Premierul Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi pachetul de relansare economică: Consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătăţire a calităţii administraţiei publice din România - VIDEO

Alegerea unui nou Avocat al Poporului se află pe ordinea de zi a plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului din 10 martie, după ce mandatul de cinci ani a actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a expirat de peste un an. Partidele pot depune propuneri pentru această funcţie până în data de 6 martie. Tot în plenul comun din 10 martie vor fi aleşi un consilier al Curţii de Conturi şi şase consilieri CNCD.