentul celor de la Uniqlo. În vârstă de 23 de ani, Emma a avut contract cu Nike începând de la 15 ani. Noua înțelegere are, […] © G4Media.ro.
ULTIMA ORĂ Ședință de Guvern la ora 18.00 pentru adoptarea ordonanțelor de urgență privind reforma administrativă și măsurile de relansare economică # G4Media
Guvernul se va reuni în ședință, marți, la ora 18.00, a anunțat Biroul de presă al Executivului. Potrivit surselor G4Media, ședința a fost convocată pentru adoptarea ordonanțelor de urgență privind reforma administrativă și măsurile de relansare economică. Coaliția a ajuns la un acord, luni, în unanimitate, pe reforma administrației, pachet de relansare economică, reducerea cotelor […] © G4Media.ro.
Leziunile la cap, inclusiv comoțiile, pot provoca modificări cerebrale permanente, a stabilit un nou studiu # G4Media
Rezultatele preliminare ale unui studiu australian indică faptul că leziunile cerebrale traumatice, inclusiv comoţiile, pot să declanşeze modificări cerebrale de durată, detectabile după zeci de ani, chiar şi în rândul adulţilor sănătoşi, transmite marţi agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Cercetătorii au observat scoruri mai mari în ceea ce priveşte tulburările de dispoziţie, o […] © G4Media.ro.
Cinci persoane arestate la Brașov într-un dosar de înşelăciune cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei # G4Media
Cinci persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru au fost plasate sub măsuri preventive într-un dosar de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălare a banilor, în care prejudiciul este estimat la peste 7 milioane de lei, se arată într-un comunicat de presă transmis marţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). Potrivit sursei […] © G4Media.ro.
Rafinăria Vega din Ploiești, amendată cu 100.000 de lei pentru nerespectarea graficului privind tratarea gudronului acid # G4Media
Comisarii Gărzii de Mediu Prahova au aplicat o amendă de 100.000 de lei rafinăriei Vega din municipiul Ploieşti pentru nerespectarea graficului privind tratarea gudronului acid şi a solului contaminat, transmite Agerpres. „Garda de Mediu Prahova a sancţionat operatorul economic care desfăşoară activitatea de rafinare a petrolului la punctul de lucru din municipiul Ploieşti (rafinăria Vega […] © G4Media.ro.
„Legendele se ridică întotdeauna” – Mesajul emoționant al lui Cristiano Ronaldo pentru Lindsey Vonn # G4Media
Lindsey Vonn traversează o perioadă dificilă după căzătura violentă pe care a suferit-o la Milano Cortina. A fost operată deja de cinci ori, iar recent a primit un mesaj de încurajare din partea lui Cristiano Ronaldo. Revenită în SUA după cele patru operații suferite în Italia, Lindsey a vorbit deschis despre perioada dificilă pe care […] © G4Media.ro.
Mesajul lui Zelenski pentru Trump, la patru ani de război în Ucraina: „Rămâi de partea noastră” # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat luni o rugăminte omologului său american, Donald Trump, declarând, într-un interviu pentru CNN, că dorește ca președintele SUA „să rămână de partea noastră”, transmte MEDIAFAX. „Trebuie să rămână alături de… o țară democratică care luptă împotriva unei singure persoane. Pentru că această persoană este un război. Putin este un […] © G4Media.ro.
Trump susţine discursul ce privește Starea Uniunii într-un moment tensionat atât pe plan intern, cât şi extern # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, va susţine marţi seară în Congres tradiţionalul discurs privind Starea Uniunii într-un moment tensionat pentru preşedinţia sa, în care nivelul său de aprobare este în scădere, neliniştea creşte cu privire la Iran, americanii au de luptat cu costul vieţii, iar alegerile intermediare din noiembrie se apropie, scrie agenția de știri Reuters, […] © G4Media.ro.
Germania va fi afectată în weekend de a doua grevă naţională în transportul în comun din această lună # G4Media
Sindicatul Verdi care îi reprezintă pe lucrătorii din sectorul public din Germania a cerut marţi celor care lucrează în transportul în comun să organizeze o grevă naţională în zilele de pe 27 şi 28 februarie, pentru a creşte presiunea asupra angajatorilor în timpul negocierilor anuale privind salariile şi condiţiile de muncă, transmite agenția de știri […] © G4Media.ro.
Vestigii importante, printre care un complex de băi publice civile – „therme” dotate cu sisteme de încălzire prin pardoseală, dar şi o intersecţie de drumuri imperiale, au fost scoase la iveală pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania, în localitatea Sutor. Descoperirile au fost prezentate marţi, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Sălaj, de către arheologul Daniel Culic […] © G4Media.ro.
Zelenski cere Uniunii Europene să stabilească un calendar exact pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi Uniunii Europene să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar, într-o intervenţie prin videoconferinţă în timpul şedinţei extraordinare a Parlamentului European, transmite Agerpres. ”Este important pentru noi să avem o dată clară a aderării noastre la Uniunea Europeană”, a declarat Zelenski, avertizând că în caz contrar […] © G4Media.ro.
Ședința extraordinară a CGMB, convocată de PSD și PUSL, a eșuat din lipsă de cvorum. Daniel Băluță anunță grevă și plângeri penale # G4Media
Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), convocată marți de grupurile PSD și PUSL, nu a mai avut loc din cauza lipsei de cvorum, informează Agerpres. Ședința a devenit incertă încă din cursul zilei de luni, în lipsa unor rapoarte de specialitate pentru proiectele depuse pe ordinea de zi. Numărul consilierilor municipali prezenți […] © G4Media.ro.
Mediul de afaceri din Europa cere revizuirea pieţei certificatelor de poluare, în valoare de miliarde de euro, pentru a sprijini mai bine industria # G4Media
BusinessEurope, cel mai important organism de lobby al mediului de afaceri din Europa, a solicitat reformarea pieţei certificatelor de poluare, în valoare de miliarde de euro, pentru a sprijini mai bine industria, punând şi mai multă presiune pentru a modifica principalul instrument de reducere a emisiilor blocului comunitar, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de […] © G4Media.ro.
Mexic mobilizează 10.000 de soldați pentru a pune capăt violențelor după eliminarea unui șef de cartel / El Mencho era considerat șeful uneia dintre cele mai puternice organizații criminale din lume # G4Media
Mexicul a trimis 10.000 de soldați în vestul teritoriului său pentru a stăpâni violențele declanșate de moartea celui mai căutat baron al drogurilor din țară, care au făcut zeci de morți, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Nemesio Oseguera, alias El Mencho, șeful cartelului Jalisco Nueva Generacion (CJNG), a fost rănit duminică în timpul unei […] © G4Media.ro.
Începe să se contureze ideea unui “cordon sanitar” împotriva partidului Franța Nesupusă (LFI, extrema stângă) în perspectiva alegerilor municipale # G4Media
Moartea la Lyon a studentului și militantului naționalist în vârstă de 23 de ani, Quentin Deranque, a accelerat o tendință care se profila de un timp încoace: izolarea LFI în spectrul politic din Franța. Pentru uciderea în bătaie a lui Deranque (decedat pe 14 februarie, la două zile după atacul asupra sa) sunt cercetate penal […] © G4Media.ro.
La luni de zile după ce a fost dat afară de la RedBull Racing, Christian Horner a vorbit despre personajul care „l-a săpat” din interior. Fostul angajat al echipei de la Milton Keynes spune că Helmut Marko a avut un rol important în îndepărtarea sa de la RedBull. McLaren a rulat cu un motor Mercedes […] © G4Media.ro.
Kelemen Hunor, despre alegerile din Ungaria: Din punctul meu de vedere, varianta mai bună este să meargă Viktor Orban mai departe # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a reiterat, marţi, că îl susţine la alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria pe actualul premier Viktor Orban, acesta fiind, în opinia sa, varianta cea mai bună în actualul context politic, transmite Agerpres. „E o chestiune despre care am mai discutat. Eu am mai spus o dată, de două ori, […] © G4Media.ro.
Piața auto din România a înregistrat în ianuarie 2026 cel mai puternic declin din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Scăderea abruptă vine pe fondul unei contracții generale a pieței europene, afectată de evoluțiile slabe din economiile majore și de schimbările accelerate din industrie. Scădere generală în Europa În […] © G4Media.ro.
Un nou studiu asociază reducerea cantităţii de precipitaţii cu schimbările climatice şi practicile de utilizare a terenurilor # G4Media
Un nou studiu relevă o reducere bruscă a cantităţilor de precipitaţii în principalele regiuni agricole din Australia de Sud de-a lungul unei perioade de 73 de ani, asociată cu interacţiunea dintre schimbările climatice şi practicile de utilizare a terenurilor, pe fondul creşterii temperaturilor, transmite marţi agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Cercetarea, publicată în […] © G4Media.ro.
Declaraţie comună a şefilor instituţiilor UE: Ucraina poate conta pe sprijinul nostru pentru aderare # G4Media
Ucraina poate conta pe sprjinul nostru deplin pentru aderarea la UE şi pentru reconstrucţia post-război, afirmă marţi într-o declaraţie comună, la patru ani de la declanşarea invaziei ruse, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, transmite Agerpres. „În urmă cu patru ani Rusia şi-a […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate # G4Media
Președintele României a transmis, marți, 24 ianuarie, că Ucraina luptă pentru întrega Europă și menține securitatea întregului continent, cu un curaj și o rezistență admirabile, în pofida dramelor inimaginabile și a vieților pierdute în războiul de agresiune al Rusiei. „În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia […] © G4Media.ro.
Dragoș Radu (USR), despre organigrama TPBI: „Un șef la 3,4 angajați” – acuzații privind o structură supradimensionată la conducerea transportului metropolitan București-Ilfov # G4Media
Consilierul general USR Dragoș Radu afirmă într-o postare pe Facebook că organigrama TPBI ridică semne de întrebare privind eficiența instituției care coordonează transportul public din zona metropolitană București–Ilfov. Potrivit acestuia, din cele 208 posturi prevăzute în organigramă, 171 sunt ocupate, iar 37 reprezintă funcții de conducere, ceea ce înseamnă aproximativ un șef la 3,4 angajați. […] © G4Media.ro.
Mărturii cutremurătoare ale soldaților ruși, care povestesc că au văzut cum colegii lor au fost executați la ordinele comandanților # G4Media
Patru soldați ruși au expus oroarea și brutalitatea condițiilor din propria tabără pe frontul din Ucraina, doi bărbați declarând pentru BBC că au văzut soldați executați pe loc pentru că au refuzat ordinele. Un bărbat a declarat unei echipe de documentare că a văzut un soldat executat la ordinul comandantului său, care a fost numit […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan participă, marți, la reuniunea Coaliției de Voință, prin videoconferință. În 24 februarie 2026 se împlinesc 4 ani de la declanșarea de către președintele rus Vladimir Putin a invaziei în Ucraina. Marți, președintele Consiliului European, António Costa, se va deplasa la Kiev, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a […] © G4Media.ro.
Alerte Cod portocaliu şi Cod galben de viscol puternic în mai multe zone din ţară, marţi şi miercuri # G4Media
Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de viscol puternic şi intensificări ale vântului în mai multe zone din ţară, valabile marţi şi miercuri, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de marţi, între orele 12:00 şi 20:00, va fi Cod portocaliu de viscol puternic la altitudini de […] © G4Media.ro.
INTERVIU | Cum va fi anul agricol 2026? Florin Radu (director companie imputuri): „Fermierii trebuie să gestioneze nu doar riscul agronomic, ci și un nivel ridicat de incertitudine externă” # G4Media
Florin Radu, director general Agroland Agribusiness, estimează pentru 2026 un an de consolidare, nu de revenire spectaculoasă, conform unui interviu publicat de G4Food. Producțiile din 2025 au fost mixte, cu creșteri la grâu și oleaginoase și scăderi la porumb, iar pentru 2026 se conturează perspective stabile, susținute de rezerve mai bune de apă în sol […] © G4Media.ro.
Kelemen Hunor: Săptămâna viitoare ar trebui să ajungă bugetul în Parlament / Mai sunt discuţii tehnice # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar trebui să ajungă în Parlament săptămâna viitoare pentru dezbatere şi vot, în condiţiile în care în prezent au loc încă discuţii tehnice pe marginea documentului, transmite Agerpres. „Săptămâna viitoare ar trebui să ajungă bugetul în Parlament pentru dezbatere şi pentru vot. În aceste zile […] © G4Media.ro.
FOTO 300 de ani de când au făcut austriecii Valea Oltului: ”Un drum de 11 ore pentru trăsuri” / Vremurile când Strasbourg se afla între Sibiu și Vâlcea # G4Media
La începutul secolului al XVIII‑lea, după pacea de la Passarowitz (21 iulie 1718), Oltenia intră temporar sub administraţia Imperiului Habsburgic. Una dintre primele iniţiative ale autorităţii austriece a fost deschiderea unei legături viabile între Transilvania şi Valahia prin defileul Oltului, notează Turnul Sfatului. Un drum pentru trăsuri şi transporturi grele, cunoscut mai târziu ca Via […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că “rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă declasată de Rusia. “Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară […] © G4Media.ro.
Declarație comună a președintelui Parlamentului European, a președintelui Consiliului European și a președintelui Comisiei Europene la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Aducem un omagiu poporului curajos al Ucrainei, care continuă să reziste și să-și apere țara # G4Media
Conducerea Uniunii Europene a transmis marți, 24 ianuarie, într-un mesaj comun că va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar în războiul de agresiune al Rusiei și va pune presiune pe agresor să demareze negocieri de pace. „Astăzi, acum patru ani, Rusia a început războiul său de agresiune ilegal și de amploare […] © G4Media.ro.
Panama preia controlul asupra a două porturi ale Canalului Panama exploatate de CK Hutchison # G4Media
Autorităţile panameze au preluat luni controlul asupra a două porturi ale Canalului Panama, după ce tribunalul a anulat contractul de concesionare semnat cu grupul CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, care avertizează că analizează „toate căile legale disponibile”, transmite agenția AFP, citată de Agerpres. La sfârşitul lunii ianuarie, Curtea Supremă din Panama a declarat […] © G4Media.ro.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că până joi dimineața, Capitala se va confrunta cu ploi, precipitații mixte și condiții de polei, precizează Mediafax. Potrivit prognozei speciale emise de ANM, marți, temperaturile vor atinge maxime de 6-7 grade Celsius, iar minimele vor ajunge până la -3 grade. De asemenea, cerul va fi înnorat, va ploua, vântul […] © G4Media.ro.
De ce pisicile adoră să stea pe tastatură: Explicația adorabilă care te va face să zâmbești # G4Media
Cam toți posesorii de feline se întreabă de ce pisicile adoră să stea pe tastatură atunci când acesta este pornit, iar stăpânul lucrează. Specialiștii în comportamentul felin au oferit explicațiile necesar și cu siguranță acestea îți vor smulge un zâmbet. În ciuda gestului ce poate părea intruziv, menit să te deranjeze când ai de lucrat […] © G4Media.ro.
RAPORT: Refugiatele ucrainene se confruntă cu un nivel ridicat de violenţă în UE, potrivit unei agenţii europene # G4Media
Femeile ucrainene care au fugit de războiul din ţara lor sunt supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în ţările Uniunii Europene în care şi-au găsit refugiu, a indicat marţi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA), citată de AFP, transmte Agerpres. Circa 2,5 milioane de femei şi fete au părăsit Ucraina […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Ministrul Agriculturii a dus la Bruxelles o solicitare AUR: ”Marca proprie să nu depășească 20% din volumul magazinelor de retail din UE” / Reacția producătorilor: ”Marca proprie este o oportunitate reală de a pătrunde pe un raft extrem de competitiv” # G4Media
Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a cerut Comisiei Europene într-un set de patru măsuri ca mărcile proprii ale marilor magazine din Uniunea Europeană să nu mai reprezinte mai mult de 20% din totalul volumului de marfă. Solicitarea apare într-un proiect de lege național, promovat de AUR în România. O parte din producătorii români susține că orice […] © G4Media.ro.
Funcţionarii vamali americani au anunţat că colectarea tarifelor anulate de Curtea Supremă va înceta începând de marţi, la miezul nopţii, ora Washingtonului (05:00 GMT), când intră în vigoare noile tarife globale de 15% anunţate de preşedintele Donald Trump, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Însă, după 150 de zile, guvernul de la Washington […] © G4Media.ro.
Surpriză imensă în snooker: Mark Selby, campionul en-titre, eliminat de locul 81 mondial la Openul Țării Galilor # G4Media
Mark Selby a avut parte de un parcurs scurt la ediția din 2026 a Openului Țării Galilor la snooker. Englezul, campion en-titre, a fost eliminat în runda inaugurală de Jun Jiang, ocupant al locului 81 mondial. Selby a început mai bine duelul și nimic nu anunța surprinzătoarea înfrângere a multiplului campion mondial. Mark a condus […] © G4Media.ro.
„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a cucerit Kievul în trei zile”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la împlinirea a patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia. „Și acest lucru spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. Aceste cuvinte spun […] © G4Media.ro.
Generaţia Z din Germania înregistrează niveluri ridicate de stres la locul de muncă, în comparaţie cu angajaţii mai în vârstă # G4Media
Tinerii din Germania au raportat niveluri de stres semnificativ mai ridicate în comparaţie cu angajaţii mai în vârstă, conform unui sondaj realizat de YouGov la comanda asiguratorului Swiss Life, transmite marţi agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Aproximativ 48% dintre respondenţii din generaţia Z au declarat că au resimţit un nivel de stres „destul […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării: Acum patru ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață. Un război în Europa a început chiar lângă granița noastră. Istoria va ține minte că România, chiar și dezbinată, a ales partea corectă. Și asta face diferența între un popor mic și unul mare # G4Media
Radu Miruță, ministrul Apărării, spune că, acum patru ani, România a ales să susțină poporul ucrainean în unul din cele mai dificile momente din istoria sa, plasându-se de partea corectă a istoriei. „Acum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață. Un război în Europa, ceva ce mulți dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă […] © G4Media.ro.
Maia Sandu: Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, marți, un mesaj la împlinirea a 4 ani de război, precizând că moldovenii vor fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea întregii Europe. Președinta Maia Sandu subliniază că „Ucraina merită o pace dreaptă”. „Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, mai spune președinta […] © G4Media.ro.
Un polițist a fost ucis și alți doi răniți la Moscova în noaptea de luni spre marți de „explozia unui dispozitiv neidentificat”declanșată de „un criminal” care a decedat și el, a indicat filiala locală a Ministerului de Interne, potrivit Le Figaro. „Astăzi, în jurul orei 00:05 (21:05 GMT luni), un individ necunoscut s-a apropiat de […] © G4Media.ro.
Ursula von der Leyen: „Europa este alături de Ucraina, neclintită, în această iarnă” / ”Pace în condițiile Ucrainei” # G4Media
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți un mesaj odată cu împlinirea a patru ani de război în Ucraina, anunță Mediafax. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți un mesaj de solidaritate cu Ucraina, la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești. Mesajul său a fost publicat […] © G4Media.ro.
INSCOP: Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace / Cei mai optimiști sunt votanții AUR # G4Media
Votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public sunt cei mai optimiști cu privire la încheierea războiului din Ucraina, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Conform sondajului ”4 ani de război în Ucraina. Impactul profund […] © G4Media.ro.
