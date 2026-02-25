Hello, BT Pay! Rămâi aproape de casă, chiar și când ești departe!

18:50

Preşedintele rus Vladimir Putin a apreciat marţi că adversarii Rusiei probabil înţeleg care vor fi implicaţiile unui atac nuclear asupra acesteia sau a trupelor sale, în timp ce Ministerul rus de Externe a avertizat asupra riscului de conflict între puteri nucleare şi a consecinţelor teribile care ar decurge de aici, reacţii venite după ce Serviciul rus de Informaţii Externe (SVR) a susţinut că Franţa şi Regatul Unit pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare şi elemente purtătoare ale unor astfel de arme, în timp ce Kievul neagă că ar încerca să obţină arme nucleare, relatează Reuters, transmite Agerpres.