Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Pachetul de relansare reprezintă o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum la o creştere pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţia autohtonă. Consumul pe ne-am bazat ne-a adus în situaţii de dezechilibru bugetar. VIDEO

Binance susţine că investigatorii din echipa de conformitate care ar fi descoperit tranzacţii de peste 1 miliard de dolari legate de Iran nu au fost concediaţi pentru raportările lor, ci au plecat după o analiză internă care a constatat „încălcări ale politicilor privind protecţia datelor şi confidenţialitatea", fără a preciza ce anume au încălcat, câţi angajaţi sunt vizaţi sau dacă plecările au fost voluntare.