VIDEO. Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi a pachetului de relansare economică:
Primanews.ro, 24 februarie 2026 22:00
VIDEO. Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi a pachetului de relansare economică:
Acum 5 minute
22:20
VIDEO. Mircea Fechet, despre blocajele din Parlament: Îmi amintesc seri când ne prindea 3 dimineaţa ca să dăm avize, nu ca acum. Dar sunt la convins că la sfârşitul zilei de astăzi vom avea un rezultat favorabil
Acum 15 minute
22:10
VIDEO. Dragoş Predescu (PNL): Guvernul Bolojan nu a neglijat persoanele cu dizabilităţi. Aleşii locali pot acorda stimulente financiare
Acum 30 minute
22:00
VIDEO. Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi a pachetului de relansare economică:
Acum o oră
21:50
VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Sunt vreo 70-80.000 de doctorate. Şi asta ne costă acum
21:30
VIDEO. Daniel Funeriu: Sporul de doctorat trebuie eliminat integral. Ce e ăla „la fără frecvenţă? Între un crenvurşti dimineaţa şi unul seara mai cercetezi ceva?
21:30
VIDEO. Medic primar ORL: Sistemul medical a transformat spitalele în lagăre pentru medicii rezidenţi. Alte tăieri vor vulnerabiliza şi mai mult sistemul
Acum 2 ore
21:20
VIDEO. Daniel Funeriu: Sporul de doctorat trebuie să dispară. Ce e ăla „la fără frecvenţă? Între un crenvurşti dimineaţa şi unul seara mai cercetezi ceva?
Acum 4 ore
19:40
VIDEO. Preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România: Refuzam categoric pragurile stabilite de Guvern
19:30
VIDEO. Mircea Fechet, despre blocajele din Parlament: Imi amintesc seri când ne prindeau 3 dimineaţa ca să dăm avize, nu ca acum. Dar sunt la convins că la sfârşitul zilei de astăzi vom avea un rezultat favorabil
19:30
VIDEO. Daniela Tontcsh, Preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România: Refuzam categoric pragurile stabilite de Guvern
Acum 6 ore
18:10
Ciprian Ciucu: PSD vine cu populisme şi instigă populaţia să nu plătească facturile
18:00
Scandal la şedinţa CGMB. Băluţă îi acuză pe angajaţii Primăriei că au constituit "grup infracţional" condus de Ciprian Ciucu şi anunţă plângeri penale
16:30
Vlad Gheorghe propune un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un Bucureşti metropolitan
Acum 8 ore
16:00
Trump scuteşte, deocamdată, UE şi Marea Britanie de tarifele vamale mai mari, acestea rămânând la 10 la sută
14:50
Samsung rămâne liderul pieţei europene de smartphone-uri, dar rivalii s-au apropiat
Acum 12 ore
14:20
Senatul a votat înfiinţarea Programului naţional "Viata la ţară", pentru promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural
13:20
Prim-vicepreşedinte PSD: Voi propune reducerea numărului de parlamentari la 300
12:50
Fostul ambasador britanic în SUA Peter Mandelson, arestat în dosarul Epstein
12:20
O explozie în apropierea gării din Moscova ucide un ofiţer de poliţie
11:50
Acord în coaliţie. Impozite reduse cu până la 25% pentru clădirile vechi
11:10
Bogdan Ivan, la Washington: Am convenit să aşezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale
11:10
Dragoş Pîslaru: AMR 189 de zile de PNRR. În următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară
10:40
VIDEO. Analist militar: "Putin se uită în oglindă şi râde de el. Rusia nu a obţinut nimic în Ucraina"
10:30
VIDEO. Analist militar, la patru ani de război la graniţă: Nu este războiul României, dar ajutorul pe care îl dăm Ucrainei este însemnat
10:20
Florin Manole, ministrul Muncii, despre sursa financiară a pachetului de solidaritate: Bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim
10:10
Patru ani de război. Volodimir Zelenski, mesaj către compatrioţi: Putin nu şi-a atins obiectivele şi nu a înfrânt poporul ucrainean
09:50
Candidaţii pentru şefia DNA susţin marţi interviurile
09:40
Trump va susţine marţi primul discurs din acest mandat despre starea naţiunii
Acum 24 ore
23:40
VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Sunt vreo 70-80.000 de doctorate false. Şi asta ne costă acum
22:40
VIDEO. Profesor Liviu Papadima: "Am impresia că educaţia a picat de fraieră. S-a umblat aproape numai la educaţie, în administraţie nu s-a mişcat nimic. Unde e solidaritatea?"
22:30
VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Miercuri, de la ora 12.00, facem prostest în faţă la Cotroceni. Nu mergem să cerem bani, cerem să nu se mai taie
Ieri
21:40
VIDEO. Thomas Moldovan (PSD), despre reducerile de impozite pentru clădirile vechi şi persoanele cu handicap: „Nu este o reformă, doar o îndreptare punctuală"
21:30
VIDEO. Iulian Lorincz (USR): Ordonanţa de urgenţă pentru relansarea economică va fi avizată până mâine
21:10
VIDEO. Reforma administraţiei intră în linie dreaptă. Şteţco (PNL) şi Lorincz (USR): „Luminiţa de la capătul tunelului se vede mâine"
20:50
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: S-a dus nepregătit. Trebuia să facă zgomot în presa americană
20:40
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie pentru a da nişte bani în plus. USR a iniţiat, în urmă cu mai mulţi ani, un pachet antiplagiat, cu două excepţii: învăţământ şi cercetare
20:30
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie de a da nişte bani în plus. USR a iniţiat acum mulţi ani un pachet antiplagiat
20:20
VIDEO. Cornel Nistorescu, la Prima News: „Nu ştim dacă proiectul de relansare economică e gata. O cârpeală. România face doar tăieri"
16:00
Islanda vrea să accelereze referendumul pe tema aderării sale la UE. Când ar putea avea loc votul
16:00
Bolojan ameninţă miniştrii cu revocarea dacă pierd bani din PNRR
13:40
Infrastructura din Belgorod, afectată de un atac masiv al Ucrainei, anunţă guvernatorul regiunii
12:50
Coaliţia de guvernare se reuneşte pentru a stabili calendarul adoptării ordonanţelor privind reforma administraţiei şi relansare economică şi a bugetului pe 2026
12:40
Robert Kennedy Jr.: Pesticidele şi erbicidele sunt toxice prin natura lor. Atunci când le permitem să intre în sistemul nostru alimentar, îi punem în pericol pe americani
12:40
Ministrul Finanţelor: Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an
12:30
Încep interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT
12:30
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit
12:30
Moţiunea simplă împotriva ministrului de externe, Oana Ţoiu, la vot în Senat
10:50
Ungaria avertizează că va bloca noile sancţiuni UE împotriva Rusiei. Budapesta vrea reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba
10:50
Patru ani de război. Rusia încă plăteşte pentru o eroare fatală de calcul în privinţa Ucrainei
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
„A fost dificil pentru toată lumea": reacţia lui Mourinho după incidentele de la Benfica – Real
