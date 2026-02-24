61% dintre americani consideră că Trump devine imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos

11:10

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că “rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă declasată de Rusia. “Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară […] © G4Media.ro.