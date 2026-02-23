Loredana Groza, invitată specială la o ediție „Superwomen” a evenimentului Rivo Loco, la Oradea (VIDEO)
Bihoreanul, 23 februarie 2026 12:20
Rivo Restaurant & Lounge anunță organizarea unei noi ediții a conceptului de evenimente urbane Rivo Loco, intitulată „Superwomen Edition – A Night with Loredana”, programată pentru 7 martie, la Artemis Events Hall din Oradea.
• • •
Acum 15 minute
12:20
Acum o oră
11:50
Două incendii au izbucnit luni dimineață în județul Bihor, în localitățile Aleșd și Gepiu, potrivit unei informări transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor. Din fericire, nu au fost victime.
11:50
ADLO: Lansarea apelului de selecție nr. 7 a participanților în etapa de preincubare în vederea stabilirii rezidenților în cadrul incubatorului de afaceri # Bihoreanul
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) a lansat apelul de depunere a candidaturilor pentru admiterea în etapa de preincubare a Incubatorului de Afaceri, în cadrul proiectului „Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea Incubatorului de Afaceri: CRESC Oradea Mare”, cod SMIS 122936.
11:40
Erik Lincar, după victoria cu ASA Târgu Mureș: „Mi-aș dori ca lumea să creadă mai mult în această echipă” # Bihoreanul
După victoria cu 2-1 în fața celor de la ASA Târgu Mureș, antrenorul lui FC Bihor Oradea, Erik Lincar, a declarat că succesul este pe deplin meritat, a vorbit despre duelul tactic „ca un joc de șah” și a transmis un mesaj ferm suporterilor, cerând mai multă încredere și unitate în jurul echipei în lupta pentru play-off.
Acum 2 ore
11:10
FOTO - Evacuarea abatelui Fejes Rudolf, amânată temporar: Primăria Oradea invocă reluarea cursurilor la Colegiul Eminescu. Credincioșii au rămas în stradă # Bihoreanul
Primăria Oradea a solicitat amânarea executării măsurii de evacuare a abatelui Fejes Rudolf Anzelm din spațiile pe care le ocupă în clădirea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, decizia având caracter temporar.
10:40
Ploi, lapoviță și ninsori în Bihor. Cod galben de vreme rea la munte până marți dimineață # Bihoreanul
Începutul săptămânii vine cu vreme rea în Bihor. Meteorologii au emis un cod galben de precipitații, vânt și viscol pentru zona montană a județului, dar și o informare de vreme rea pentru întreaga țară.
Acum 4 ore
10:20
Rugăciuni în ploaie, în Oradea: Credincioșii au ieșit să-l susțină pe abatele Fejes Rudolf, în ziua evacuării din clădirea Colegiului Eminescu # Bihoreanul
Aproximativ 100 de credincioși au ieșit luni dimineață în fața bisericii din vecinătatea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, pentru a-l susține pe abatele Fejes Rudolf Anzelm, conducătorul Ordinului Premonstratens, împotriva căruia Primăria Oradea a dispus demararea procedurii de evacuare silită.
09:50
Chestor pe contrasens: De ce s-a întors cu spatele fostul șef al Poliției Bihor la finala Cupei României # Bihoreanul
Miercurea trecută, când CSM Oradea a pierdut la mustață, pentru a noua oară, finala Cupei României la baschet masculin în fața eternei rivale UBT Cluj Napoca, suporterii au făcut o atmosferă entuziastă, cum de mult n-a mai văzut Oradea Arena, fanii încurajându-și favoriții pe toată durata întrecerii și aplaudându-i frenetic chiar și după consemnarea rezultatului final, când trofeul a fost înmânat oaspeților. Cu o excepție...
09:10
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Concert Compact „Îmi amintesc de tine”, la Filarmonică # Bihoreanul
A început o nouă săptămână plină cu evenimente în Oradea. Printre atracțiile agendei se numără concertul Compact „Îmi amintesc de tine”, la Filarmonica Oradea, și o nouă ediție a Serilor Muzicale Kaganovskiy, la Palatul Baroc.
Acum 6 ore
08:30
Intrați pe www.ave-bihor.ro. Datele de logare (USER și PAROLĂ) se regăsesc pe prima pagină a contractului. Contul este creat automat la semnarea contractului, nu este necesară o nouă înregistrare.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Primele declarații ale fostului valutist care face blocuri pe TikTok # Bihoreanul
Fostul valutist care face case pe Tik Tok pentru fraieri explică ce noroc a avut cu defrișările sălbatice din pădurea de la Băile Felix: „Am vândut valută, am țepuit oameni, am făcut evaziune, iar acum am ajuns să mă bucur de un viol forestier”. „Nu văd legătura...”. „La câte țepe am tras în ultima vreme, mi s-a epuizat stocul, așa că aveam nevoie de material lemnos pentru altele”.
07:40
Asociația Club Sportiv Redpoint Archery Club a finalizat implementarea proiectului „Cross-border ARCHery” # Bihoreanul
Asociația Club Sportiv Redpoint Archery Club a finalizat implementarea proiectului „Cross-border ARCHery - Aventuri comune pentru promovarea bunelor practici în sport și consolidarea cooperării între cluburile și practicanții de tir cu arcul din zona transfrontalieră” – ROHU00109, proiect finanțat în cadrul Programului Interreg VI-A România-Ungaria 2021 – 2027.
Acum 12 ore
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Chirurgia „fir de păr”, o revoluție în medicina din Oradea # Bihoreanul
Luni, 23 februarie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Cum se face chirurgie de top la Spitalul Județean din Oradea; BIHOREANUL vă dezvăluie cum au ajuns șase investitori străini la mâna lui Călin Raita; Scăderea puterii de cumpărare și TVA-ul mărit au „tăiat” piața imobiliară din Oradea; Cinematografele din urmă cu un secol făceau săli pline la Oradea.
Acum 24 ore
21:50
Victorie pentru Oradea la Cluj: Sofia Sîrca și Rachel Farran, învingătoare la o competiție de padel # Bihoreanul
Două orădence s-au impus în acest weekend la un turneu important din circuitul național de padel. Perechea formată din Sofia Sîrca (16 ani) și Rachel Farran (27 de ani) a câștigat Divizia a II-a feminin (F2) în cadrul turneului Grand Open, desfășurat în perioada 20–22 februarie la SMASH Sports Center din Cluj-Napoca.
20:40
Un avion HiSky care zbura de la București la Hurghada, cu 186 de persoane la bord, întors din drum, după ce s-a activat un senzor de presurizare # Bihoreanul
O aeronavă a companiei HiSky, care opera duminică seara cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a revenit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă după ce a semnalat o posibilă problemă tehnică.
19:50
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns în perimetrul securizat al reședinței Mar-a-Lago a președintelui SUA, Donald Trump, din Florida, au anunțat reprezentanții Secret Service. Autoritățile au precizat că bărbatul avea asupra sa o pușcă și o canistră de combustibil în momentul în care a fost oprit și împușcat de agenții Secret Service și de un adjunct al șerifului.
19:20
Dan Bittman și Andrei Tudor, pe scenă la Oradea, alături de artiști locali, într-un concert pop-simfonic # Bihoreanul
Școala de muzică Enjoy Music anunță organizarea unui concert pop-simfonic la Oradea, care îi va aduce pe aceeași scenă pe compozitorul și dirijorul Andrei Tudor și pe solistul Dan Bittman, alături de artiști orădeni.
18:10
Aur și argint pentru Radu Valentin și Aurel Gavriș la Open-ul european de judo masters de la Riga (FOTO) # Bihoreanul
Radu Valentin a câștigat medalia de aur a categoriei 100 kg – M2, iar Aurel Gavriș și-a adjudecat argintul categoriei +100 kg – M5 la primul turneu internațional de judo masters al anului, disputat în capitala Letoniei.
17:40
17:40
Iată că am trăit să o vedem și pe asta! Soția primarului PSD din Borod a luat subvenții pentru o livadă bio, numai că între suprafața efectiv cultivată și cea declarată era o diferență de aproape 10 hectare.
16:00
Mii de mărțișoare, inclusiv unul din 1948, colecționate de „doctorița mărgelelor”, vor fi expuse în Cetatea Oradea # Bihoreanul
O colecție impresionantă, alcătuită din circa 2.000 de mărțișoare, șnururi împletite, mici cadouri, toate create sau primite de-a lungul timpului de „doctorița mărgelelor”, Mariana Casian, va fi deschisă publicului în Cetatea Oradea, începând de vineri, 27 februarie. Obiectele vor fi așezate cu atenție și migală în mijlocul unor decoruri creative, în 12 vitrine. Printre exponate vor putea fi admirate inclusiv un mărțișor din 1948 și un goblen din 1831.
16:00
VIDEO - Victorie spectaculoasă pentru FC Bihor Oradea: gol decisiv în minutul 93 cu ASA Târgu Mureș # Bihoreanul
FC Bihor Oradea a debutat cu dreptul în primul meci de după reluarea campionatului, obținând o victorie dramatică, duminică, în fața formației ASA Târgu Mureș.
14:50
Kelemen Hunor despre Ilie Bolojan: „Are o rezistență uriașă. Știam că este un om încăpățânat”. Avertizează că Guvernul nu poate trece „peste suportabilitatea societăţii” # Bihoreanul
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, îl descrie pe premierul Ilie Bolojan drept un politician „extrem de rezistent la toate atacurile”, dar admite că actualul Guvern a deschis „foarte multe fronturi de luptă” în încercarea de a reduce deficitul bugetar, riscând să depășească „suportabilitatea societății”.
13:50
RO-ALERT se schimbă: sunete diferite în funcție de gravitate. Raed Arafat: „Sunetul actual pentru situațiile grave va rămâne neschimbat” # Bihoreanul
Sistemul RO-ALERT va funcționa, în perioada următoare, pe mai multe niveluri, cu sunete diferite în funcție de gravitatea situației, a anunțat duminică șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat.
13:10
A doua etapă „Oradea Joacă Padel” aduce un nou weekend competițional la Padel Arena Oradea # Bihoreanul
Padelul revine în prim-plan la Oradea, unde, la finalul lunii februarie, se desfășoară a doua etapă din sezonul 2026 al circuitului „Oradea Joacă Padel”. Timp de două zile, jucători de toate nivelurile – de la începători la profesioniști – se vor întrece pe terenurile de la Padel Arena Oradea, într-o competiție care adună tot mai mulți pasionați ai acestui sport în plină expansiune.
Ieri
12:20
Orădean premiat la Festivalul de la Berlin: Filmul lui Tudor Cristian Jurgiu, despre niște adolescenți nevoiți să se descurce fără părinți, „o veritabilă realizare cinematografică” (FOTO) # Bihoreanul
Filmul „De capul nostru”, regizat de orădeanul Tudor Cristian Jurgiu, a fost premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, una dintre cele mai importante competiții cinematografice din lume. Distincția a fost acordată în cadrul secțiunii Forum a celei de-a 76-a ediții a festivalului.
11:40
Podul Sfântul Ladislau din Oradea, curățat după ce un copil l-a vandalizat cu spray portocaliu (VIDEO) # Bihoreanul
Parapetul podului Sfântul Ladislau din centrul Oradiei a fost curățat, la câteva zile după ce fusese vandalizat cu o dungă de spray portocaliu trasată pe balustrada dinspre avalul Crișului Repede. Suprafața de granit și elementele metalice ornamentale au fost readuse la starea inițială.
11:30
Club de carte: comunitatea „Oradea citește” iese din online și își dă întâlnire la Librăria Scriptum # Bihoreanul
După mai bine de patru ani în care a crescut ca proiect online, comunitatea „Oradea citește” face pasul spre întâlniri față în față. Prima reuniune a clubului de carte este programată în 28 februarie, de la ora 14, la Librăria Scriptum din Oradea, iar participarea se face pe bază de rezervare.
10:40
VIDEO - Captură a polițiștilor de frontieră din Bihor: Conducea cu permisul suspendat un Audi de 50.000 de euro, căutat în Italia! # Bihoreanul
Un autoturism Audi, evaluat la aproximativ 50.000 de euro și căutat de autoritățile din Italia, a fost descoperit duminică de polițiștii de frontieră bihoreni, în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Borș.
09:40
Oradea ieri, Oradea azi: Cartierul Episcopia-Bihor și integrarea sa în peisajul urban (FOTO) # Bihoreanul
Fostul sat Episcopia este cea mai nouă alipire teritorială la Oradea, care a avut loc în 1956. Cu o istorie de secole, fosta reședință a episcopului romano-catolic de Oradea a devenit cartier în plină perioadă de cooperativizare a agriculturii desfășurată de autoritățile comuniste.
21 februarie 2026
22:00
Ciprian Ciucu: „PNL trebuie să-şi regăsească sufletul”, iar „disocierea de PSD este existențială pentru noi” # Bihoreanul
Prim-vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că disocierea Partidului Național Liberal de Partidul Social Democrat este „existenţială” pentru liberali și că nu ar susține o nouă „Uniune Social Liberală”.
19:40
Din nou neliniște la Săcueni, în Bihor: oamenii au ieșit în stradă împotriva administrației locale. Ce reclamă ei (VIDEO) # Bihoreanul
Mai mulți consilieri locali ai opoziției din orașul bihorean Săcueni, în frunte cu fostul candidat la funcția de primar din partea AMT, Boros Dávid, au organizat sâmbătă după-amiază un protest în parcul central, la care s-au adunat zeci de persoane cu o listă de nemulțumiri la adresa administrației locale, conduse de mulți ani de primarul UDMR, Béres Csaba.
17:40
Două spectacole de neratat la început de săptămână în Oradea: comedie cu Costel și Maria și iubire imposibilă în povestea „Maitreyi” # Bihoreanul
Săptămâna poate debuta cu voie bună, orădenii fiind invitați să „zâmbească și fără motive”, alături de Costel și Maria Popovici, în cadrul show-ului de stand-up comedy programat luni, la ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Iar de Dragobete, marți, de la aceeași oră și în același loc, actori cunoscuți vor da viață personajelor din Maitreyi, o poveste imposibilă ce a sfidat convențiile sociale printr-o iubire totală și dorințe neîmplinite.
16:50
Competiție de înot la Oradea: Peste 400 de sportivi așteptați la Memorialul „Herman & Georgeta Schier” # Bihoreanul
Oradea găzduiește, la finalul lunii februarie, una dintre cele mai importante competiții de înot pentru copii și juniori din vestul țării. Cupa Benvenuti – Memorialul „Herman & Georgeta Schier” aduce la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” sute de sportivi din mai multe categorii de vârstă, într-un eveniment ajuns deja la ediția a XIV-a.
16:20
Confirm statisticilor publicate de APTOR, anul trecut am avut ceva mai puțini turiști decât în 2024. Cifrele par ciudate dacă ținem cont că orașul a fost mai tot timpul plin pe perioada vacanțelor. Dacă mușteriii stăteau pe la terase și restaurante, și numărul de cazări a scăzut, ori au dormit oamenii pe sub mese sau prin parcuri, ori au închiriat apartamente în sistem airbnb, care nu sunt declarate ca atare.
15:50
FRF, anunț oficial despre Mircea Lucescu, înaintea play-off-ului de calificare pentru Campionatul Mondial # Bihoreanul
Federația Română de Fotbal a anunțat sâmbătă că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial.
14:50
Statuile din Oradea care vor fi reabilitate în 2026: Monumentul Ostașului Român, cea mai amplă intervenție # Bihoreanul
Șase dintre monumentele de for public din Oradea vor fi supuse unor lucrări de reabilitare, mentenanță ori reparații curente în anul 2026, a anunțat președintele Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Bihor, generalul de brigadă cu o stea, în retragere, Grigore Morar, într-o conferință de presă. Dintre acestea, la Monumentul Ostașului Român din Parcul 1 Decembrie se va face cea mai amplă intervenție.
13:40
Se vor putea face grătare! Primăria Oradea supune consultării publice noul regulament de picnic # Bihoreanul
Municipalitatea a publicat vineri în consultare publică proiectul actualizat al regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de picnic în Oradea. Noul regulament oferă în premieră orădenilor posibilitatea să utilizeze focul deschis în vetrele special amenajate în acest sens în zona Silvaş. Posibilitatea de a face grătar în zona Crişului Repede vine însă cu obligaţii...
13:20
O pensionară de 83 de ani, golden buzz la „Românii au talent”: „Pentru mine începe o nouă viață” (VIDEO) # Bihoreanul
O concurentă de 83 de ani a fost una dintre surprizele ediției de vineri seară a emisiunii „Românii au talent”, după ce a reușit să îi cucerească pe jurați și să obțină „golden buzz-ul”, care o trimite direct în semifinală.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Off-road cu handicap: Ce pățești când așezi buggy-ul pe locul pentru persoane cu dizabilități # Bihoreanul
Exemplul Guvernului Bolojan, care a tăiat scutirile de impozite ale persoanelor cu dizabilități, pe considerentul că foarte mulți sunt prefăcuți, a găsit rapid ecou și în rândul românilor de rând. Pe 6 februarie, în prima zi însorită din acest an, un tânăr și-a parcat Maverik-ul, un buggy mai sofisticat, pentru off-road, pe locul rezervat unei persoane cu dizabilități în parcarea Prima Shops din Bulevardul Decebal, care de altfel este gratuită.
11:40
Viol și agresiuni sexuale asupra a patru fete de 14 ani! Șase bărbați au fost reținuți în Timiș (VIDEO) # Bihoreanul
Un caz grav din județul Timiș a ajuns în atenția publică după ce șase bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani au fost reținuți de polițiști într-un dosar care vizează infracțiuni grave de viol asupra unui minor, agresiune sexuală asupra unui minor, tentativă de viol asupra unui minor și racolarea minorilor în scopuri sexuale.
11:00
Programați la curățenie: Calendarul campaniilor de colectare a deșeurilor voluminoase din Oradea în anul 2026 # Bihoreanul
Și în acest an, locuitorii Oradiei vor avea la dispoziție patru campanii de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, în cadrul cărora vor beneficia de ridicare gratuită, de la domiciliu, a bunurilor uzate de care doresc să se debaraseze.
09:20
Clădirea Madách Imre din centrul Oradiei urmează să fie reabilitată. Devine monument istoric de valoare națională (FOTO) # Bihoreanul
Clădirea Bazar „Madách Imre” din centrul Oradiei, de lângă Teatrul Regina Maria, urmează să fie reabilitată și, în paralel, clasată ca monument istoric. Dosarul de clasare a fost înaintat Ministerului Culturii de autoritățile orădene, iar comisia de la nivel central a considerat că „bazarul” merită să fie inclus în categoria A, adică de valoare națională.
20 februarie 2026
20:10
Noul terminal al Aeroportului Internațional din Oradea va deveni, între 6-8 martie, spațiu de lucru pentru persoanele pasionate de domeniul IT, cu scopul găsirii unor soluții pentru probleme existente în domeniul aeroportuar. Este pentru prima dată în România când evenimentul „HackTech” se va desfășura într-un aeroport internațional activ.
19:20
Șefii Curților de Apel din țară, inclusiv din Oradea, îi cer lui Nicușor Dan să trimită la reexaminare legea pensiilor magistraților # Bihoreanul
Președinții celor 16 Curți de Apel din România i-au trimis președintelui Nicușor Dan, prin care îi solicită acestuia să ceară Parlamentului reexaminarea legii privind pensiile magistraților, care a primit zilele trecute acordul CCR și care va diminua cuantumul pensiilor și va mări treptat vârsta de pensionare.
18:50
„Anul lupilor” se lansează la Muzeul Țării Crișurilor. Este o ficțiune istorică despre descântece, idile și jocuri de putere, ce au loc inclusiv în Oradea medievală # Bihoreanul
Cartea „Anul lupilor”, semnată de Ina David se va lansaj joi, 26 februarie, de la ora 18, și la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor, după ce a avut parte de o primă prezentare la Târgul de Carte Gaudeamus București și după ce a câștigat Concursului de manuscrise „Împlinește un vis”. Este o ficțiune istorică, plasată inclusiv în Oradea, înaintea marii invazii mongole și are la bază un proces de documentare riguros.
18:10
CSM Oradea merge la Medgidia pentru duelul din play-off-ul Diviziei A la handbal masculin # Bihoreanul
Formaţia CSM Oradea se deplasează la Medgidia pentru un meci crucial în play-off-ul Diviziei A la handbal masculin, sâmbătă, în fața echipei locale CS Medgidia, într-un duel care poate decide pozițiile din partea superioară a clasamentului.
17:30
Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea a găzduit vineri festivitatea de depunere a jurământului militar de către cea de-a 41-a serie de elevi, admisă după examenul de admitere din perioada septembrie–decembrie 2025.
16:40
România are 85% din cazurile de rujeolă din Europa. Ministrul Sănătății: dezinformarea privind vaccinarea este „la cote alarmante” pe internet # Bihoreanul
Pentru că în România rata de vaccinare este de numai 50%, în țara noastră s-au înregistrat 85% din totalul cazurilor de rujeolă din Europa, a confirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul consideră că principala cauză este dezinformarea de pe rețelele de socializare, motiv pentru care autoritățile au demarat o campanie de informare publică în acest sens.
16:00
Campionii României de la CSM Oradea își continuă aventura europeană. Roș-albaștrii întâlnesc miercuri, 25 februarie, de la ora 19:30, echipa spaniolă CN Terrassa, în optimile EuroCup la polo pe apă, iar biletele pentru meci sunt deja disponibile online și la casieriile clubului.
