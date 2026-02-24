4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Ilie Bolojan și Nicușor Dan, mesaje de „sprijin și solidaritate față de poporul ucrainean” în războiul „brutal și neprovocat”
Bihoreanul, 24 februarie 2026 12:50
La împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au transmis mesaje publice de solidaritate cu Ucraina. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj scurt, în numele Guvernului României, arătând solidaritatea față de poporul ucrainean și, totodată, punctând că rezistența Ucrainei în fața Rusiei este „esențială” pentru securitatea Europei.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 5 minute
13:10
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, în data de 25 februarie 2026, în intervalul orar 09:00 – 15:00, va fi necesară întreruperea furnizării apei potabile în localitatea Paleu, ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță la Stația de Apă Paleu.
Acum 30 minute
12:50
4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Ilie Bolojan și Nicușor Dan, mesaje de „sprijin și solidaritate față de poporul ucrainean” în războiul „brutal și neprovocat” # Bihoreanul
La împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au transmis mesaje publice de solidaritate cu Ucraina. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj scurt, în numele Guvernului României, arătând solidaritatea față de poporul ucrainean și, totodată, punctând că rezistența Ucrainei în fața Rusiei este „esențială” pentru securitatea Europei.
Acum o oră
12:30
Acum câteva săptămâni, prezentam aici prevederile aberante în materie contravențională ce erau conținute în proiectul de lege aferent „Pachetului 3” de reforme al Guvernului. Recent, Executivul a dat publicității un nou proiect, de data aceasta al unei ordonanțe de urgență, care, deși a eliminat unele aberații cuprinse în cel inițial, este cel puțin la fel de criticabil. Și parcă și mai prost redactat...
12:20
Dungaciu și Neamțu la Oradea: Conferința „România, încotro?” și lansarea volumului „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”, la Biblioteca Județeană # Bihoreanul
Filiala județeană a Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Bihor anunță organizarea unei conferințe-dezbatere și a lansării volumului „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”, marți, 25 februarie, de la ora 17:30, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea.
Acum 2 ore
12:10
Arbitrii și observatorii bihoreni, pregătiți pentru retur: seminar de iarnă cu teste fizice și recomandări pentru sezonul de primăvară (FOTO) # Bihoreanul
Peste 80 de arbitri și observatori bihoreni au participat, în această lună, la seminarul de iarnă organizat înaintea reluării competițiilor județene, unde au susținut teste fizice și teoretice și au primit recomandări ferme pentru un retur care se anunță tensionat, mai ales în Liga a IV-a.
11:30
Tratamentul minim-invaziv cu laser pentru hemoroizi disponibil la CLINICUM Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Începând cu această lună, la Centrul Medical Integrat CLINICUM Oradea, de pe str. Biruinței nr.11, activitatea în zona chirurgiei proctologice este consolidată prin prezența dlui dr. Andrei Hăpăianu, medic specialist chirurgie generală, cu formare în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și experiență acumulată în spitale, unde chirurgia minim-invazivă reprezintă standardul de practică medicală.
11:20
Zelenski, la 4 ani de război în Ucraina: „Putin este acest război”. Mesaj pentru Trump: să meargă la Kiev și să rămână de partea Ucrainei (VIDEO) # Bihoreanul
La împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse din 24 februarie 2022, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un amplu mesaj din buncărul de la Kiev în care s-a aflat în primele zile ale războiului și i-a adresat un apel direct președintelui american Donald Trump: să „rămână alături” de Ucraina și să meargă la Kiev pentru a vedea cu ochii lui realitatea războiului.
Acum 4 ore
10:40
„Lumini brahmsiene”: Concert cu vioara Stadivarius și solistul Răzvan Stoica, joi, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
Solistul Răzvan Stoica și vioara Stradivarius vor fi în prim-planul concertului „Lumini brahmsiene” de joi seară de la Filarmonica de Stat. În program vor fi lucrări de J. Brahms, dar și de H. Wieniawski, iar coreeanul Jaehyuck Choi va fi dirijorul orchestrei oădene.
10:40
Oradea devine capitala dialogului despre inteligența artificială și viitorul umanității: Conferința „Imago Dei 2.0: AI Inflection Point” # Bihoreanul
Într-o perioadă în care inteligența artificială nu mai este doar un subiect tehnic, ci o realitate care ne influențează munca, comunicarea și chiar modul de a gândi, Oradea găzduiește, în 6 și 7 martie 2026, conferința internațională „Imago Dei 2.0: AI Inflection Point”. Întâlnirea va avea loc la Palatul Baroc și propune o dezbatere amplă despre inteligența artificială, etică, identitate și responsabilitate în era digitală. Cititorii BIHOREANULUI beneficiază de o reducere din taxa de participare.
10:30
Pe 24 februarie, românii sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii în tradiția populară, considerată un simbol al începutului de primăvară și al reînnoirii naturii. Potrivit Digi24.ro, sărbătoarea este una dintre cele mai vechi din cultura populară românească, având rădăcini precreștine și o semnificație care depășește dimensiunea romantică modernă.
10:00
De o vreme, după ce BIHOREANUL a dezvăluit noi țepe marca Raita, reclamate chiar de clienții acestuia, „Superconstructorul” are un singur răspuns - „Mă piș pe ei” și „Mă piș pe ziarul vostru” - verbalizat compulsiv, incontinent, pe TikTok, singurul „șantier” unde se simte ca peștele în apă. Zicerea lui e ca o deviză, expresia unei „filozofii” de viață și de afaceri care arată cum funcționează promotorul: condus nu de creier, ci de fiziologie, cu riscul de a-și uda propriii nădragi în fața tuturor.
09:30
Persoanele fizice care realizează anumite tipuri de venituri trebuie să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale # Bihoreanul
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor amintește contribuabililor persoane fizice care realizează anumite tipuri de venituri că trebuie să depună așa numitul formular 212 – Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Unele categorii de persoane fizice aflate în această situație au ca termen pentru depunerea Declarației data de 25 mai, iar celelalte o pot face oricând în cursul anului.
Acum 6 ore
09:00
Dreptate înghesuită: La Oradea, procesele se amână pentru că nu sunt destule săli de judecată # Bihoreanul
Premiul „Dreptate înghesuită” se acordă, cu profund respect pentru răbdarea justițiabililor, Tribunalului Bihor, instituție care a demonstrat că Justiția nu depinde doar de legi, ci și de metrii pătrați pe care îi ocupă. Asta pentru că în impunătorul Palat de Justiţie din Oradea, o bijuterie renovată cu 10 ani în urmă pe un purcoi de bani, procesele civile se amână cu lunile, și nu pentru că ar lipsi magistrații, ci pentru că nu ar exista suficiente săli de judecată.
08:00
Excelență în Oradea: Trei medici tineri specializați în Franța fac chirurgie de top la Spitalul Județean Bihor (FOTO) # Bihoreanul
Trei medici tineri ai Spitalului Județean Bihor, specializați în Franța, unul chiar fost asistent universitar la Strasbourg, fac performanță într-o ramură chirurgicală de top. După ce a salvat sute de pacienți cu AVC sau anevrisme cerebrale, echipa de la Radiologie intervențională a început să „repare” articulații de genunchi și pregătește primele operații de „otrăvire”, „înghețare” și „ardere” a tumorilor, folosind un cateter subțire cât un fir de păr, ghidat prin vasele de sânge.
Acum 24 ore
20:10
Acord în coaliție pe pachetul fiscal: reduceri de 25% și 15% la impozitele pe clădirile vechi și scutiri parțiale pentru persoanele cu handicap # Bihoreanul
Coaliția de guvernare a ajuns luni la un acord asupra unui pachet de măsuri fiscale și administrative, care include reduceri de impozite pentru clădirile vechi, facilități pentru persoanele cu dizabilități și reforma administrației publice centrale și locale. Între altele, s-au aprobat reduceri de 25% și 15% la impozitele pe clădirile vechi și scutiri parțiale pentru persoanele cu handicap.
19:50
Un program gratuit de educație psihologică destinat persoanelor care se confruntă cu depresia va fi prezentat public, în luna martie, la Oradea. Inițiativa, intitulată „Stop Depresie”, își propune să ofere sprijin și instrumente practice celor afectați direct sau indirect de această afecțiune, printr-un training desfășurat pe parcursul a cinci săptămâni.
19:10
„Lumini brahmsiene”: Concert cu vioara Stadivarius și solistul Marius Stoica, joi, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
Solistul Răzvan Stoica și vioara Stradivarius vor fi în prim-planul concertului „Lumini brahmsiene” de joi seară de la Filarmonica de Stat. În program vor fi lucrări de J. Brahms, dar și de H. Wieniawski, iar coreeanul Jaehyuck Choi va fi dirijorul orchestrei oădene.
18:30
Două medalii de aur pentru pugiliștii clubului Crișul la turneul internațional Dracula Open de la Ploieşti! # Bihoreanul
Doi tineri pugiliști ai Clubului Sportiv Crișul Oradea au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Turneul Internațional Dracula Open, competiție care a reunit la Ploiești peste 400 de sportivi din 18 țări, confirmând încă o dată valoarea boxului orădean pe plan internațional.
17:40
VIDEO - Donald Trump, despre o violonistă moldoveancă, pe care a invitat-o la Casa Albă: „Este cea mai bună din lume!”. A cântat și la Oradea # Bihoreanul
Violonista moldoveancă Rusanda Panfili, care a urcat și pe scena orădeană, a fost aclamată de Donald Trump. Președintele american a numit-o „cea mai bună violonistă din lume" la Cina Guvernatorilor, organizată sâmbătă seară la Casa Albă.
16:40
Primar social-democrat: PSD să nu-l mai blocheze pe Bolojan, tăierile de 10% înseamnă puțin, Ciolacu a aruncat cu banii și-n câini # Bihoreanul
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), afirmă că partidul său greșește blocându-l pe premierul Ilie Bolojan, care „își face treaba”, iar acest lucru duce la plecarea alegătorilor către AUR. De asemenea, edilul afirmă că tăierile de 10% din administrație sunt insuficiente și l-a criticat pe fostul premier Marcel Ciolacu amintind că sub conducerea acestuia a ajuns deficitul bugetar la 9,3%, pentru că „s-a aruncat cu banii şi la câini”.
16:30
Sportivii orădeni au început în forță sezonul competițional, obținând mai multe medalii la Campionatul Național de Semi-Kempo desfășurat la București, prima competiție din acest an organizată sub egida Federației Române de Kempo.
16:10
CSM Oradea a suferit sâmbătă o înfrângere pe terenul celor de la CS Medgidia, scor 35-28, în etapa a 3-a a play-off-ului Diviziei A la handbal masculin. După o primă repriză echilibrată, în care orădenii au ținut aproape pe tabelă, repriza secundă le-a fost favorabilă gazdelor, care s-au desprins și au controlat jocul, lăsând echipa bihoreană fără șanse reale de a reveni. Rezultatul afectează clasamentul și pune presiune pe CSM Oradea pentru următoarele meciuri din play-off.
16:00
Amenințarea lui Ilie Bolojan: Dacă România pierde bani din PNRR, unii miniștri și secretari de stat își vor pierde și ei funcțiile # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a avertizat luni că pot exista „revocări din funcție” și alte consecințe pentru miniștri și secretari de stat dacă România pierde bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în urma întârzierilor sau a neîndeplinirii angajamentelor asumate. La nivel de directori și personal din administrație, în cazul pierderii de bani europeni, prim-ministrul a făcut referire la o posibilă tăiere a sporului aferent acestora.
15:40
Directorul Muzeului Țării Crișurilor, despre dezvoltarea patrimoniului: „În câțiva ani va deveni o problemă depozitarea”. Instituția își câștigă singură jumătate din buget # Bihoreanul
Activitatea Muzeului Țării Crișurilor din Oradea a fost în creștere la toate capitolele în cursul anului trecut, spune directorul instituției, istoricul Gabriel Moisa: deține mai multe piese în patrimoniu, a avut mai mulți vizitatori, a organizat mai multe evenimente și își câștigă aproape jumătate din buget din venituri proprii, parametru la care e depășit doar de Castelul Peleș din Sinaia și de Palatul Culturii din Iași. Primul chestionar aplicat vizitatorilor arată, în același timp, că doar 2,9% dintre aceștia consideră că biletele de intrare ar fi scumpe sau foarte scumpe.
15:00
Tânăr reținut de polițiști în Oradea: a furat o mașină și a condus fără permis, beat și drogat. S-a izbit de o balustradă # Bihoreanul
Un tânăr de 24 de ani din Pașcani a fost reținut de polițiștii rutieri din Bihor, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a furat o mașină din centrul municipiului Oradea și a plecat cu ea la plimbare fără permis, sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Cursa lui s-a încheiat în zorii zilei de duminică, tot în zona centrală a oraşului, unde a pierdut controlul direcției și s-a izbit de o balustradă metalică.
14:20
Un antrenor din Oradea face un pas important spre marea performanță: Răzvan Moga, președintele Clubului CS Moga Răzvan Oradea, a fost cooptat în calitate de colaborator în stafful Federaţiei Române de Box, participând timp de o săptămână la pregătirea Lotului Național de Box al României, în cadrul unui stagiu desfășurat la Centrul Olimpic din Brăila.
14:00
Alertă europeană de hărțuire în justiție pentru jurnalista Brîndușa Armanca, rețeaua PressHub și alte publicații din România # Bihoreanul
O alertă privind amenințarea libertății presei a fost emisă de Platforma de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor, aflată sub egida Consiliul Europei, în legătură cu jurnalista de investigație Brîndușa Armanca și rețeaua de presă PressHub. Alerta, publicată pe 18 februarie 2026, vizează „multiple procese de defăimare” considerate forme de hărțuire judiciară.
13:50
Regiunea Crișana va avea parte, în următoarele două săptămâni, de temperaturi peste mediile multianuale, potrivit estimării publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 23 februarie – 8 martie.
13:40
Ciudat destin are și Colegiul Mihai Eminescu din Oradea. Având o vechime uriașă pentru standardele românești, în acest stabiliment se făcea școală - ba și adăpostea o Academie de Drept - încă din vremea când strămoșii elitei politice dâmbovițene de-abia se încurajau să coboare din copaci în tină.
Ieri
12:50
Jandarm mort în timpul serviciului. Bărbatul avea 40 de ani și s-a prăbușit brusc la pământ (VIDEO) # Bihoreanul
Un jandarm din București a murit, duminică seară, în timpul serviciului. Bărbatului de 40 de ani i s-a făcut rău în timp ce mergea pe stradă, scena fiind surprinsă de camerele de supraveghere din apropiere. Această tragică situație a determinat sindicaliștii din MAI să acuze Guvernul condus de Ilie Bolojan că vrea creșterea vârstei de pensionare pe nedrept pentru „cei care își riscă viața zilnic”.
12:40
Accident pe DN19E, în Bihor, la ieșirea din Cauaceu spre Sălard: două mașini implicate, o persoană transportată la spital # Bihoreanul
O persoană a fost rănită, iar traficul este îngreunat în urma unui accident rutier produs luni dimineață pe DN19E, la ieșirea din localitatea Cauaceu spre Sălard, în județul Bihor.
12:20
Loredana Groza, invitată specială la o ediție „Superwomen” a evenimentului Rivo Loco, la Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
Rivo Restaurant & Lounge anunță organizarea unei noi ediții a conceptului de evenimente urbane Rivo Loco, intitulată „Superwomen Edition – A Night with Loredana”, programată pentru 7 martie, la Artemis Events Hall din Oradea.
11:50
Două incendii au izbucnit luni dimineață în județul Bihor, în localitățile Aleșd și Gepiu, potrivit unei informări transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor. Din fericire, nu au fost victime.
11:50
ADLO: Lansarea apelului de selecție nr. 7 a participanților în etapa de preincubare în vederea stabilirii rezidenților în cadrul incubatorului de afaceri # Bihoreanul
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) a lansat apelul de depunere a candidaturilor pentru admiterea în etapa de preincubare a Incubatorului de Afaceri, în cadrul proiectului „Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea Incubatorului de Afaceri: CRESC Oradea Mare”, cod SMIS 122936.
11:40
Erik Lincar, după victoria cu ASA Târgu Mureș: „Mi-aș dori ca lumea să creadă mai mult în această echipă” # Bihoreanul
După victoria cu 2-1 în fața celor de la ASA Târgu Mureș, antrenorul lui FC Bihor Oradea, Erik Lincar, a declarat că succesul este pe deplin meritat, a vorbit despre duelul tactic „ca un joc de șah” și a transmis un mesaj ferm suporterilor, cerând mai multă încredere și unitate în jurul echipei în lupta pentru play-off.
11:10
FOTO - Evacuarea abatelui Fejes Rudolf, amânată temporar: Primăria Oradea invocă reluarea cursurilor la Colegiul Eminescu. Credincioșii au rămas în stradă # Bihoreanul
Primăria Oradea a solicitat amânarea executării măsurii de evacuare a abatelui Fejes Rudolf Anzelm din spațiile pe care le ocupă în clădirea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, decizia având caracter temporar.
10:40
Ploi, lapoviță și ninsori în Bihor. Cod galben de vreme rea la munte până marți dimineață # Bihoreanul
Începutul săptămânii vine cu vreme rea în Bihor. Meteorologii au emis un cod galben de precipitații, vânt și viscol pentru zona montană a județului, dar și o informare de vreme rea pentru întreaga țară.
10:20
Rugăciuni în ploaie, în Oradea: Credincioșii au ieșit să-l susțină pe abatele Fejes Rudolf, în ziua evacuării din clădirea Colegiului Eminescu # Bihoreanul
Aproximativ 100 de credincioși au ieșit luni dimineață în fața bisericii din vecinătatea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, pentru a-l susține pe abatele Fejes Rudolf Anzelm, conducătorul Ordinului Premonstratens, împotriva căruia Primăria Oradea a dispus demararea procedurii de evacuare silită.
09:50
Chestor pe contrasens: De ce s-a întors cu spatele fostul șef al Poliției Bihor la finala Cupei României # Bihoreanul
Miercurea trecută, când CSM Oradea a pierdut la mustață, pentru a noua oară, finala Cupei României la baschet masculin în fața eternei rivale UBT Cluj Napoca, suporterii au făcut o atmosferă entuziastă, cum de mult n-a mai văzut Oradea Arena, fanii încurajându-și favoriții pe toată durata întrecerii și aplaudându-i frenetic chiar și după consemnarea rezultatului final, când trofeul a fost înmânat oaspeților. Cu o excepție...
09:10
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Concert Compact „Îmi amintesc de tine”, la Filarmonică # Bihoreanul
A început o nouă săptămână plină cu evenimente în Oradea. Printre atracțiile agendei se numără concertul Compact „Îmi amintesc de tine”, la Filarmonica Oradea, și o nouă ediție a Serilor Muzicale Kaganovskiy, la Palatul Baroc.
08:30
Intrați pe www.ave-bihor.ro. Datele de logare (USER și PAROLĂ) se regăsesc pe prima pagină a contractului. Contul este creat automat la semnarea contractului, nu este necesară o nouă înregistrare.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Primele declarații ale fostului valutist care face blocuri pe TikTok # Bihoreanul
Fostul valutist care face case pe Tik Tok pentru fraieri explică ce noroc a avut cu defrișările sălbatice din pădurea de la Băile Felix: „Am vândut valută, am țepuit oameni, am făcut evaziune, iar acum am ajuns să mă bucur de un viol forestier”. „Nu văd legătura...”. „La câte țepe am tras în ultima vreme, mi s-a epuizat stocul, așa că aveam nevoie de material lemnos pentru altele”.
07:40
Asociația Club Sportiv Redpoint Archery Club a finalizat implementarea proiectului „Cross-border ARCHery” # Bihoreanul
Asociația Club Sportiv Redpoint Archery Club a finalizat implementarea proiectului „Cross-border ARCHery - Aventuri comune pentru promovarea bunelor practici în sport și consolidarea cooperării între cluburile și practicanții de tir cu arcul din zona transfrontalieră” – ROHU00109, proiect finanțat în cadrul Programului Interreg VI-A România-Ungaria 2021 – 2027.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Chirurgia „fir de păr”, o revoluție în medicina din Oradea # Bihoreanul
Luni, 23 februarie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Cum se face chirurgie de top la Spitalul Județean din Oradea; BIHOREANUL vă dezvăluie cum au ajuns șase investitori străini la mâna lui Călin Raita; Scăderea puterii de cumpărare și TVA-ul mărit au „tăiat” piața imobiliară din Oradea; Cinematografele din urmă cu un secol făceau săli pline la Oradea.
22 februarie 2026
21:50
Victorie pentru Oradea la Cluj: Sofia Sîrca și Rachel Farran, învingătoare la o competiție de padel # Bihoreanul
Două orădence s-au impus în acest weekend la un turneu important din circuitul național de padel. Perechea formată din Sofia Sîrca (16 ani) și Rachel Farran (27 de ani) a câștigat Divizia a II-a feminin (F2) în cadrul turneului Grand Open, desfășurat în perioada 20–22 februarie la SMASH Sports Center din Cluj-Napoca.
20:40
Un avion HiSky care zbura de la București la Hurghada, cu 186 de persoane la bord, întors din drum, după ce s-a activat un senzor de presurizare # Bihoreanul
O aeronavă a companiei HiSky, care opera duminică seara cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a revenit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă după ce a semnalat o posibilă problemă tehnică.
19:50
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns în perimetrul securizat al reședinței Mar-a-Lago a președintelui SUA, Donald Trump, din Florida, au anunțat reprezentanții Secret Service. Autoritățile au precizat că bărbatul avea asupra sa o pușcă și o canistră de combustibil în momentul în care a fost oprit și împușcat de agenții Secret Service și de un adjunct al șerifului.
19:20
Dan Bittman și Andrei Tudor, pe scenă la Oradea, alături de artiști locali, într-un concert pop-simfonic # Bihoreanul
Școala de muzică Enjoy Music anunță organizarea unui concert pop-simfonic la Oradea, care îi va aduce pe aceeași scenă pe compozitorul și dirijorul Andrei Tudor și pe solistul Dan Bittman, alături de artiști orădeni.
18:10
Aur și argint pentru Radu Valentin și Aurel Gavriș la Open-ul european de judo masters de la Riga (FOTO) # Bihoreanul
Radu Valentin a câștigat medalia de aur a categoriei 100 kg – M2, iar Aurel Gavriș și-a adjudecat argintul categoriei +100 kg – M5 la primul turneu internațional de judo masters al anului, disputat în capitala Letoniei.
17:40
FOTO/VIDEO - Victorie spectaculoasă pentru FC Bihor Oradea: gol decisiv în minutul 90+4 cu ASA Târgu Mureș # Bihoreanul
FC Bihor Oradea a debutat cu dreptul în primul meci de după reluarea campionatului, obținând o victorie dramatică, duminică, în fața formației ASA Târgu Mureș.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.