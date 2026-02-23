Ploi, lapoviță și ninsori în Bihor. Cod galben de vreme rea la munte până marți dimineață

13:40

O orădeancă a fost urmărită și amenințată cu bătaia într-un parc din zona străzilor Aluminei - Sovata, de un tânăr pe care nu l-a lăsat să-i atingă fetița. Bărbatul nu este la primul incident: mai mulți orădeni din zonă reclamă, pe un grup de socializare, că au fost loviți de acesta și că ar fi vandalizat mașini parcate în cartier.