Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Pachetul de relansare reprezintă o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum la o creştere pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţia autohtonă. Consumul pe ne-am bazat ne-a adus în situaţii de dezechilibru bugetar. VIDEO
Ziarul Financiar, 24 februarie 2026 23:00
Binance susţine că investigatorii care au descoperit tranzacţii de 1 miliard de dolari legate de Iran au plecat pentru încălcări ale politicilor interne, nu pentru raportările lor
Binance susţine că investigatorii din echipa de conformitate care ar fi descoperit tranzacţii de peste 1 miliard de dolari legate de Iran nu au fost concediaţi pentru raportările lor, ci au plecat după o analiză internă care a constatat „încălcări ale politicilor privind protecţia datelor şi confidenţialitatea", fără a preciza ce anume au încălcat, câţi angajaţi sunt vizaţi sau dacă plecările au fost voluntare.
Cum arată reforma administraţiei adoptată de Guvern? Se desfiinţează peste 6.400 de posturi în administraţia locală şi centrală.
Guvernul României a adoptat pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care promite descentralizare mai rapidă, administraţii locale mai eficiente şi reducerea aparatului bugetar cu 6.409 posturi.
Haos în fiscalitatea americană: Consumatorii au plătit preţul tarifelor vamale impuse de Donald Trump. Acum, după declararea acestora drept ilegale de către Curtea Supremă a SUA, banii ar putea ajunge înapoi la companii. Au avut ceva de câştigat oamenii obişnuiţi din controversata măsură?
Puiul din curtea casei sau puiul industrial? După ce am pornit de la gospodăria tradiţională şi am ajuns la ferma industrială, acum căutăm „calea de mijloc" prin modele mai sustenabile. Totuşi, populaţia creşte, cererea rămâne mare, iar dacă ne dorim o carne „mai bună", produsă responsabil, trebuie să acceptăm că vom plăti mai mult
Pentru români, carnea de pui este a doua cea mai consumată carne, după porc. Acum un secol, fiecare avea câte o găină în curte, apoi a venit colectivizarea, apoi industrializarea şi odată cu mutarea masivă la oraş, mulţi au pierdut legătura cu puiul crescut în curtea proprie, a părinţilor sau a bunicilor.
Iulia Rusu, ING Bank România: Cea mai mare provocare pe care o văd este să reface circuitul integral de la nevoia exprimată de un client până la a dovedi că respectiva soluţie a fost montată şi a dovedi mai departe că această finanţare a fost folosită în aceste scopuri sustenabile
Alice Mariana Dima, director, Nuclear and Radioactive Waste Agency: În prezent ne preocupă implementarea proiectului de depozitare la suprafaţă a deşeurilor de slabă şi medie activitate dedicate pentru deşeurile provenite de la Cernavodă. Pentru proiectul de suprafaţă vorbim de o investiţie de 277 mil. euro
Interviu ZF. Emilios Markou, Hellas Direct: România este una dintre pieţele strategice-cheie pentru Hellas Direct. Vrem să ne extindem oferta cu soluţii suplimentare, precum Casco şi asigurări de locuinţă. Segmentul auto rămâne focusul nostru în România, iar în acest an ne propunem să lansăm produse şi servicii suplimentare de asigurare auto
Planul Hellas Direct pentru anul acesta este de a continua investiţiile şi extinderea, iar România reprezintă una din pieţele strategice-cheie pentru companie, susţine Emilios Markou, cofondator şi director executiv, Hellas Direct.
Stanislav Dudka, Head of D.Trading Power Desk EU: Dacă ne uităm la cifrele randamentelor privind vântul, fotovoltaicelor şi bateriilor, vom vedea că randamentul fotovoltaicelor este mică, vântul puţin mai bun, iar stocarea bateriilor extrem de mare. Toată lumea este pregătită să-şi pună banii în baterii
