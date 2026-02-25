Donald Trump, discurs record de două ore în Congresul SUA. A vorbit despre al treilea mandat și „epoca de aur a Americii”

20:00

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, cel puțin 20.000 de copii ucraineni au fost deportați cu forța în Rusia, potrivit autorităților ucrainene. Până acum, aceștia au reușit să readucă în țară 2.000 de minori, un proces dificil care, în unele cazuri, a durat ani de zile.