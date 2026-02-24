Haos în fiscalitatea americană: Consumatorii au plătit preţul tarifelor vamale impuse de Donald Trump. Acum, după declararea acestora drept ilegale de către Curtea Supremă a SUA, banii ar putea ajunge înapoi la companii. Au avut ceva de câştigat oamenii obişnuiţi din controversata măsură?

18:15

Pentru români, carnea de pui este a doua cea mai consumată carne, după porc. Acum un secol, fiecare avea câte o găină în curte, apoi a venit colectivizarea, apoi industrializarea şi odată cu mutarea masivă la oraş, mulţi au pierdut legătura cu puiul crescut în curtea proprie, a părinţilor sau a bunicilor.