Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Pachetul de relansare reprezintă o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum la o creştere pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţia autohtonă. Consumul pe ne-am bazat ne-a adus în situaţii de dezechilibru bugetar.

Ziarul Financiar, 24 februarie 2026 23:00

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Pachetul de relansare reprezintă o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum la o creştere pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţia autohtonă. Consumul pe ne-am bazat ne-a adus în situaţii de dezechilibru bugetar. VIDEO

Acum o oră
23:00
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Pachetul de relansare reprezintă o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum la o creştere pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţia autohtonă. Consumul pe ne-am bazat ne-a adus în situaţii de dezechilibru bugetar.
22:45
Ediţia 25 februarie 2026 epaper Ziarul Financiar
Acum 4 ore
21:30
Binance susţine că investigatorii care au descoperit tranzacţii de 1 miliard de dolari legate de Iran au plecat pentru încălcări ale politicilor interne, nu pentru raportările lor Ziarul Financiar
Binance susţine că investigatorii din echipa de conformitate care ar fi descoperit tranzacţii de peste 1 miliard de dolari legate de Iran nu au fost concediaţi pentru raportările lor, ci au plecat după o analiză internă care a constatat „încălcări ale politicilor privind protecţia datelor şi confidenţialitatea", fără a preciza ce anume au încălcat, câţi angajaţi sunt vizaţi sau dacă plecările au fost voluntare.
21:15
Cum arată reforma administraţiei adoptată de Guvern? Se desfiinţează peste 6.400 de posturi în administraţia locală şi centrală. Ziarul Financiar
Guvernul României a adoptat pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care promite descentralizare mai rapidă, administraţii locale mai eficiente şi reducerea aparatului bugetar cu 6.409 posturi.
21:15
Premierul Ilie Bolojan, după ce Guvernul a adoptat reforma administrativă: „Toate aceste măsuri consider că vor face ca, în următoarele luni, să avem procese importante de îmbunătăţire a calităţii administraţiei publice din România” Ziarul Financiar
21:15
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Reforma administrativă reprezintă o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum la o creştere pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţia autohtonă. Consumul pe ne-am bazat ne-a adus în situaţii de dezechilibru bugetar. VIDEO Ziarul Financiar
20:45
Mediafax: Prima reacţie a Ministerului Energiei după ce Lukoil a dat în judecată ANRM şi Romgaz. Cum s-a derulat filmul discuţiilor Ziarul Financiar
20:15
AI pentru „gulerele albastre”: cum schimbă algoritmii munca din producţie şi distribuţie Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:15
Fintech-ul americano-irlandez Stripe ajunge la o evaluare de 159 miliarde dolari, în creştere cu peste 70% într-un an Ziarul Financiar
19:00
Haos în fiscalitatea americană: Consumatorii au plătit preţul tarifelor vamale impuse de Donald Trump. Acum, după declararea acestora drept ilegale de către Curtea Supremă a SUA, banii ar putea ajunge înapoi la companii. Au avut ceva de câştigat oamenii obişnuiţi din controversata măsură? Ziarul Financiar
18:30
Cum a închis bursa: BET scade pentru prima dată după şase şedinţe consecutive de creştere. MedLife şi Transelectrica pierd câte 3%, iar Electrica şi Petrom câte 2% Ziarul Financiar
18:30
Ascendia, companie de e-learning listată pe AeRO, raportează un profit net de 22,7 milioane lei în 2025, de peste şapte ori mai mare, pe fondul PNRR Ziarul Financiar
18:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 25 februarie 2026, ora 09.30 cu Alexandru Angelo, analist şi investitor Ziarul Financiar
18:15
Zuckerberg pariază pe AMD: Meta semnează un acord de zeci de miliarde de dolari pentru cipuri AI şi poate ajunge la o participaţie de 10% din AMD. Acţiunile producătorului urcă cu 14% în pre-market Ziarul Financiar
18:15
Puiul din curtea casei sau puiul industrial? După ce am pornit de la gospodăria tradiţională şi am ajuns la ferma industrială, acum căutăm „calea de mijloc“ prin modele mai sustenabile. Totuşi, populaţia creşte, cererea rămâne mare, iar dacă ne dorim o carne „mai bună“, produsă responsabil, trebuie să acceptăm că vom plăti mai mult Ziarul Financiar
Pentru români, carnea de pui este a doua cea mai consumată carne, după porc. Acum un secol, fiecare avea câte o găină în curte, apoi a venit colectivizarea, apoi industrializarea şi odată cu mutarea masivă la oraş, mulţi au pierdut legătura cu puiul crescut în curtea proprie, a părinţilor sau a bunicilor.
18:15
Nuclearelectrica convoacă AGA extraordinară pentru aprobarea unor plafoane de până la 6,8 milioane euro pentru servicii juridice legate de marile investiţii şi litigii Ziarul Financiar
18:00
Dalia Stoian, EFdeN: România consumă cea mai puţină electricitate pe cap de locuitor din Europa. Trecerea la soluţii electrice ar reduce energia totală utilizată şi ar creşte eficienţa Ziarul Financiar
17:45
Cătălin Ciupercă, CFO-ul Monsson, spune că integrarea bateriilor de stocare în reţeaua naţională va duce la scăderea preţurilor la energia electrică Ziarul Financiar
17:45
Iulia Rusu, ING Bank România: Cea mai mare provocare pe care o văd este să reface circuitul integral de la nevoia exprimată de un client până la a dovedi că respectiva soluţie a fost montată şi a dovedi mai departe că această finanţare a fost folosită în aceste scopuri sustenabile Ziarul Financiar
17:45
Dan Şerbănescu, RoPower Nuclear: Cea mai interesantă tehnologie despre care, aparent, nu am auzit pe nimeni să vorbească sunt generaţiile de oameni. Noi facem acum o centrală care să funcţioneze 60 de ani. Cum o să arate operatorul din 2070 care intră în centrala de la Doiceşti Ziarul Financiar
17:45
De ce îşi doresc două tinere să urmeze calea antreprenoriatului? Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:30
Andrei Manea, RPIA: „Energia regenerabilă vine în valuri. De ce vine în valuri? Pentru că este în spate. Este cea mai rapidă tehnologie, cu cel mai rapid deployment de la momentul când ai o idee de proiect, îi dai drumul, dezvolţi proiectul şi îl construieşti” Ziarul Financiar
17:30
Irene Mihai, Romanian Photovoltaic Industry Association: Europa încurajează semnarea PPA-urilor cu industria mare pentru electrificare şi decarbonizare. Interesul pentru prosumatori creşte rapid în România Ziarul Financiar
17:30
George Drobot, Sunotec România: „În zona de stocare este clar că sursele regenerabile sunt un activ intermitent, dar, odată cu adăugarea instalaţiilor de stocare, ele devin predictibile” Ziarul Financiar
17:30
Primăria Piteşti implementează un proiect european de 65,1 mil.lei pentru modernizarea infrastructurii de transport public Ziarul Financiar
17:30
Investiţie de 10,8 mil. euro pentru modernizarea sistemului de termoficare din Cluj-Napoca Ziarul Financiar
17:15
Alice Mariana Dima, director, Nuclear and Radioactive Waste Agency: În prezent ne preocupă implementarea proiectului de depozitare la suprafaţă a deşeurilor de slabă şi medie activitate dedicate pentru deşeurile provenite de la Cernavodă. Pentru proiectul de suprafaţă vorbim de o investiţie de 277 mil. euro Ziarul Financiar
17:15
Compania Apa Braşov investeşte peste 87 mil. lei în modernizarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare pe 58 de străzi din cartierele braşovene Tractorul şi Bartolomeu Ziarul Financiar
17:00
Radu Mustaţă, energy & power development leader, Marsh, CEE Central: Zona de gaze a fost desemnată ca vehicul de tranziţie energetică, dar nu poţi face tranziţie energetică fără nuclear Ziarul Financiar
17:00
Elevii români cuceresc scena internaţională a dezbaterilor la turneul Cambridge Union Schools, organizat pentru prima dată în România. În marea finală de la Cambridge s-au calificat 4 elevi din Cluj-Napoca şi Constanţa Ziarul Financiar
17:00
Electrica şi Liberty Galaţi semnează un memorandum pentru proiecte fotovoltaice şi de stocare a energiei de până la 500 MW destinate autoconsumului industrial Ziarul Financiar
17:00
Alina Ştefan, Enexus Renewable: Piaţa regenerabilelor va fi modelată de nevoia de energie şi cerinţele investitorilor, iar succesul depinde de flexibilitate şi capacitatea de a anticipa schimbările regulilor jocului Ziarul Financiar
16:30
Marian Dobrila, CEO TDP Partners & Ultragreens Technology: Cred că vor apărea tot felul de modele în care producţia va migra spre consum sau situaţia inversă în care se vor înfiinţa unităţi de consum care sunt aproape de capacităţile mari de producţie Ziarul Financiar
16:30
Opinie. Dragoş Dragoteanu, Euroest Invest: Este o diferenţă uriaşă între tinerii români plecaţi afară şi cei rămaşi acasă Ziarul Financiar
16:15
Interviu ZF. Emilios Markou, Hellas Direct: România este una dintre pieţele strategice-cheie pentru Hellas Direct. Vrem să ne extindem oferta cu soluţii suplimentare, precum Casco şi asigurări de locuinţă. Segmentul auto rămâne focusul nostru în România, iar în acest an ne propunem să lansăm produse şi servicii suplimentare de asigurare auto Ziarul Financiar
Planul Hellas Direct pentru anul acesta este de a continua investiţiile şi extinderea, iar România reprezintă una din pieţele strategice-cheie pentru companie, susţine Emilios Markou, cofon­dator şi director executiv, Hellas Direct.
15:45
Raluca Gabor, Kinstellar: Tot mai mulţi jucători din energie intră în domeniul agregării şi al operării bateriilor. Contextul actual, un moment prielnic pentru investiţii Ziarul Financiar
15:45
Adrian Polec, Prime Batteries Technology: Stocarea este, în momentul de faţă, cea mai bună soluţie pentru a rezolva problemele din sistem; peste 5 GWh instalaţi ar stabiliza sistemul energetic Ziarul Financiar
15:45
Mihai Bobaru, JA Solar: Piaţa panourilor fotovoltaice intră într-o fază de reconstrucţie; preţurile nu vor mai scădea Ziarul Financiar
Acum 12 ore
15:15
(P) Floria.ro: 1 şi 8 Martie rămân zile-cheie, dar cererea se extinde pe o săptămână; 40% dintre comenzi vin din diaspora Ziarul Financiar
15:00
WorkTok, noul trend de pe TikTok care surprinde viaţa angajaţilor într-o corporaţie: rutina de dimineaţă, programul de la nouă la cinci, ce ţinute sunt potrivite la birou, care este atmosfera într-o zi obişnuită Ziarul Financiar
15:00
Richard McLaughlin-Duane, MetaWealth: După un deceniu de ieftiniri accelerate, piaţa stocării energiei intră într-o nouă etapă marcată de volatilitate şi presiuni pe lanţurile de aprovizionare Ziarul Financiar
15:00
Studiu BCR de Dragobete: Tinerii preferă să gestioneze finanţele în cuplu, iar 40% au avut cel puţin o discuţie tensionată din cauza banilor. Unul din patru tineri recunoaşte că ascunde anumite cheltuieli de partener Ziarul Financiar
15:00
Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, preia La Cocoş prin firma Project Brazil Beta GmbH. Care e legătura dintre La Cocoş şi Brazilia? Nemţii au avut de ales între două reţele şi au ales-o pe cea din România Ziarul Financiar
14:45
Stanislav Dudka, Head of D.Trading Power Desk EU: Dacă ne uităm la cifrele randamentelor privind vântul, fotovoltaicelor şi bateriilor, vom vedea că randamentul fotovoltaicelor este mică, vântul puţin mai bun, iar stocarea bateriilor extrem de mare. Toată lumea este pregătită să-şi pună banii în baterii Ziarul Financiar
14:45
Marcin Pajewski, CTO R.Power: Sistemele de stocare sunt viitorul. Fără baterii nu mai putem scala energiile regenerabile în viitor Ziarul Financiar
14:15
Daniela Dărăban, executive director ACUE: Noile tehnologii şi investiţiile care se dezvoltă acum mută sectorul energiei într-o altă paradigmă, în care operatorul de distribuţie primeşte roluri noi, iar sistemul de distribuţie îşi schimbă fundamental modul de funcţionare Ziarul Financiar
14:00
Gábor Mozga, CEO MOL România: Ce aştept de la perioada de după 2025? Răspunsul meu este foarte clar, să ni se permită să creştem. Acesta este mesajul meu. Să lăsăm consumul privat să crească din nou. Să lăsăm economia să îşi reia ritmul de creştere Ziarul Financiar
13:45
Proprietarul Lidl şi Kaufland preia reţeaua românească La Cocoş. Care sunt condiţiile impuse de Consiliul Concurenţei? La Cocoş nu trebuie să aibă nicio legătură cu Lidl şi Kaufland Ziarul Financiar
13:30
Lavinia Dinoci, Senior Counsel Clifford Chance: Legiuitorul încearcă să ţină pasul cu piaţa, care este înaintea legislaţiei în mai toate sectoarele în România şi, numai în România, dar s-au întâmplat lucruri foarte bune Ziarul Financiar
13:30
Daniel Raşcu, Parapet Germania: Principala lecţie învăţată în Germania – legislaţia veche a promovat capacităţile energetice, dar reţelele au rămas în urmă. România are şansa să le dezvolte simultan Ziarul Financiar
