Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA, întrebat despre apariţia unor date din dosare: Practic, este stabilită vinovăţia unei persoane / Actele care pleacă din DNA să nu facă referire la transcrierea unor convorbiri
News.ro, 24 februarie 2026 20:20
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la Direcţia Naţională Anticorupţie, consideră că atunci când probe din anumite dosare ajung în spaţiul public, practic este stabilită vinovăţia unei persoane. El a mai afirmat că actele care părăsesc DNA nu trebuie să mai facă referire atât de mult la transcrierea unor convorbiri telefonice.
• • •
Acum 15 minute
20:40
UE va acorda ”într-un fel sau altul” Ucrainei împrumutul de 90 mld. €, anunţă, la Kiev, Ursula von der Leyen. Cei 27 lucrează la un nou plan de ajutor energetic pe timpul iernii destinat Ucrainei, în perioada 2026-2027în valoare de 920 mil. € # News.ro
Uniunea Europeană (UE) va acorda un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro Ucrainei ”într-un fel sau altul”, în pofida blocajului Ungariei lui Viktor Orban, dă asigurări marţi, la Kiev, la marcarea a patru ani de la invazia rusă, preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relatează AFP.
20:40
Miros de gaz în mai multe blocuri din Baia Mare / Pompierii şi echipele furnizorului intervin # News.ro
Mai multe echipaje de pompieri şi ale furnizorului de gaz intervin, marţi seară, după ce s-a simţit miros de gaz în mai multe blocuri din Baia Mare. Problema este generată de supraodorizarea cu mercaptan a reţelei de alimentare.
Acum 30 minute
20:30
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona.
Acum o oră
20:20
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la DNA: Trebuie să fii atent la conduita personală şi la atmosfera din cadrul colectivului pentru a nu apărea conflicte care pot genera o imagine negativă asupra DNA - FOTO, VIDEO # News.ro
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA, consideră că trebuie acordată atenţie atmosferei din cadrul colectivului, atât la nivel central, cât şi la structurile teritoriale, pentru a nu apărea disfuncţionalităţi sau anumite conflicte care pot genera o imagine negativă asupra Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
20:20
# News.ro
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la Direcţia Naţională Anticorupţie, consideră că atunci când probe din anumite dosare ajung în spaţiul public, practic este stabilită vinovăţia unei persoane. El a mai afirmat că actele care părăsesc DNA nu trebuie să mai facă referire atât de mult la transcrierea unor convorbiri telefonice.
20:00
O expoziţie permanentă consacrată Războiului din Ucraina a fost deschisă marţi, la marcarea a patru ani de la invazia rusă, într-un fost buncăr nazist - Berlin Story - transformat în muzeu, cu scopul de a transmite că Kievul este necesar să fie susţinut în continuare, relatează AFP.
20:00
Echipa Corvinul Hunedoara a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a 18-a din Liga 2 şi rămâne singura echipă neînvinsă din primele două ligi româneşti.
Acum 2 ore
19:50
Preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România: Nici de data aceasta nu s-a ţinut cont de persoanele cu dizabilităţi / Este profund nedrept să tai drepturile stabile, previzibile, garantate prin lege şi apoi să vii cu ajutoare punctuale # News.ro
Daniela Tontsch, Preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, a declarat marţi, despre măsurile spabilite de coaliţia de guvernare cu privire la reducerea impozitelor persoanelor cu dizabilităţi că nici de data aceasta nu s-a ţinut cont de persoanele cu dizabilităţi şi este profund nedrept să tai drepturile stabile, previzibile, garantate prin lege şi apoi să vii cu ajutoare punctuale.
19:50
Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie.
19:40
Zelenski dezvăluie, pentru prima oară de la începutul invaziei ruse, la marcarea a patru ani de război, într-o înregistrare video de 19 minute, un complex uriaş de buncăre, aflat sub Kiev, construit în epoca sovietică şi modernizat # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat marţi, pentru prima oară de începutul războiului, la marcarea a patru ani de la lansarea invaziei ruse la scară mare a Ucrainei, o înregistrare video dintr-un complex uriaş de buncăre, aflat sub Kiev, locul din care a fost coordonată contraofensiva ucraineană.
19:40
Asociaţia Pro Infrastructură subliniază un record în lucrările pe calea ferată: modernizare pe un fir în doar doi ani # News.ro
Asociaţia Pro Infrastructură subliniază, marţi seară, un record în lucrările pe calea ferată, respectiv modernizarea segmentului Aghireşu-Poieni în doar doi ani de zile.
19:20
Circulaţie închisă pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, din cauza viscolului şi a vizibilităţii extrem de reduse # News.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, mari searăă, că, de la ora 19.00, a fost închisă circulaţia pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, din cauza viscolului şi a vizibilităţii extrem de reduse.
19:00
Timişoara: Două femei aflate într-un troleibuz au căzut şi s-au rănit, după ce şoferul a pus o frână bruscă pentru a evita un accident/ Poliţiştii au deschis dosar penal # News.ro
Două femei, de 73 şi de 45 de ani, aflate într-un troleibuz, au căzut şi s-au rănit, marţi, după ce şoferul a pus o frână bruscă pentru a evita un accident. Cele două femei au fost duse de urgenţă la spital, iar poliţiştii au întocmit dosar penal.
19:00
Sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică, protest în Bucureşti, nemulţumiţi de creşterea vârstei de pensionare – Premierul Ilie Bolojan, acuzat de trădare şi că ”doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra” - VIDEO # News.ro
Sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică, afiliaţi la mai multe federaţii, protestează, marţi, în Bucureşti, nemulţumiţi de creşterea vârstei de pensionare. Ei îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că ”doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra”. De asemenea, Bolojan este acuzat de trădare. Sindicaliştii au pornit în marş către Palatul Victoria, însă li s-a spus că la Guvern programul cu publicul s-a încheiat.
19:00
# News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat marţi, pentru prima oară de începutul războiului, la marcarea a patru ani de la lansarea invaziei ruse la scară mare a Ucrainei, o înregistrare video dintr-un complex uriaş de buncăre, aflat sub Kiev, locul din care a fost coordonată contraofensiva ucraineană.
Acum 4 ore
18:50
Mihai Prună, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct DNA, întrebat despre o măsură luată când a lucrat în DNA: În 2020 stocul de dosare era semnificativ / Am încercat să prioritizez anumite cauze # News.ro
Mihai Prună, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat că o măsură pe care a luat-o în urmă cu şase ani, când lucra în DNA, a fost să prioritizeze anumite cauze deoarece în 2020 stocul de dosare era semnificativ. El a explicat că atunci au fost redistribuiri de dosare, de fişete pentru soluţionarea cauzelor înainte de intervenirea termenului de prescripţie.
18:50
Cupa Mondială 2026: Preşedintele Mexicului promite securitate maximă la Guadalajara - „Niciun risc” # News.ro
Pe fondul violenţelor din ultimele zile, Claudia Sheinbaum, preşedintele Mexicului, s-a adresat presei marţi, declarând că „toate garanţiile” vor fi implementate pentru a asigura securitatea în această vară la Guadalajara, în timpul Cupei Mondiale din 2026.
18:40
Mihai Prună, candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DNA: Inevitabil în activitatea unei structuri precum DNA să intervină şi practica neunitară /Ideea e că trebuie unificată şi să vorbim pe aceeaşi voce şi să dăm un mesaj de coerenţă - FOTO, VIDEO # News.ro
Mihai Prună, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, consideră că este inevitabil ca în activitatea unei structuri de parchet precum DNA să intervină şi practica neunitară. El consideră că aceasta trebuie unificată şi trebuie să se vorbească pe aceeaşi voce, să se dea un mesaj de predictibilitate şi de coerenţă.
18:30
Fotbal: Courtois despre cazul Vinicius-Prestianni: „Este la fel de grav pentru că acestea sunt insulte homofobe” # News.ro
Într-o conferinţă de presă desfăşurată marţi, Thibaut Courtois, portarul echipei Real Madrid, l-a apărat pe coechipierul său, atacantul brazilian Vinicius Jr, care îl acuză pe jucătorul Benficăi, Gianluca Prestianni, că l-a insultat.
18:30
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat nefavorabil Ordonanţa privind reforma administraţiei / Şedinţa de guvern, amânată pentru ora 19.30 # News.ro
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat, marţi, nefavorabil Ordonanţa privind reforma administraţiei. Şedinţa de guvern, care trebuia să înceapă la ora 18.00, a fost amânată cu o oră şi jumătate, până la 19.30.
18:30
Electrica a semnat un Memorandum de Înţelegere ca să contruiască pe terenurile Liberty Galaţi capacităţi de producere şi de stocare a energiei din surse regenerabile de până la 500 MW # News.ro
Electrica anunţă că a semnat marţi un Memorandum de Înţelegere cu Liberty Galaţi SA referitor la dezvoltarea de capacităţi de producere şi de stocare a energiei din surse regenerabile (fotovoltaice) de pana la 500 MW, pe terenurile aflate în proprietatea Liberty Galaţi SA.
18:30
Macron se declară, într-o videoconferinţă cu omologii săi reuniţi la Kiev, ”foarte sceptic” faţă de o ”pace pe termen scurt”. El le cere unora dintre cele 35 de ţări membre ale Coaliţiei Voluntarilor ”să-şi ridice rezervele” faţă de garanţiile de securita # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron se declară marţi ”sceptic” cu privire la posibilitatea unei ”păci pe termen scurt” în Ucraina, într-o discuţie prin videoconferinţă cu omologii săi reuniţi la Kiev, la patru ani de la invazia la scară mare a Rusiei, relatează AFP.
18:30
# News.ro
Mihai Prună, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, consideră că este inevitabil ca în activitatea unei structuri de parchet precum DNA să intervină şi practica neunitară. El consideră că aceasta trebuie unificată şi trebuie să se vorbească pe aceeaşi voce, să se dea un mesaj de predictibilitate şi de coerenţă.
18:30
Patru ani de război. Oana Ţoiu: Suferinţa rămâne imposibil de cuantificat / MAE: Federaţia Rusă nu urmăreşte pacea # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis, marţi, un mesaj în care afirmă că, de patru ani deja, ucrainenii sunt cei care se interpun, cu altruism şi curaj, între agresor şi restul Europei. ”Fac acest lucru pentru familiile lor, dar, procedând astfel, le protejează şi pe ale noastre”, a transmis Oana Ţoiu.
18:30
Discursul lui Trump despre Starea Uniunii. Despre ce ar putea vorbi preşedintele SUA şi cine se va număra printre invitaţii din Congres # News.ro
În ultimele patru decenii, a devenit un ritual pentru preşedinţi şi, mai recent, pentru congresmeni, să invite oaspeţi la discursul prezidenţial despre starea naţiunii, în cadrul unei şedinţe comune a forului legislativ federal, relatează Reuters.
18:20
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR: Promulgarea, doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea # News.ro
Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea, arătând că promulgarea se face doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.
18:20
A fost lansat primul teaser pentru seria „Pride and Prejudice” cu Emma Corrin şi Jack Lowden - VIDEO # News.ro
Seria „Pride and Prejudice”/ „Mândrie şi Prejudecată”, cu Elizabeth Bennet (Emma Corrin) şi domnul Darcy (Jack Lowden), în şase episoade, promite o adaptare fidelă a nemuritorului roman din 1813 al lui Jane Austen, realizată de regizorul „Heartstopper” Euros Lyn şi de scenarista Dolly Alderton.
18:10
UPDATE - Sibiu: O adolescentă şi doi bărbaţi, încarceraţi în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, pe DN 14/ Celor doi bărbaţi li se fac manevre de resuscitare/ Traficul este oprit/ Cum s-a produs accidentul # News.ro
Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs, marţi seară, pe DN 14, între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare din judeţul Sibiu. Victimele sunt o adolescentă de 15 ani, conştientă, dar cu mai multe traumatisme, şi doi bărbaţi. Aceştia se află în stop cardio-respirator şi li se fac manevre de resuscitare. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.
18:00
UPDATE - Sibiu: O adolescentă şi doi bărbaţi, încarceraţi în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, pe DN 14/ Celor doi bărbaţi li se fac manevre de resuscitare/ Traficul este oprit pe ambele sensuri # News.ro
Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs, marţi seară, pe DN 14, între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare din judeţul Sibiu. Victimele sunt o adolescentă de 15 ani, conştientă, dar cu mai multe traumatisme, şi doi bărbaţi. Aceştia se află în stop cardio-respirator şi li se fac manevre de resuscitare. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.
17:50
Exporturile de petrol rusesc sunt mai mari decât la lansarea invaziei Ucrainei, în urmă cu patru ani, arată un raport finlandez. Aproximativ 93% din brutul rusesc a fost exportat către China, India şi Turcia. # News.ro
Rusia exportă mai mult petrol brut decât exporta înainte să invadeze Ucraina în 2022, în pofida unei scăderi anul trecut, arată un raport al unui grup de reflecţie finlandez publicat marţi, relatează AFP.
17:40
Patru ani de război. Ministerul Apărării din Ucraina a prezentat planurile pentru a face faţă în continuare agresiunii ruse, cu trei direcţii-cheie # News.ro
Noul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat marţi, când se împlinesc patru ani de la invazia rusă, că, în paralel cu negocierile de pace, Ucraina a pregătit un plan de război ce prevede trei direcţii cheie: întărirea apărării antiaeriene, oprirea trupelor ruse şi privarea Rusiei de resursele economice necesare pentru continuarea agresiunii, relatează Ukrainska Pravda.
17:40
Sibiu: Trei persoane, încarcerate în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, pe DN 14/ Traficul este oprit pe ambele sensuri # News.ro
Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs, marţi seară, pe DN 14, între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare din judeţul Sibiu. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.
17:40
Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan, îi răspunde lui Hubert Thuma: Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti # News.ro
Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan, îi răspunde marţi preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thum, care a cerut ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov. Vlad Gheorghe spune că un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut, dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti.
17:30
Refugiatele ucrainence, supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în Uniunea Europeană, arată un raport al Agenţiei Drepturilor Fundamentale # News.ro
Ucrainencele care au fugit din calea războiului din ţara lor sunt supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în state membre ale Uniunii Europene (UE) în care s-au refugiat, anunţă marţi într-un raport Agenţia UE a Drepturilor Fundamentale (FRA), cu sediul la Viena, relatează AFP.
17:30
Marinela Mincă, candidată pentru postul de procuror-şef adjunct DNA: Aştept implementarea lui ECRIS-5, dar care este cam temporizată. DNA, din păcate, a implementat ECRIS-3 destul de târziu şi destul de rudimentar # News.ro
Marinela Mincă, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat că DNA a implementat destul de târziu şi de rudimentar ECRIS-3 şi că aşteaptă punerea în funcţiune a lui ECRIS-5, dar că această măsură este cam temporizată.
17:20
# News.ro
Ucrainencele care au fugit din calea războiului din ţara lor sunt supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în state membre ale Uniunii Europene (UE) în care s-au refugiat, anunţă marţi într-un raport Agenţia UE a Drepturilor Fundamentale (FRA), cu sediul la Viena, relatează AFP.
17:20
Spaniolul Jagoba Arrasate nu mai este antrenorul echipei Real Mallorca. Clubul din Insulele Baleare a anunţat că a pus capăt colaborării cu antrenorul său din cauza rezultatelor slabe.
17:10
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbuşit marţi într-o piaţă de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar şi a doi comercianţi, a relatat presa de stat iraniană, preluată de Reuters.
17:10
Alegerea Avocatului Poporului, pe ordinea de zi a plenului reunit al Parlamentului din 10 martie, după ce mandatul Renatei Weber a expirat de peste un an / Partidele pot depune propuneri până în data de 6 martie # News.ro
Alegerea unui nou Avocat al Poporului se află pe ordinea de zi a plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului din 10 martie, după ce mandatul de cinci ani a actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a expirat de peste un an. Partidele pot depune propuneri pentru această funcţie până în data de 6 martie. Tot în plenul comun din 10 martie vor fi aleşi un consilier al Curţii de Conturi şi şase consilieri CNCD.
17:00
Lukoil a notificat România că nu mai poate opera în Marea Neagră, declarând situaţie de forţă majoră. Speţa a ajuns în instanţa de judecată # News.ro
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiara olandeză a gigantului petrolier rus omonim drastic sancţionat de SUA, care deţine aproape 88% din concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră românească, fiind şi operator al acesteia, a notificat oficial statul român că a survenit o situaţie de forţă majoră care îi face imposibilă continuarea operaţiunilor, conform Profit.ro. Lukoil Overseas Atash BV a dat în judecată Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Direcţia Generală Concesiuni Petrol ţi Gazeşi şi Romgaz, care deţine 12% din drepturile şi obligaţiile aferente perimetrului Trident.
17:00
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre vizita premierului la Bruxelles şi implementarea PNRR: România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, marţi, cu Ilie Bolojan despre vizita pe care premierul o va efectua joi, la Bruxelles, dar şi implementarea PNRR, şeful statului arătând că România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată.
17:00
CSM: Volumul de activitate înregistrat până la acest moment este mai mare decât în anul 2025 la aceeaşi dată, cu peste 16.600 de cauze în plus în stadiu fond/ Deficitul naţional este de 810 judecători # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că volumul de activitate al instanţelor înregistrat până în prezent este mai mare decât cel din perioada similară a anului trecut, fiind înregistrate peste 16.600 de cauze în plus în stadiu fond, iar deficitul naţional este de 810 judecători. ”Instanţele judecătoreşti se confruntă cu un volum de activitate disproporţionat faţă de resursele umane existente, ceea ce poate conduce la blocarea activităţii de judecată”, susţine CSM.
17:00
Marinela Mincă, candidată pentru funcţia de procuror-şef adjunct DNA: Anul trecut au fost restructurate două servicii teritoriale / Au fost eforturi de găsire a unor colegi care să participe la activitatea structurilor, nu s-au găsit - FOTO/VIDEO # News.ro
Marinela Mincă, candidată pentru funcţia de procuror-şef adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat că anul trecut au fost restructurate două servicii teritoriale ale DNA, Ploieşti şi Târgu Mureş, iar aceasta nu a fost o decizie uşoară. Ea a explicat că au fost căutaţi procurori care să participe la activitatea celor două structuri, dar că, din păcate, nu a fost găsită o soluţie în acest sens.
Acum 6 ore
16:50
Japonia a anunţat marţi că intenţionează să amplaseze rachete sol-aer pe o insulă japoneză din apropierea Taiwanului până în 2031, în contextul în care autorităţile japoneze îşi multiplică avertismentele cu privire la ambiţiile militare ale Chinei în regiune, relatează AFP.
16:50
Nokian Tyres România, prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO2, a obţinut certificarea LEED Gold, o nouă premieră mondială/ Vicepreşedinte: Reflectă angajamentul de a reduce amprenta de mediu şi de a oferi locuri de muncă mai sănătoase # News.ro
Clădirea de producţie din cadrul Nokian Tyres din Oradea, prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO2, a obţinut, în premieră mondială, certificarea LEED v4 Gold pentru construcţii sustenabile, din partea U.S. Green Building Council, devenind prima unitate din lume care atinge acest standard. Vicepreşedintele Teppo Huovila afirmă că sustenabilitatea nu se referă doar la produsele create, ci şi la spaţiile în care sunt produse acestea. „Obţinerea certificării LEED reflectă angajamentul nostru de a reduce amprenta de mediu a operaţiunilor noastre şi de a oferi angajaţilor locuri de muncă mai sănătoase, mai sigure şi mai eficiente din punct de vedere energetic”. adaugă sursa citată.
16:50
Ionuţ Moşteanu, propus de USR ca membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea parlamentară a NATO / PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre # News.ro
Deputatul Ionuţ Moşteanu a fost propus de USR ca membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO iar PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.
16:30
Portavionul USS Gerald Ford a ajuns în Creta, în timp ce SUA ameninţă cu o ofensivă împotriva Iranului # News.ro
USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns la o bază navală americană de pe insula greacă Creta, în vederea consolidării desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu, a constatat marţi un fotograf al AFP.
16:30
Paulo Fonseca s-a pronunţat, luni, cu privire la organizarea Cupei Mondiale din 2026 în Statele Unite, indicând că ar dori ca turneul „să se desfăşoare în altă parte”, având în vedere contextul actual. Antrenorul echipei Olympique Lyonnais a considerat, de asemenea, că premiul FIFA pentru pace primit de Donald Trump este „o ruşine”.
16:30
Kievul şi Ucraina, încremenite într-un moment de reculegere în memoria militarilor şi civililor ucişi în patru ani de război # News.ro
Kievul s-a oprit într-un moment de reculegere, într-un omagiu adus militarilor şi civililor ucişi de la începutul războiului, la marcarea a patru ani de conflict armat.
16:20
Schimbarea timpurie a tratamentului oncologic, înainte de recidivă, ar putea îmbunătăţi şansele de vindecare în cancer # News.ro
Strategia de schimbare timpurie a tratamentului oncologic ar putea influenţa şansele de vindecare. Cercetări recente sugerează că trecerea la o a doua terapie înainte ca tumora să reînceapă să crească ar putea fi mai eficientă decât abordarea standard, care presupune începerea tratamentului după apariţia recidivei.
