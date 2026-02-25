Încercarea Kremlinului de a bloca Telegram amintește de războiul sovietic împotriva posturilor radio occidentale
Adevarul.ro, 25 februarie 2026 01:45
Noua ofensivă a Kremlinului împotriva aplicației Telegram este privită de analiști ca un ecou al tacticilor folosite de Uniunea Sovietică pentru a reduce la tăcere posturile radio străine în timpul Războiului Rece.
• • •
Acum 30 minute
02:15
Virusurile și bacteriile preistorice, îngeri și demoni pentru umanitate. Ce sunt ele și cât de multe le datorăm existența pe Pământ # Adevarul.ro
Virusurile străvechi au reintrat în atenția lumii științifice. Acestea, spun specialiștii pot fi și înger dar și demon pentru umanitate. O parte pot deveni leac împotriva cancerului, de exemplu, în timp ce altele pot fi ucigași cu sânge rece.
Acum o oră
02:00
Poate fi depășită etapa de uzură a războiului din Ucraina? Previziuni pentru evoluțiile de pe front în 2026 # Adevarul.ro
În ajunul comemorării a patru ani de la invazia rusă, președintele Volodimir Zelenski a declarat că este „doar o chestiune de timp” până când Ucraina își va recâștiga întreg teritoriul pierdut
01:45
Încercarea Kremlinului de a bloca Telegram amintește de războiul sovietic împotriva posturilor radio occidentale # Adevarul.ro
Noua ofensivă a Kremlinului împotriva aplicației Telegram este privită de analiști ca un ecou al tacticilor folosite de Uniunea Sovietică pentru a reduce la tăcere posturile radio străine în timpul Războiului Rece.
Acum 2 ore
01:15
Cel mai apreciat loc de pe Via Transilvanica: „Este cea mai dură, faină și provocatoare parte a traseului” # Adevarul.ro
În așteptarea primăverii, numeroși români și străini își fac planuri de călătorie pentru Via Transilvanica, ruta de drumeție care traversează Carpații. Unii au parcurs deja porțiuni din traseul de peste 1.400 de kilometri și au rămas uimiți de locurile descoperite.
01:00
Laurence des Cars a demisionat din funcția de director al Muzeului Luvru din Paris, în timp ce instituția continuă să se confrunte cu consecințele unui jaf spectaculos comis în plină zi, în urma căruia au fost furate bijuterii ale coroanei de o valoare inestimabilă din cel mai vizitat muzeu din lume
01:00
Studenţii iranieni au „dreptul să manifesteze”, spune Guvernul iranian, dar amenință: „Există linii roșii de protejat și de netrecut” # Adevarul.ro
Studenţii iranieni au dreptul să manifesteze, însă nu trebuie să încalce „linii roşii”, a averizat marţi Guvernul iranian în prima sa reacţie de la reluarea, sâmbătă, a unei contestări în anumite universităţi, relatează AFP.
00:45
Strategie de „război hibrid”. Rusia cumpără locuințe „cal troian” în apropierea bazelor militare din Europa # Adevarul.ro
Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar fi transformat proprietăți din Europa de Vest într-o rețea de „cai troieni”, pregătită pentru a susține o posibilă campanie coordonată de sabotaj.
Acum 4 ore
00:30
Guvernul vine cu reduceri de 3% din impozitul pe venit pentru plata anticipată și relaxează regulile pentru microîntreprinderi și românii din diaspora care deschid afaceri în țară # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat marți un pachet extins de măsuri fiscale și programe de sprijin destinate relansării economiei, stimulării investițiilor și modernizării infrastructurii productive.
00:15
25 februarie: Ziua în care a murit ultimul mareșal al Uniunii Sovietice, unul dintre puciștii anti-Gorbaciov # Adevarul.ro
Data de 25 februarie marchează, de-a lungul timpului, nașterea şi dispariția unor personalități culturale şi politice cu impact istoric mai mult sau mai puțin pozitiv. Printre acestea, şi controversatul Dmitri Iazov, ultimul mareșal al Uniunii Sovietice, unul dintre puciștii anti-Gorbaciov.
00:00
Rusia mizează pe submarine și pe arme nucleare experimentale pentru a compensa ceea ce un înalt oficial militar norvegian descrie drept un decalaj în ceea ce privește forța militară convențională dintre Moscova și țările din NATO, relatează Business Insider.
00:00
Radu Miruță: „Avem o industrie națională de armament foarte învechită. În unele hale cresc copaci”. Ce spune despre cele 21 de proiecte aprobate prin SAFE # Adevarul.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit marți seară despre ritmul accelerat al programelor de înzestrare ale Armatei Române și despre dificultățile majore ale industriei naționale de apărare, pe care o descrie drept „foarte învechită”
00:00
Când locuitorii din Chiajna sau Popești-Leordeni (județul Ilfov) merg să se trateze într-un spital din București, când fac naveta cu STB sau cu metroul ori când copiii lor merg la un liceu bun din Capitală, nimeni nu se gândește că trec dintr-un județ în altul.
24 februarie 2026
23:30
România refuză „Europa cu mai multe viteze”. Victor Negrescu explică de ce modelul este inacceptabil # Adevarul.ro
Conceptul Europei cu mai multe viteze a reapărut în contextul în care UE se mișcă cu viteza celor mai „adormiți” membri ai săi, când situația internațională cere decizii rapide și curajoase. Implementarea acestui concept ar fi inacceptabilă pentru România, spune vicepreședintele PE, Victor Negrescu.
23:30
Radioterapie la 12 metri sub pământ: Ce spune managerul Spitalului Universitar despre buncărul blindat pentru tratamente oncologice # Adevarul.ro
Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, a vorbit la Medika TV despre noul buncăr subteran dedicat radioterapiei moderne, recent inaugurat, un proiect pe care îl descrie drept „unic” în infrastructura medicală din România.
23:00
Rusia amenință cu „efectul de domino” dacă SUA reiau testele nucleare: „Responsabilitatea consecințelor va reveni în întregime Washingtonului” # Adevarul.ro
Rusia a avertizat marți, la Conferința pentru Dezarmare de la Geneva, că o eventuală reluare a testelor nucleare de către Statele Unite ar putea declanșa un „efect de domino” periculos în domeniul armamentului nuclea
22:45
În căutarea echilibrului pierdut. Despre criza încrederii și nevoia de sens într-o lume divizată # Adevarul.ro
Marco Rubio reaprinde dezbaterea - suveranism sau globalism, iar Yael Tamir în „De ce naționalism?”, oferă o cale de mijloc - naționalismul liberal - identitate + valori democratice. În acest haos, adevărata criză este a încrederii și sensului. Religia ar putea media, dar e prinsă între polarizări.
Acum 6 ore
22:30
Alexandru Rogobete: „Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%”. Ce alte instituții scapă # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat marți seară că spitalele publice, serviciile de ambulanță și mai multe instituții esențiale din domeniul medical vor fi exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal decisă de Guvern.
22:30
Cum a testat Rusia apărarea NATO folosind infrastructura civilă a Belarusului. Descoperire a hackerilor ucraineni care au spart chat-urile militare rusești # Adevarul.ro
Rusia a transformat infrastructura civilă a Belarusului în armă de război, iar Ucraina a privit totul din interior. Timp de șase luni, specialiști IT ucraineni au urmărit în timp real cum operatorii ruși de drone își planificau atacurile — de la ordinele de lansare până la traseele exacte de zbor.
22:15
Șoferii care nu își achită amenzile de circulație vor rămâne fără permis. Calculul suspendării: o zi la fiecare 50 de lei. Anunțul ministrul Dezvoltării # Adevarul.ro
Șoferii care nu plătesc amenzile rutiere riscă suspendarea permisului de conducere, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate marți, 24 februarie, în ședință extraordinară de Guvern.
22:00
Avocatul Gabriel Biriș desființează măsurile de relansare economică: „Sunt ca agheasma. Nu vor produce rezultate” # Adevarul.ro
Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a criticat dur pachetul de măsuri de relansare economică propus de Guvern, afirmând că impactul real al acestora va fi redus, în ciuda prezentării lor ca soluții pentru stimularea economiei.
22:00
UE promite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei, în pofida opoziției Ungariei: „Ne vom îndeplini angajamentul într-un fel sau altul” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană va acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, în ciuda blocajului anunțat de Budapesta, a declarat marți, la Kiev, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
21:30
Guvernul, acuzat că lovește în persoanele cu dizabilități: „Este profund nedrept. Se sugerează că suntem prea mulți sau că abuzăm de drepturi” # Adevarul.ro
Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, acuză Guvernul că a ignorat din nou persoanele cu dizabilități în pachetul de măsuri fiscale anunțat. Tontsch a criticat dur eliminarea unor drepturi garantate prin lege și înlocuirea lor cu ajutoare temporare.
21:30
LIVETEXT / Măestria lui Chivu, testată la meciul Inter Milano - Bodo/Glimt. Vicecampioana Europei forțează calificarea în „optimile” Ligii # Adevarul.ro
Inter Milano este vicecampioana Europei, iar în tur a cedat cu 3-1, jocul avâd loc pe un teren sintetic.
21:30
Horoscop miercuri, 25 februarie. O zodie își ascunde emoțiile, în semn de vulnerabilitate. Alți nativi sunt cu gândul la escapade romantice # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 25 februarie.
21:30
Este oficial: crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari. Ce pensii speciale ar mai putea fi reformate # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seara, după ședința extraordinară de Guvern în care au fost aprobate ordonanțele privind reforma administrativă și cea de relansare economică, că va crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari.
21:15
Aproape 10.000 de militari desfășurați în Mexic, după violențele declanșate de uciderea lui El Mencho. Turiști blocați în stațiuni și aeroporturi paralizate # Adevarul.ro
Autoritățile din Mexic au desfășurat aproape 10.000 de militari pentru a restabili ordinea și a asigura securitatea populației, după ce un val de violențe a cuprins mai multe regiuni ale țării, în urma unei operațiuni împotriva cartelurilor de droguri.
20:45
Ucraina își stabilește obiectivele pentru al cincilea an de război. Apărare aeriană consolidată și presiune maximă asupra resurselor Rusiei # Adevarul.ro
Ministrul Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, numit în funcție în luna ianuarie, a prezentat marți planul armatei pentru al cincilea an de război.
20:45
Fost profesor, parlamentar și lider țărănist, Niculae Ionescu-Galbeni, una dintre figurile emblematice ale rezistenței anticomuniste din România, împlinește astăzi 100 de ani.
Acum 8 ore
20:30
„Dezgustător”. Trump, criticat dur după ce a distribuit un videoclip creat cu AI, în care apare lovind jucătorii canadieni de hochei # Adevarul.ro
Un videoclip generat cu inteligență artificială și distribuit de președintele american Donald Trump a provocat reacții puternice în presa internațională și pe rețelele sociale.
20:15
Comisia Europeană va amâna interzicerea importurilor de petrol rusesc până după alegerile din Ungaria. Care este motivul # Adevarul.ro
Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă care vizează interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc în Uniunea Europeană, însă documentul va fi prezentat oficial abia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile legislative din Ungaria.
20:15
Îngrijorările sunt deosebit de accentuate, mai ales că nivelul de amenințare existent depășește nivelul pe care l-ar presupune un conflict clasic în limite regionale. Să vedem din ce cauză au escaladat brusc și cine s-ar putea afla implicat în conflict și cu ce consecințe, inclusiv pentru România.
20:00
Un veto din partea Ungariei și o măsură drastică a Slovaciei: la patru ani de la invazia rusă în Ucraina, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou conflict. Partenerii europeni nu fac economie de critici.
20:00
Mărturia unui adolescent ucrainean forțat să curețe camerele de tortură din închisorile rusești # Adevarul.ro
De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, cel puțin 20.000 de copii ucraineni au fost deportați cu forța în Rusia, potrivit autorităților ucrainene. Până acum, aceștia au reușit să readucă în țară 2.000 de minori, un proces dificil care, în unele cazuri, a durat ani de zile.
20:00
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: „Securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a participat marți, 24 februarie, cu prilejul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, la reuniunea Coaliției de Voință. Șeful statului a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Kiev.
19:45
U2 și Ed Sheeran lansează un videoclip dedicat Ucrainei, la patru ani de război: imagini reale de pe front # Adevarul.ro
Legendara trupă U2 și cântărețul Ed Sheeran au lansat o piesă și un videoclip dedicate celor patru ani de război din Ucraina, implicând în proiect chiar militari ucraineni activi pe front.
19:15
Raed Arafat, în favoarea majorării vârstei de pensionare: „A te pensiona la 40 de ani este o pierdere pentru toată societatea” # Adevarul.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, susține majorarea vârstei de pensionare în sistemul militar, argumentând că experiența acumulată de personalul operativ este esențială și nu ar trebui pierdută prin pensionări foarte timpurii.
19:00
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident # Adevarul.ro
Retragerea Lukoil din proiectul Trident din Marea Neagră, în care deține peste 87% dintre acțiuni, subliniază vulnerabilitățile României în context geopolitic, chiar dacă pe termen scurt nu are efecte vizibile, sunt de părere experții în energie consultați de „Adevărul”.
19:00
Volumul de dosare crește alarmant: CSM caută soluții pentru normarea activității instanțelor # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii anunță că își continuă demersurile pentru adoptarea unui mecanism de normare a activității instanțelor.
19:00
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei # Adevarul.ro
Doi cetățeni ruși care lucrau pentru o companie privată de securitate se aflau la bordul unui petrolier sechestrat de autoritățile franceze în septembrie, fiind suspectat că face parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, potrivit presei franceze, citată de Euronews.
19:00
Daniel Băluță acuză un sistem „anchilozat” de termoficare: „Statul trebuie să învețe livreze serviciile către cetățeni la parametrii contractuali” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut declarații privind noul proiect care vizează sistemul de termoficare al Capitalei, criticând blocajele instituționale și accentuând necesitatea corectitudinii în livrarea serviciilor către cetățeni.
18:45
Impact frontal pe DN 14: O adolescentă de 15 ani și doi bărbați au rămas încarcerați. Se fac manevre de resuscitare # Adevarul.ro
Un accident rutier grav a avut loc marți după-amiază pe DN 14, între localitățile Agârbiciu și Șeica Mare, în județul Sibiu. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune frontală. Trei persoane au rămas încarcerate: o adolescentă de 15 ani și doi bărbați.
Acum 12 ore
18:30
„Nu mai ești democrație după ce anulezi alegerile!”. Avertismentul dur al lui Armand Goșu privind imaginea României # Adevarul.ro
România continuă să fie privită în Statele Unite ca un regim hibrid, între democrație și autoritarism, după anularea alegerilor din 2024.
18:30
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, posibil candidat la șefia ministerului Educației. Cine este Mihai Dimian # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan pare să fi găsit un posibil candidat pentru funcția de ministru, după două luni în care portofoliul Ministerului Educației a rămas vacant. Este vorba despre Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
18:15
CTP critică întârzierea de către președinte a promulgării legii pensiilor magistraților. „Să facă și el o superamânare?”. Ce răspunde Nicușor Dan # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat public la întârzierea promulgării de către președintele Nicușor Dan a legii pensiilor magistraților, act normativ declarat constituțional de CCR după luni de amânări.
18:00
Generalul de top al lui Trump a avertizat asupra riscurilor asociate unei operațiuni militare a SUA în Iran # Adevarul.ro
În timp ce președintele Donald Trump analizează o posibilă acțiune militară împotriva Iranului, cel mai înalt oficial militar al Statelor Unite a avertizat că stocurile reduse de muniții și sprijinul limitat din partea aliaților ar putea crește semnificativ riscurile pentru forțele americane.
18:00
Noi numiri la CNCD și Curtea de Conturi. În vizor este și mandatul Renatei Weber, deja expirat # Adevarul.ro
Pe agenda Parlamentului din perioada următoare sunt programate mai multe numiri pentru membri noi în CNCD și Curtea de Conturi, precum și pentru numirea unui nou Avocat al Poporului, în condițiile în care mandatul Renatei Weber este deja expirat.
17:45
Achraf Hakimi, acuzat de agresiune sexuală de o femeie întâlnită pe rețelele sociale. Și-ar fi făcut de cap în timp ce fosta lui soție era plecată # Adevarul.ro
Cu câteva ore înainte de meciul din Liga Campionilor la fotbal PSG - AS Monaco, marocanul Achraf Hakimi (27 de ani), fundaș la campioana Europei, susține este victima unei tentative de extorcare.
17:45
Actorul Robert Carradine, cunoscut din serialul „Lizzie McGuire”, s-a sinucis. Tulburarea care l-a măcinat în ultimii ani # Adevarul.ro
Actorul Robert Carradine, cunoscut pentru rolul său din serialul de televiziune „Lizzie McGuire”, a murit la vârsta de 71 de ani, conform publicației de specialitate Deadline, care menționează drept cauză sinuciderea.
17:30
Nicușor Dan, discuție cu Ilie Bolojan înainte de deplasarea la Bruxelles: România va putea accesa fonduri europene prin noul mecanism EastInvest # Adevarul.ro
Nicușor Dan a anunțat că a avut o discuție „aplicată” cu premierul Ilie Bolojan, înaintea vizitei acestuia la Bruxelles, unde urmează să fie semnată Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest.
17:15
Ministrul Agriculturii cere limită de maximum 20% din totalul mărfurilor pentru mărcile proprii din supermarketuri # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut marți la Bruxelles impunerea unei limite de maximum 20% din totalul mărfurilor pentru mărcile proprii din supermarketuri, precum şi stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse.
