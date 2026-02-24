PetExpo revine la București cu o nouă ediție. Între 14 și 15 martie, Romexpo se transformă în cel mai mare loc de joacă pentru căței și pisici

13:10

Un jandarm din Capitală a încetat din viață la datorie la vârsta de doar 40 de ani. Ultimele lui clipe de viață au fost filmate chiar de camerele de supraveghere. Jandarm în vârstă de 40 […] VIDEO | Momentul în care un jandarm cade și moare pe o stradă din București, în timpul misiunii. Avea doar 40 de ani. Colegii lui reclamă stresul și epuizarea