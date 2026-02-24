Radu Mustaţă, energy & power development leader, Marsh, CEE Central: Zona de gaze a fost desemnată ca vehicul de tranziţie energetică, dar nu poţi face tranziţie energetică fără nuclear

10:30

Andrei Munteanu, director operator logistic Agricola, unul dintre cele mai mari grupuri din industria cărnii, spune că grupul a început încă din 2025 dezvoltarea facilităţilor logistice prin închirierea unui depozit de 5.400 mp în cadrul proiectului ELI Park Bacău, unul dintre factorii care au condus la această decizie fiind conectarea cu autostrada A7.