Binance susţine că investigatorii care au descoperit tranzacţii de 1 miliard de dolari legate de Iran au plecat pentru încălcări ale politicilor interne, nu pentru raportările lor

Binance susţine că investigatorii din echipa de conformitate care ar fi descoperit tranzacţii de peste 1 miliard de dolari legate de Iran nu au fost concediaţi pentru raportările lor, ci au plecat după o analiză internă care a constatat „încălcări ale politicilor privind protecţia datelor şi confidenţialitatea", fără a preciza ce anume au încălcat, câţi angajaţi sunt vizaţi sau dacă plecările au fost voluntare.

