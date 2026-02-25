Cseke Attila: Se intituie alte norme de reprezentare pentru poliţia locală; reducerea numărului de posturi va fi de 609
Financial Intelligence, 25 februarie 2026 06:50
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat, marţi, că prin ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei se instituie alte […]
Acum 30 minute
06:50
Bolojan: Ne propunem ca săptămâna viitoare să închidem bugetul şi să îl trimitem la Parlament; facem un buget realist
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, că îşi propune ca bugetul de stat pe anul 2026 să fie […]
06:50
Guvern: CE Oltenia, exceptat de la prevederi ale Legii 296/2023; anunţă economii de 440 milioane de lei în 2026
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi, un memorandum referitor la exceptarea Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. de […]
06:50
Cseke Attila: Se intituie alte norme de reprezentare pentru poliţia locală; reducerea numărului de posturi va fi de 609
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat, marţi, că prin ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei se instituie alte […]
06:50
Darius-Georgel Vodă – numit temporar secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; Codruţ-Ştefănel Burcea – secretar general adjunct
Darius-Georgel Vodă va exercita, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor […]
06:50
Florinel-Marian Sgărdea – numit, temporar, secretar general al Institutului Naţional de Statistică
Florinel-Marian Sgărdea va exercita, temporar, funcţia de secretar general al Institutului Naţional de Statistică. Decizia de numire a […]
06:50
OUG privind reforma administraţiei/Noi reglementări referitoare la circulaţie: O zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datoraţi
– În cazul în care contravenientul nu achită amenzile de circulaţie în termen de 90 de zile de […]
Acum o oră
06:40
OUG privind reforma administraţiei/Guvernul va aproba, la propunerea MApN şi MAI, modificarea legii privind pensiile militare, pentru creşterea etapizată a vârstei de pensionare
În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă privind reforma […]
06:40
Bolojan: Trebuie să crească vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajaţi care beneficiază de pensionare anticipată
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, referitor la protestul poliţiştilor, că trebuie să crească vârsta de pensionare pentru […]
06:40
OUG privind reforma administraţiei/ Noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor
Guvernul a stabilit, în Ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei, noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele […]
06:40
Bolojan: Dacă în anii următori se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, eu personal o voi susţine
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că pe actualul sistem de organizare administrativ-teritorială a ţării fuziunea dintre […]
06:40
OUG privind reforma administraţiei/Spaţiile destinate jocurilor de noroc, autorizate în baza politicilor locale; taxa – stabilită de CL
Guvernul a modificat, prin Ordonanţa de urgenţă privind administraţia, reglementările referitoare la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, […]
Acum 8 ore
23:50
Bogdan Ivan: Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul Vertical
Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul […]
23:20
Banca Națională a Ungariei a lansat o anchetă asupra Mol, suspectată de tranzacții cu informații privilegiate
Banca Națională a Ungariei a lansat o anchetă asupra unor tranzacții legate de acțiunile grupului petrolier MOL, pentru […]
Acum 12 ore
22:40
Premierul Bolojan răspunde la gestul lui Cristian Preda: „Nu de diplome ducem lipsă"
Propunerea de reducere la jumătate a sporului pentru doctorat a venit în urma dialogului cu mediul universitar, a […]
22:30
Ceke Attila: Permisele de conducere – suspendate pentru neplata amenzilor de circulaţie
Cetăţenilor care nu-şi plătesc amenzile de circulaţie li se va suspenda permisul de conducere, după trecerea unei perioade […]
22:30
Cseke Attila: OUG privind administraţia prevede posibilitatea de publicare locală a listei debitorilor persoane fizice
Ordonanţa de urgenţă privind administraţia prevede posibilitatea de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, a […]
22:30
Cseke Attila: OUG privind administraţia prevede mobilitatea prin rotaţie a funcţiilor publice de conducere
Ordonanţa de urgenţă privind administraţia prevede mobilitatea prin rotaţie a funcţiilor publice de conducere, unde se instituie maximum […]
22:10
Bolojan: Consider că prevederile cuprinse cele două OUG privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică respectă Constituţia
Premierul Ilie Bolojan a anunţat în această seară că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma […]
22:00
Cseke Attila: OUG privind administraţia prevede transferul competenţei la instituţiile prefectului de atestare a domeniului public
Ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei prevede transferul competenţei către instituţiile prefectului de atestare a domeniului public a […]
21:40
CES a avizat negativ tăierile din administrație pregătite de Guvernul Bolojan
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat negativ tăierile din administrație pregătite de Guvernul Bolojan, precizând că proiectul […]
21:20
Bolojan. Am adoptat ordonanțele de urgență privind relansarea economică și reforma administrației
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seara, că Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind reforma administrației publice […]
19:50
Protest al polițiștilor în Piața Victoriei; manifestanții au încercat să ajungă la premier
Zeci de polițiști protestează, marți, în Piața Victoriei din Capitală, față de proiectul prin care Guvernul vrea să […]
19:50
Forumul APPR: Agricultura României are nevoie de decizii strategice, nu de soluţii ad-hoc
Agricultura României se află într-un punct de inflexiune, iar lipsa deciziilor strategice riscă să accentueze vulnerabilităţile existente, susţine […]
18:40
Valeriu Steriu renunță la candidatura pentru poziția de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea
Valeriu Steriu renunță la candidatura pentru poziția de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea. El fusese propus de […]
18:30
Rusia avertizează asupra riscului de conflict nuclear dacă Parisul şi Londra transferă arme nucleare Ucrainei
Preşedintele rus Vladimir Putin a apreciat marţi că adversarii Rusiei probabil înţeleg care vor fi implicaţiile unui atac […]
18:30
"Coaliţia de Voinţă" cere SUA ca toate părţile interesate să participe la negocierile privind #Ucraina
"Coaliţia de Voinţă", care grupează aliaţii Ucrainei, doreşte ca negocierile desfăşurate, sub egida SUA, să implice "toate părţile […]
18:30
Administraţia Prezidenţială – referitor la pensiile magistraţilor: După primirea comunicării de la CCR, legea va ajunge la preşedinte pentru promulgare
Administraţia Prezidenţială a venit marţi cu precizări privind promulgarea legii referitoare la pensiile magistraţilor, afirmând că o lege […]
18:20
Acționarii Nuclearelectrica au fost convocați pentru a aproba majorarea unor cheltuieli de consultanță juridică
Acționarii Nuclearelectrica (SNN) au fost convocați, pe 2/3 aprilie, pentru a aproba majorarea unor cheltuieli de consultanță juridică, […]
Acum 24 ore
17:10
Accesa este Top Supplier Retail 2026 pentru Customer Experience bazată pe AI – în parteneriat cu MediaMarktSaturn
Accesa câștigat titlul Top Supplier Retail 2026 la categoria Customer Experience, împreună cu MediaMarktSaturn, liderul european în sectorul […]
17:10
Electrica și Liberty Galați semnează un Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea unor proiecte energetice comune
Electrica informează investitorii că a semnat astăzi, 24 februarie 2026, un Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați S.A. […]
16:20
Japonia a anunţat marţi că planifică să desfăşoare rachete sol-aer pe o insulă japoneză situată în apropierea Taiwanului […]
16:00
Banca Naţională a Ungariei va ancheta unele tranzacţii cu acţiuni MOL pe baza suspiciunilor de insider trading
Banca Naţională a Ungariei (NBH) a informat marţi că a demarat o anchetă privind unele tranzacţii cu acţiuni […]
16:00
Procentul cetăţenilor ruşi care sprijină în mod ferm războiul a scăzut cu patru puncte procentuale în ultimul an […]
15:50
Regatul Unit: Controale mai stricte asupra platformelor de streaming, care vor fi tratate la fel ca posturile TV
Guvernul britanic a anunțat luni un proiect de lege pentru a extinde asupra giganților din sectorul platformelor de […]
15:40
Franţa şi Regatul Unit intenţionează să transfere Ucrainei arme nucleare, potrivit Serviciului rus de Informaţii Externe
Franţa şi Regatul Unit lucrează activ la furnizarea clandestină a unor arme nucleare şi rachete purtătoare către Ucraina, […]
15:40
Apple transferă o parte din producţia calculatoarelor Mac Mini din Asia în SUA
Grupul informatic american Apple a anunţat marţi că va muta o parte din producţia de calculatoare desktop Mac […]
15:40
Vicepremierul Marian Neacşu spune că proiectul de buget pe acest an va ajunge în parlament la finalul săptămânii viitoare
Vicepremierul social-democrat Marian Neacşu a declarat marţi că bugetul de stat pe anul 2026 va ajunge în Parlament, […]
14:40
Statele membre UE au aprobat, marţi, relaxarea regulilor care impun companiilor să abordeze riscurile legate de mediu şi […]
14:20
Consiliul Concurenţ
Grupul Schwarz, proprietarul magazinelor Lild şi Kaufland, va prelua supermarketul La Cocoş, după ce Consiliul Concurenţei a autorizat […] The post Consiliul Concurenţei a autorizat cu condiţii preluarea supermarketurilor La Cocoş de către Grupul Schwarz appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Bogdan Ivan, la Washington: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă; am convenit să întărim cooperarea bilaterală pe nuclear şi pe gaze şi să aşezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale # Financial Intelligence
Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu oficialii americani, la Washington, despre consolidarea securităţii energetice a României şi […] The post Bogdan Ivan, la Washington: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă; am convenit să întărim cooperarea bilaterală pe nuclear şi pe gaze şi să aşezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Ministerul Energiei: Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă # Financial Intelligence
Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la […] The post Ministerul Energiei: Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Burcea (ANAT): O ţară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane de euro, mai bine ne ducem acasă # Financial Intelligence
România ar trebui să aibă un buget de promovare în jur de 20 de milioane de euro anual, […] The post Burcea (ANAT): O ţară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane de euro, mai bine ne ducem acasă appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Kelemen Hunor: La următoarea şedinţă de guvern se va adopta o OUG prin care taxele locale vor fi revizuite # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că la următoarea şedinţă a Guvernului va fi adoptată o Ordonanţă de […] The post Kelemen Hunor: La următoarea şedinţă de guvern se va adopta o OUG prin care taxele locale vor fi revizuite appeared first on Financial Intelligence.
12:50
SUA: Trump susţine discursul privind Starea Uniunii într-un moment tensionat atât pe plan intern, cât şi extern # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, va susţine marţi seară în Congres tradiţionalul discurs privind Starea Uniunii într-un moment tensionat […] The post SUA: Trump susţine discursul privind Starea Uniunii într-un moment tensionat atât pe plan intern, cât şi extern appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Ciprian Ciucu: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul” # Financial Intelligence
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD și a primarului Sectorului […] The post Ciprian Ciucu: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul” appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi Uniunii Europene să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei la blocul […] The post Zelenski cere UE să stabilească un calendar exact pentru aderarea Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Scandal la Primăria Capitalei/ Daniel Băluță: Ciprian Ciucu a transformat instituția într-un castel al grofilor! Voi face plângeri penale # Financial Intelligence
Președintele PSD București și primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, a convocat o ședință extraordinară a Consiliului General […] The post Scandal la Primăria Capitalei/ Daniel Băluță: Ciprian Ciucu a transformat instituția într-un castel al grofilor! Voi face plângeri penale appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Future Energy Leaders România anunță noua echipă de conducere pentru anul 2026: Olivian Savin reales Director Executiv # Financial Intelligence
Future Energy Leaders (FEL) România, platforma de tineret a Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), […] The post Future Energy Leaders România anunță noua echipă de conducere pentru anul 2026: Olivian Savin reales Director Executiv appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Lukoil și retragerea din Trident – încă o lecție dură pentru România – Dumitru Chisăliţă # Financial Intelligence
Retragerea Lukoil din proiectul Trident nu este doar o mișcare corporativă într-un perimetru offshore. Este o radiografie a […] The post Lukoil și retragerea din Trident – încă o lecție dură pentru România – Dumitru Chisăliţă appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Autoritatea piețelor financiare simplifică regulile privind accesul la datele bursiere în UE # Financial Intelligence
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a retras un set de orientări vechi privind accesul la datele […] The post Autoritatea piețelor financiare simplifică regulile privind accesul la datele bursiere în UE appeared first on Financial Intelligence.
