Protest al polițiștilor în Piața Victoriei; manifestanții au încercat să ajungă la premier

Financial Intelligence, 24 februarie 2026 19:50

Zeci de polițiști protestează, marți, în Piața Victoriei din Capitală, față de proiectul prin care Guvernul vrea să […]

Acum o oră
19:50
Zeci de polițiști protestează, marți, în Piața Victoriei din Capitală, față de proiectul prin care Guvernul vrea să […]
19:50
Forumul APPR: Agricultura României are nevoie de decizii strategice, nu de soluţii ad-hoc Financial Intelligence
Agricultura României se află într-un punct de inflexiune, iar lipsa deciziilor strategice riscă să accentueze vulnerabilităţile existente, susţine […]
Acum 2 ore
18:40
Valeriu Steriu renunță la candidatura pentru poziția de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea Financial Intelligence
Valeriu Steriu renunță la candidatura pentru poziția de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea. El fusese propus de […]
Acum 4 ore
18:30
Rusia avertizează asupra riscului de conflict nuclear dacă Parisul şi Londra transferă arme nucleare Ucrainei Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a apreciat marţi că adversarii Rusiei probabil înţeleg care vor fi implicaţiile unui atac […]
18:30
“Coaliţia de Voinţă” cere SUA ca toate părţile interesate să participe la negocierile privind #Ucraina Financial Intelligence
 "Coaliţia de Voinţă", care grupează aliaţii Ucrainei, doreşte ca negocierile desfăşurate, sub egida SUA, să implice "toate părţile […]
18:30
Administraţia Prezidenţială – referitor la pensiile magistraţilor: După primirea comunicării de la CCR, legea va ajunge la preşedinte pentru promulgare Financial Intelligence
Administraţia Prezidenţială a venit marţi cu precizări privind promulgarea legii referitoare la pensiile magistraţilor, afirmând că o lege […]
18:20
Acționarii Nuclearelectrica au fost convocați pentru a aproba majorarea unor cheltuieli de consultanță juridică Financial Intelligence
Acționarii Nuclearelectrica (SNN) au fost convocați, pe 2/3 aprilie, pentru a aproba majorarea unor cheltuieli de consultanță juridică, […]
17:10
Accesa este Top Supplier Retail 2026 pentru Customer Experience bazată pe AI – în parteneriat cu MediaMarktSaturn Financial Intelligence
Accesa câștigat titlul Top Supplier Retail 2026 la categoria Customer Experience, împreună cu MediaMarktSaturn, liderul european în sectorul […]
17:10
Electrica și Liberty Galați semnează un Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea unor proiecte energetice comune Financial Intelligence
Electrica informează investitorii că a semnat astăzi, 24 februarie 2026, un Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați S.A. […]
Acum 6 ore
16:20
Japonia va desfăşura rachete sol-aer în apropierea Taiwanului până în 2031 Financial Intelligence
Japonia a anunţat marţi că planifică să desfăşoare rachete sol-aer pe o insulă japoneză situată în apropierea Taiwanului […]
16:00
Banca Naţională a Ungariei va ancheta unele tranzacţii cu acţiuni MOL pe baza suspiciunilor de insider trading Financial Intelligence
Banca Naţională a Ungariei (NBH) a informat marţi că a demarat o anchetă privind unele tranzacţii cu acţiuni […]
16:00
Procentul ruşilor care sprijină în mod ferm războiul s-a redus la 14 % Financial Intelligence
Procentul cetăţenilor ruşi care sprijină în mod ferm războiul a scăzut cu patru puncte procentuale în ultimul an […]
15:50
Regatul Unit: Controale mai stricte asupra platformelor de streaming, care vor fi tratate la fel ca posturile TV Financial Intelligence
Guvernul britanic a anunțat luni un proiect de lege pentru a extinde asupra giganților din sectorul platformelor de […]
15:40
Franţa şi Regatul Unit intenţionează să transfere Ucrainei arme nucleare, potrivit Serviciului rus de Informaţii Externe Financial Intelligence
Franţa şi Regatul Unit lucrează activ la furnizarea clandestină a unor arme nucleare şi rachete purtătoare către Ucraina, […]
15:40
Apple transferă o parte din producţia calculatoarelor Mac Mini din Asia în SUA Financial Intelligence
Grupul informatic american Apple a anunţat marţi că va muta o parte din producţia de calculatoare desktop Mac […]
15:40
Vicepremierul Marian Neacşu spune că proiectul de buget pe acest an va ajunge în parlament la finalul săptămânii viitoare Financial Intelligence
Vicepremierul social-democrat Marian Neacşu a declarat marţi că bugetul de stat pe anul 2026 va ajunge în Parlament, […]
14:40
Ţările UE au aprobat relaxarea normelor privind sustenabilitatea Financial Intelligence
Statele membre UE au aprobat, marţi, relaxarea regulilor care impun companiilor să abordeze riscurile legate de mediu şi […]
Acum 8 ore
14:20
Consiliul Concurenţei a autorizat cu condiţii preluarea supermarketurilor La Cocoş de către Grupul Schwarz Financial Intelligence
Grupul Schwarz, proprietarul magazinelor Lild şi Kaufland, va prelua supermarketul La Cocoş, după ce Consiliul Concurenţei a autorizat […]
13:50
Bogdan Ivan, la Washington: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă; am convenit să întărim cooperarea bilaterală pe nuclear şi pe gaze şi să aşezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale Financial Intelligence
Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu oficialii americani, la Washington, despre consolidarea securităţii energetice a României şi […]
13:10
Ministerul Energiei: Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă Financial Intelligence
Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la […]
12:50
Burcea (ANAT): O ţară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane de euro, mai bine ne ducem acasă Financial Intelligence
România ar trebui să aibă un buget de promovare în jur de 20 de milioane de euro anual, […]
12:50
Kelemen Hunor: La următoarea şedinţă de guvern se va adopta o OUG prin care taxele locale vor fi revizuite Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că la următoarea şedinţă a Guvernului va fi adoptată o Ordonanţă de […]
12:50
SUA: Trump susţine discursul privind Starea Uniunii într-un moment tensionat atât pe plan intern, cât şi extern Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, va susţine marţi seară în Congres tradiţionalul discurs privind Starea Uniunii într-un moment tensionat […]
12:50
Ciprian Ciucu: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul” Financial Intelligence
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD și a primarului Sectorului […]
12:40
Zelenski cere UE să stabilească un calendar exact pentru aderarea Ucrainei Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi Uniunii Europene să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei la blocul […]
Acum 12 ore
11:40
Scandal la Primăria Capitalei/ Daniel Băluță: Ciprian Ciucu a transformat instituția într-un castel al grofilor! Voi face plângeri penale Financial Intelligence
Președintele PSD București și primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, a convocat o ședință extraordinară a Consiliului General […]
11:30
Future Energy Leaders România anunță noua echipă de conducere pentru anul 2026: Olivian Savin reales Director Executiv Financial Intelligence
Future Energy Leaders (FEL) România, platforma de tineret a Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), […]
11:10
Lukoil și retragerea din Trident –  încă o lecție dură pentru România – Dumitru Chisăliţă Financial Intelligence
Retragerea Lukoil din proiectul Trident nu este doar o mișcare corporativă într-un perimetru offshore. Este o radiografie a […]
10:50
Autoritatea piețelor financiare simplifică regulile privind accesul la datele bursiere în UE Financial Intelligence
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a retras un set de orientări vechi privind accesul la datele […]
10:40
Holde Agri Invest raportează o producție record și EBITDA de 15 milioane de lei în 2025 Financial Intelligence
Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, raportează venituri totale […]
10:40
Safetech Innovations raportează venituri consolidate de 55 de milioane de lei și un profit net de 11,3 milioane de lei în 2025 Financial Intelligence
Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în […]
10:40
Ianuarie 2026 – puterea de cumpărare a pensiilor, la cota -8,3% Financial Intelligence
Autor: Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna ianuarie 2026 de 3.164 lei […]
10:20
Consilierul prezidențial Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24: “Asta este valoarea studiilor făcute pentru statul român”; “Sunt tolerați plagiatorii, inclusiv în guvernul ăsta este unul care a fost dovedit ca plagiator” Financial Intelligence
Politologul Cristian Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul președintelui Traian Băsescu, și-a rupt diploma […]
09:50
Când informația nu este suficientă: Ucraina și criza deciziei strategice (opinie Corneliu PIVARIU) Financial Intelligence
Serviciile de informații au avertizat. Politica a ezitat. Istoria a consemnat. Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două […]
09:40
Rafinăriile Petromidia și Vega intră în revizie tehnologică programată Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), sistează activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega […]
Acum 24 ore
07:30
Coridorul de energie verde Asia Centrală-Azerbaidjan va prinde contur până în 2027 – viceministru azer Financial Intelligence
Studiul de fezabilitate tehnico-economică pentru Coridorul de energie verde Asia Centrală-Azerbaidjan este preconizat să fie finalizat până la […]
07:30
Venezuela îi aşteaptă cu “braţele deschise” pe cei care doresc să revină după legea amnistiei, spune preşedinta Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat luni că venezuelenii plecaţi în străinătate vor fi primiţi cu […]
07:20
Panama anulează acordul portuar cu China și cedează terminalele canalului către Maersk și MSC Financial Intelligence
Panama a anulat contractele portuare cheie deținute de o filială a CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, […]
06:50
Modelul AI DeepSeek al Chinei a fost antrenat pe cel mai bun cip Nvidia, în ciuda interdicției SUA (Reuters) Financial Intelligence
DeepSeek ar putea elimina indicatorii tehnici care arată utilizarea cipurilor americane, afirmă un oficial Controlul exporturilor americane interzice […]
06:50
Bitcoin continuă să scadă, înregistrând o pierdere de peste 5% și ajungând sub 63.000 de dolari Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut cu peste 5% marți, ajungând sub 63.000 de dolari. Analiștii au afirmat că această scădere […]
06:40
Bucureşti: Consilierii generali, convocaţi în şedinţă extraordinară – Pe ordinea de zi, proiect privind aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica Financial Intelligence
Consilierii generali au fost convocaţi, marţi, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind un proiect pentru aprobarea […]
06:40
UCRAINA-PATRU ANI DE RĂZBOI/De la Bayraktar la Patriot: Cum au evoluat “armele vedetă” ale războiului Financial Intelligence
În discursul său din această lună la Conferinţa de Securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a […]
06:40
Comisia LIBE îl susţine pe Andres Ritter pentru a-i succede Laurei Codruţa Kovesi la şefia EPPO Financial Intelligence
Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a informat luni, într-un comunicat de presă, că susţine numirea […]
23 februarie 2026
22:00
Cine era „El Mencho”, temutul lider al cartelului drogurilor, ucis într-o operațiune militară? (CNN) Financial Intelligence
Zeci de persoane, ucise în violenţe după eliminarea lui 'El Mencho' Oseguera a murit într-un elicopter după ce […]
21:50
România,cel mai mic cost de finanţare din ultimii 2 ani la împrumurile în lei pe termen lung – Nazare Financial Intelligence
Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30%, cel mai […]
21:50
Secretarul american al Apărării îl convoacă pe şeful Anthropic, care refuză anumite utilizări ale AI-ului său Financial Intelligence
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a convocat pentru marţi pe Dario Amodei, CEO al start-up-ului de inteligenţă […]
21:50
Afacerea Epstein: Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat Financial Intelligence
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat de poliţia londoneză, fiind suspectat de […]
21:50
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba şi tensiunile sale cu Ungaria şi Slovacia se amplifică Financial Intelligence
Drone lansate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit luni o staţie de pompare a conductei […]
21:50
Statele Unite se întâlnesc cu delegațiile Rusiei și Chinei pentru discuții privind controlul armelor nucleare Financial Intelligence
SUA s-au întâlnit luni la Geneva cu o delegație rusă și se vor întâlni marți cu o delegație […]
21:40
Senat – Comisia de politică externă: Pe parcursul negocierilor Ucraina-UE, identitatea naţională a etnicilor români să fie prezervată Financial Intelligence
Comisia de politică externă a Senatului a evidenţiat, luni, în unanimitate, necesitatea ca, pe parcursul procesului de negocieri […]
