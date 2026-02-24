Program intens pentru poloiştii de la CSM Oradea: șase meciuri în trei săptămâni

08:00

Fostul valutist care face case pe Tik Tok pentru fraieri explică ce noroc a avut cu defrișările sălbatice din pădurea de la Băile Felix: „Am vândut valută, am țepuit oameni, am făcut evaziune, iar acum am ajuns să mă bucur de un viol forestier”. „Nu văd legătura...”. „La câte țepe am tras în ultima vreme, mi s-a epuizat stocul, așa că aveam nevoie de material lemnos pentru altele”.