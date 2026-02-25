Scenografa Irina Moscu regizează la Teatrul Național Timișoara un spectacol despre boala puterii
Timis Online, 25 februarie 2026 01:10
Teatrul Național din Timișoara repetă pentru următoarea sa premieră. „Bolnavii” este spectacolul pe care Irina Moscu îl propune în dubla ipostază de regizor și scenograf, o „poveste despre patologia puterii”. Autorul piesei, dramaturgul spaniol Antonio Álamo, va fi prezent la premieră.
• • •
