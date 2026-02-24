Elevii români cuceresc scena internaţională a dezbaterilor la turneul Cambridge Union Schools, organizat pentru prima dată în România. În marea finală de la Cambridge s-au calificat 4 elevi din Cluj-Napoca şi Constanţa
Ziarul Financiar, 24 februarie 2026 17:00
Alice Mariana Dima, director, Nuclear and Radioactive Waste Agency: În prezent ne preocupă implementarea proiectului de depozitare la suprafaţă a deşeurilor de slabă şi medie activitate dedicate pentru deşeurile provenite de la Cernavodă. Pentru proiectul de suprafaţă vorbim de o investiţie de 277 mil. euro # Ziarul Financiar
Interviu ZF. Emilios Markou, Hellas Direct: România este una dintre pieţele strategice-cheie pentru Hellas Direct. Vrem să ne extindem oferta cu soluţii suplimentare, precum Casco şi asigurări de locuinţă. Segmentul auto rămâne focusul nostru în România, iar în acest an ne propunem să lansăm produse şi servicii suplimentare de asigurare auto # Ziarul Financiar
Planul Hellas Direct pentru anul acesta este de a continua investiţiile şi extinderea, iar România reprezintă una din pieţele strategice-cheie pentru companie, susţine Emilios Markou, cofondator şi director executiv, Hellas Direct.
Stanislav Dudka, Head of D.Trading Power Desk EU: Dacă ne uităm la cifrele randamentelor privind vântul, fotovoltaicelor şi bateriilor, vom vedea că randamentul fotovoltaicelor este mică, vântul puţin mai bun, iar stocarea bateriilor extrem de mare. Toată lumea este pregătită să-şi pună banii în baterii # Ziarul Financiar
Eugen Anicescu, AON România: Perspectiva noastră este că riscurile nu mai sunt punctuale, care se referă doar la geografie sau se referă doar la un anumit tip de risc [...] Atunci când este vorba de proiecte mari, unul dintre primele lucruri care se întâmplă, finanţatorul vine şi spune, cheamă un consultant şi spune: ok, vreau să văd toate riscurile pe masă # Ziarul Financiar
Miguel Antonio Jiménez, CEO AJ BRAND: Cel mai mare proiect a fost în Spania în 2022, de 650 MW, un proiect extrem de mare. Acum revenim cu a doua etapă aici, în România, şi lucrăm la proiecte. Experienţa internaţională este foarte valoroasă, să mergi în alte ţări şi să revii cu mai multă expertiză este întotdeauna benefic # Ziarul Financiar
Corneliu Bodea, CEO, Adrem: Avem nevoie de reţele pentru că modelul de producţie de energie s-a schimbat fundamental şi permanent. Va trebui ca România să aibă interconectări foarte puternice pentru că va trebui să beneficiem de capacităţi de export la intervale orare unde producem disproporţionat cu consumul # Ziarul Financiar
Un raport apocaliptic care a devenit viral a alimentat un val de panică faţă de AI şi a dus la scăderi pe bandă pe bursa din SUA: Următoarea criză nu vine din supra-îndatorare, nici din industria tech, ci va fi o criză globală a inteligenţei. „De-a lungul întregii istorii economice moderne, inteligenţa umană a fost factorul rar. Acum asistăm la erodarea acelei prime” # Ziarul Financiar
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Grupul Agricola, care exportă carne de pasăre, salamuri şi ready-meals: Avantajul autostrăzii A7 constă în optimizarea timpilor de livrare către zona de sud a ţării şi creşterea siguranţei în trafic # Ziarul Financiar
Andrei Munteanu, director operator logistic Agricola, unul dintre cele mai mari grupuri din industria cărnii, spune că grupul a început încă din 2025 dezvoltarea facilităţilor logistice prin închirierea unui depozit de 5.400 mp în cadrul proiectului ELI Park Bacău, unul dintre factorii care au condus la această decizie fiind conectarea cu autostrada A7.
