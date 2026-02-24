Interviul lui Tucker Carlson provoacă furtună îm Orientul Mijlociu - Trump încearcă să-i calmeze pe liderii arabi după afirmațiile ambasadorului SUA despre "Israelul Mare"
ActiveNews.ro, 24 februarie 2026 13:50
Înalți oficialiai administrației Trump au contactat mai multe țări arabe pentru a le liniștidupă ce ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că Israelul aredreptul divin asupra întregului Orient Mijlociu.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 10 minute
14:10
Rezista lui Ferrari, care îi dădea lecții de morală și de economie lui Călin Georgescu, prinsă în dosarul ”Prostituție cu vedete” # ActiveNews.ro
Scandal de proporții! Romina Gingașu, soția mult mai tânără a octogenarului Piero Ferrari, tânăra care i-a sucit mințile celui care deține 10% din acțiunile Scuderiei Ferrari, apare în dosarul „prostituție cu vedete”! Rezzista lui Ferrari a fost implicată in mai multe scandaluri în ultimii ani, devenind între timp o speculantă a pieței imobiliare după cum recunoaște chiar ea, și anume că achiziționează în momente strategice ale pieței, informează România TV.
Acum 30 minute
14:00
Interviul lui Tucker Carlson provoacă furtună în Orientul Mijlociu - Trump încearcă să-i calmeze pe liderii arabi după afirmațiile ambasadorului SUA despre "Israelul Mare" # ActiveNews.ro
Înalți oficialiai administrației Trump au contactat mai multe țări arabe pentru a le liniștidupă ce ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că Israelul aredreptul divin asupra întregului Orient Mijlociu.
14:00
Sărbătoarea din data de 24 februarie, numită în folclorul popular, „Dragobete” este o închinare evlavioasă a românilor în fața celui mai frumos sentiment al umanității – dragostea.
14:00
„În mai multe comune din Muntenia și mai cu seamă în cele din județul Gorj și Olt, Aflarea capului St. Ioan, care cade totdeauna în 24 Februarie, se numește Dragobete.
13:50
Jurnalul meu video | 23 februarie 2026: Patru ani de război - patru ani de decădere a democrației Occidentale. Nu văd sfârșitul războiului din Ucraina! Europenii se luptă să prelungească crimele!
13:50
Interviul lui Tucker Carlson provoacă furtună îm Orientul Mijlociu - Trump încearcă să-i calmeze pe liderii arabi după afirmațiile ambasadorului SUA despre "Israelul Mare" # ActiveNews.ro
Înalți oficialiai administrației Trump au contactat mai multe țări arabe pentru a le liniștidupă ce ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că Israelul aredreptul divin asupra întregului Orient Mijlociu.
Acum o oră
13:30
Interpretarea violonistei basarabence Rusanda Panfili la Cina Guvernatorilor de la Casa Albă, ovaționată de Donald Trump: ”O avem pe cea mai bună violonistă din lume”. Tânara muziciană a cântat și ”Cucerirea Americii” de Vanghelis - VIDEO # ActiveNews.ro
Violonista basarabeancă Rusanda Panfili a fost ovaționată de Donald Trump, fiind numită „cea mai bună violonistă din lume" la Cina Guvernatorilor, organizată la Casa Albă.
13:30
Trump: ”Sunt mulți oameni care vor să-mi ia viața – nu știu cât timp voi mai fi pe aici!” # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a făcut primele declarații publice despre incidentul de la Mar-a-Lago, unde un intrus înarmat a fost împușcat mortal de către Secret Service, după ce a încercat să pătrundă pe proprietate duminică...
13:30
Poliția Capitalei face verificări în cazul lui Ion Duvac, fostul șef al Direcției psihologie la SIE, membru al Colegiului Psihologilor, acuzat că își hărțuiește clientele # ActiveNews.ro
Poliția Capitalei face verificări în cazul lui Ion Duvac, un cunoscut psiholog, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, care este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele în timpul ședințelor de terapie.
Acum 2 ore
12:40
Interpretarea violonistei basarabence Rusanda Panfili la Cina Guvernatorilor de la Casa Albă, ovaționată de Donald Trump: ”O avem pe cea mai bună violonistă din lume” VIDEO # ActiveNews.ro
Violonista basarabeancă Rusanda Panfili a fost ovaționată de Donald Trump, fiind numită „cea mai bună violonistă din lume" la Cina Guvernatorilor, organizată la Casa Albă.
12:30
Sondaj CURS: PSD și AUR conduc în intenția de vot la alegerile locale din Capitală. Trei din patru bucureșteni cred că România merge într-o direcție greșită. Politicienii aflați la conducerea țării, cote minime de popularitate # ActiveNews.ro
Bucureștenii sunt în mare măsură nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară. Un recent sondaj arată că trei din patru respondenți cred că România se îndreaptă spre o direcție greșită, iar 65% că și Bucureștiul se află pe un drum greșit.
Acum 4 ore
12:10
Kim Jong Un, reales fără surprize la conducerea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord # ActiveNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales, fără surpriză, în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor, aflat la putere, în cadrul unui congres extraordinar, a anunțat luni agenția de presă KCNA.
12:10
Serviciul de spionaj rusesc: Franța și Marea Britanie vor să livreze ARME NUCLEARE Ucrainei # ActiveNews.ro
Parisul și Londra lucreazăactiv la transferul de arme nucleare către regimul Zelenski, iar existențaacestora va fi atribuită dezvoltării lor de către Kiev, susține Serviciulde Informații Externe al Rusiei (SVR)
11:30
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: "Toată clasa politică e confiscată de sistem. La Consiliul de Pace al lui Trump a fost invitată România, nu administrația de la București” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns astăzi în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Vorbim despre o măsură preventivă care, în urmă cu câteva zile, a fost prelungită de judecătorii Tribunalului București pentru alte 60 de zile.
10:30
Călin Georgescu, din nou la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va ajunge astăzi în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Vorbim despre o măsură preventivă care, în urmă cu câteva zile, a fost prelungită de judecătorii Tribunalului București pentru alte 60 de zile.
10:20
Ruptură fără precedent între Franța și SUA după uciderea activistului de dreapta Quentin Deranque: Ambasadorul american, interzis la Paris pentru că a denunțat ”radicalismul de stânga” # ActiveNews.ro
Ambasadorul Statelor Unite în Franța, Charles Kushner, a fost informat că nu va mai putea avea întâlniri cu membri ai guvernului francez, după ce nu s-a prezentat, la începutul zilei, la Ministerul Afacerilor Externe, unde fusese...
Acum 6 ore
09:30
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: ”Dacă nu semnează acordul, va fi o zi foarte proastă pentru acea țară” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a dezmințit luni informațiile apărute în presă, conform cărora șeful Statului Major american, generalul Dan Caine, l-ar fi avertizat împotriva unei intervenții militare de amploare în Iran.
09:10
Olanda progresistă are un nou premier - un homosexual declarat. Ce mesaj de felicitare i-a transmis Bolojan # ActiveNews.ro
Rob Jetten a depus luni jurământul în funcția de prim-ministru al Olanda, intrând direct în istoria politică a țării. La doar 38 de ani, devine cel mai tânăr premier olandez de până acum, dar și primul lider al executivului care...
08:50
Sondaj CURS: Trei din patru bucureșteni cred că România merge într-o direcție greșită. Politicienii aflați la conducerea țării, cote minime de popularitate # ActiveNews.ro
Bucureștenii sunt în mare măsură nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară. Un recent sondaj arată că trei din patru respondenți cred că România se îndreaptă spre o direcție greșită, iar 65% că și Bucureștiul se află pe un drum greșit.
Acum 24 ore
23:10
”Panoul de onoare” al datornicilor. Statul vrea să publice „liste ale rușinii” ca să vadă tot cartierul cine a sărit peste plata impozitului # ActiveNews.ro
Coaliția de guvernare a descoperit leacul pentru lipsa de comunicare între cetățeni: publicarea „listelor rușinii”. Potrivit noului proiect de reformă, datoriile fiscale nu mai sunt date confidențiale, ci informații de interes public
23:00
23 februarie 1932: Românii transnistreni, uciși de către sovietici. 94 de ani de la unul dintre cele mai cumplite masacre cărora le-au cazut victime românii # ActiveNews.ro
Un genocid împotriva românilor prea puțin cunoscut a avut loc încă înaintea ocupării Basarabiei în 1940, asupra dimensiunii crimelor existând doar informații fragmentare și incomplete.
20:50
O nouă arestare în scandalul Jeffrey Epstein, Lordul Peter Mandelson a fost arestat VIDEO # ActiveNews.ro
Fostul diplomat britanic Peter Mandelson a fost arestat luni de către poliție, în scandalul legat de pedofilul american Jeffrey Epstein, relatează AFP, potrivit news.ro.
20:30
Star Trek varianta WOKE cu tot pachetul: un klingon homosexual și vegan în rochie, câteva lesbiene și bisexuali # ActiveNews.ro
Noul serial al celor de la Paramout+, ”Star Trek: Academia Flotei Stelare”, nu a reușit să se bucure de succesul scontat. Și nici nu avea cum, având în vedere că mustește de politici identitare de stânga, cum ar fi klingoni homosexuali, bisexuali și lesbiene. Și desigur, ceva vegan.
19:50
Sfaturi adunate de monahia Fotini, din convorbirile Părintelui Justin cu maicile de la mănăstirea Paltin.
19:40
Interviul lui Tucker Carlson cu ambasadorul SUA la Ierusalim: Are Israelul un drept divin asupra întregului Orient Mijlociu? # ActiveNews.ro
După ce ampublicat relatarea ziaristului american despre hărțuirea incredibilă la care elși echipa sa au fost supuși de autoritățile israeliene, publicăm integraltraducerea dialogului exploziv pe care l-a avut cu ambasadorul SUA.
19:10
Bogdan Tiberiu Iacob, Interviu EXCUSIV cu ”omul lui Trump”, Paolo Zampolli: ”Îmi place să o spun: America First, România First!” # ActiveNews.ro
În doar cîteva luni, un personaj necunoscut publicului de la noi a devenit celebru: ambasadorul Paolo Zampolli, afacerist multimilionar italo-american, mare apropiat al lui Trump, numit de acesta anul trecut Trimis Special, mai precis om care rezolvă diverse probleme pe mapamond și ține legătură cu mai multe administrații, inclusiv cea a României.
18:40
”Panoul de onoare” al datornicilor. Statul vrea să publice „lieste rușinii” ca să vadă tot cartierul cine a sărit peste plata impozitului # ActiveNews.ro
Coaliția de guvernare a descoperit leacul pentru lipsa de comunicare între cetățeni: publicarea „listelor rușinii”. Potrivit noului proiect de reformă, datoriile fiscale nu mai sunt date confidențiale, ci informații de interes public
18:20
Modificările decise în Coaliție în cazul taxelor și impozitelor locale. Ar urma să se renunțe la proiectul prin care șoferii rămân fără permis dacă nu își plătesc amenzile rutiere # ActiveNews.ro
Coaliția de guvernare a ajuns, luni, în ședință, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care un impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, dar și reducerea impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap.
18:10
Modificările decise în Coaliție în cazul taxelor și impozitelor locale. Se renunță la proiectul prin care șoferii rămân fără permis dacă nu își plătesc amenzile rutiere # ActiveNews.ro
Coaliția de guvernare a ajuns, luni, în ședință, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care un impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, dar și reducerea impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap.
17:40
Procesul s-a încheiat: SISTEMUL SE TEME DE ROMÂNI! Nu ne plecăm în fața antihriștilor! ”CĂLIN NEVINOVAT” - „Există Dumnezeu!” se strigă la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sală # ActiveNews.ro
Ședință tensionată la Curtea de Apel. Procesul lui Călin Georgescu se desfășoară cu ușile închise. Urmăriți evoluția situației mai jos. Vom continua să revenim cu actualizări.
17:30
Procesul s-a încheiat: SISTEMUL SE TEME DE ROMÂNI! Nu ne plecăm în fața antihriștilor! ”CĂLIN NEVINOVAT” - strigătul mulțimii la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sală # ActiveNews.ro
Ședință tensionată la Curtea de Apel. Procesul lui Călin Georgescu se desfășoară cu ușile închise. Urmăriți evoluția situației mai jos. Vom continua să revenim cu actualizări.
17:30
Av. Toni Neacșu, reacție după interviurile pentru conducerea Parchetului General: Sentimentul general după această primă zi este unul de dezamăgire și regret că nu s-au înscris mai mult candidați. Regret inclusiv după timpul pierdut # ActiveNews.ro
Am fost foarte mult timp pe drum și am avut cum să ascult interviurile pentru conducerea Parchetului General.Din păcate se confirmă ceea ce am spus la anunțarea candidaților, majoritatea sunt slabi și inconsistenți sau cel puțin lipsiți de anvergura cerută de funcțiile aflate în joc.
17:10
URMEAZĂ ȘI LA NOI? 750.000 de dolari de dolari amendă pentru directorul unei școli din Canada care s-a împotrivit ideologiei homosexualiste în școli. Creștinismul asimilat ”transgenderismului” de Tribunal. Profesorul afirmase că sunt doar două sexe # ActiveNews.ro
Tribunalul pentru Drepturile Omului din provincia canadiană British Columbia a decis că fostul director al școlii Chilliwack, Barry Neufeld trebuie să plătească 750.000 de dolari pentru încălcarea Codului drepturilor omului prin publicarea discursurilor instigatoare la ură și conținut discriminatoriu împotriva „persoanelor SLGBTQ+”.
17:10
Un studiu de caz recent publicat, revizuit de colegi, examinează relația dintre vaccinările pe baă de ARNm și cazurile tot mai frecvente de cancer - inclusiv cancere extrem de agresive și reapariția neașteptată a cancerelor după decenii de remisie - observate de experții și cercetătorii în oncologie din întreaga lume.
16:40
Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967 # ActiveNews.ro
Părintele Ioan Meiu, reprezentantul a postat pe Facebook un mesaja în care anunță că, în prima zi a Postului Mare a avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967.
16:20
Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim: Am avut prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967. # ActiveNews.ro
Părintele Ioan Meiu, reprezentantul a postat pe Facebook un mesaja în care anunță că, în prima zi a Postului Mare a avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967.
16:10
”CĂLIN NEVINOVAT” - strigătul mulțimii la Curtea de Apel. Termen decisiv pentru Călin Georgescu - CU UȘILE ÎNCHISE. Ședință tensionată - Instanța poate decide retrimiterea dosarului sau anularea probelor. Horațiu Potra a leșinat în sală # ActiveNews.ro
UPDATE 13:00 - În aceste momente, în fața instanței sunt aduse argumentele finale de către avocați în acest stadiu al procesului, extrem de important, care poate da peste cap întreaga situație juridică a dosarului înainte de începererea...
15:30
”CĂLIN NEVINOVAT” - strigătul mulțimii la Curtea de Apel. Termen decisiv pentru Călin Georgescu: instanța poate decide retrimiterea dosarului sau anularea probelor. ACTUALIZARE: Horațiu Potra a leșinat în sală # ActiveNews.ro
UPDATE 13:00 - În aceste momente, în fața instanței sunt aduse argumentele finale de către avocați în acest stadiu al procesului, extrem de important, care poate da peste cap întreaga situație juridică a dosarului înainte de începererea...
15:30
Această carte nu se citește - se trăiește! Într’o lume apăsată de neliniști, de temeri și de nesfârșite căutări fără răspuns, tocmai a fost trimisă alinarea.
15:20
Înregistrările care zguduie lumea psihologiei. Fostul șef al Direcției psihologie la SIE, membru al Colegiului Psihologilor, acuzat că își hărțuiește clientele: ”Ești sigură că știi să faci sex ca lumea? / Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta” # ActiveNews.ro
Un cunoscut psiholog, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele în timpul ședințelor de terapie. Înregistrări audio realizate în cabinetul acestuia, publicate de PressOne, conțin dialoguri cu un limbaj explicit și propuneri cu tentă sexuală adresate pacientelor încă de la prima întâlnire.
15:00
LIVE: Termen decisiv pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel: instanța poate decide retrimiterea dosarului sau anularea probelor. ACTUALIZARE: Horațiu Potra a leșinat în sală # ActiveNews.ro
UPDATE 13:00 - În aceste momente, în fața instanței sunt aduse argumentele finale de către avocați în acest stadiu al procesului, extrem de important, care poate da peste cap întreaga situație juridică a dosarului înainte de începererea...
14:50
Viktor Orban o compară pe șefa diplomației a UE cu Hitler și Napoleon: „Acum va încerca și ea să înfrângă Rusia” # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban, aflat în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din aprilie, a făcut sâmbătă noi declarații controversate, comparând-o pe Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, cu Adolf Hitler și Napoleon Bonaparte.
Ieri
13:50
URMEAZĂ ȘI LA NOI? 750.000 de dolari de dolari amendă pentru directorul unei școli din Canada care s-a împotrivit ideologiei homosexualiste în școli. Tribunalul l-a acuzat de ”discurs instigator la ură” împotriva ”persoanelor SLGBTQ+” # ActiveNews.ro
Tribunalul pentru Drepturile Omului din provincia canadiană British Columbia a decis că fostul director al școlii Chilliwack, Barry Neufeld trebuie să plătească 750.000 de dolari pentru încălcarea Codului drepturilor omului prin publicarea discursurilor instigatoare la ură și conținut discriminatoriu împotriva „persoanelor SLGBTQ+”.
13:50
Pregătire pentru legea marțială? Europa ar putea recruta migranți pentru „apărarea națională”. Irlanda, prima țară care vrea să aducă migranți în armată # ActiveNews.ro
Lipsa de pregătire militară a Europei a devenit evidentă în ultimii ani, mai ales în urma războiului din Ucraina, precum și a eforturilor administrației Trump de a forța pe membrii NATO să-și îndeplinească obligațiile de bază.
13:30
Este săptămâna testului decisiv pentru Ilie Bolojan! La ora 13.00, liderii Coaliției s-au reunit în ședință ca să negocieze împărțirea banilor în bugetul pe anul acesta.
13:10
A murit regizorul Cristian Pepino, personalitate marcantă a teatrului de păpuși. A format generații de artiști și profesori specializați în artele spectacolului de animație # ActiveNews.ro
Regizorul, scriitorul, scenograful și graficianul Cristian Pepino, profesor al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, s-a stins din viață, anunțul fiind făcut de UNATC și de Teatrul de Animație Țăndărică
12:40
Răsplata lui Bolojan pentru studenți și profesori: taxe duble de școlarizare în facultăți și înjumătățirea indemnizației pentru titlul de doctor # ActiveNews.ro
Începând din toamna acestui an, multe universități din România vor majora semnificativ taxele de școlarizare, iar în paralel, Guvernul propune reducerea drastică a indemnizației pentru titlul științific de doctor.
12:40
Fostul director al unei școli din Canada, acuzat de ”discurs instigator la ură” împotriva persoanelor SLGBTQ+, obligat să plătească 750.000 de dolari # ActiveNews.ro
Tribunalul pentru Drepturile Omului din provincia canadiană British Columbia a decis că fostul director al școlii Chilliwack, Barry Neufeld trebuie să plătească 750.000 de dolari pentru încălcarea Codului drepturilor omului prin publicarea discursurilor instigatoare la ură și conținut discriminatoriu împotriva persoanelor SLGBTQ+.
12:00
Dublu standard la Banca Centrală Europeană: Președinta Christine Lagarde încasează 140.000 € de la o altă bancă de renume, contrar regulamentului # ActiveNews.ro
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, primește aproximativ 140.000 € anual ca membră a consiliului de administrație al Băncii Reglementărilor Internaționale (BIS), în pofida interdicției BCE ca angajații să...
11:50
Campanie de donații pentru Opozitia.net. Chiar dacă administrația Trump pare că a întrerupt momentan planurile globaliștilor fără niciun Dumnezeu, în Europa au rămas la butoane aceeiași potlogari dedicați imperiului Soros # ActiveNews.ro
Am ajuns la a XVIII-a campanie de strângere de fonduri ”10 zile de donații pentru 100 de zile de Opoziție”. Pe 15 ianuarie 2022 am lansat platforma opozitia[.]net cu multe emoții și speranțe, fără alt sprijin decât cel al cititorilor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.